Die Spannungen im Nahen Osten eskalieren

Alastair Crooke (antikrieg)

Das Schweigen über das Ergebnis des Treffens Netanjahus im Oval Office vergangene Woche spricht Bände. Kein US-Regierungsvertreter empfing ihn am Flughafen, kein roter Teppich wurde ausgerollt. Der Besuch war ein Flop. Israel ist orientierungslos – seine Strategie eines „Großisraels“ leidet unter Truppenmangel und fehlender Koordination.

Der ehemalige Ombudsmann des israelischen Militärs, Generalmajor Jitzchak Brik, prognostiziert (Ma’ariv, 26. Juli), dass die Krise um das israelische Abfangarsenal „nur der Auftakt zu der Katastrophe ist, die uns bevorsteht“.

In den kommenden Kriegen mit dem Iran wird sich die Bedrohung verzehnfachen, bis hin zum vollständigen Verlust der Fähigkeit, iranische ballistische Raketen abzufangen. Diese Raketen werden voraussichtlich uns treffen: in Bevölkerungszentren, strategische Ziele, Produktions- und Wirtschaftsinfrastruktur, Wissenschafts- und Technologieinstitute, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und lebenswichtige Industrien – und uns vollständig vernichten.

Trump scheint endlich zu begreifen, dass der Krieg, den er zur Zerschlagung des Irans begonnen hat, sich nun gegen ihn selbst gewendet hat. Es gibt praktisch keine militärische Lösung mehr, außer ihn nicht noch tiefer in die Krise zu stürzen.

Der Iran lässt ihn unterdessen nicht länger seinen taktischen Kreislauf fortsetzen, in dem er einen Krieg beginnt (angeblich, um Druck auf den Iran auszuüben) und dann (an den darauffolgenden Montagen) von „bevorstehenden Abkommen“ spricht, um die Ölmärkte und Aktienkurse zu manipulieren. Letzten Montag ließ ein plötzlicher Preisverfall den Brent-Preis um ganze 7,7 Prozent einbrechen.

Der Iran beabsichtigt zudem, das Tempo des Konflikts zu bestimmen, der sich ohnehin aufgrund der US-Bemühungen, den Druck auf den Iran auszuweiten, verschärfen wird, um ihn angeblich zu einem diktierten „Frieden“ zu zwingen.

Doch anstatt den Druck auf den Iran zu erhöhen, schürt Trumps Strategie die Spannungen in der Region und birgt das Risiko einer unkontrollierten Eskalation.

Die jüngsten Entwicklungen – darunter Jemens Erklärung einer „Belagerung mit Belagerung“ saudischer Luft- und Seehäfen sowie die Angriffe auf zwei große Aramco-Raffinerien, die die saudische Ölpipeline zum Roten Meer unterbrachen – haben Saudi-Arabien in einen Konflikt sowohl mit Jemen als auch (gemeinsam mit dem US-Zentralkommando) mit den Milizen der Volksmobilisierungseinheiten (PMU) im Irak verwickelt. Saudi-Arabien behauptet, die PMU seien für die Zerstörung der Raffinerien verantwortlich (was die Hash’d al-Shaabi jedoch entschieden bestreitet). Diese beiden Ereignisse unterstreichen dennoch, in welchem ??Ausmaß der „Krieg unter Trump“ eine ohnehin fragile Region destabilisiert.

Gestern führte Saudi-Arabien gemeinsam mit den USA schwere Luftangriffe auf mindestens sechs irakische Städte durch, bei denen mindestens 20 Menschen getötet und Dutzende PMU-Mitglieder verletzt wurden.

Warum griff Saudi-Arabien die Hash’d und nicht Jemen an? Vermutlich, weil AnsarAllah mit Raketen zurückschlagen und die verbliebene saudische Ölinfrastruktur zerstören würde.

Nachdem der Iran von den amerikanischen Angriffen auf Stellungen der Hash’d erfahren hatte und im Geiste eines US-Angriffs auf „ein Mitglied der Achse als Angriff auf alle“ betrachtet wurde, feuerte er im Anschluss ballistische Raketen auf amerikanische Stützpunkte in Jordanien ab.

Damit entstanden zwei neue Fronten – die Hash’d-al-Shaabi-Irakische Front und die Jemen-Saudi-Arabische Front – in der Region. Doch im Hintergrund brodeln weitere potenzielle Krisenherde: Im Libanon rühmt sich der israelische Verteidigungsminister:

…24 libanesische Dörfer, Jahrhunderte alt, wurden zerstört. Alle Gebäude, nicht nur Häuser, sondern ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Ihre Zerstörung ist abgeschlossen. Man muss sich das vor Augen halten: 15.000 bis 20.000 Häuser in allen 24 Dörfern wurden zerstört – und heute sind 70 % des Gazastreifens zerstört.

