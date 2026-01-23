Die Ukraine verteidigt sich mit Geld, das Europa nicht hat.

Die traurige Wahrheit ist, dass ein Ende des Ukraine-Kriegs für Europa genauso verheerende wirtschaftliche und politische Folgen haben könnte wie sein Fortbestehen…

Quelle: legitim

Die Ukraine hat schon jetzt ein Finanzierungsdefizit von 63 Milliarden US-Dollar für 2026, und ich wäre echt überrascht, wenn diese Zahl nicht noch höher wird, wenn der Krieg weitergeht. Die massiven Ausgaben der Ukraine hängen mit zwei Dingen zusammen:

Die riesigen Kosten für die Unterhaltung einer stehenden Armee von fast einer Million Leuten.

Die enormen Ausgaben für den Import von Waffen aus dem Westen, um den Krieg zu führen.

Waffenkäufe sind keine produktiven Investitionen, weil sie im Kampf buchstäblich verbrannt werden.

Das Gleiche gilt natürlich auch für Russland.

Beide Länder hatten 2025 ein geringeres Wirtschaftswachstum, die Ukraine mit 2,1 % und Russland mit 1,5 %.

Und westliche Experten würden das als Beweis dafür anführen, dass die ukrainische Wirtschaft besser läuft.

Aber das Gegenteil ist der Fall.

Russlands Wirtschaft ist nominal etwa zwölfmal so groß wie die der Ukraine und etwas mehr als zehnmal so groß, wenn man das BIP unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität betrachtet.

Dies lässt sich an den Zahlen für die Verteidigungsausgaben ablesen.

Russland hat 2025 rekordverdächtige 143 Milliarden Dollar für Verteidigung ausgegeben, während die Ukraine nur etwa 60 Milliarden Dollar draufgeschossen hat – also etwa 2,3 Mal mehr. Trotzdem machten die russischen Verteidigungsausgaben nur 6,3 % des BIP aus, während es bei der Ukraine 31,7 % waren. Also sind die hohen Verteidigungsausgaben für Russland in Bezug auf seine wirtschaftliche Lage nicht so wichtig.

Die Verteidigungsausgaben machen einen viel geringeren Anteil der gesamten Wirtschaftstätigkeit aus als in der Ukraine. Und Russland kann seine Verteidigungsausgaben aus eigenen Mitteln finanzieren, während die Ukraine vollständig von Geldern westlicher Geber abhängig ist, um den Krieg weiterzuführen.

Trotz der massiven Kosten des Krieges hatte Russland 2025 ein Haushaltsdefizit von nur 1,7 % des BIP.

Das liegt immer noch deutlich unter der EU-Haushaltsregel von 3 % des BIP, wobei einige Länder wie Frankreich und Polen Defizite aufweisen, die doppelt so hoch oder sogar noch höher sind.

Das Haushaltsdefizit der Ukraine lag dagegen bei etwa 20 % des BIP.

Diese Lücke musste mit ausländischen Mitteln gefüllt werden, da das Land Schulden in Höhe von 107 % des BIP hat und von ausländischen Krediten abgeschnitten ist.

Deshalb hat die EU einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro bereitgestellt, von denen zwei Drittel für die Verteidigung vorgesehen sind.

Russland hat dagegen Schulden von etwa 15 % des BIP und muss nicht wirklich viel Geld leihen, um seinen Krieg weiterzuführen. Übrigens sind 15 % des BIP viel weniger als die Schulden der USA oder vieler europäischer Länder, von denen einige, wie die Ukraine, Schulden von über 100 % des BIP haben.

Die Ukraine verteidigt sich mit Geld, das Europa nicht hat.

Trotz des Schocks durch die Sanktionen muss Russland weder seine Bank sprengen noch seine Kreditvergabe deutlich erhöhen.

Das bedeutet auch, dass Russland bei einem Ende des Krieges den wirtschaftlichen Übergang zurück zum Frieden weniger schmerzhaft vollziehen kann.

Russland wird nicht unter Druck stehen, massive Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben vorzunehmen, um innerhalb seiner Mittel zu leben, sondern kann dies schrittweise tun.

Die Ukraine hingegen steht nach Kriegsende vor einem massiven finanziellen Abgrund.

