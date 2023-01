von rakuna (kraft-der-kreise)

Die schreckliche Bescherung in deutschen Landen : Das Leid der Menschen

Hier wohnen derzeit 84 (Millionen) Menschen:

36 (Millionen) Frauen und 33 (Millionen) Männer sowie 5 (Millionen) Jugendliche

und 10 (Millionen) Kinder: 7 (Millionen) davon sind Mädchen und 8 (Millionen) Jungen.

57 (Millionen) der Menschen sind einheimisch und 27 (Millionen) sind zugewandert:

13 (Millionen) Männer, 9 (Millionen) Frauen und 5 (Millionen) Kinder.

61 (Millionen) Menschen leben in Partnerschaften oder in Familien

und 23 (Millionen) Menschen leben allein.

Im größeren und reicheren Westen leben 71 (Millionen) Menschen

und nur 13 (Millionen) im kleineren und ärmeren Osten.

Die meisten versuchen miteinander in Frieden zu leben.

Aber es gibt viele Belastungen, viele Krankheiten und viele Wunden.

Von den 69 (Millionen) Erwachsene n

hat jede/r 2. keinerlei Vermögen, jede/r 3. ist arm oder armutsgefährdet,

jede/r 10. ist verschuldet. Jede 10. Frau und jeder 20. Mann hat kein eigenes Einkommen.

8 (Millionen) Superreiche besitzen 2/3 des Gesamtvermögens.

Fast jede/r 2. Erwachsene ist chronisch krank. Jede/r 8. ist behindert.

Jede/r 3. stirbt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Jede/r 4. stirbt an Krebs.

Mindestens jede/r 10. Erwachsene (7* Millionen) war als Kind Opfer sexualisierter Gewalt

und hat bis heute meist keine angemessene Hilfe und Unterstützung erhalten.

Viele leiden an erworbenen Krankheiten, meist Traumafolgestörungen, bei hoher Dunkelziffer:

mindestens jede/r 3. leidet an psychischer Erkrankung – infolge dessen jede/r 16. stirbt.

Mindestens jede/r 3. nimmt Drogen. Jede/r 3. raucht – jede/r 16. stirbt an Atmungskrankheiten.

Mindestens jede/r 15. ist onlineabhängig oder -gefährdet.

Mindestens jede/r 4. hat Alkoholprobleme – jede/r 13. stirbt infolge von Alkohol.

Mindestens jede/r 28. ist medikamentenabhängig. Mindestens jede/r 138. ist sexsüchtig. Mindestens jede/r 3. ist sucht- oder abhängigkeitskrank = 23 der 69 (Millionen) Erwachsenen.

Von den 36 (Millionen) Frauen war mindestens jede 6.-7. als Kind Opfer sexualisierter Gewalt,

= 5,3 Millionen – fast immer mit Traumafolgestörungen und eingeschränkter Fähigkeit sich selbst und andere – so auch ihre Kinder – verlässlich vor Gewalt zu schützen.

Vergewaltigung ist lebensbedrohlich, zerstört sexuelle Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit, Sicherheit und Vertrauen.

Scham, Ekel und Schuld sowie posttraumatische Schädigung sind die Folge.

Erschwerend ist die Tendenz der Opferbeschuldigung und Verhöhnung durch die Täter.

Familienministerium (2021): 82% der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen

d.h. über 850.000 Frauen /Jahr = 2.329 Frauen /Tag = 97 Frauen /Stunde = 1-2 /Minute

Jede 3. Frau wird mindestens einmal Opfer physischer und / oder sexualisierter Gewalt.

Jede 4. Frau erleidet körperliche oder sexualisierte Gewalt durch ihren Partner

nur 1-10% zeigen an – aus Angst und der Auffassung, die Straftat nicht beweisen zu können.

Mindestens jede 7. Frau wird Opfer schwerer sexualisierter Gewalt.

BundesKriminalAmt (2022) ‚Das eigene Zuhause birgt dramatische Gefahren für Frauen – Vergewaltigung, Bedrohung, Körperverletzung und Tötung. Das Dunkelfeld ist enorm. Mindestens 115.342 Frauen wurden Opfer schwerer Gewalttaten durch ihre Ex-/Partner.

113 Frauen wurden 2021 in oder nach Beziehungen getötet und es gab 369 Tötungsversuche.

Von den 33 (Millionen) Männer n war mindestens jeder 20. selbst Opfer sexualisierter Gewalt,

ein großer Teil von ihnen* wurde später selbst zum Sexualstraftäter.

Mindestens jeder 5.? Mann begeht Straftaten: Sexualdelikte, Körperverletzung, Stalking u.a. Männer begehen 95% der Sexualdelikte und 91% der Körperverletzungen.