Noch bedeutsamer ist jedoch, dass der israelische Sicherheitsminister Ben Gvir angekündigt hat, einen Siedlerkrieg gegen die im Westjordanland lebenden Palästinenser zu entfachen, um einen „freiwilligen“ Exodus der Palästinenser zu erzwingen. Ben Gvir argumentiert, dass die Zeit vor den Wahlen in Israel den günstigsten Zeitpunkt darstelle, um die Krise auszulösen – die seiner Ansicht nach die Evakuierung ganzer palästinensischer Dörfer erzwingen könnte.

Als ob dieses Chaos nicht schon genug wäre, griffen am 25. Juli US-Raketen ein Hauptquartier der Marine der Revolutionsgarden in Ziba Kenar am Kaspischen Meer in der Provinz Gilan an.

Der Kommentator MK Bhadrakumar erklärt dazu:

Das Kaspische Meer ist eine strategisch wichtige Versorgungsroute zwischen Russland und dem Iran. Bandar Anzali ist für Teheran das, was der Hafen von Odessa für Kiew ist; dort werden westliche Waffenlieferungen empfangen. Der ukrainische Angriff auf ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer in russischen Hoheitsgewässern am Samstag, der erste derartige Angriff seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges, ist daher alles andere als ein Einzelfall … Kiew bekannte sich zu dem Angriff auf ein iranisches Schiff und signalisierte damit, dass eine der stabilsten Sicherheitszonen Eurasiens nun durch die direkten Auswirkungen des Ukraine-Konflikts gefährdet ist.

Sowohl die New York Times als auch das Wall Street Journal berichten, dass der ukrainische Angriff eine Verschmelzung der beiden Kriege ankündigt – des ukrainischen Krieges gegen Russland und des israelisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran. Dies legt nahe, dass der ukrainische Angriff auf das iranische Schiff ein gezielter Schachzug Washingtons sein könnte, bei dem die Ukraine in Abstimmung mit den US-Bombenangriffen auf die iranische Provinz Gilan handelte.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte diese Woche, der gemeldete ukrainische Angriff auf ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer sei als Angriff gegen den Iran selbst zu werten. Der Vorfall unterstreiche die Notwendigkeit, die von Kiew ausgehende Bedrohung zu beseitigen. Er warf der Ukraine vor, die Reichweite ihrer, wie er es nannte, „terroristischen Angriffe“ auszuweiten.

Was also ist hier los? Es ist unklar, ob der ukrainische Angriff auf das iranische Schiff (bei dem ein iranischer Seemann getötet wurde), das laut Kiew fälschlicherweise Waffen geladen hatte, lediglich ein kindischer Versuch Selenskyjs war, Aufmerksamkeit zu erregen und Trumps („Daddy“) Interesse zu wecken – oder ob er etwas Bedeutsameres ist. Selenskyj beklagte sich mehrfach, der Iran-Krieg lenke die Aufmerksamkeit des Westens von „seinem“ Krieg gegen Russland ab. War dies ein Versuch, Trump wieder auf den Ukraine-Krieg auszurichten?

All diese Strömungen trafen in Washington mit der Aufbahrung von Lindsay Graham zusammen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Laura Loomer – eine an Bedeutung verlierende MAGA-Influencerin, die Trump jedoch schätzt und der er bereitwillig Gehör schenkt – eine öffentliche Kehrtwende vollzog und sich plötzlich als größte Unterstützerin und Förderin der Ukraine präsentierte (möglicherweise anstelle des verstorbenen Lindsay Graham).

Im Internet kursieren zahlreiche Spekulationen darüber, dass ihre vielbeachtete „Pauline-Bekehrung“ einen bedeutenden politischen Wendepunkt in den USA markieren könnte. Es könnte sich aber genauso gut um einen flüchtigen Moment handeln, der schnell wieder verblasst. Loomer hat keinerlei Einfluss auf junge MAGA-Anhänger, zählt aber immer noch zu Trumps über 65-jähriger Basis, die Fox News schaut.

