Die Ukraine — eine Diktatur

Eine Diktatur verteidigt die europäischen Werte. So wollen es uns die westlichen „Qualitätsmedien“ weismachen.

Freilich wird wohlweislich vermieden, von der Diktatur in der Ukraine zu sprechen — was sie aber zweifellos ist. Mittels eines diktatorischen, faschistoiden, ukrainischen Systems führt der „Wertewesten“ seinen eigenen, geradezu missionarisch geführten Feldzug gegen Russland. Sie meinen, dass dies übertrieben sei? Fassen wir kurz zusammen, in welcher Art und Weise die Demokratie im bis vor kurzem zweitgrößten europäischen Land in den letzten Jahren geschleift wurde.

von Peter Frey (peds-ansichten)

Die sogenannte westliche Wertegemeinschaft, deren Regierungen und Medien erzählen den Menschen hierzulande, dass es sich bei der Ukraine, um den zu verteidigenden Repräsentanten eines rechtsstaatlichen, demokratischen Systems handeln würde, quasi einem Gegenentwurf zur russischen Gesellschaft. Das ist die ideologische Argumentation mit der man die Notwendigkeit einer Verteidigung gegen „Putins Angriffskrieg“ begründet. Mit fundamentalen Lügen wurden schon immer Kriege losgetreten und die Behauptung einer demokratischen Ukraine ist eine solche fundamentale Lüge.

Denn ohne Zweifel hat der offene Faschismus in der Ukraine längst Einzug gehalten. Die Verherrlichung des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland, die Heiligsprechung seiner Kollaborateure, die Verwendung von Symbolen des Dritten Reiches wie auch die Nachahmung von dessen Machtdemonstrationen sprechen eine deutliche Sprache. Die offene, subtile bis brutale Gewalt gegen all jene, welche die faschistische Ideologie in der Ukraine nicht mittragen, kommt hinzu, ja ist untrennbar damit verbunden. Das ukrainische Regime ist damit hochgradig aggressiv, und zwar gegen die eigene Bevölkerung aber nicht minder nach außen hin.

Gesellschaften, Führungen von Staaten mit solch einer latenten Gewaltbereitschaft und Aggressivität sind also gefährlich. Sie sind im Grunde ihres Wesens pathologisch, unfähig zum friedlichen Austausch, nicht konfliktfähig. Und sie sind benutzbar. In diese Rolle eines nützlichen, aggressiv-gefährlichen Idioten wurde die ukrainische Gesellschaft immer weiter hineingezogen. Während dessen sie wirtschaftlich in dreister Art und Weise von ausländischen „Investoren“, jenen die sich in der Sphäre der „internationalen Gemeinschaft“ wähnen, ausgeplündert wurde.

Die Propaganda von Institutionen der zu veröffentlichenden Meinung belügt also die Bürger, wenn sie davon schwadroniert, man müsste die ukrainische Demokratie vor „Putins Truppen“ retten. Denn es gibt keine ukrainische Demokratie. Stattdessen ist sie — ganz offen sichtbar — eine faschistisch gefärbte Diktatur, geprägt von Korruption und Gewalt. Eine in der allein schon die Äußerung einer eigenen, aber vom Narrativ abweichenden Meinung, lebensgefährlich sein kann.

Ein solches System wie die Ukraine mit Waffen vollzupumpen, ist ein Verbrechen und kann uns gleichzeitig daran erinnern, dass auch das Dritte Reich erst dann seine Aggressivität nach außen voll entfalten konnte, nachdem es durch und im Interesse ausländischer, wertewestlicher Gönner hochgerüstet worden war.

Ein diktatorisches System ist eine hervorragende Basis, um daraus lupenreinen Faschismus zu generieren. Oft gedeihen sie in Symbiose. Beispiele gefällig? Nun, auszugsweise sei die folgende Liste aufgeführt: die Franco-Diktatur in Spanien, Salazars Diktatur in Portugal, Mussolinis faschistisches Italien, die finsteren Jahre Pinochets in Chile, Hugo Banzers Diktatur in Bolivien, die Militärdiktaturen in Argentinien und Brasilien, das Apartheid-System Südafrikas, die Diktaturen Südkoreas, ja selbst das System der Roten Khmer in Kambodscha. All diese Diktaturen vereinte, dass sie vom „Wertewesten“ geduldet und gefördert wurden.