Laut OECD wird das Wirtschaftswachstum der Ukraine bis 2027 weiter auf 1,7 % sinken, wenn der Krieg weitergeht.

Und das setzt voraus, dass weiterhin große Kapitalzuflüsse aus dem Ausland kommen. Im Jahr 2025 machten die Verteidigungsausgaben der Ukraine 31,1 % des ukrainischen BIP und zwei Drittel der Staatsausgaben aus. Keine dieser Ausgaben fließt in die Verbesserung der schwachen Wirtschaft der Ukraine.

Trotz aller Unterstützung belief sich das BIP der Ukraine im Jahr 2025 laut IWF auf knapp 210 Milliarden US-Dollar.

Dabei ist zu bedenken, dass die Ukraine im Jahr 2025 externe Finanzhilfen in Höhe von 52,4 Milliarden US-Dollar erhalten hat, was etwa einem Viertel ihres BIP am Jahresende entspricht.

Ohne diese ausländischen Finanzhilfen würde die Wirtschaft der Ukraine plötzlich um über 20 % schrumpfen.

Oder anders ausgedrückt: Ohne den Krieg würde die Wirtschaft der Ukraine um über 20 % schrumpfen.

Russland hat dieses Problem einfach nicht.

Vielmehr könnte ein Ende des Krieges Russland helfen, die Inflation – vielleicht seine größte wirtschaftliche Herausforderung – unter Kontrolle zu bringen, wenn die Wirtschaft wieder ihren normalen Rhythmus findet.

Aber trotzdem bleibt die Frage: Wie kommt es, dass die Ukraine so wenig gewachsen ist, obwohl sie so viel Geld aus dem Ausland bekommen hat?

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Ukraine im gleichen Zeitraum ein Handelsdefizit von 30 Milliarden Dollar verzeichnete, ein Rekord laut der Nationalbank der Ukraine.

Das heißt, im Laufe des Jahres flossen 52 Milliarden Dollar an ausländischen Geldern in die Ukraine, und 30 Milliarden Dollar flossen direkt wieder ab.

Denn das massive Handelsdefizit der Ukraine wird durch zwei Faktoren angeheizt.

Erstens, ein krasser Anstieg der Waffenimporte aus westlichen Ländern, die sich seit 2022 verdoppelt haben, vor allem weil sie nicht mehr umsonst geliefert werden.

Zweitens hat die Ukraine mehr natürliche Ressourcen importiert, vor allem viel mehr Gas, weil die heimische Produktion durch den Krieg stark beeinträchtigt wurde. Kohle ist ein weiterer Bereich, da Russland wichtige Kohleminen im Donbass erobert hat.

Nicht das ganze Handelsdefizit wird nach dem Krieg wieder aufgeholt werden können, selbst wenn die Ukraine ihr Handelsdefizit insgesamt verringern könnte.

Im Vergleich dazu lag Russlands Handelsüberschuss bei Waren im Oktober 2025 schon bei über 100 Milliarden Dollar, obwohl das Gesamtbild des Handels wegen eines großen Defizits im Dienstleistungshandel, unter anderem durch die vielen Russen, die seit Kriegsbeginn ins Ausland gezogen sind, mit rund 36 Milliarden Dollar etwas kleiner ist.

Ein Ende des Krieges könnte sogar dazu führen, dass Russlands Handelsüberschüsse weiter wachsen. Eine zukünftige Lockerung der Einfuhrbeschränkungen für natürliche Ressourcen nach Europa könnte bedeuten, dass Russland von dem bereits gestiegenen Handel mit Asien und dem wieder aufgenommenen Handel mit Europa profitiert.

Auf jeden Fall tragen die konstanten Überschüsse Russlands sowohl zum Wirtschaftswachstum als auch zu den Devisenreserven bei, die 2025 um über 135 Milliarden Dollar auf satte 734 Milliarden Dollar gestiegen sind.

Und um es klar zu sagen: Russland hat seine Reservefonds fast vollständig in Gold angelegt, das jetzt einen Wert von über 310 Milliarden Dollar hat.

Ein wichtiger Grund, warum Russland seine Reserven in Gold hält, ist, dass es sie vor den langen Fingern westlicher Bürokraten schützen will, die zu Beginn des Krieges Reserven in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar eingefroren haben.

