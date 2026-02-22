Die Taliban schließen sich der Achse des Widerstands an?

Er sagt, er werde dem Iran in einem Krieg gegen die US-Streitkräfte helfen

Von Timothy Alexander Guzman (globalresearch)

Die Taliban machen erneut Schlagzeilen, als sie kürzlich erklärt haben, dass sie den Iran unterstützen werden, wenn, wenn die USA und Israel einen Angriff auf das Land starten.

Um diesen Artikel in den folgenden Sprachen zu lesen, klicken Sie auf die Schaltfläche Website übersetzen unter dem Namen des Autors.

عربي, Hebräisch, Русский, 中文 Español, 中文, Français, Deutsch, Farsi, Italiano, 한국어, ՗本語, Türkçe, Српски. Und 40 weitere Sprachen.

Laut einem aktuellen Bericht,

Zabihullah Mujahid, der Chefsprecher der Taliban-geführten Regierung in Afghanistan, sagte, dass die Afghanen bereit seien, „zusammenzuarbeiten und Sympathie“ mit dem iranischen Volk zu zeigen, wenn die Vereinigten Staaten einen militärischen Angriff starten“, fuhr er fort, „in einem Interview mit dem Paschto-Dienst des Radio Iran erklärte Mujahid, dass, wenn Teheran im Falle eines US-Angriffs Hilfe beantragt, Afghanistans

Mujahid erwähnte den Sieg des Iran im 12-tägigen Krieg gegen die US-israelischen Angriffe im Juni und sagte, dass Teheran „im 12-Tage-Krieg siegreich war“ und sich erneut durchsetzen würde, weil es „die Fähigkeit hat, im Recht ist und das Recht hat, sich zu verteidigen“.

Die Jerusalem Post berichtete, dass

Im Januar 2025 veranstaltete der Außenminister der Taliban, Mawlawi Amir KhanMuttaqi, eine Delegation in Kabul unter der Leitung des iranischen Außenministers Abbas Araghchi, um mehrere Themen zu diskutieren, darunter Wasserressourcen, afghanische Migranten und die Sicherheit der gemeinsamen Grenzen.

Araghchi traf sich mit hochrangigen Beamten der Taliban-geführten Regierung, darunter Mohammad Hassan Akhund, um höchstwahrscheinlich die Zusammenarbeit zwischen Afghanistan und dem Iran zu verstärken.

Es wurde von der Foundation for Defense of Democracies (FDD) in der Long War Journal Section berichtet, die eine in Zionisten ansässige Denkfabrik in Washington, D.C. ist, dass Taliban-Sprecher Mujahid am 13. Juni eine Erklärung veröffentlicht hatte, in der erklärt wurde, dass

Die Taliban haben israelische Angriffe auf iranischem Boden verurteilt, einschließlich der Beseitigung von Atompersonal, und die Angriffe als „Aktionen, die offenkundig gegen die Kernprinzipien des Völkerrechts verstoßen“ verurteilt.

Mujahid hatte auch Israel und seinen Krieg gegen den Gazastreifen kritisiert.

„Diese Aktionen entfalten sich in einer Zeit, in der das unterdrückte Volk Palästinas, insbesondere in Gaza, unerbittliche und verheerende Angriffe erträgt, wobei das Besatzungsregime bei dieser Aktivität trotzhumanitärer und internationaler Normen beharrt.“

Die Taliban haben Erfahrung in der Niederlage der US-Streitkräfte

Der Terroranschlag auf die falsche Flagge von 911 wurde schließlich Osama Bin Laden zur Last gelegt, und die USA gründeten das Al-Qaida-Netzwerk. So autorisierte das Bush-Regime am 7. Oktober 2001 das US-Militär und ihre Verbündeten, in Afghanistan einzumarschieren, um die Taliban unter der Operation Enduring Freedom zu demontieren, die von der Mehrheit der US-Bevölkerung unterstützt , die nach den Anschlägen auf das World Trade Center in NYC und das Pentagon schockiert war. Die USA und ihre Verbündeten, darunter Großbritannien, Kanada und Australien, begannen mit einer großen Luftkampagne, die Städte in Afghanistan angriff, darunter Kabul, Kandahar und Dschalalabad mit verschiedenen Militärflugzeugen, darunter F-14, F-18s, B-1s, B-2s und B-52-Bomber. Alle Arten von Bomben und Marschflugkörpern wurden auch von den USA und den britischen Navies eingesetzt. Auch Spezialeinsatzkräfte aus den USA und Großbritannien waren während der Operation am Boden.

Der „Friedhof der Reiche“ fügte das US-Imperium jedoch auf seine Liste auf, als die Taliban ihre Macht wiedererlangten, nachdem die USA am 15. August 2021 ihr Militär zurückgezogen hatten. Die US-Regierung gab mehr als $ 2,3 Billionen für den Krieg mit über 2.400 US-Militärtoten und mehr als 20.000 Verletzten aus. Unter dem Trump-Regime hinterließ das US-Militär Milliarden von Dollar an militärischer Ausrüstung (die die Taliban jetzt besitzen) in einem verpfuschten Versuch, Afghanistan zu verlassen.

Das Trump-Regime hat die Taliban indirekt dazu inspiriert, zusammen mit dem Jemen, dem Libanon (Hisbollah) und irakischen Widerstandsgruppen Waffen zu ergreifen, wenn sie sich entscheiden, den Iran anzugreifen. Der Dritte Weltkrieg ist jetzt eine Realität, die die Geopolitik der Welt verändern wird, da Trump kurz davor steht, eine vorschnelle Entscheidung zu treffen, den Iran anzugreifen. Die Frage ist, was ist das Trump-Regime bereit zu tun, um eine hegemonale Macht im Nahen Osten und darüber hinaus zu bleiben, wenn der wachsende Widerstand bereit ist, bis zum Ende zu kämpfen? Wird Washington beschließen, eine Atomwaffe im Nahen Osten einzusetzen, wenn sie erkennen, dass sie den Krieg verlieren werden?

*

Timothy Alexander Guzman schreibt auf seiner eigenen Blog-Seite, Silent Crow News, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

(Visited 58 times, 58 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …