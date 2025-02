John Mac Ghlionn (antikrieg)

Die höchsten Militärs der NATO trafen kürzlich mit Präsident Wolodymyr Zelenskij zusammen, besichtigten eine Anlage für Langstreckenwaffen und erörterten die Fortsetzung der Militärhilfe, obwohl die meisten Ukrainer verzweifelt ein Ende des Krieges fordern. Nach fast drei Jahren unerbittlicher Kämpfe mit Hunderttausenden von Toten oder Verwundeten und in Schutt und Asche gelegten Städten schwindet der Appetit auf eine Fortsetzung des Konflikts. Trotz zunehmender Verluste und schwindender Moral hat Zelensky eine neue ukrainische Offensive in der russischen Region Kursk bestätigt und damit sichergestellt, dass sich der Krieg weiter hinzieht.

Die Lage hat sich so weit verschlechtert, dass Zelenski, wie Remix News – ein konservatives europäisches Magazin, das für seine Enthüllungen über die Voreingenommenheit der Medien und die westliche Heuchelei bekannt ist – kürzlich berichtete, Männer von der Straße zwangsrekrutiert hat. In beunruhigenden Berichten wird beschrieben, wie ukrainische Männer aus Cafés und Nachtclubs geholt und wie Flüchtige in Lieferwagen gesteckt werden. Unter dem Kriegsrecht gibt es kein Entkommen – kein Recht zu gehen, kein Recht, sich zu weigern.

Diese düstere Realität ist genau das, was Scott Horton in seinem neuen Buch „Provoked“ auspackt: Wie Washington den neuen Kalten Krieg mit Russland und die Katastrophe in der Ukraine startete. Horton lässt keinen Zweifel daran, dass die Ukraine nicht nur verliert, sondern dass sie von Anfang an auf eine Niederlage programmiert war. Horton spricht Russland nicht frei – ganz im Gegenteil. Er räumt ein, dass die Entscheidung Wladimir Putins, im Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren, ein brutaler, illegaler Akt der Aggression war.

Aber die Stärke des Buches liegt in seiner Weigerung, die vereinfachte, fabrizierte Erzählung zu akzeptieren, dass der Krieg lediglich ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen ukrainischer Demokratie und russischer Autokratie ist. Stattdessen zwingt Horton den Leser, sich mit einer unbequemeren Realität auseinanderzusetzen: Dieser Krieg war nicht unvermeidlich, sondern er wurde konstruiert.

Horton behauptet, dass jahrzehntelange westliche Arroganz, Interventionismus und gebrochene Versprechen zu der Krise geführt haben, die wir heute erleben. Er führt die Wurzeln des Konflikts bis in die 1990er Jahre zurück, als die NATO-Erweiterung in direktem Widerspruch zu den Zusicherungen stand, die Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gegeben wurden. Die amerikanischen und europäischen Staats- und Regierungschefs, die ihren Einfluss auf Osteuropa festigen wollten, wiesen die Sicherheitsbedenken Moskaus wiederholt zurück und dehnten die Reichweite der NATO immer näher an die Grenzen Russlands aus. Dies war, so Horton, keine Verteidigungsstrategie, sondern eine Provokation – eine Strategie, die Russlands Sicht auf den Westen grundlegend veränderte und den Boden für künftige Konfrontationen bereitete.

Der Wendepunkt kam nach Hortons Ansicht 2014, als die USA und ihre Verbündeten eine entscheidende Rolle beim Sturz des demokratisch gewählten, prorussischen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, spielten. Während westliche Medien das Ereignis als spontanen pro-demokratischen Aufstand darstellten, beschreibt Horton die umfassende Beteiligung der USA, von der Finanzierung von Oppositionsgruppen bis hin zur direkten Intervention von Diplomaten wie Victoria Nuland, die berüchtigterweise darüber diskutierte, den nächsten ukrainischen Präsidenten selbst auszuwählen. Für Moskau war dies ein unverhohlener Staatsstreich – ein klares Zeichen dafür, dass Washington bereit war, die politische Landschaft der Ukraine nach seinen eigenen strategischen Interessen umzugestalten, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.

Von diesem Moment an war die Ukraine nicht mehr nur ein Nachbarland Russlands, sondern wurde zu einem wichtigen Schlachtfeld in einem umfassenderen geopolitischen Kampf. Horton räumt mit der Vorstellung auf, dass die Ukraine die volle Souveränität über ihr Schicksal besaß, und argumentiert stattdessen, dass Washington und Brüssel seit Jahren die Fäden gezogen und die Ukraine auf Kollisionskurs mit Russland gesteuert haben.