PolizeiKriminalStatistik 2021: 5,05 Millionen Straftaten erfasst – Aufklärungsquote 58,7%?? = 2,96 Millionen – 1.892.003 Tatverdächtige ermittelt – zu 75% Männer = jeder 17. im Hellfeld)

483.703 Fälle von Körperverletzung = 9,6 % = jede 10. erfasste Straftat

davon? 122.341 Fälle gefährliche + schwere Körperverletzung = jede 4. der erfassten Straftaten

Mindestens jede/r 9. Tatverdächtige (231.291) stand unter Alkoholeinfluss. Mindestens jede 4. Gewalttat (46.697) geschah unter Alkoholeinfluss, insbesondere bei schwerer + gefährlicher Körperverletzung + Verstümmelung weiblicher Genitalien. (40.565 solcher Taten = 27,8%)

75% = 3 von 4 der 27 (Millionen) Zugewanderten ist durch Gewalt oft mehrfach traumatisiert.

Geschlechtsverstümmelung – 2022 mindestens 75.000 der 9 Millionen Mädchen + Frauen mit Migrationshintergrund geschlechtsverstümmelt = 1,5% = jede 67. – steigend!!! über 20.000 der 3 Millionen Mädchen davon bedroht = jede 143. = mindestens 0,7 %

Und dann gibt es noch organisierte Verbrechen und Clankriminalität …

mit Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche, Glücksspiel, Überfällen und Mord.

Ganz offensichtlich brauchen die meisten der Erwachsenen, die ja Hilfe und Vorbild

für die 15 (Millionen) Kinder sein sollten, selbst ganz dringlich Hilfe.

Von den 15 (Millionen) Kinder n ist jedes 2. ist arm oder armutsgefährdet.

Jedes 3. Kind leidet an angeborener Krankheit – 5 (Millionen) Kinder.

Und ein Kind ist Halbwaise oder Waise, behindert oder verunfallt.

Mindestens jedes 5. Kind wächst mit Sucht im Elternhaus auf: – fast jede/r 2. bei Elternteil mit riskantem Alkoholkonsum – jede/r 4. bei Elternteil mit regelmäßigem Rauschtrinken – jede/r 6. bei alkoholkranken Eltern.

Die meisten Kinder leben in einem Umfeld mit zu viel Alkohol, Medikamenten oder Drogen, was häufig eigene Suchterkrankung und psychische Störungen bedingt. Mindestens jede/r 3. Jugendliche ist bereits von Sucht betroffen: trinkt regelmäßig Alkohol, raucht, nimmt illegale Drogen, Medikamente oder ist internet- oder spielsüchtig.

An Ess-Störung/-Sucht leidet jedes/r 2. – 3. Kind/Jugendliche: jede/r 5. ist zu dick,

jede/r 14. hat eine Ess-Sucht, jedes 3. Mädchen und jede/r 6.Junge hat eine Ess-Störung.

An psychosomatischer Störung – vorwiegend Schlafstörungen und Schmerzen – leidet jedes 3. Mädchen und jeder 5. Junge.

An psychischer Erkrankung leidet mindestens jede/r 4.-5.: jeweils jede/r 10. an Angst/Panik, depressiver Störung, dissozialer Persönlichkeit (jeder 7. Junge + jedes 50.-100. Mädchen – 40% werden straffällig). Jeder 10. Junge + jedes 20. Mädchen leiden an einer hyperkinetischen Störung (ADHS/ADS)

Die meisten dieser Erkrankungen sind Trauma-Folge-Störungen (mindestens 90%?)

Umfrage (Bertelsmann): Junge Menschen durch Corona-Pandemie schwer belastet: 2/3 haben Zukunftsängste, fühlen sich nicht gehört, psychisch belastet, einsam und 1/3 hat finanzielle Sorgen.

Gewalt ist generationsübergreifend und seelisch, körperlich + sexuell traumatisierend Opfer leiden Gewalt und fügen später selbst Gewalt zu. Männer sind vorwiegend fremdaggressiv, Frauen meist autoaggressiv.

Vernachlässigung und Misshandlung verursachen immer psychische Störungen.

Sie geschehen oft gleichzeitig – in allen sozialen Schichten durch Männer und Frauen

– oft aus Überforderung bei hoher Dunkelziffer! (das 45 – 200-fache)

Täter:innen bedürfen dringend der Hilfe von außen.

Ursachen liegen bei den Eltern (15 Millionen) – Störungen über Generationen weitergegeben

Vernachlässigung seelischer / körperlicher Bedürfnisse mit Beeinträchtigung + Schädigung von Gesundheit, Entwicklung, Beziehung – aktiv oder passiv aufgrund mangelnder Einsicht + Wissen.