Diktaturen bedienen sich mehr oder weniger ähnlich gearteter terroristischer Methoden, um zu überleben. Schauen wir uns diese am Beispiel der Ukraine an.

Gleichschaltung der Medien

„Prorussische Propaganda“, „Hochverrat“ und „Terrorismus“ sind die Zauberworte mittels derer das diktatorische System der Ukraine das Spielfeld der öffentlichen Meinung von unliebsamen, für das System selbst gefährlichen Gedanken „bereinigt“. In der Ukraine herrscht eine ungezügelte Zensur gegen Andersdenkende und das Muster stellt sich in etwa so dar:

„In der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenski die einflussreiche oppositionelle Nachrichtenseite strana.ua sperren lassen. Ein entsprechendes Dekret wurde gestern veröffentlicht. Grundlage dafür seien vom Nationalen Sicherheitsrat verhängte Sanktionen gegen den seit 2018 im österreichischen Exil lebenden Chefredakteur Ihor Huschwa und dessen Unternehmen, heiß es. Das Verbot erfolgte demnach gemäß einer Vorlage des Geheimdienstes SBU, der Selenski untersteht.“ (1)

Der ukrainische Geheimdienst SBU durchforstet also den Medienraum nach „prorussischer Propaganda“. Nähere Angaben zu den Gründen werden gewöhnlich unter Verweis auf Geheimhaltung nicht offengelegt. Die pauschale Behauptung genügt. Wir reden von jenem ukrainischen Geheimdienst, der enge Beziehungen zur faschistischen Szene des Landes pflegt (2 bis 4).

Daraufhin wird vom Nationalen Sicherheitsrat eine entsprechende Order, ein Ukas ausgearbeitet, der vom Präsidenten umgehend unterzeichnet und damit „rechtswirksam“ wird.

Wie im Dritten Reich, gibt es keinen parlamentarischen Prozess sondern es werden Weisungen des Führers umgesetzt. Wobei im ukrainischen Falle Selenskyj doch in erheblich stärkerem Maße als Vorgeführter bezeichnet werden darf.

Noch ein Beispiel, alles geschehen, BEVOR Russlands Streitkräfte aktiv in der Ukraine intervenierten und wieder ist das beschriebene Muster erkennbar:

„Erneut wurden in der Ukraine zwei oppositionelle Fernsehkanäle vom Nationalen Sicherheitsrat mit einem Sendeverbot belegt. Am Dienstagabend unterzeichnete Präsident Wolodomir Selenski den Erlass mit der Nummer 684/2021, mit dem die Fernsehkanäle „Pershij Nesaleshniy“ und „UkrLive“ für fünf Jahre mit Sanktionen belegt werden. Damit sind beide Kanäle aus dem Äther und dem Internet verschwunden, ihre Vermögen wurden eingefroren, sämtliche Aktivitäten wurden ihnen untersagt. […] In dem halbseitigen Erlass ist keine Begründung für das Sendeverbot zu finden. In einem fünfseitigen Anhang geht es ausschließlich darum, was den Betroffenen nun verboten ist. […] Es ist zu erwarten, dass die ukrainische Regierung Youtube auch in den Fällen von UkrLife und Pershij Nesaleshniy um eine Sperrung ersuchen wird.“ (5)

Dieser Prozess war bereits lange vor Selenskjys Präsidentschaft, aber bezeichnenderweise nach dem „Sieg der Demokratie auf dem Maidan“, also dem Putsch gegen die Regierung Janukowitsch in Gang gebracht worden (6).

