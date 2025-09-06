Die Ukraine war ein CIA-Putsch nach dem Drehbuch

Von Prof. Francis A. Boyle und John Robles (globalresearch)

Die allererste Tat der vom Westen unterstützten Aufständischen, die einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen und es geschafft haben, die Regierung zu stürzen, war der Versuch, den Russischsprachigen in der Ukraine ihre Sprache zu rauben.

Diese Verweigerung grundlegender Menschenrechte für einen großen Teil der Bevölkerung durch die Bandera-Nazi-Extremisten und die illegitime Macht in Kiew verstößt gegen das Völkerrecht und die Europäische Menschenrechtskonvention, die die Ukraine unterzeichnet hat.

Laut der Erklärung der Grundsätze des Völkerrechts der Generalversammlung der Vereinten Nationen und gemäß den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen hat die russische Bevölkerung de facto ein Recht auf Abspaltung von der Ukraine. In einem Interview mit Voice of Russia erklärt der Harvard-Professor Francis Boyle, dass es in der Ukraine derzeit keine richtige Regierung gebe und bezeichnet sie als eine Bande von Neonazis, Faschisten und rechten Schlägern. In der Ukraine werden Russen eindeutig diskriminiert, und in Kiew werden öffentlich Forderungen laut, Russen zu töten. Laut Professor Boyle handelte es sich bei den Geschehnissen in Kiew um einen mustergültigen Staatsstreich der CIA. Victoria Nuland, die stellvertretende Außenministerin für europäische Angelegenheiten, war in Zusammenarbeit mit dem US-Botschafter maßgeblich an der Durchführung des Staatsstreichs beteiligt, da nachgewiesen werden konnte, dass sie mit den „Braunhemden“ zusammenarbeiteten: Swoboda, dem Rechten Sektor, den Bandera-Nazis und Skinheads.

Hier ist John Robles. Sie hören ein Interview mit Professor Francis Boyle. Er ist Professor für Völkerrecht an der University of Illinois College of Law in Champaign, Illinois.

Robles: Hallo, Sir.

Boyle: Hallo John, wie geht es Ihnen? Alles Gute für Ihr Publikum.

Robles: Und danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen. Mir geht es übrigens gut. Sie haben mehrere Kommentare abgegeben und einige sehr eindringliche Artikel zum Recht der Völker auf Abspaltung geschrieben. In diesem Fall geht es um die Ukraine und die russischsprachige Bevölkerung, die einen sehr großen Anteil der Bevölkerung des Landes ausmacht. Können Sie uns bitte einige Einzelheiten dazu und Ihre Ansichten zu den aktuellen Ereignissen in der Ukraine erläutern?

Boyle: Gut, John. Lassen Sie mich das Ganze zunächst einmal aus rechtlicher Sicht betrachten. Wie Sie wissen, hat das ukrainische Parlament beschlossen, Russisch als Amtssprache abzuschaffen. Und ich würde sagen, dass 30 % oder mehr der Bevölkerung Russisch als Muttersprache sprechen.

Das Problem dabei ist, dass dies völkerrechtlich einen Grund für eine Sezession liefert oder zumindest einen solchen liefert. Ich sage hier nicht, dass ich eine Sezession fordere, obwohl ich feststelle, dass es in den russischsprachigen Gebieten der Ukraine, insbesondere auf der Krim und in Sewastopol, mittlerweile Menschen gibt, die eine Sezession fordern.

Der Test für eine Sezession, und ich möchte ihn Ihnen hier vorlesen, stammt aus der Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Grundsätze des Völkerrechts gemäß den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen. Er ist in einem Absatz dargelegt, den ich Ihnen geschickt habe. Er besagt im Wesentlichen, dass wenn eine Regierung – und hier in der Ukraine gibt es derzeit keine Regierung, sondern nur eine Bande von Neonazis, Faschisten, rechten Schlägern und was auch immer – Kiew kontrolliert,

Wenn eine Regierung jedoch nicht die Aussage trifft, dass sie „sich im Einklang mit dem Prinzip der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker verhält und keine Regierung hat, die das gesamte Volk vertritt, das zum jeweiligen Gebiet gehört, ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens oder der Hautfarbe“, dann ist dies ein Grund für eine Sezession.

Und hier werden die Russen ihrer Sprache beraubt, es handelt sich also eindeutig um Diskriminierung der Russen. In Kiew hört man öffentliche Forderungen nach der Tötung von Russen und ähnliches.

