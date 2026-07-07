Die Türkei verkauft ihr Gold – Wenn Länder Gold verkaufen, stimmt etwas nicht

Warum verkauft die Türkei plötzlich ihre Goldreserven? In diesem Video analysieren wir die wirtschaftlichen Hintergründe hinter dem Verkauf von fast 58 Tonnen Gold, den massiven Abbau von US-Staatsanleihen und den Druck auf die türkische Lira. Außerdem erklären wir, wie steigende Ölpreise, die Straße von Hormus und globale Währungskrisen miteinander verbunden sind und welche Folgen dies für Gold, den US-Dollar und Anleger weltweit haben könnte. Ist dies nur eine Krise der Türkei oder ein Warnsignal für das globale Finanzsystem? Sehen Sie sich die vollständige Analyse an.

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