Mindestens jede/r 10. ist vernachlässigt.

Schwere Vernachlässigung ist immer auch seelische Misshandlung.

Misshandlung ist die Beeinträchtigung des leibseelischen Wohlbefindens und der Unversehrtheit

und wird meist in der Familie verübt – die kindlichen Opfer sind abhängig, hilflos und ausgeliefert.

Jede/r 3. leidet unter emotionaler / seelischer / psychischer Misshandlung

durch abweisendes, entwürdigendes, nicht-beachtendes oder feindliches Verhalten.

Mindestens jede/r 10. psychisch misshandelt.

Hinzukommen die psychischen Misshandlungen der körperlich (mindestens 10%) und

sexuell (mindestens 20%) misshandelten Kinder = jede/r 3.

d.h. mindestens 40% der Kinder sind psychisch misshandelt = jede/r 2.-3.

Körperliche Misshandlung ist ernsthafte Verletzung durch körperliche Gewalt, deren Bedrohung, Entwürdigung, Vertrauensbruch immer auch seelisch misshandelt.

10% der 15 Millionen Eltern – wenden relativ häufig + schwerwiegende Körperstrafen an

d.h. mindestens jedes 10. Kind ist körperlich misshandelt.

Mindestens jede/r 5. ist sexuell und damit also auch körperlich misshandelt (20%).

Insgesamt ist also mindestens jede/r 3. körperlich misshandelt.

Sexuelle / sexualisierte Misshandlung geschieht meist zu Hause durch Angehörige

und ist immer auch seelische/psychische und körperliche Misshandlung.

Misshandelnde nutzen Machtgefälle, Abhängigkeit, Bindung, Unwissenheit und Unterlegenheit

für chronisch sexuelle / sexualisierte Handlungen bei starkem Geheimhaltungsdruck.

BKA 2021: Kindesmissbrauchsverdächtigte sind zu 94% männlich und 6% weiblich.

Misshandelnde Männer stammen aus allen sozialen Schichten, leben hetero- oder homosexuell und unterscheiden sich äußerlich nicht von nicht misshandelnden Männern.

Bei generationsübergreifender Sexsklaverei gibt es aktive (fast ausschließlich Männer)

und passive Täterschaft (überwiegend Frauen).

Europarat 2020:’Sexueller Kindesmissbrauch ist Realität in allen Länder und gesellschaftlichen Gruppen. Jedes 5. Kind ist Opfer sexueller Gewalt = 20% = 3,1 Millionen Kinder.

2/3-3/4 sind Mädchen = jede 3.-4. und 1/4-1/3 sind Jungen = jeder 8.-10.

EU: Dramatischer Anstieg der Meldungen über sexuellen Kindesmissbrauch im Internet – hohe Dunkelziffer!

Konsum, Produktion + Verbreitung von Kinderpornografie stiegen im 1. Lockdown um 30%.

Kinderpornografie – 97% Mädchen, 1% Jungen + 2% Kinder beiderlei Geschlechts

– 38% Websites zeigten Vergewaltigungen + sexualisierte Folter von Kindern

– 62% andere Missbrauchsdarstellungen

– 30% der abgebildeten Kinder sind bis 10 Jahre alt und 1 % davon jünger als 2 Jahre!

Deutlicher Anstieg auch bei selbsterstelltem Material (Smartphone, Webcam)

und Cybergrooming – vor allem Mädchen zwischen 11-13 betroffen.

Europol: Livestreaming von sexualisierter Gewalt an Kindern immer gefragter!

Eine Dunkelfeldstudie zeigt: jedes 3. Mädchen und jeder 7. Junge sind Missbrauchs-Opfer

Die 10-20fach höhere Dunkelziffer offenbart mindestens 10 – 20 Millionen Sexualverbrechen

an Kindern und Jugendlichen. Die meisten Taten werden weder aufgedeckt noch angezeigt. Täter*innen gehen strategisch und planvoll vor. Bekannt gewordene Fälle von schwerster sexueller Gewalt und Ausbeutung von Kindern sind nur der kleine öffentliche Ausschnitt

einer hochgradigen weltweiten Wirklichkeit mit gewaltigem Dunkelfeld.

Riesige Datenmengen dokumentieren sexuelle Gewalt und ihre organisierte Form.

Sexuelle Gewalt und Ausbeutung ist vernetzt in organisierten Gewaltzusammenhängen.

Das Dunkelfeld ist mindestens 183 mal größer als die in der Kriminalstatistik erfassten Fälle.

