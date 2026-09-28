von Andrew Korybko

Selenskyj hat ein Interesse daran, Russland in einen Angriff auf die NATO zu verwickeln, um die neueste Hysterie auszunutzen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto entlarvten kürzlich einen Bericht spanischer Medien, in dem eine anonyme Quelle in der Nähe des litauischen Verteidigungsministeriums zitiert wurde, um zu behaupten, dass die CIA angeblich glaubt, dass Russland Drohnenangriffe auf Südeuropa plant. Der Kontext betrifft die Hysterie einiger europäischer Staats- und Regierungschefs, dass Russland bald die Entschlossenheit der NATO auf die Probe stellen könnte. Der finnische Präsident Alexander Stubb erklärte zuvor, dass ein solches Gespräch kontraproduktiv für die Interessen der EU sei.

Es war daher erfrischend, dass die oben genannten Beamten seiner Führung folgten, anstatt mit dem narrativen Fluss zu gehen, was auch immer ihre Hintergedanken gewesen sein mögen. Dennoch ist die Tatsache, dass diese Geschichte überhaupt in den Medien und von einer anonymen Quelle in der Nähe des litauischen Verteidigungsministeriums platziert wurde, nervst, insbesondere inmitten von Spekulationen über eine drohende ukrainische Falschflagge, die darin besteht, dass Kiew ein Interesse daran hat, Russland in einen Angriff auf die NATO zu verwickeln, um die neueste Hysterie auszunutzen.

Anfang dieses Jahres griff die Ukraine eines der russischen „Schattenflotten“-Schiffe im Mittelmeer von einer Drohnenbasis in Libyen aus an, während eine ihrer Marinedrohnen auf einer griechischen Insel im Ionischen Meer an Land spülte, von der beide Entwicklungen bestätigten, dass Kiew sowohl Luft- als auch Marinedrohnenfähigkeiten in der Region hat. Es könnte sie daher für Angriffe unter falscher Flagge in Südeuropa einsetzen, um die europäische NATO (E-NATO) zu manipulieren, um zumindest aggressiver gegen Russlands „Schattenflotte“ vorzugehen.

Zu diesem Thema bedrohte Putin Tit-For-Tat-Beschlagsanfälle ausländischer Schiffe im August während seines Besuchs im Hauptquartier der Pazifikflotte in Wladiwostok, dessen wechselseitige Eskalation von der E-NATO ausgenutzt werden könnte, um die Eskalationsleiter noch weiter zu erklimmen, auf die Gefahr hin, einen heißen Krieg durch Zufall wahrscheinlicher zu machen. Der unerwartete Durchbruch in den polnisch-belarussischen Beziehungen nach dem ersten Treffen ihrer Außenminister seit einem Jahrzehnt könnte jedoch zu einem Tauwetter im Neuen Kalten Krieg führen, wie hier ausführlich erläutert.

Selenskyj möchte das vielleicht nicht aus vielen Gründen, nicht zuletzt, dass er wahrscheinlich vom Westen gezwungen werden würde, einige schmerzhafte Kompromisse gegenüber Putin einzugehen, bevor er lange verzögerte Wahlen abhält, die wahrscheinlich dazu führen würden, dass er angesichts seiner Unpopularität, seinem Motiv unter falscher Flagge, die Macht verliert. Gepaart mit den Fähigkeiten der Ukraine, wie sie bereits in dieser Analyse erwähnt wurden, ist das Szenario, dass sie Drohnenangriffe mit falscher Flagge gegen Südeuropa versucht, unangenehm glaubwürdig, aber die Bedrohung ist immer noch überschaubar.

Auch wenn es nicht abgewendet werden kann, könnte die Schaffung eines Krisenkontrollkanals zwischen den USA, der E-NATO und Russland, wie in diesem Artikel hier vorgeschlagen, auf den in dem zuvor zitierten über ein Tauwetter im Neuen Kalten Krieg Bezug genommen wurde, den heißen Krieg verhindern, vor dem früher gewarnt wurde. Die Nachricht, dass dies geschaffen wurde, könnte Selenskyj auch abschrecken, wenn er zu der Annahme kommt, dass seine potenziell bevorstehenden Verschwörungen nicht scheitern würden

Wie dem auch sei, es gibt derzeit keinen solchen Krisenkontrollkanal, so das Zeitfenster für Selenskyj, einen ukrainischen Drohnenangriff unter falscher Flagge auf Südeuropa für die Beteiligung Russlands zu genehmigen, bleibt offen. Es ist daher dringend notwendig, dass man geschaffen wird, sonst könnte er den Dritten Weltkrieg im schlimmsten Fall durch diese Mittel entfachen. Da Finnland, Frankreich und Italien sich gegen die jüngste Hysterie inmitten des polnisch-belarussischen Durchbruchs drängen, haben die USA nun eine größere Chance, dies zu vermitteln.

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