Ich sage also nicht, dass ich eine Sezession unterstütze, aber was der Pöbel in Kiew hier getan hat, indem er den Russischsprachigen ihre Muttersprache genommen hat, ist sehr gefährlich. Und wie wir wissen, liegt die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen, jedem Volk am Herzen, ganz gleich, wer es ist.

Und dies war ein ernstes Problem zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, als alle diese Imperien zusammenbrachen und willkürlich Nationalstaaten geschaffen wurden und die Sprecher einer Sprache in einem anderen Staat als Minderheit galten.

Es ist also ein sehr gefährlicher Schritt, den sie hier unternommen haben. Wie Sie wissen, haben sie auch die Kommunistische Partei verboten – das ist ernst. Ich glaube nicht, dass es rechtlich so schwerwiegend ist wie die Aberkennung der Sprache für Russischsprachige im Umgang mit dem Staat. Aber selbst in diesem Punkt ist die Ukraine Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Es besteht ein Vereinigungsrecht, ein Recht auf politische Vereinigungen und die Gründung politischer Parteien. Ich bin selbst kein Kommunist, sondern politisch unabhängig, aber sie haben natürlich das Recht auf eine kommunistische Partei, wenn sie das wollen. Und heute haben wir gesehen, wie das Haus des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei in Kiew niedergebrannt wurde. Es besteht also die Gefahr, dass Russen, Kommunisten und Juden dort getötet werden. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen für die territoriale Integrität der Ukraine.

Ich denke, Außenminister Lawrow hat bislang die richtige Position eingenommen: „Wir werden uns nicht in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einmischen“, was völkerrechtlich korrekt ist. Er sagte jedoch: „Andere sollten das auch nicht tun.“ Doch wie wir wissen, mischen sich zumindest die USA und Deutschland in die inneren Angelegenheiten der Ukraine ein.

Es ist also eine sehr schwierige und gefährliche Situation. Ich glaube, die Schlägertypen, die derzeit in Kiew herrschen, spielen mit dem Feuer.

Robles: Sie haben einige Dinge angesprochen, die sehr besorgniserregend sind und die viele russische Politiker beunruhigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu etwas sagen könnten. Zunächst einmal: Der russische Menschenrechtsbeauftragte bezeichnete dies als Verstoß. Ich zitiere: „Der Angriff auf die russische Sprache in der Ukraine ist eine eklatante Verletzung der Rechte der ethnischen Minderheit; er verstößt gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit.“ Das hat Konstantin Dolgow heute erklärt. Die Zahlen, die wir haben …

Boyle: Er hat Recht, ganz sicher, und ich behaupte, dass es noch viel ernster ist – denn es bietet den russischsprachigen Menschen in den russischen Gebieten der Ukraine eine Rechtsgrundlage, um eine Sezession zu erklären, wenn sie das wollen.

Die Lage ist also noch viel ernster, als Ihr Minister es darstellt. Es handelt sich um eine weitaus schwerwiegendere Verletzung ihrer grundlegenden Menschenrechte. Ja, aber ich stimme seiner Aussage zu.

Nur zur Erinnerung: Sie hören ein Interview mit Professor Francis Boyle.

Robles: Sie haben Morddrohungen gegen Russen und Juden erwähnt. Können Sie uns etwas darüber erzählen? Und wie ist es möglich, dass der Westen diese Leute, diese Schlägertypen, die praktisch alle Regierungsgebäude besetzt haben, weiterhin unterstützt?

Boyle: Aber die Regierung der Vereinigten Staaten stürzt demokratisch gewählte Regierungen, seit die Regierung Mossadegh im Iran an die Macht kam und der Schah von Iran – das war Kermit Roosevelt – an die Macht kam. Er hat sogar öffentlich damit in seinem Buch „ Countercoup“ geprahlt, und bei der CIA ist sogar ein Handbuch darüber im Umlauf, wie man Regierungen stürzt.

Für mich scheint es sich um einen mustergültigen Staatsstreich der CIA zu handeln. Nuland, die stellvertretende Außenministerin für europäische Angelegenheiten, arbeitete mit dem US-Botschafter zusammen. Wir haben jetzt das Tonband davon. Es handelt sich also um einen klassischen Staatsstreich, in Zusammenarbeit mit den sogenannten „Braunhemden“ dort: Swoboda, der Rechte Sektor, die Bandera-Leute, Skinheads – sie haben genau diese Leute auf ihrer Liste.

