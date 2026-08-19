Die Trump-Regierung errichtet ein „Pre-Crime“-Panoptikum, das seinesgleichen unter autoritären Regimen sucht

Von der Massenüberwachung durch Schwarmkameras über die Bespitzelung politischer Dissidenten bis hin zu KI-Algorithmen, die Bürger als potenzielle inländische Terroristen einstufen – der Überwachungsstaat, den die Trump-Regierung errichtet, ist selbst im Vergleich zu den totalitärsten Regimes der Geschichte beispiellos.

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In letzter Zeit machen sich die amerikanischen Bürger mehr denn je Sorgen um Überwachung und Datenschutz. Zu Recht, denn wir erleben eine explosionsartige Zunahme der landesweit installierten Überwachungsgeräte.

Seit Jahrzehnten beobachten Freiheitsaktivisten aufmerksam die schleichende Ausweitung der innerstaatlichen Massenüberwachung, die langsam in den amerikanischen Alltag eindringt, und warnen davor. Der Widerstand gegen solche Verletzungen grundlegender Freiheiten war eines der wenigen Anliegen, das über das falsche Links-Rechts-Paradigma hinausging – mit Beispielen wie Linken, die sich während der Zeit von COINTELPRO gegen die Überwachung von Bürgerrechtsgruppen aussprachen, und Konservativen, die sich gegen die Überwachung von Aktivisten für das Zweite Verfassungszusatzrecht wandten.

Selbst heute, angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der landesweiten Einführung von Flock-Kameras, schaffen diese Bedenken aktiv eine Brücke der Solidarität über die polarisierte politische Kluft hinweg.

Zwar gibt es die Überwachung der amerikanischen Bevölkerung in der einen oder anderen Form schon seit mehr als einem Jahrhundert (vgl. newyorker.com), doch hat die anhaltende, strafende Allgegenwart solcher Verletzungen der Privatsphäre seit der Verabschiedung des Patriot Act im Anschluss an den False-Flag-Anschlag vom 11. September 2001 stetig zugenommen.

Interessanterweise waren die Bestimmungen des Patriot Act mit all seinen Verstößen gegen verfassungsrechtliche Schutzrechte bereits lange vor den Anschlägen vom 11. September ausgearbeitet worden (vgl. web.archive.org), doch man ging davon aus, dass sie erst nach dem Eintreten solcher Anschläge eine Abstimmung im Kongress bestehen würden. Tatsächlich diente der Patriot Act lediglich als Erweiterung der Überwachungsbefugnisse unter Umgehung der Verfassung, die bereits im Antiterrorismusgesetz von 1996 verankert waren – ein Gesetz, das seinerseits erst nach dem False-Flag-Anschlag in Oklahoma City nur ein Jahr zuvor gerechtfertigt worden war. Sicherlich nur ein Zufall.

Die Debatte über die Bedenken hinsichtlich der Massenüberwachung im Inland rückte nach den brisanten Enthüllungen des NSA-Whistleblowers Edward Snowden im Jahr 2013 in den Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses, als durchgesickerte Dokumente, die dem Journalisten Glenn Greenwald zugespielt worden waren, ein weitverzweigtes Netzwerk illegaler Spionage gegen amerikanische Bürger im Rahmen des PRISM-Programms der National Security Agency (NSA) offenbarten. (Vgl. theguardian.com)

Trotz Snowdens Enthüllungen und Warnungen, sowie der darauf folgenden Überwachungsskandale in den vergangenen Jahren wurde so gut wie nichts unternommen, um diese Kampagne der illegalen Massenüberwachung gegen die amerikanische Bevölkerung einzudämmen. Tatsächlich hat sich die Situation sogar weiter verschlimmert.