Anstatt als neutraler Pufferstaat zu agieren, wie einige Realisten lange Zeit geraten hatten, wurde die Ukraine zu einem Frontstaat für westliche Interessen. Horton fordert die Leser auch auf, sich einer anderen unbequemen Realität zu stellen: Die Ukraine ist seit langem eines der korruptesten Länder Europas, so dass es eine aussichtslose Strategie ist, immer mehr westliche Gelder in den Krieg zu leiten.

Die Medien, so argumentiert er, haben maßgeblich dazu beigetragen, eine verzerrte Version der Realität zu verkaufen. Westliche Medien, die einst eine entscheidende Rolle bei der Entlarvung der Lügen spielten, die zu den Katastrophen im Irak und in Afghanistan führten, fungieren jetzt als unhinterfragte Sprachrohre für die Argumente der Regierung. Berichte über katastrophale ukrainische Verluste werden unterdrückt. In der Zwischenzeit wird jeder noch so kleine russische Rückschlag hochgespielt, um den Eindruck zu erwecken, der Sieg sei noch in Reichweite.

Hortons Recherchen sind akribisch, und seine Schlussfolgerungen sind niederschmetternd. Die Ukraine, so betont er, hat keinen Weg zum Sieg. Das Land ist personell und waffentechnisch unterlegen und auf westliche Unterstützung angewiesen, die zunehmend unsicher ist. Washington, London und Brüssel schicken zwar weiterhin Waffen und Hilfe, aber keine noch so große ausländische Unterstützung kann das grundlegende Ungleichgewicht auf dem Schlachtfeld ändern.

Das alles bedeutet natürlich nicht, dass Russlands Handlungen gerechtfertigt sind. Horton ist sich in diesem Punkt sicher. Putins Invasion war ein kalkuliertes Glücksspiel – eines, das unermessliches Leid verursacht, Millionen Menschen vertrieben und ganze Städte in Friedhöfe verwandelt hat.

Aber Horton ist nicht an moralischer Effekthascherei interessiert; er ist Realist. Als überzeugter Kriegsgegner weiß Horton, dass Schlachten dieser Größenordnung nie so einfach sind wie Helden gegen Bösewichte und dass die blinde Treue zu einer fabrizierten Erzählung jede sinnvolle Lösung verhindert.

Wer das westliche Mainstream-Narrativ kritiklos akzeptiert, nimmt an einem Massenwahn teil, der die Rolle des Westens beim Schüren der Spannungen ignoriert, alle diplomatischen Auswege verwirft und die Ukraine in einem nicht zu gewinnenden Krieg gefangen hält. Hortons Botschaft zielt nicht darauf ab, Putins Raubzüge zu entschuldigen; es geht darum, die Manipulationsmuster zu erkennen, die zu einem weiteren Krieg ohne Ausstiegsstrategie, ohne realistischen Weg zum Sieg und ohne Rücksicht auf die leidenden Menschen vor Ort geführt haben.

Provoked ist nicht nur ein Buch über die Ukraine, sondern auch eine Warnung vor den Gefahren des Selbstbetrugs in der Außenpolitik. Es ist ein Plädoyer dafür, sich dem Konsens zu widersetzen, die Erzählungen zu hinterfragen, die uns von Regierungen und Medienkonglomeraten aufgetischt werden, und zu erkennen, dass Russland zwar die Verantwortung für sein Handeln trägt, der Westen aber keineswegs unschuldig ist. Letztendlich ist die größte Tragödie dieses Krieges vielleicht nicht die unvermeidliche Niederlage der Ukraine, sondern die Tatsache, dass es gar nicht erst dazu kommen musste.

Die Trump-Administration hat erklärt, sie sei der Ansicht, dass die Beendigung des Krieges durch Diplomatie das vorrangige Ziel sein sollte. Das wird nicht einfach sein, aber zumindest scheint er zu verstehen, dass es bei der Beendigung dieses Krieges nicht darum geht, Russland zu besänftigen, sondern weiteres Blutvergießen zu verhindern und einen Konflikt zu beenden, der die Ukraine bereits ausgehöhlt hat und ihre Zukunft in der Schwebe hält. Irgendwann muss sich der Westen entscheiden, ob er wirklich für das Überleben der Ukraine eintritt oder für einen Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist.

erschienen am 24. Februar 2025 auf > The LIBERTARIAN INSTITUTE > Artikel, das Original befindet sich auf > The American Spectator

