Die Straße des Feuers: Wie Hormus die Ölmonarchien destabilisiert

Da der Iran den Yuan für die Passage fordert, steht das Finanzmodell des Golfs in Flammen

Jeder, hör auf – das ist ein Krieg

Bis Februar 2026 durchquerten durchschnittlich 129 Handelsschiffe jeden Tag die Straße von Hormus und beförderten etwa ein Drittel des auf dem Seeweg gehandelten Rohöls und ein Fünftel des verflüssigten Erdgases der Welt. Keine andere Seepassage konzentriert einen so großen Anteil am Energiereichtum der Welt auf engstem Raum; an ihrer engsten Stelle misst die Meerenge etwa 33 Kilometer, aber die tatsächlich schiffbaren Kanäle sind viel schmaler. Für Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar, Bahrain und den Irak ist Hormus nicht nur eine weitere Schifffahrtsroute; es ist der einzige praktikable Verkaufsstrang im industriellen Maßstab für Kohlenwasserstoffe, die je nach Fall zwischen der Hälfte und fast allen Staatseinnahmen dieser Länder ausmachen.

Dann änderte sich alles.

Der Krieg, der am 28. Februar 2026 durch den gemeinsamen amerikanisch-israelischen Luftangriff gegen den Iran entfesselt wurde, verwandelte diese geografische Abhängigkeit in systemische Verwundbarkeit. Am 4. März erklärte Teheran die Meerenge für „geschlossen“, indem es Marineminen legte, Handelsschiffe an Bord nahm und direkte Angriffe auf Schiffe auf dem Transit startete. Der Verkehr sank innerhalb weniger Tage um etwa 90%.

Technisch gesehen war es keine physische Schließung; es war in erster Linie eine versicherungsgesteuerte Schließung. Als Kriegsrisikoversicherer die Deckung zurückzogen oder die Prämien auf ein unerschwingliches Niveau erhöhten, und als die Besatzungen sich weigerten, sich für die Überfahrt zu unterschreiben, wurde die Meerenge unpassierbar, ohne dass ein einziger Schuss auf die meisten Schiffe abgefeuert wurde. Die Federal Reserve Bank of Dallas hat festgestellt, dass die Unterscheidung zwischen einer militärischen Blockade und einer versicherungsgetriebenen Blockade aus der Sicht der Golfproduzenten rein akademisch ist: Sobald die Lagerkapazität erschöpft ist, müssen die Brunnen geschlossen werden.

In diesen langen Monaten haben wir einen neuen Nahen Osten, eine neue Landschaft der Handelsbeziehungen und neue Szenarien für die Zukunft kennengelernt.

Seit Mitte Juli 2026 zeigt die Situation keine Anzeichen einer Stabilisierung. Der Zusammenbruch der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran hat die intensivste Phase des Konflikts neu entfacht: CENTCOM hat die iranische Luftverteidigung, Küstenüberwachungsanlagen und den Hafen von Bandar Abbas getroffen, während der Iran seine Drohung bekräftigt, seine Kampagne über die Meerenge hinaus auszudehnen, wenn seine nationale Energieinfrastruktur weiterhin ins Visier genommen wird. Der Generalsekretär der IMO hat die Reeder öffentlich aufgefordert, den Transit durch die Meerenge nicht zu versuchen. Präsident Trumps Vorschlag, eine Maut von 20 Prozent des Wertes der Fracht zu erheben – wobei die Vereinigten Staaten als selbsternannter „Hüter der Straße“ fungieren -, der dann schnell zurückgezogen wurde, signalisiert, wie sehr die hegemonale Macht selbst das, was seit einem halben Jahrhundert als globales öffentliches Gut dargestellt wurde, verhandelbar betrachtet: die Freiheit der Schifffahrt am Golf.

Wir haben verstanden, dass Hormus als Katalysator fungiert: Es schafft nicht die Schwachstellen des Rentiermodells, sondern bringt sie zur gleichzeitigen Reife und erzwingt eine Neubesetzung des globalen Handelsdecks. Oder, wenn Sie so wollen, setzt Hormus buchstäblich den gesamten Nahen Osten – und vieles mehr – in Brand, auffällig auf die Ölmonarchien, jene Wesen, die bis vor ein paar Monaten als die Supermächte des Öls und die Retter des Petrodollars galten.