Das bringt uns zum heutigen Tag. Oftmals bringt der zynische Staatsgläubige in Diskussionen über illegale Massenüberwachung ein Strohmann-Argument vor, etwa: „Was spielt das für eine Rolle? Wer nichts Unrechtes getan hat, hat auch nichts zu verbergen.“ Als ob ein allumfassender Überwachungsstaat einfach in einem Vakuum existieren würde. Als ob die Geschichte nicht immer wieder gezeigt hätte, zu welchen Gräueltaten repressive Regime fähig sind, die ihre Bürger verfolgen, aufspüren und in Datenbanken erfassen.

Massenüberwachung dient nicht einfach nur dazu, „die Menschen im Auge zu behalten“, sondern ist ein Instrument des Staates, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, Dissidenten zu identifizieren und zum Schweigen zu bringen, sowie die Kontrolle über die Bevölkerung zu zentralisieren. Hier bei The Free Thought Project warnen wir seit Jahren vor den Gefahren der Integration künstlicher Intelligenz in die Strafverfolgung.

Nun scheint es, als stürze sich die Trump-Regierung kopfüber in ein von KI gesteuertes Überwachungssystem im Stil von „Minority Report“, das Verbrechen bereits im Vorfeld verhindern soll, um ein digitales Netz über die gesamte amerikanische Bevölkerung zu werfen.

Wie das Magazin Reason als erstes berichtete:

Die für die Pflege der Terroristen-Beobachtungsliste zuständige FBI-Dienststelle sucht laut Beschaffungsunterlagen, die Reason vorliegen, nach einem System auf Basis künstlicher Intelligenz für die präventive Strafverfolgung. In der im März von der Beschaffungsabteilung des FBI veröffentlichten Informationsanfrage an Anbieter werden potenzielle Bieter für ein Projekt gesucht, das das Threat Screening Center (TSC) mit neuen prädiktiven KI-Fähigkeiten ausstatten soll – gerade zu einem Zeitpunkt, an dem sich dessen Schwerpunkt vom islamistischen Terrorismus hin zu innenpolitischen Dissidenten verlagert.

Einfach ausgedrückt: Zusätzlich zu dem ausufernden Überwachungsapparat, der Informationen über US-Bürger sammelt, zielt die neue Ausschreibung darauf ab, KI-Systeme in das „Threat Screening Center“ zu integrieren, um die gesammelten Informationen zu durchforsten und mithilfe von Algorithmen zu ermitteln, wer unter den Millionen von Namen als potenzielle Bedrohung markiert werden sollte, noch bevor diese Person eine Straftat begeht.

Diese neue Initiative steht in direktem Zusammenhang mit dem „National Security Presidential Memorandum 7“ (NSPM 7) der Trump-Regierung, über die Free Thought Project bereits seit letztem Jahr berichtet. Die NSPM 7 zielt konkret darauf ab, Gegner des Trump-Regimes und des amerikanischen Imperiums im weiteren Sinne in beispiellosem Ausmaß ins Visier zu nehmen, indem jeder als inländischer Extremist identifiziert und eingestuft wird, der sich mit dem identifiziert, was die Regierung als …

… Widerstand gegen die Durchsetzung von Gesetzen und Einwanderungsbestimmungen; extreme Ansichten zugunsten von Massenmigration und offenen Grenzen; das Bekenntnis zu radikaler Gender-Ideologie, sowie Antiamerikanismus, Antikapitalismus und Antichristentum vertritt und Feindseligkeit gegenüber jenen zeigt, die traditionelle amerikanische Ansichten zu Familie, Religion und Moral vertreten.

Dieser jüngste Schritt zur Einrichtung eines KI-gestützten Überwachungsnetzes zur Vorbeugung von Straftaten stellt die jüngste Eskalation einer zunehmend autoritären Trump-Regierung dar, die entschlossen ist, politische Dissidenz zu kriminalisieren und gleichzeitig ein technokratisches Überwachungsnetz aufzubauen.

Im April berichtete TFTP unter Berufung auf den Investigativjournalisten Ken Klippenstein über die Einrichtung eines brandneuen Zentrums zur Präventionsüberwachung innerhalb des FBI, das die im Rahmen der NSPM 7 festgelegten Parameter nutzt, um jeden, der Ansichten vertritt, die denen der Trump-Regierung widersprechen, effektiv zu identifizieren und als potenziellen inländischen Terroristen einzustufen.