Mit diesen Leuten haben sie zusammengearbeitet, um eine demokratisch gewählte Regierung zu stürzen und die Verfassung praktisch zu zerstören. Sie kümmern sich überhaupt nicht um die Verfassungsbestimmungen. Und wie wir wissen, gibt es in Kiew bis heute, Dienstagabend, meiner Zeit, immer noch keine Regierung, man kann sich nicht auf eine einigen.

Es scheint also, dass die Amerikaner Timoschenko wieder an die Macht bringen wollen. Das berühmte Foto von ihr mit Botschafter Pyatt war ein klares Zeichen dafür, dass sie die Favoritin der Amerikaner ist. Aber ich glaube, die Neonazis, die Faschisten und der rechte Sektor wollen sie gar nicht.

Ich weiß also nicht, wie sich das alles entwickeln wird. Und in der Zwischenzeit ist es in Kiew und den nicht-russischsprachigen Gebieten für Kommunisten, Juden und Russischsprachige extrem gefährlich. Wir werden sehen, was passiert. Ich weiß es wirklich nicht.

Robles: Noch ein paar Dinge. Klitschko sagte heute Moskauer Zeit, er wolle für das Präsidentenamt kandidieren. Und dann ist da noch Jarosch, der Anführer der Nationalisten, die seit etwa einem Jahrzehnt in der Westukraine trainieren, um all das durchzusetzen. Er will Präsident werden, er will das Land führen. Und das wäre in der heutigen Zeit unglaublich, so etwas wie ein Nazi-Regime ist das, was er herbeiführen will. Die Leute nennen ihn „den Führer“.

Außerdem haben jüdische Führer die Juden aufgefordert, Kiew und möglicherweise das Land zu verlassen. Waren die USA sich dessen bewusst? Ich kann kaum glauben, dass sie so wenig Ahnung davon hatten, was sie damit anrichteten.

Boyle: Ich bin sicher, sie wussten genau, was sie taten. Die US-Regierung arbeitet mit jedem zusammen, mit dem sie zusammenarbeiten muss, um ihre Ziele zu erreichen. Wie man in Syrien sieht, kooperiert sie mit muslimischen extremistischen Terrorgruppen, um die Assad-Regierung zu stürzen – ich sage nicht, dass er demokratisch gewählt ist.

Dasselbe haben sie in Libyen getan, um Oberst Gaddafi zu stürzen – ich sage nicht, dass er demokratisch gewählt wurde. Es ist also eigentlich egal, was auch immer die Aufgabe erledigt – sie werden es tun.

Also beschlossen sie in der Ukraine, mit Neonazis, Faschisten, dem rechten Sektor und den Bandera-Leuten zusammenzuarbeiten, also mit jenen, deren Ursprünge auf die deutsche Invasion in der Ukraine und die Vernichtung von Millionen Ukrainern zurückgehen, darunter vielleicht zwei Millionen Juden – wir kennen nicht einmal die genaue Zahl.

Nuland machte in diesem Gespräch deutlich, dass sie Klitschko nicht unterstützt, und sie nannte ihn Klitschko, er sei im Grunde eine Schöpfung der deutschen Regierung, und Jazenjuk, er ist dort, und Swoboda – sie unterstützen sie nicht, sie sind zu weit rechts.

Aber sie haben klargestellt, dass sie Timoschenko unterstützen. Sie ist ihre Laufbursche, und sie wollen sie an der Macht. Sie halten sie für das beste „Gesicht“, aber wie Nuland sagte: Sie sollte mit Klitschko und dem dortigen Swoboda-Chef sprechen. War das viermal pro Woche? Oder so ähnlich.

Robles: Ja, viermal pro Woche, sagte sie.

Boyle: Das ist also, was die Amerikaner wollen. Ob sie es bekommen, weiß ich nicht.

Robles: Es gibt ein Problem – das ist nicht das, was das ukrainische Volk will. Als Timoschenko abgesetzt wurde, waren die meisten Leute nicht gerade erfreut, sie wiederzusehen.

Also, ich meine, klar, das ist jemand, den die USA wollen, aber wie wollen sie sie an die Macht bringen, wenn das ukrainische Volk sie nicht will?