Mindestens 3,08 Millionen Sexualverbrechen wurden / werden also nicht angezeigt = 98,3%.

Jedes Opfer ist meist wiederholt von Sexualgewalt betroffen – z.T. sogar mehrmals täglich –

d.h. mehrere Dutzend Millionen Sexualverbrechen wurden / werden nicht erfasst.

UBSKM:

Mädchen (+ Frauen) mit Behinderungen werden 2-3 mal häufiger sexuell misshandelt.

Organisierte und rituelle / ritualisierte Gewalt ist noch immer nicht ausreichend anerkannt.

Die systematische Anwendung schwerer sexueller Gewalt mit körperlicher und psychischer an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch mehrere Täter*innen bzw. Täternetzwerke ist häufig verbunden mit kommerzieller sexueller Ausbeutung: Zwangsprostitution, Kinderhandel, Missbrauchsabbildungen. Familien sind häufig generationenübergreifend eingebunden mit frühkindlicher Bindung an Täter*innen, Gruppe, Ideologie und Schweigegebote. Aussteigende werden bedroht, erpresst und verfolgt. Organisierte rituelle Gewaltstrukturen beinhalten umfassende Kontrolle und Ausbeutung von Menschen durch Mind-Control.

Die planmäßig wiederholte Anwendung schwerer Gewalt erzwingt die gezielte Aufspaltung der kindlichen Persönlichkeit, damit die Opfer jederzeit durch Täter*innen steuerbar sind und

im Alltag keine bewusste Erinnerung haben. Für die Opfer ist es wegen der Familien- und Täternetzwerke, früher Gewalterfahrung, kommerzieller sexueller Ausbeutung, Bestrafungen sowie täterloyalen Persönlichkeitsanteilen besonders schwer, Schutz und angemessene Unterstützung zu erhalten. Doch immer mehr Betroffene suchen nach Hilfe. Helfende erkennen häufiger diesen Gewalthintergrund. Es braucht adäquate Schutzunterkünfte für Geflüchtete, Ausstiegs-begleitung und Traumatherapie.

Helfende sind z.T. isoliert, angefeindet, auch von Täternetzwerken bedroht.

Es braucht auch Angebote für Täter:innen, die aus organisierter und ritueller Gewalt aussteigen möchten, aussteigen oder bereits ausgestiegen sind.

Für eine kindgerechte Justiz gehört die Praxis der Begutachtung auf Basis der Nullhypothese (Prof. Steller – nur in Deutschland!) dringlich auf den Prüfstand.

PolizeiKriminalStatistik 2021: 145 Kinder wurden getötet: 118 waren jünger als sechs Jahre.

83 Tötungsversuche. 4.465 Kindesmisshandlungen erfasst. Das Dunkelfeld ist viel größer.

Gruppenvergewaltigung 2020: 704 gemeldete Fälle – Dunkelfeld ist erheblich größer.

Jeder zweite Tatverdächtige hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit.

Menschenhandel + sexuelle Ausbeutung 2020 – sehr hohe Dunkelziffer!!

fast ausschließlich sind Frauen und Mädchen betroffen – Opfer zunehmend jünger

Zwangsprostitution – 200.000 – 400.000 Prostituierte

93% weiblich – 4% männlich – 3% transgender

Kinderhandel – sehr hohe Dunkelziffer Anzahl der Verfahren bei Ausbeutung von Minderjährigen stark gestiegen: 193 (+58,2%)

mindestens 1.600 registrierte Vermisste am 01.01.2022 (insgesamt 8.000)

0,01 % Jungen und Mädchen unter 14 Jahren vermisst = etwa 1.600 = jedes 10.000 Kind

jährlich rund 15.700 Kinder als vermisst registriert – Aufklärungsquote bei 97%

Opfer werden Täter

2021: 817.221 erfasste Straftaten = 4,1% der 0-24jährigen (Diebstahl, Rauschgiftdelikte)

PolizeiKriminalStatistik: rechtskräftig Verurteilte sind zu 84% Männer und 16% Frauen

Inhaftierte 95% Männer = 56.746 und 5% Frauen = 3.321

Die schreckliche Lage der Menschen in Deutschland ist ein gesellschaftlicher Notstand,

der umgehend gemeinsames Handeln auf allen Ebenen verlangt,

um diese entsetzliche Not endlich und für immer zu beenden.

Was also können wir tun, damit all dieses Leid endet und alle Wunden endlich heilen?

*******

Bedankt Euch für das Elend bei Merkel, Scholli und Co. Und ganz besonders bei den Medien-Huren. Es läuft alles nach Plan.

(Visited 1 times, 1 visits today)