Dies wurde dann einen Monat später durch die Veröffentlichung des Berichts „Strategie zur Terrorismusbekämpfung 2026“ des Weißen Hauses weiter ausgebaut, der zusätzlich zu den bisherigen Vorgaben die faschistischen Tendenzen der Regierung weiterhin unverhohlen zur Schau stellte, indem er „Anarchisten und Antifaschisten“ mit Drogenterroristen, transnationalen Banden und islamistischen Dschihadisten auf eine Stufe stellte. Damit wurden Millionen von Amerikanern, die möglicherweise antiautoritäre Ideologien vertreten, zu potenziellen Zielen staatlicher Gewalt.

Es dauerte nicht lange, bis dieser Apparat zur Verbrechensbekämpfung im Vorfeld seine Zähne bei der Unterdrückung politischer Dissidenz zeigte. Wie TFTP im Juni berichtete, wurden mehrere Personen, die im Juli letzten Jahres an einer Protestaktion vor einer ICE-Haftanstalt in Prairieland, Texas, teilgenommen hatten, als inländische Terroristen angeklagt, obwohl sie keinerlei Gewalttaten begangen hatten.

In einem Verfahren, das sich später als manipuliertes Gerichtsverfahren durch einen von Trump ernannten Richter zugunsten der Anklage herausstellte, wurden diese amerikanischen Staatsbürger, die kein anderes Verbrechen begangen hatten, als die falschen politischen Überzeugungen zu vertreten, rasch zum Exempel gemacht und zu mehreren Jahrzehnten Haft verurteilt. Damit wurde ein alarmierender Präzedenzfall gegen die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes in den Vereinigten Staaten geschaffen.

Doch dies ist nicht die einzige Art und Weise, wie die Trump-Regierung ihr Überwachungs-Panoptikum aufgebaut hat. Nachdem er in seiner ersten Amtszeit den Grundstein für eine solche Partnerschaft gelegt hatte, ist Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit direkt mit den führenden Tech- und KI-Unternehmen zusammengegangen und hat dies zu einem Schwerpunkt seines „one big beautiful bill“ (ein schönes großes Projekt) gemacht (vgl. theconsciousresistance.com), wodurch er ihnen einen Blankoscheck ausstellte, um die Vereinigten Staaten mit Überwachungsausrüstung zu überziehen: Von der Integration von KI zum Abrufen privater Gesundheitsdaten von Millionen von Menschen, bis hin zur Einführung obligatorischer biometrischer Scans für Ausländer bei der Ein- oder Ausreise. (Vgl. theconsciousresistence.com)

Wie bereits erwähnt, birgt die landesweite Masseninstallation von Flock-Kameras, die stillschweigend von der Regierung unterstützt wird, ganz eigene Risiken und eine Überschreitung der Grenzen, da die Kameras eine regelrechte Umgehung des Vierten Verfassungszusatzes darstellen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass Flock-Kameras häufig als Mittel des Missbrauchs eingesetzt werden und bereits für alles Mögliche missbraucht wurden – von Polizeibeamten, die ihre Ex-Partner stalken, über die illegale Überwachung von Demonstranten von Demonstranten bis hin zu einer landesweiten Fahndung nach einer Frau, die eine Abtreibung vornehmen ließ.

Unterdessen deuten die eigenen Daten des FBI darauf hin, dass das Vorhandensein von Flock-Kameras kaum oder gar keinen Einfluss auf die tatsächliche Senkung der Kriminalität hat. (vgl. futurism.com) Damit wird die rhetorische Rechtfertigung für ihre Existenz völlig hinfällig. Dies hat den Überwachungsstaat jedoch nicht davon abgehalten, noch weiter zu expandieren und gezielt gegen Anti-Flock-Aktivisten vorzugehen, wie ein aktueller Bericht von Dan Boguslaw enthüllte, in dem interne Memos des FBI und des DHS veröffentlicht wurden, in denen Aktivisten und Demonstranten, die sich gegen die Massenüberwachung durch ALPR-Kameras aussprechen, ausdrücklich als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft wurden.