Die Lähmung des Handels

Nehmen wir die Dinge in Ordnung. Die erste Änderung betrifft die Logistik. Der Schock wurde nicht durch Ölpreise, sondern durch den Londoner Versicherungsmarkt übertragen: Die Prämien für das Kriegsrisiko stiegen auf ein Niveau, das die Schifffahrt unwirtschaftlich machte, lange bevor iranische Angriffe eine kritische Masse erreichten. In den ersten acht Tagen des März verzeichnete das British Maritime Trade Operations Center zehn Angriffe auf Handelsschiffe, wobei die ersten Seeleute getötet wurden; bis April zählte die IMO etwa 2.000 Schiffe und 20.000 Seeleute, die innerhalb des Golfs gestrandet waren und nicht ausreisen konnten. Brent-Rohöl, das Ende Februar bei rund $ 72 pro Barrel gehandelt wurde, übertraf $ 84 in fünf Handelssitzungen und überstieg $ 100 in Momenten der Spitzenspannung und setzte sich schließlich im Sommer stetig über $ 80 ein.

Die Handelsgeographie des Golfs hat sich um Häfen westlich der Meerenge herum neu organisiert. Große Einzelhandelsbetreiber in den VAE haben ihre Lieferungen an Fujairah und Terminals am Indischen Ozean umgeleitet und dabei steigende Logistikkosten aufgebraucht; Die wichtigsten Hafenkonzerne des Golfs halten ihre Netze in Betrieb, erleben aber einen strukturellen Volumenrückgang. Auch Oman, der die Souveränität über die Gewässer der Meerenge mit dem Iran teilt, befindet sich in einer unhaltbaren Position: Seine traditionelle Rolle als Vermittler und seine De-facto-Allianz mit Teheran werden durch die Militarisierung einer Passage auf die Probe gestellt, die Muscat immer neutral zu halten versucht hat, während die Häfen von Duqm und Salalah, die sich außerhalb der Straße von Hormus befinden, einen beispiellosen strategischen Wert erwerben. Der strategische Vorteil hat sich damit verschoben: Diejenigen mit Zugang zum Indischen Ozean gewinnen Zentralität, während diejenigen, die ohne ihn sind, ihn verlieren.

Die zweite Änderung betrifft das Volumen. Umgehungsinfrastruktur existiert, aber die Mathematik ist unversöhnlich. Die saudische Ost-West-Ölpipeline zum Hafen von Yanbu am Roten Meer und die Habshan-Fujairah-Pipeline der VAE bieten mit voller Kapazität etwa 8,8 Millionen Barrel pro Tag – weniger als die Hälfte der 17-20 Millionen Barrel, die zuvor täglich die Meerenge passierten. Das Ergebnis war eine beispiellose Zwangskürzung der Produktion während der Friedenszeiten. Zwischen Februar und April 2026 sank die Produktion Saudi-Arabiens von 10,11 auf 6,87 Millionen Barrel pro Tag, Irak von 4,14 auf 1,49, die VAE von 3,39 auf 2,02 und Kuwaits von 2,58 auf nur 560.000: Allein von diesen vier großen arabischen Produzenten wurden mehr als neun Millionen Barrel pro Tag vom Markt genommen. Die Internationale Energieagentur stufte die Episode als die größte Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des Ölmarktes ein und übertraf die Schocks von 1973 und 1979.