Es wird derzeit jedoch argumentiert, dass Loomers radikaler Sinneswandel den Beginn einer umfassenden psychologischen Operation markiert, die darauf abzielt, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass ein „interventionistisches Amerika“ mit „America First“ vereinbar ist – und dass es daher gerechtfertigt sei, eine militärische Konfrontation mit Russland zu unterstützen. Das Loomer-Meme wird gewissermaßen als Kritik an Pat Buchanons MAGA-Anhängern inszeniert, die seiner Linie (und dem Titel seines Buches) folgen: Eine Republik – kein Imperium: Amerikas Schicksal zurückgewinnen.

(Natürlich wird jede Veränderung der öffentlichen Meinung in den USA zugunsten amerikanischer Militärinterventionen in Israel begrüßt.)

Könnte dieser Wandel Trump dazu bewegen, in der Ukraine-Frage proaktiver zu werden? Wir wissen es nicht. Loomer hat Trump eine ausführliche Unterrichtung über ihre Ukraine-Reise und ihr Treffen mit Selenskyj zugesagt. Wird Trump zuhören? Oder wird er zwar zuhören, aber ihr keine Beachtung schenken? Wer weiß?

Der springende Punkt ist, dass die PR-Offensive, die Ukraine als „Gewinner“ darzustellen – obwohl empirisch falsch –, zumindest in Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit an Dynamik gewinnt. Der langjährige Trump-Beobachter und Biograf Michael Wolff bemerkt:

…die Kehrtwende Loomers in der Ukraine-Frage ist „offensichtlich bereits im Gange [und gewinnt an Fahrt]“. Selenskyj ist jetzt in der Stadt … Er wird Zeit mit Trump verbringen. Und Trump, ja: Wie konnte [er] übersehen, dass die Ukraine im Moment klar im Vorteil ist?

Im weiteren Sinne war die Außenpolitik dieser Regierung ein komplettes Desaster … Die Iran-Affäre ist ein komplettes Desaster. Die Annäherung an Russland war offensichtlich eine Fehlentscheidung … Selenskyj, der [früher] als Verlierer galt, ist jetzt ein Gewinner – alles andere wird nun als „Fehlentscheidung“ [von Trump] angesehen. In diesem Kontext braucht er [Trump] dringend einen Erfolg. Und die Ukraine scheint ihm diesen Erfolg bringen zu können – indem er sich an Lindsay Grahams Beerdigung anhängt, um eine erfolgversprechendere Strategie gegenüber der Ukraine zu verfolgen. Der Tod kann sich als großer PR-Coup erweisen. Bingo. Ja. Russland steckt in Schwierigkeiten.

Natürlich ist es schockierend, dass … Man sieht, wie westliche Eliten durch unerbittliche PR manipuliert werden können. Doch Wolffs Kommentare sind mehr als bloße Klatschspalten-Trivia. Sie spiegeln eine sich ausbreitende Massenpsychose wider. Diese ist nicht rational, sondern wird von Interessengruppen und finanzstarken Seilschaften mit ihren eigenen Zielen vorangetrieben.

Betrachten wir das Muster: Selenskyj will sich Europa und Trump als „Sieger“ präsentieren. Europa drängt ihn, Raketen tief in Russland abzufeuern, um Russland zu einem Waffenstillstand zu zwingen. Trump äußert beim G7-Gipfel seine Zustimmung zu den Angriffen auf Russland. Den Anfang macht ein Drohnenangriff auf russische Raffinerien. Mit Trumps positiven Worten beim G7-Gipfel rastet das Zahnrad weiter ein und eskaliert nun bis hin zu Angriffen auf die russische Zivilbevölkerung (Wildberries Internet-Hub und Massaker in Ferienlagern) mit Raketen größerer Reichweite und schwereren Sprengköpfen.

Die Ukraine beschießt zeitgleich ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer. Die Revolutionsgarden drohen mit Vergeltung, drohen Großbritannien (und Zypern) wegen seiner zunehmenden Beteiligung am Krieg gegen den Iran.

Europa betrachtet Russland als bluffend und verstärkt seine Raketenangriffe tief in russisches Gebiet. Russland kann diese Angriffe jedoch nicht länger hinnehmen und eskalieren lassen. Unterdessen spitzt sich die Lage im Nahen Osten still und leise zu. Der Iran wird sich Trumps Druck nicht beugen; ebensowenig wird China dem Sanktionsdruck der USA nachgeben.

Trump stehen schlicht keine militärischen Lösungen mehr zur Verfügung. Er kann lediglich verhindern, dass die Konflikte zu einem globalen Krieg eskalieren.

erschienen am 5. August 2026 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

Original auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

(Visited 63 times, 42 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …