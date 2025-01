Die Torheit und Unrechtmäßigkeit von Sanktionen

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Ich werde gefragt, ob die Verhängung eines neuen Pakets von Sanktionen gegen russische Ölexporte durch das schreckliche Biden-Regime ein Geschenk für die kommende Trump-Präsidentschaft oder ein vergifteter Kelch ist. Meine Antwort lautet weder noch. Die Sanktionen sind, wenn das neue Trump-Regime sie aufrechterhält, ein vergifteter Kelch für den amerikanischen Verbraucher und für Amerikas europäische Verbündete oder Marionetten. Wenn die Sanktionen Erfolg haben, wird die Verringerung des weltweiten Ölangebots auf dem Markt die Preise in die Höhe treiben. Die Nachfrage nach Öl ist unelastisch in Bezug auf den Preis. Ein höherer Ölpreis wird die russischen Öleinkünfte erhöhen und alle anderen treffen.

In Deutschland wandert die Industrie bereits ab und siedelt sich in Ländern an, in denen Energie billiger ist. Dies wird dazu führen, dass Deutsche arbeitslos werden. Für die Amerikaner bedeutet das Pendeln, dass höhere Energiepreise das verfügbare Einkommen und die Verbraucherausgaben schmälern und die Aussichten auf Wachstum und Gewinne verringern. Für Russland bedeutet dies höhere Öleinnahmen. Wäre ich in Russland an der Macht, würde ich keine Energie an Feinde verkaufen, die Krieg gegen Russland führen. Russland kann seine internen Entwicklungen ohne Devisen finanzieren. Michael Hudson und ich haben das schon oft erklärt. Wir sind erstaunt, dass Putin die Inkompetenz oder Schlimmeres der Chefin seiner Zentralbank toleriert, deren 21%ige Zinssätze eine größere Bedrohung für Russland darstellen als die NATO, die amerikanischen Sanktionen und die Reste der ukrainischen Armee.

Die Russen können ihr Öl liefern, wohin sie wollen und an wen sie wollen. Das Letzte, was sie brauchen, ist eine Versicherung für Öltanker. Russland kann den Öltanker mit Kriegsschiffen oder U-Booten begleiten, oder, was noch billiger ist, mit Zielinformationen, die bereit sind, Hyperschallraketen auf jede Bedrohung abzufeuern.

Man muss sich fragen, warum die Biden-Idioten die Amerikaner und Washingtons Verbündete bestrafen? Gilbert Doctorow führt diese Idiotie auf fehlerhafte Informationen oder Desinformationen zurück, mit denen die CIA die Regierung und den Kongress versorgt. Ich denke, Doctorow hat Recht. Ich hatte einmal einen Einblick in die Entscheidungsfindung der CIA, und sie war lächerlich, ein Produkt von Idioten.

Die gegen Russland verhängten Sanktionen, einschließlich der Sanktionen gegen Privatjachten und sogar gegen den russischen Präsidenten Putin persönlich, riechen nach Kindereien und nicht nach einer Großmacht. Die Ukraine ist für niemanden außer Russland von strategischer Bedeutung. Jelzins Regierung war dumm oder gut bestochen, als sie der Abspaltung der Ukraine von Russland zustimmte. Wie auch immer, die Ukraine ist nicht unser Problem. Sie ist das Problem Russlands, und Washington sollte sich aus diesem Problem heraushalten. Stattdessen scheint Washington darauf bedacht zu sein, uns in einen großen Krieg zu führen.

Doctorow weist darauf hin, dass, wenn der Kreml die neuen Sanktionen als Bedrohung ansieht, die Wirkung der Sanktionen darin bestehen wird, dass Russland den Krieg bis zum Sieg eskalieren wird, bevor die Sanktionen irgendeine Wirkung haben können. In der Tat werden die Sanktionen des dummen Biden-Regimes Putin dazu bringen, seinen Hintern zu bewegen, seine Verzögerungstaktik aufzugeben und den Krieg zu beenden.