Es geschah ein Jahr vor der Intervention Russlands in der Ukraine, und zwar am 3. Februar 2021 (Hervorhebung durch Autor):

„Mit einem beispiellosen Erlass hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski drei oppositionelle Nachrichtensender verbieten lassen. Das Verbot sieht unter anderem den Entzug der Sendelizenzen, von TV-Frequenzen und die Sperre von Konten für vorerst fünf Jahre vor, wie das Präsidentenbüro in der Nacht auf heute mitteilte. Die Abschaltung der Sender ZIK, NewsOne und 112 erfolgte in der Hauptstadt Kiew sofort. Der Schritt wurde mit einer angeblichen Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verbreitung von russischer Propaganda begründet. Die Sender bezeichneten das Verbot in einer gemeinsamen Erklärung als »Abrechnung mit unbequemen Medien«.“ (7)

In jener Zeit waren die besagten Sender das Sprachrohr der stärksten Oppositionspartei des Landes, der „Oppositionsplattform für das Leben“, die sich auch und vor allem für die Belange der ukrainischen Staatsbürger welche der russischen Ethnie angehören, stark machte. Das Verbot basierte, wie schon weiter oben betont, nicht auf einem nach demokratischen Regeln erarbeiteten Gesetz. Es durchlief also in keiner Weise die parlamentarischen Instanzen eines demokratischen Rechtsstaates, sondern wurde per Dekret, einem Erlass des ukrainischen Präsidenten in Kraft gesetzt.

Das private Unternehmen Google blockierte übrigens wenig später auch den Youtube-Kanal des Senders „112 Ukraine“ (8).

Bereits vor dem offenen Ausbruch des Ukraine-Konflikts waren in der Ukraine hunderte Seiten gesperrt und das Internet für die Ukrainer „bereinigt“ worden. Von einer Opposition in der Medienlandschaft, eine die gelebte Demokratie erkennen lässt, konnte keine Rede mehr sein (9).

In der Ukraine wird staatlicherseits ohne wenn und aber und auch ganz offen eine freie Medienlandschaft unterdrückt. Es findet eine Gleichschaltung der Medien statt, das ist typisch für diktatorische Systeme, nicht für Demokratien.

Offener Terror gegen „aufmüpfige“ Journalisten

Anderthalb Jahre zuvor war der Sitz des im vorherigen Beispiel genannten Senders, gelegen mitten in der ukrainischen Hauptstadt, mit einer Granate beschossen worden.

„Der TV-Kanal hatte zuvor einen Appell an die Polizei veröffentlicht, Journalisten vor der »Willkür von nationalen Radikalen« zu schützen. Diese versuchten, »durch Drohungen die redaktionelle Politik des Senders zu beeinflussen«, hieß es. Der Sender wollte einen Film des US-amerikanischen Regisseurs Oliver Stone über die Ereignisse in der Ex-Sowjetrepublik nach den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan – dem Unabhängigkeitsplatz – in Kiew vor fünf Jahren zeigen.“ (10)

Der Beschuss erfolgte, NACHDEM die Verantwortlichen des Senders die Polizei kontaktiert hatten. Die Ermittlung der Täter verlief im Sande. Die mit dem Terror verfolgte Absicht, die Ausstrahlung des kritischen Filmes zu verhindern, wurde erreicht.

In der Ukraine herrscht eine terroristische Diktatur, was daran erkennbar ist, dass sie sich offen gegen Andersdenkende richtet. Von einer Demokratie kann keine Rede sein.

So war über 14 Monate hinweg der Chefredakteur der russischen Nachrichtenagentur RIA, Kirill Wyschinski von den Kiewer Behörden unter dem Vorwurf des Hochverrats festgehalten worden (11).