Boyle: Nun, ich stimme Ihnen zu, aber das ist ein Staatsstreich . Ich meine, das iranische Volk wollte den Schah auch nicht, aber er ist es, den es bekommen hat. Die Amerikaner, die mit dem Pöbel dort und den Braunhemden im Iran zusammenarbeiteten, brachten den Schah gegen den Willen des iranischen Volkes an die Macht, und er blieb von 1953 bis 1979 an der Macht.

Wenn es also nicht so aussieht, als würde sie funktionieren, werden die Amerikaner ein wenig herumspielen und jemand anderen finden, der funktioniert und akzeptabler ist. Das kann ich nicht sagen, John.

Aber die Amerikaner wollen ihren Mann an der Macht, in Kiew. Und wenn es nicht Timoschenko ist, dann werden sie vielleicht zuerst Klitschko wählen – wer weiß? Wenn das nicht klappt, könnten sie sogar Swoboda wählen und versuchen, Swoboda zu rehabilitieren. Ich kann es nicht sagen. Ich versuche immer noch, das herauszufinden.

Robles: Ja, wir sprechen ganz sachlich darüber, als würden wir über die Auswahl eines Teams sprechen. Aber was wir hier besprechen, ist nach internationalem Recht völlig illegal, nicht wahr? Man kann nicht nach Belieben Regierungen einsetzen, egal wer man ist.

Boyle: Das stimmt. Es ist eindeutig illegal, das haben wir bereits besprochen. Es wurde vom Internationalen Gerichtshof und im Nicaragua-Urteil verurteilt, als die Reagan-Regierung versuchte, die sandinistische Regierung in Nicaragua zu stürzen. Diese war überhaupt nicht demokratisch gewählt. Die US-Regierung hingegen hat dies getan, angefangen mit dem Sturz der demokratisch gewählten Regierung im Iran, dann in Guatemala und von da an. Ich meine, ich kann mich nicht an die genaue Zahl der Regierungen erinnern, die sie gestürzt haben.

Robles: Über 70.

Boyle: Ja, Bill Blum hat ein Buch mit dem Titel „Killing Hope“.

Robles: Ja, ich habe es gelesen. Ich kenne Bill, ich kenne Bill. Ich glaube, er hat 77 gesagt.

Boyle: Er hat die genaue Zahl und die Umstände – alles in seinem Buch „Killing Hope“. Bill arbeitete früher für das Außenministerium und trat aus Protest gegen den Vietnamkrieg zurück. Er ist ein sehr solider Mensch.

Robles: Ja, ich habe ihn mehrmals interviewt. Professor Boyle, unsere Zeit ist um. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in weniger als einer Minute Ihre Prognose und Ihren Rat für alle Spieler geben könnten.

Boyle: Oh, John, ich meine, wir haben das letzte Mal ja schon besprochen, und jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur sagen, dass Außenminister Lawrow bisher – ich habe ihn schon einmal gelobt – ein hervorragender Diplomat und Repräsentant der Russischen Föderation ist und Außenminister Clinton und Außenminister Kerry weit überlegen ist. Er vertritt aber die völkerrechtliche Grundhaltung, dass Russland sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einmischen wird. Und das ist eine korrekte Haltung.

Darüber hinaus wüsste ich derzeit nicht, was ich der russischen Regierung raten sollte. Ich denke, Präsident Putin und sein Nationaler </spaSicherheitsrat, der letzte Woche zusammengekommen ist, versuchen, die Lage zu klären. Es könnte sein, dass Präsident Putin beschließt, die Lage in der Ukraine zu stabilisieren. Er könnte entscheiden, dass er keinen Bürgerkrieg in der Ukraine direkt an der Grenze zu Russland will.

Das könnten seine Berechnungen sein, und ich würde diesen Schlussfolgerungen sicherlich nicht widersprechen, wenn er und sein Nationaler Sicherheitsrat zu diesem Schluss kämen. Ich denke, ein Bürgerkrieg in der Ukraine würde die Ereignisse in Jugoslawien zu einem Kinderspiel machen. So könnte Präsident Putin die Dinge derzeit sehen.

John Robles mit Professor Francis Boyle . Professor für internationales Recht am University of Illinois College of Law in Champaign, Illinois.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Voice of Russia

Copyright © Prof. Francis A. Boyle und John Robles , Voice of Russia , 2025