Die Verteilung des Schadens ist zutiefst asymmetrisch, und hier dient die Krise als Differentialtestfall. Riad und Abu Dhabi, ausgestattet mit Umgehungen, konnten einen erheblichen Teil ihrer Exporte aufrechterhalten und gleichzeitig von hohen Preisen profitieren: Im März 2026 erreichten die saudischen Öleinnahmen sogar den höchsten Stand seit Oktober 2022, da der Preiseffekt den Volumeneffekt vorübergehend überwiegte. Kuwait, Katar, Bahrain und der Irak, die keine Alternativen hatten, waren gezwungen, die Exporte innerhalb weniger Tage auf ein minimales Niveau zu reduzieren. Für Katar wird die Situation durch die Art der Fracht verschärft: LNG erfordert spezialisierte LNG-Carrier, die keine alternativen Routen haben, und die Blockade der Sendungen hat sich kaskadierend auf die damit verbundene Fertigungsindustrie ausgewirkt. Hinzu kommt der physische Schaden: Irans Vergeltungsangriffe auf das Territorium der verbündeten Monarchien Washingtons haben mehr als achtzig Energieanlagen in den arabischen Golfstaaten getroffen, wobei die Kosten von der IEA und Rystad Energy auf etwa $ 58 Milliarden geschätzt wurden.

Fiskalische Erosion ist ein drängendes Problem

Der dritte und tiefgreifendste Wandel betrifft die öffentlichen Finanzen. Der Fall Saudi-Arabien ist lehrreich. Im Dezember 2025 hatte das Finanzministerium ein Budget mit einem prognostizierten Defizit von 165 Milliarden Riyal (ca. $ 44 Milliarden oder 3,3 Prozent des BIP) für das gesamte Jahr 2026 als Teil eines angegebenen Konsolidierungspfads vorgelegt. Die Daten des ersten Quartals, die Anfang Mai veröffentlicht wurden, stellten das Bild auf den Kopf: ein Riyaldefizit von 125,7 Milliarden in neunzig Tagen – der größte Quartalsausfall seit 2018 – mit einem Anstieg der öffentlichen Ausgaben um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr angesichts sinkender Öleinnahmen. In einem Viertel lief Riad fast doppelt so viel wie das für das gesamte Jahr prognostizierte Defizit. Da Öl immer noch etwa 54 Prozent der Staatseinnahmen ausmacht, erzwingt jeder weitere Monat des Konflikts eine große Wahl: die Megaprojekte der Vision 2030 zu verlangsamen, die Kreditaufnahme auf den internationalen Märkten zu erhöhen oder staatliche Reserven zu erschließen.

Der Internationale Währungsfonds hat diesen Abwärtstrend mit drei aufeinanderfolgenden Revisionen über sechs Monate bestätigt: Das saudische Wachstum für 2026, das im Januar auf 4,5 Prozent geschätzt wurde, wurde im April auf 3,1 Prozent und im Juli auf 1,7 Prozent des Weltwirtschaftsausblicks revidiert, mit einer Erholung von 5,5 Prozent im Jahr 2027, die von der Wiedereröffnung der Meerenge abhängig sind. Für die gesamte Region des Nahen Ostens ist die Prognose auf 0,7 Prozent gesunken. Die April-Prognosen für einzelne Länder spiegeln die Hierarchie der Verwundbarkeit wider: ein Rückgang von 14,7 Prozent für Katar, 4,2 Prozent für Kuwait, 3,8 Prozent für Bahrain, 1,9 Prozent für die VAE und 1,4 Prozent für Saudi-Arabien. Dies zeichnet ein Bild einer regionalen Wirtschaftsordnung, in der die Entfernung von der Bypass-Infrastruktur die Tiefe der Rezession bestimmt. Unterdessen zeichnen sich mikroökonomische Anzeichen der Krise ab: In den VAE steigt die Inflation aufgrund von Lieferengpässen in den letzten fünfzehn Jahren am schnellsten, während in Saudi-Arabien im ersten Quartal ein Anstieg filingsder Insolvenzanträge zu verzeichnen war, von denen sich zwei Drittel auf Einzelhandel und Bau konzentrierten.