Kritische Journalisten willkürlich zu verhaften, zu entführen, auszuweisen und mit Betätigungsverbot zu belegen, war bereits vor dem Jahre 2022 ein gängiges Verfahren zur Durchsetzung der zu veröffentlichenden Meinung in der Ukraine. Hier ein Beispiel aus dem Jahre 2017 (12):

„Am 30. August wurde Anna Kurbatowa, Korrespondentin des russischen Fernsehkanals Pervi, entführt. Nach zwei Stunden meldete der Geheimdienst SBU, die 29jährige Journalistin sei festgenommen worden. Man bereite die Dokumente für die Ausweisung vor. Am 26. August hatten ukrainische Nationalisten Kurbatowa wegen »Teilnahme an antiukrainischer Propaganda« auf die berüchtigte Mirotworez (Friedensstifter)-Liste gesetzt.“ (13)

Dabei sind das noch, für die Betroffenen glimpfliche Fälle. Der aufgeblähte Geheimdienstapparat des SBU mit angeblich 27.000 Angehörigen, geht gern auch rigoros gegen seine Feinde, auch Journalisten vor und die Opfer müssen um ihr Leben fürchten (14, 15). Dabei bedient er sich einer weiteren, perfiden Methode die auch im Dritten Reich genutzt wurde, und der Name dafür lautet: Denunziation.

Schwarze Listen

Der SBU betreibt mit Unterstützung des Inneministeriums – über eine zwischengeschaltete Nichtregierungs-Organisation – eine unzweifelhaft als Fahndungs- und Denunziationsliste betriebene Webseite, welche die darin aufgeführten Namen im wahrsten Sinne des Wortes zum Abschuss freigibt. Die Liste enthält die Namen und Adressdaten (unter anderem) tausender Journalisten, die sich des „Hochverrats“ schuldig gemacht haben sollen (16).

Als sich das faschistische Deutschland endgültig aufstellte, verfügte es ebenfalls über schwarze Listen, die von den Häschern systematisch abgearbeitet wurden. Tausende Oppositionelle wurden in die Folterkeller der SA und die ersten errichteten Konzentrationslager verschleppt und misshandelt, hunderte von ihnen starben. Es ist genau der gleiche Zweck, welcher mit Mirotworez (a1), so heißt die Seite, verfolgt wird.

Was meinen Politiker des Parteienkartells hierzulande eigentlich, wenn sie von einem Wiedererstarken des Faschismus reden? Das was in der Ukraine vorgeht, meinen sie mit Sicherheit nicht. Die Seite Mirotworez übersetzt sich zynischerweise mit „Friedensstifter“. Übrigens ganz so wie uns die Politikerkaste in Berlin die Lieferung von Waffen an die Ukraine als friedensstiftende Maßnahme verkaufen möchte.

Und Menschen die auf Mirotworez gelistet sind, sterben reihenweise, vor allem wenn sie auf dem Gebiet unter Hoheit des ukrainischen Regimes lebten. Juristisch nennt man dieses Morden „außergerichtliche Tötungen“. Im Laufe der Jahre wurden über diese Präsenz rund 200.000 Menschen zu Kriminellen erklärt. Das ist die ukrainische Realität (17, 18).

Doch wenn Journalisten in der Ukraine im Falle „falscher Berichterstattung“ um ihr Leben bangen müssen, ist das nicht nur der letzte Beweis eines nicht existenten demokratischen Rechtsstaates. Sondern wir werden unmissverständlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Berichterstattung aus diesem Land nie und nimmer objektiv sein kann. Das „Wahrheitsministerium“ aus etablierter deutscher Politik und den Gleichstrommedien tut aber eben so, als ob es diese objektive Berichterstattung gäbe. Damit lügt sie ihre Wähler und Konsumenten an.

Mirotworez ist eine eindringliche Warnung, wie weit die faschistische Diktatur in der Ukraine bereits gediehen ist. Zu den gelisteten „Verrätern“ gehören unter anderem Gerhard Schröder, Viktor Urban, Henry Kissinger, Roger Waters (19) sowie die Journalisten Ulrich Heyden und Thomas Röper.

Doch werden nicht nur oppositionsnahe Medien verboten, sondern auch die Opposition selbst, und mit dieser gewählte, legitimierte Abgeordnete des Parlaments.

