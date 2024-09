„Es gibt parlamentarische Gepflogenheiten, die sich über die vielen Jahre hinweg auch bewährt haben, immer die stärkste Fraktion stellt den Ministerpräsidenten, und es gibt solche Gepflogenheiten, an die man sich halten wird.“

(Die thüringische Finanzministerin und geschäftsführende Ministerpräsidentin Birgit Diezel (CDU), 2009

Na, da bin ich ja mal gespannt, ob sich die CDU in Thüringen an solche Geflogenheiten auch nach der Wahl heute halten wird. Egal, wie das Endergebnis in Thüringen und Sachsen aussehen wird. Die großen Verlierer dieser Wahlen sind wie nach jeder Wahl von Parteien die Bürger.

Kein Mensch braucht Parteien!

(Visited 1 times, 1 visits today)