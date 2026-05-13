„Die Substanz bricht rasend schnell weg“ – Thomas Kolbe im Interview

20. Mai 2026 dieter Allgemein 0

Deutschlands Arbeitsmarkt rutscht tiefer in die Krise: Allein im ersten Quartal gingen fast eine halbe Million Jobs verloren, selbst saisonbereinigt schrumpft die Beschäftigung weiter. Besonders hart trifft es Industrie und Bau – also den Kern der deutschen Wirtschaft.

Ich kann mich dem nur anschließen. Bedankt Euch bei cducsuspdfdpgruene. Der aufgeblähte Beamtenapparat wird das Fass zum Überlaufen bringen. Kontraproduktive Wirtschaftspolitik kann nur scheitern – ganz beonders, wenn Vollidioten am Werk sind. 

 

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