Terror gegen Oppostionsführer

Am 19. Februar 2021 sanktionierte der Nationale Sicherheitsrat, mit der Unterschrift Selenskyjs den Oppositionsführer Victor Medwedschuk und mit ihm auch noch seine Frau. Der Vorwurf lautete, Medwedschuk würde „den Terrorismus finanzieren“. Am 11. Mai wurde gegen Medwedschuk und seinen Parteikollegen Taras Kozak vom Generalstaatsanwalt Anklage wegen Hochverrats erhoben (20). Beweise wurden nie erbracht, ein Prozess nie eröffnet. Ab dem 13. Mai wurde dem Politiker Hausarrest befohlen, eine Kaution von 11 Millionen US-Dollar wurde abgelehnt (21). Ohne rechtsstaatliches Verfahren wurde Medwedschuks Hausarrest verlängert, auch über das nach ukrainischem Recht gültige Höchstmaß von sechs Monaten hinaus (22).

Aus Angst um sein Leben entzog sich Medwetschuk nach dem offenen Ausbruch der Feindseligkeiten mit Russland dem Hausarrest. Wovon er durch seinen Anwalt die Behörden informierte. Auch dass er seinen Verpflichtungen im Verfahren gegen ihn nachkommen würde (23). Trotzdem nahm in der SBU „mittels einer Spezialoperation“ fest und veröffentlichte Bilder, die sehr an die Festnahme des früheren irakischen Präsidenten Sadam Hussein erinnern, mittels derer das Opfer in der Öffentlichkeit gedemütigt und herabgewürdigt wurde (24, 25).

In einem demokratischen Rechtsstaat ist so etwas undenkbar. Der „Wertewesten“ verteidigt also einen Unrechtsstaat? Nicht einmal das: Denn weder verteidigt er diesen, noch bekämpft er ihn: Er führt mittels des Kiewer Regimes Krieg gegen Russland.

Passend dazu wurde am 19. März 2022 von Selenskyj ein Erlass des Nationalen Sicherheitsrates unterzeichnet, der jegliche Betätigung von elf Oppositionsparteien „suspendierte“ (26). Die Ausschaltung der Opposition ist typisch für diktatorische, undemokratische Systeme.

Russisch verboten

Eines der drei Hauptziele die Russland für seine militärische Intervention in der Ukraine vorgegeben hat, ist der Schutz der russischen Ethnie. Dieser ist in der Ukraine nicht gegeben, schon gar nicht für die größte Minderheit des Landes, was eben die Russen sind.

Eine Tagesspiegel-Reporterin die sich im Frühjahr 2022 in der Gegen Sewerodonezk aufhielt, berichtete von einem vielsagenden Disput unter den Einheimischen, bei dem sie Ohrenzeuge sein durfte:

„»Ich verstehe nicht«, sagt Alexandra Petrowna plötzlich, »was Putin da macht. Er hat doch früher alles so gut gemacht, aber jetzt …« »2014 hat er einen guten Job gemacht?“, sage ich. »Er war es nicht«, antwortet die Lehrerin selbstbewusst. »Es war Poroschenko, der den Krieg begonnen hat. Er hat so viel Geld zusammengeraubt. Und weiß der Kuckuck, was Amerika alles tut. Amerika schickte Truppen hierher. Es schickt Söldner hierher.«“ (27)

Das Gespräch ging noch weiter:

„»Wurde Ihnen verboten, Russisch zu sprechen?« »Ja. Hier wurde ein Gesetz verabschiedet, dass man überhaupt kein Russisch sprechen darf.« »Wurde Ihnen das verboten? Hat man Ihnen direkt gesagt, Sie sollen den Mund halten?« »Ja, das haben sie gesagt, als ich Brot kaufen ging: ,Wir werden Sie nicht bedienen, sprechen Sie Ukrainisch.« »In Lyssytschansk, wo alle Russisch sprechen, hat man Ihnen kein Brot verkauft?« »Ja.« Die Nachbarn im Bus fangen an zu lachen. Ein ehemaliger Fernfahrer sagt: »Ich ging in Lwiw in eine Gaststätte, dort sprachen sie Russisch mit mir.« Alexandra Petrowna beachtet ihn nicht.“ (27i)