Werfen wir einen Blick auf die Sanktionen. Ich kann verstehen, dass Washington einem Land verbietet, an die USA zu verkaufen oder von den USA zu kaufen. Ich weiß nicht, ob diese Verletzung von Verträgen legal ist. Ich nehme an, dass die „nationale Sicherheit“, eine der größten Lügen der westlichen Welt, alles rechtfertigt. Ich verstehe nicht, wie Washington z.B. Frankreich und dem Rest der Welt vorschreiben kann, dass sie nicht an andere Länder verkaufen oder von ihnen kaufen dürfen. Und wenn Washington das tut, warum schenkt man ihm dann überhaupt noch Beachtung? Die passive Akzeptanz der Diktate Washingtons durch die Welt ist außergewöhnlich. Was wäre, wenn die Regierungen der Welt Washington sagen würden, dass die Amerikaner nichts von uns verkaufen oder kaufen dürfen? Es ist erstaunlich, dass Russland und China strategische Mineralien an die USA verkaufen.

Ein Land, das seine Zentralbankreserven in US-Staatsanleihen hält, riskiert die Beschlagnahmung der Wertpapiere durch Washington, so dass das Land ohne Reserven dasteht. Genau das hat die russische Zentralbankdirektorin mit Russland gemacht. Ein weiterer Preis für die US-Sanktionen wurde der französischen Bank Paribas auferlegt, die als Strafe für die Finanzierung eines Vertrags der französischen Regierung mit Russland 1,1 Milliarden Dollar an Washington zahlen musste, damit sie ihre Geschäfte in den USA weiterführen konnte.

Aber ein Land muss seine Reserven nicht in auf Dollar lautenden US-Staatsanleihen halten oder Geschäfte in den USA tätigen. Ein Land kann seine Souveränität an die erste Stelle setzen. Eine vernünftige Zentralbank würde die US-Staatsanleihen verkaufen und Gold kaufen, das im Inland gelagert wird und nicht bei der US-Notenbank, wo es beschlagnahmt werden kann. Heute ist jeder, der einem amerikanischen Vermögenswert vertraut, ein Narr.

Alles deutet darauf hin, dass Washington beabsichtigt, die BRICS mit Sanktionen zu zerschlagen. Damit dieses Unterfangen gelingt, müssen die BRICS die Sanktionen passiv hinnehmen. Mit anderen Worten, Washington zu gehorchen ist das, was die Welt zu tun gewohnt ist. Sie tun es, ohne nachzudenken. Die Welt hat nicht gelernt, für sich selbst einzustehen.

Aber es ist ganz einfach. Alles, was die Länder der Welt tun müssen, ist, Washington mitzuteilen, dass sie die Kontrolle Washingtons darüber, an wen sie verkaufen und kaufen können, ablehnen und dass die USA nicht an sie verkaufen oder von ihnen kaufen können. Mit anderen Worten: Es ist ein Kinderspiel, Washington zu isolieren und die USA untergehen zu lassen. Diese Aussicht ist den amerikanischen „Außenpolitikexperten“ nie in den Sinn gekommen, ebenso wenig den Opfern Washingtons, die sich so bereitwillig unterwerfen, oder Putin und Xi, die so entschlossen sind, eine Konfrontation zu vermeiden.

Warum unterwerfen sich die Regierungen der Kontrolle Washingtons? Mein Verdacht ist, dass Washington die Regierungen besitzt. Wie mir ein hochrangiger Beamter des Präsidenten im Pentagon sagte: „Wir geben ausländischen Regierungsvertretern Taschen voller Geld. Wir besitzen sie. Sie sind uns unterstellt.“

Vielleicht sollte Putin den Anstieg der Öleinnahmen nutzen, um Washington bei der Bestechung ausländischer Regierungen Konkurrenz zu machen. Gegenwärtig ist Washington mit Israel der einzige Zahler.

Solange die Regierungen zu Washington gehören, ist das Ergebnis vorhersehbar.

erschienen am 13. Januar 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

