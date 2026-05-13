Deutschlands Arbeitsmarkt rutscht tiefer in die Krise: Allein im ersten Quartal gingen fast eine halbe Million Jobs verloren, selbst saisonbereinigt schrumpft die Beschäftigung weiter. Besonders hart trifft es Industrie und Bau – also den Kern der deutschen Wirtschaft.
Ich kann mich dem nur anschließen. Bedankt Euch bei cducsuspdfdpgruene. Der aufgeblähte Beamtenapparat wird das Fass zum Überlaufen bringen. Kontraproduktive Wirtschaftspolitik kann nur scheitern – ganz beonders, wenn Vollidioten am Werk sind.
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