Die vierte Verschiebung betrifft Finanzströme im engeren Sinne. Die Staatsfonds des Golfs, die aggregierte Vermögenswerte von etwa fünf Billionen Dollar halten, die über ein halbes Jahrhundert Investitionserträge angesammelt haben, stellen das gefeierte Sicherheitsnetz des Modells dar. Die Krise zeigt jedoch ihre operativen Grenzen auf. Ein Großteil dieses Vermögens wird in illiquide oder strategische Vermögenswerte investiert: Technologiebestände, Immobilien und Private Equity. Die Umwandlung in Bargeld zur Finanzierung der derzeitigen Defizite bedeutet, unter ungünstigen Marktbedingungen zu verkaufen oder die Diversifizierungsprojekte aufzugeben, die diese Fonds finanzieren sollen. Kuwait stellt den Extremfall dar: Die Defizite haben die liquide Komponente des Allgemeinen Reservefonds weitgehend aufgebraucht, während die Vermögenswerte des Future Generations Fund rechtlich vom regulären Haushalt getrennt bleiben, wenn kein Schuldengesetz vorliegt, das den Zugang zu den Märkten ermöglichen würde. Das kuwaitische Paradoxon – immenses Vermögensvermögen gepaart mit einer Liquiditätskrise – verkörpert den Zustand des gesamten Modells. Versteckte Schulden müssen auch berücksichtigt werden: Anleiheemissionen des öffentlichen Investitionsfonds (PIF) und Aramco Saudi-Arabiens erscheinen nicht in der offiziellen Statistik der öffentlichen Schulden, aber in einem Krisenszenario würden sie auf den Staat fallen.

Die Märkte haben in der neuen Risikohierarchie eingepreist. Anfang März verlor der Qatar-Index in einer einzigen Handelssitzung 4,3 Prozent, und die Preise für Staatsanleihen am Golf fielen auf breiter Front; Credit Default Swaps für Bahrain – das Land mit Brutto-Staatsverschuldung in Höhe von 152,4 Prozent des BIP – vergrößerten sich um fast 40 Prozent, die stärkste Bewegung in der Region. Der teilweise Waffenstillstand im Frühjahr löste eine Erholung der Anleihepreise aus, wobei die Spreads wieder auf das Niveau der Vorkriegszeit zurückkehrten, aber die Liquidität in den Bankensystemen weiterhin angespannt ist und die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Juli die gesamte Front wieder geöffnet hat. Auch der Geldeckpfeiler des Systems – der Peg zum Dollar – ist unter Druck geraten. Alle Währungen des Golf-Kooperationsrates, mit teilweiser Ausnahme des kuwaitischen Dinars, sind an den Greenback gebunden, und die Verteidigung des Wechselkurses angesichts der Kapitalabflüsse erfordert reichliche Dollarreserven. Es ist bezeichnend, dass der Handelsminister der VAE im Mai Verhandlungen mit Washington über eine Währungsswap-Linie aufdeckte, die dem Dirham ein Angebot an kostengünstigen Dollars garantieren sollte: die Monarchien, die seit Jahrzehnten ihre Überschüsse in die USA investiert haben. Staatsanleihen verhandeln jetzt über den Zugang zu der Liquidität, die sie einst exportiert haben.

Die gesamte Petrodollar-Krise

Die fünfte Verschiebung ist geld- und systemisch. Seit 1974 sind die Preisgestaltung von Rohöl in Dollar und die Reinvestition von Golfüberschüssen an den US-Finanzmärkten eine der Säulen der amerikanischen Geldhegemonie. Die Hormuz-Krise trifft diesen Mechanismus in ihrem physischen Nexus. Teheran hat ein selektives Transitregime eingeführt: Eine begrenzte Anzahl von Öltankern, die zu „freundlichen“ Ländern gehören, können die Meerenge unter der Bedingung durchgehen, dass Zahlungen für die Ladung – und Transitgebühren von bis zu zwei Millionen Dollar – in Yuan oder Stablecoins beglichen werden. Zum ersten Mal wurde der physische Zugang zum Golföl zwanghaft an einen Abwicklungsmechanismus gebunden, der nicht in Dollar angegeben ist. Dies sind marginale Volumen, und es wäre ein analytischer Fehler, dies als das Ende des Petrodollars zu interpretieren; Dieser Präzedenzfall stellt jedoch eine direkte Verbindung zwischen der Navigationssicherheit und der Währung der Rechnungsstellung her – eine Verbindung, die kein BRICS+-Dokument jemals herstellen konnte. Bereits laufende Trends – bilaterale Abkommen in Lokalwährungen, die Internationalisierung des Yuan im Energiehandel und Diskussionen über alternative Abwicklungsmechanismen – erhalten einen messbaren und unbestreitbaren Schub aus der Krise, auch wenn sie von den Mainstream-Medien anerkannt werden.

