Andrew Korybko (korybko.substack)

Die Prozesse, die sich entfalten, werden viel Zeit in Anspruch nehmen, vielleicht sogar eine Generation oder länger, so dass die Erwartungen an einen schnellen Übergang zu einer ausgewachsenen Multipolarität gemildert werden sollten.

Der jüngste SCO-Gipfel in Tianjin lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf diese Organisation, die als Mittel zur Beilegung von Grenzstreitigkeiten zwischen China und einigen ehemaligen Sowjetrepubliken begann, sich dann aber zu einer hybriden sicherheitsökonomischen Gruppe entwickelte. Rund zwei Dutzend Staatschefs nahmen an der jüngsten Veranstaltung teil, darunter der indische Premierminister Narendra Modi, der China seit sieben Jahren seinen ersten Besuch abstattete. Nicht-westliche Medien läuteten den Gipfel als Wendepunkt im globalen systemischen Übergang zur Multipolarität ein.

Während die SCO angesichts der beginnenden Sino-Indo-Annäherung, für die die USA versehentlich verantwortlich war, gestärkter als je zuvor ist, und BRICS heutzutage ein bekannter Name auf der ganzen Welt ist, werden beide Organisationen die globale Regierungsführung nur allmählich verändern, anstatt wie es von einigen erwartet wird. Zunächst einmal bestehen sie aus sehr unterschiedlichen Mitgliedern, die sich nur realistischerweise auf breite Kooperationspunkte einigen können, die ohnehin streng freiwillig sind, da nichts, was sie für rechtsverbindlich erklären.

Was SCO- und BRICS-Länder zusammenbringt, und es gibt eine wachsende Überschneidung zwischen ihnen (beide in Bezug auf Mitglieder und Partner), ist ihr gemeinsames Ziel, das De-facto-Monopol des Westens über die globale Regierungsführung zu brechen, so dass alles für die Weltmehrheit fairer wird. Zu diesem Zweck versuchen sie, die Finanzmultipolaritätsprozesse über die BRICS zu beschleunigen, um den greifbaren Einfluss zu erlangen, der für die Umsetzung von Reformen erforderlich ist, aber dies erfordert auch die Abwendung zukünftiger inländischer Instabilitätsszenarien über die SCO.

Nichtsdestotrotz hält die BRICS-Bank die antirussischen Sanktionen des Westens aufgrund der komplexen wirtschaftlichen Abhängigkeit der meisten Mitglieder mit ihr ein, und es gibt auch Widerwillen, die De-Dollarisierung aus genau diesem Grund zu beschleunigen. Was die SCO betrifft, so betreffen ihre Geheimdienste nur unkonventionelle Bedrohungen (d.h. Terrorismus, Separatismus und Extremismus) und werden in hohem Maße von der Indo-Pak-Rivalität gelähmt, während Souveränitätsbedenken daran hindern, eine weitere „Warschau Pakt“ zu werden.

Trotz dieser Einschränkungen arbeitet die Weltmehrheit immer noch enger zusammen als je zuvor, um ihr Ziel zu verfolgen, die globale Regierungsführung schrittweise zu verändern, die aufgrund des beiläufigen Einsatzes von Trump 2.0 (gegen den Iran und wie gegen Venezuela bedroht) und Zollkriege besonders dringend geworden ist. China steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen, aber das bedeutet nicht, dass es sie dominieren wird, sonst wären das souveräne Indien und Russland nicht mitgemacht, wenn sie erwartet hätten, dass dies der Fall sein würde.

Die Prozesse, die sich entfalten, werden viel Zeit in Anspruch nehmen, vielleicht sogar eine Generation oder länger, nicht zuletzt aufgrund der großen wirtschaftlichen Abhängigkeit Chinas und Indiens komplexer wirtschaftlicher Interdependenz mit dem Westen, die nicht abrupt beendet werden kann, ohne ihren eigenen Interessen immensen Schaden zuzufügen. Beobachter sollten daher alle wishful thinkingWunschdenken-Hoffnungen auf einen schnellen Übergang zu einer ausgewachsenen Multipolarität ärgern, um zu vermeiden, dass sie zutiefst enttäuscht und dadurch möglicherweise verzagt werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Zukunft der globalen Regierungsführung durch den Kampf zwischen dem Westen und der Weltmehrheit geprägt sein, der jeweils sein De-facto-Monopol beibehalten und dieses System schrittweise reformieren will, so dass es zu seinen UN-zentrierten Wurzeln zurückkehrt (wenn auch mit einigen Veränderungen). Keines der beiden maximalistischen Szenarien könnte letztlich in Kraft treten, so dass alternative Institutionen, die sich auf bestimmte Regionen wie die SCO gegenüber Eurasien und der AU gegenüber Afrika konzentrieren, die UNO in mancher Hinsicht allmählich ersetzen könnten.