Das heißt, Russland hat einen Überschuss von 434 Milliarden Dollar an Devisenreserven, der fast komplett vor westlicher Enteignung geschützt ist. Der Anstieg der Devisenreserven um 10 Milliarden Dollar im Jahr 2025 wurde zweifellos durch eine Anhäufung von Reserven in Nicht-Dollar-, Euro- und Pfund-Währungen verursacht, was auf eine Verlagerung hin zu mehr Handel in chinesischen Yuan und indischen Rupien hindeutet.

Ein Ende des Krieges könnte irgendwann dazu führen, dass die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in den USA, Europa und Japan wieder freigegeben werden.

Auch die Reserveposition der Ukraine ist mit 57,3 Milliarden Dollar zu Beginn des Jahres 2026 vergleichsweise stark und erreicht einen Rekordwert. Dieser Anstieg ist jedoch ausschließlich auf Zuflüsse von ausländischem Kapital zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen zurückzuführen. Ein Ende des Krieges würde wahrscheinlich zu einem Rückgang der Reserven der Ukraine führen, da ihr hartnäckiges Handelsdefizit nicht wie während des Krieges durch ausländische Kapitalzuflüsse ausgeglichen würde.

Aber es ist der plötzliche und schockierende Verlust ausländischer Finanzmittel, der mit dem Ende des Krieges einhergeht, der zu einem dramatischen Rückgang der ukrainischen Wirtschaft führen wird.

Aber keine Sorge, Europa will, dass die Ukraine nach dem Krieg eine Armee mit 800.000 Leuten behält. Dabei geht es aber wohl eher ums wirtschaftliche Überleben als um Sicherheit.

Die Ukraine könnte so eine große Armee nicht aus eigener Tasche bezahlen, weil sie einfach kein Geld hat. Also wird Europa wieder mal gezwungen sein, einzuspringen, um die Finanzierung der Soldzahlungen für Soldaten zu sichern, die nicht mehr im Krieg sind.

Laut einer aktuellen Studie des Kieler Instituts wird das zu höheren Schulden und Steuern in Europa führen. Aber es wird auch zu Einbußen für europäische Rüstungsfirmen führen. Denn Friedenszeiten bedeuten zwangsläufig einen starken Rückgang des täglichen Verbrauchs an Munition und militärischem Material im Nebel des Krieges.

Zwei Drittel von dem 90-Milliarden-Euro-Kredit, den die EU kürzlich der Ukraine gegeben hat, werden für militärische Unterstützung, einschließlich Waffen, verwendet. Das hat zu einem Streit zwischen Deutschland und Frankreich über eine vorgeschlagene „Buy European“-Klausel geführt, mit der Frankreich verhindern will, dass die Ukraine US-Ausrüstung kauft. Vielleicht mit Blick auf die Zukunft versuchen die Franzosen in typischer Manier sicherzustellen, dass ihre Firmen einen ordentlichen Anteil an den möglicherweise schwindenden ukrainischen Waffenbestellungen erhalten.

Ähnlich wie die französische Armee steuert Europa nach Kriegsende unweigerlich auf einen wirtschaftlichen Niedergang zu.

Es ist gezwungen, eine wirtschaftlich gescheiterte Ukraine am Leben zu erhalten.

Es muss seine Schulden und Steuern erhöhen, um die schlechten außenpolitischen Entscheidungen zu unterstützen, die es seit 2014 getroffen hat.

Es versucht, seinen Verteidigungsindustriekomplex anzukurbeln, verliert aber mit dem Ende des Krieges Aufträge.

Für die großen politischen Parteien in Europa bedeutet das, dass sie sich immer mehr auf eine Wahlkatastrophe zubewegen, wenn sie ab 2027 zur Wahl antreten.

Bis dahin stecken sie fest, weil sie wissen, dass eine Fortsetzung des Krieges sie wahlpolitisch ruinieren wird, aber dass ein Ende des Krieges das auch tun wird.

Um meinen alten britischen Soldatenvater zu zitieren: Sie sind wie der mythische Oozlum-Vogel, der ständig im Kreis fliegt, bis er hinter seinem eigenen Hinterteil verschwindet.

Quelle: ZeroHedge

