von Andrew Korybko

Ein US-Deal mit China ohne einen mit Russland wäre Russlands Nachteil und umgekehrt, aber kein US-Deal mit einem von ihnen könnte Russland kurzfristig benachteiligen, könnte aber den USA auf lange Sicht schaden, wenn es zu einer de facto Sino-Russo-Allianz führt.

Trumps bevorstehende Reise nach China Ende dieser Woche zielt in erster Linie darauf ab, Fortschritte bei ihrem lange ausgehandelten Handelsabkommen zu erzielen, das er vorsieht, die Vorteile für die USA zu institutionalisieren, während sein Amtskollege Xi Jinping Vorteile für sein eigenes Land institutionalisieren will. Die makroökonomische Position der USA hat sich durch die bilateralen Handelsabkommen verstärkt, die sie im vergangenen Jahr auf der ganzen Welt geschlossen haben, während sich Chinas aufgrund des Dritten Golfkriegs abgeschwächt hat, der seine Energieimporte auf dem Seeweg reduziert hat.

Trotzdem verweigerte das Fehlen einer Resolution Trump den zusätzlichen Vorteil, den er vor seinem Treffen mit Xi ausüben wollte, nämlich die Kontrolle über die iranische Energieindustrie zu erlangen, wie er die Kontrolle über Venezuela erlangte. Er zeigte, dass die USA die Straße von Hormus teilweise blockieren können, und ihr neuer Militärdeal mit Indonesien schlägt jedoch Pläne für die gleiche gegen Malakka vor, so dass Trump mehr Karten hat, als Kritiker behaupten, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er Xi zu einem einseitigen Deal zwingt, wie er es von seinen Anhängern erwartet.

Ebenso wird der relative makroökonomische Nachteil, den China durch den Dritten Golfkrieg erlitten hat, dadurch ausgeglichen, dass die USA es versäumt haben, ein Abkommen mit Russland über die Ukraine zu erzielen, das Russlands Hardliner-Fraktion ermächtigte, wie hier erklärt, und die Chancen auf eine De-facto-Bündnis-Bündnis von Sino-Russo erhöht. Die letztgenannte Beobachtung ist keine Spekulation, sondern wurde vom Forschungsdirektor des Valdai Club, Fyodor Lukyanov, in Bezug auf das, was er von der neuesten Konferenz seines Think Tanks in Shanghai gelernt hat, bestätigt.

Das Gesicht der russischen Hardliner Sergej Karaganow signalisierte dasselbe in einem Artikel, der von RT wiederveröffentlicht wurde, mit der gemeinsamen Nutzung durch Russlands Flaggschiff-Weltmedien und ihre exklusive Veröffentlichung von Lukyanovs Artikel, der eine Botschaft an die USA und China sendete. Bzw. dies ist, dass Russland de facto mit China verbündet sein könnte, wenn die USA die Ukraine und die NATO nicht zu ihren geforderten Zugeständnissen für den Frieden zwingen, während Russland China andeutet, dass sie sich gemeinsam den USA widersetzen könnten, wenn keiner von beiden ein Abkommen damit abschließt.

Zu diesem Thema sorgen Wahlüberlegungen für mehr Unsicherheit in der Mischung darüber, wer der erste sein könnte, der einen Deal mit wem und wann zustande bringt, wenn überhaupt welcher erreicht wird. Putin könnte vor den nächsten Wahlen im September einen kürzen wollen, um der Regierungspartei zu helfen, ihre Mehrheit inmitten des Szenarios zu halten, dass sie aufgrund der vielen Herausforderungen, die durch den Konflikt verursacht wurden, schlecht abschneidet. Schließlich sagte er nach den letzten im Jahr 2021, dass die Aufrechterhaltung seiner Mehrheit für eine stabile Entwicklung unerlässlich ist, jetzt mehr als je zuvor.

Was Trump betrifft, so will er den Schlag abfedern, den die Republikaner voraussichtlich im November erhalten werden, zu dem er Anreize hat, Deals über den Iran, die Russland-Ukraine und / oder China abzuschließen, auch wenn er in sensiblen Fragen, die er nie erwartet hätte, Kompromisse eingehen muss. Im Vergleich dazu steht Putin mehr unter Druck als Trump, da die Chance, dass ein relativ fairer Deal von einem von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhaus und / oder Senat akzeptiert wird, viel geringer ist, was so weit garantiert, dass der Konflikt bis 2029 anhält.

Wichtig ist, dass Putin kurz nach Trump nach Peking reisen wird, um sich mit Xi zu treffen, damit sie offen über die entsprechenden Berechnungen ihres Landes als die engen Freunde diskutieren können, bevor sie entscheiden, was zu tun ist. Ein US-Deal mit China ohne einen mit Russland wäre Russlands Nachteil und umgekehrt, aber kein US-Deal mit einem von ihnen könnte Russland kurzfristig benachteiligen, könnte aber den USA auf lange Sicht schaden, wenn es zu einer de facto Sino-Russo-Allianz führt. Nach diesen Treffen wird alles klarer.

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