Für die Ölmonarchien ist das Dilemma tödlich. Ihr finanzielles Vermögen wird in Dollar lauten, größtenteils in amerikanischen und europäischen Vermögenswerten gehalten und durch US-Sicherheitsgarantien geschützt. Aber die Krise hat gezeigt, dass dieser Schutz die Meerenge nicht offen gehalten hat, während die Episode, die die von Washington vorgeschlagene und dann von Washington zurückgezogene Maut beinhaltet, den Verdacht geweckt hat, dass die Sicherheit selbst zu einem Instrument der Ausbeutung werden könnte. Gleichzeitig sind die Hauptkunden der Monarchien nun asiatisch: Vor der Schließung waren etwa 91 Prozent der Rohöl- und Erdölprodukte des Golfs für Asien bestimmt, wobei China ein Drittel seiner Ölimporte über Hormus erhielt.

Die Handelsstruktur drängt nach Osten, während die Finanzstruktur sie zurück in Richtung Westen hält. Behalten Sie diese Tatsache fest im Hinterkopf.

Die Notwendigkeit, die Wiederaufbau- und Umgehungsinfrastruktur im Inland zu finanzieren, wird auch die Kapitalabflüsse aus Staatsfonds zu den westlichen Märkten reduzieren und den Recyclingmechanismus, der die atlantische Finanzierung seit fünfzig Jahren antreibt, geringfügig umkehren.

Der Stresstest

Die Hormus-Krise hat noch nicht zum vollständigen Zusammenbruch einer Golfmonarchie geführt, und die Prognosen einer Erholung bis 2027 bleiben robust unter der Annahme, dass die Meerenge wieder öffnen wird. Aber die relevante Frage ist nicht, ob diese Staaten den Krieg überleben werden, sondern in welcher Form und zu welchem Preis.

An dieser Front ist die vorläufige Bewertung klar. Der Konflikt hat gezeigt, dass die Öleinnahmen von einem physischen Korridor abhängen, dessen Sicherheit die Monarchien nicht kontrollieren; dass die über Jahrzehnte angesammelten Finanzpuffer weniger liquide sind, als ihre nominale Größe vermuten lässt; dass die monetäre Bindung an den Dollar, einst eine Quelle der Stabilität, zu einem Kanal für Verwundbarkeit werden kann; und dass die wirtschaftliche Diversifizierung, die von den verschiedenen Vision-Programmen versprochen wird, in der Praxis durch die Öleinnahmen finanziert wird, die sie ersetzen soll. Die vollen Auswirkungen des Shutdowns werden erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 sichtbar werden, wenn die Erschöpfung der Reserven und das Austrocknen der Fiskalströme ihren Lauf genommen haben.

Letztendlich misst dieser Test nicht nur die finanzielle Stabilität der Ölmonarchien, sondern auch die Widerstandsfähigkeit des historischen Kompromisses, auf dem sie aufgebaut sind – das Gleichgewicht zwischen inländischer Einkommensverteilung und äußerer Sicherheit. Veränderungen in den Handelsmustern haben ihnen das Volumen entzogen; Veränderungen in den Finanzströmen berauben sie der Margen; und Änderungen der monetären Vereinbarungen drohen ihnen mittelfristig den Rahmen zu nehmen, in dem ihr Reichtum aufkommt.

Jeder dieser Prozesse hat sich seit Jahren zusammengebraut; die Meerenge hat sie nur beschleunigt, und in diesem Sinne ist Hormus nicht die Ursache für die Krise, mit der die Ölmonarchien konfrontiert sind – sie ist ihr Enthüller. Und wieder einmal ein Feuerzeug, das neben den Ölquellen des US-Dollars und seiner Monarchien platziert ist.

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