Gleichzeitig nutzen Polizeibehörden im ganzen Land den Überwachungsboom, um sich für die Aufnahme von KI-gestützten Überwachungsdrohnen mit Gesichtserkennungstechnologie in ihr Arsenal einzusetzen – ganz im Sinne einer ähnlichen Forderung des FBI Ende letzten Jahres. Und das trotz wachsender Bedenken hinsichtlich der Unzuverlässigkeit der KI-gestützten Gesichtserkennung, die immer wieder unschuldige Menschen fälschlicherweise als Kriminelle identifiziert.

Die vielleicht allgegenwärtigste aller dieser Massenüberwachungsinstanzen ist Palantir. Palantir dient im Wesentlichen als zentraler Knotenpunkt für die Umsetzung einer technofaschistischen Technokratie in den Vereinigten Staaten. Von Beginn an war die Trump-Regierung eng mit Palantir verbunden, wobei ein ehemaliger Palantir-Mitarbeiter, der zum Whistleblower wurde, Alarm schlug, da sich Palantir effektiv in die US-Regierung eingebettet hat und das amerikanische Imperium, die zionistische Militärinfrastruktur, den Überwachungskapitalismus und die technofaschistische Ideologie zu einer einzigen Kontrollarchitektur verschmolzen hat.

Im vergangenen Jahr berichtete TFTP, dass das Weiße Haus Palantir damit beauftragt hatte, eine regierungsweite Datenbank aufzubauen, in der Daten verschiedener Behörden zu einer einzigen Überwachungszentrale zusammengeführt werden, wodurch riesige Mengen an Informationen über US-Bürger in einem zentralisierten System gebündelt werden. Während die Trump-Regierung die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) dazu ermächtigt hat, praktisch als moderne Gestapo zu agieren und die Straßen Amerikas zu terrorisieren, hat Palantir gleichzeitig eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Überwachungsfähigkeiten der ICE gespielt.

Berichte von 404 Media enthüllten, dass Palantir eine verbesserte Überwachungstechnologie speziell für den Einsatz bei ICE-Einsätzen entwickelt hat. Das Tool mit dem Namen „Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement“ (ELITE) stellt ICE-Beamten Echtzeit-Dossiers zu über 20 Millionen Menschen zur Verfügung, um zu bestimmen, welche Stadtteile und Personen ins Visier genommen werden sollen.

Darüber hinaus haben jüngste Berichte von The Guardian aufgedeckt, dass das Ministerium für Innere Sicherheit seine Überwachungsmaßnahmen noch einen Schritt weitergetrieben hat und eine groß angelegte Spionagekampagne gegen Anti-ICE-Demonstranten durchführt, bei der verdeckte Ermittler Organisationen und Chatgruppen infiltrierten, um Informationen über die Dissidenten zu sammeln.

Der moderne amerikanische Überwachungsstaat ist zu einer vielköpfigen Hydra geworden, zu einem unersättlichen Leviathan, der tief in jeden Aspekt des Alltagslebens eingewoben ist. Der massive Bau von Rechenzentren im ganzen Land schafft in rasantem Tempo die Infrastruktur dieses Überwachungs-Panoptikums. Durch den aggressiven Einsatz der ICE und die Normalisierung der Präsenz von Soldaten auf amerikanischen Straßen baut die Trump-Regierung aktiv jene stehende Armee auf, vor der unsere Gründerväter gewarnt haben – angetrieben von einem Überwachungsnetz, das selbst den despotischsten Tyrannen des 20. Jahrhunderts erröten lassen würde.

Es ist jetzt an der Zeit, dass die Amerikaner aufstehen und dem Einhalt gebieten, bevor es letztendlich zu denselben Gräueltaten führt, die von jedem militarisierten Massenüberwachungsregime im Laufe der Geschichte begangen wurden.

Quelle: The Free Thought Project

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