Das was man inzwischen in Kiew unter Rechtssprechung versteht, unterscheidet bezüglich der in der Ukraine lebenden Ethnien zwischen „Autochthonen“ und „Indigenen“. Russen, Weißrussen, Rumänen, Polen, Moldawier und weitere werden inzwischen aber nicht mehr als ethnische Minderheiten klassifiziert, sondern sie sind, so wie „echte Ukrainer“, „Autochthone“ geworden. Und „Autochthone“ dürfen nur ukrainisch sprechen. Selbst ein „echter Ukrainer“ macht sich strafbar, wenn er in öffentlichen Gebäuden russisch spricht.

Mit juristischen Manipulationen hat man also in der Ukraine ethnische Minderheiten quasi per Gesetz abgeschafft und ihnen damit auch die Pflege ihrer Kultur, zu der die Sprache gehört, tatsächlich verboten. Einzig die Tataren, als nennenswerte Ethnie haben in einem entsprechenden Gesetz diese Rechte zugesprochen bekommen (28). Das hat allerdings handfeste politische Gründe, denn es geht hier um den Missbrauch der Krim-Tataren als Waffe für eine „Wiedergewinnung“ der Krim.

Dikaturen sind im Allmachtsanspruch gefangen, der sie dazu treibt jeden Einzelnen in eine gleichgeschaltete Masse aufzunehmen, die ihnen bedingungslos folgt. Die Gleichschaltung der Medien geht einher mit der Gleichschaltung der politischen Landschaft sowie der Justiz und ihr folgt die ethnische Gleichschaltung. Dabei ist der übersteigerte Nationalismus in der Ukraine Brandbeschleuniger zur Unterdrückung anderer Ethnien. In einem Land in dem so etwas geschieht, ist die Demokratie tot.

Dass ein solches diktatorisches Regime auch völkerrechtliche Verpflichtungen missachtet, ist dann in der Logik nur konsequent. Die bewusst von Kiew sabotierten Vereinbarungen von Minsk lassen grüßen (29).

Fazit

Die Darstellung der Meinungsführer hierzulande, der Krieg der Ukraine gegen Russland wäre gleichbedeutend mit der Verteidigung der Demokratie gegen ein diktatorisches System, ist ein Lüge. Wo es keine Demokratie gibt, kann sie auch nicht verteidigt werden, und in der Ukraine gibt es sie mitnichten, die Demokratie. Es ist der Krieg eines diktatorischen Systems gegen Russland, welchen der Westen befeuert.

Der Druck für die Menschen, sich mit diesem System zu arrangieren, vom passiven zum aktiven Mitläufer zu werden, einfach nur um überleben zu können, wird immer stärker. Die Dinge sind zu weit gediehen (28).

Würden die Menschen in Deutschland wissen, was wirklich in der Ukraine geschieht und wie es dazu gekommen ist, würden möglicherweise bei einem großen Teil von ihnen alle Alarmglocken läuten. Nämlich dahingehend, dass unsere Regierung ganz offen eine faschistoide, diktatorische Ukraine mit Waffen und Propaganda stützt.

Bitte bleiben Sie schön achtsam, liebe Leser.

Anmerkungen und Quellen

(Allgemein) Dieser Artikel von Peds Ansichten ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International) lizenziert. Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen kann er – einschließlich der Primärquelle – gern weiterverbreitet und vervielfältigt werden. Bei Verlinkungen auf weitere Artikel von Peds Ansichten finden Sie dort auch die externen Quellen, mit denen die Aussagen im aktuellen Text belegt werden.

(a1) Ganz bewusst verlinke ich nicht auf das mirotvoretz-center. Deren Aufmachung ist abscheulich, von primitivster Propaganda gekennzeichnet. Wer es sich trotzdem antun möchte, der sei an dieser Stelle ausdrücklich vorgewarnt.

