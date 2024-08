Die Stunde der (Schein) Heiligen

Wenn die des selbstständigen Denkens noch fähigen CDU-Parteimitglieder sich einmal ihres Idols Konrad Adenauer wiedererinnerten, wenigstens einmal dem Volk statt den Parolen ihrer Funktionäre folgten, dann wäre das doch mal eine Huldigung durch Leute, die zwar vielleicht nicht ganz so heldenhaft, nicht ganz so mutig, und, wenn Sie so wollen, nicht ganz so heilig sind wie ihr Idol, die aber wenigstens ein bißchen so werden wollen.

(Visited 14 times, 14 visits today)