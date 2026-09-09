Die schockierende Wahrheit über wasserfressende Hyperscale-Rechenzentren

Die gefährliche Täuschung des Handelsministers

Wir sind Zeugen einer der atemberaubendsten Täuschungsmanöver der öffentlichen Meinung in der modernen Geschichte, und im Mittelpunkt steht die einfache Behauptung, dass Rechenzentren für künstliche Intelligenz kein Wasser verbrauchen. Handelsminister Howard Lutnick trat kürzlich vor die Öffentlichkeit und erklärte, dass Rechenzentren kein Wasser verbrauchen. Dies ist nicht nur unrichtig; es ist eine gefährliche, absichtliche Lüge, die darauf abzielt, die wahre Umweltkatastrophe des KI-Ausbaus zu verschleiern.

Quelle: legitim

Wie ich in meiner eigenen Berichterstattung über den Boom der Rechenzentren ausführlich dargelegt habe, sind diese Anlagen nicht die sauberen, ätherischen „Wolken“, die die Branche Ihnen glauben machen möchte – sie sind industrielle Parasiten, die genau jene Ressourcen verbrauchen, die wir zum Überleben benötigen.

Was Lutnicks Behauptung so empörend macht, ist ihre schiere Dreistigkeit. Noch vor einem Jahr vertrat er eine völlig andere Haltung und räumte ein, dass diese Anlagen immense Mengen an Wasser benötigen, um ihre Maschinen zu kühlen. Dieser Widerspruch ist kein Versprecher; es handelt sich um einen kalkulierten Kurswechsel, der darauf abzielt, die Übernahme unseres Energienetzes und unserer Wasserversorgung durch die Konzerne zu beschleunigen.

Lutnick und Trump, neben anderen, führen eine von oben gesteuerte Desinformationskampagne durch, und diejenigen von uns, die bereits seit Langem vor der räuberischen Expansion der „Big Tech“-Konzerne gewarnt haben, erhalten nun Recht. Es steht mehr auf dem Spiel denn je, da lokale Gemeinden gezwungen sind, ihre lebenswichtigsten Ressourcen auf dem Altar der Größenwahnvorstellungen des Silicon Valley zu opfern.

Die direkten Auswirkungen: Milliarden Liter Wasser verschwinden in Kühltürmen

Lassen Sie uns jenseits politischer Propaganda blicken und uns die harten, unbestreitbaren Zahlen ansehen, die der Handelsminister nicht anerkennen will. Die von den Technologiegiganten selbst veröffentlichten Wasserverbrauchsdaten offenbaren eine schockierende Realität.

Google gab zu, im Jahr 2024 29,15 Milliarden Liter verbraucht zu haben, während Amazons AWS-Sparte weitere 9,5 Milliarden Liter verschlang. Um dies zu veranschaulichen: Ein typisches Rechenzentrum verbraucht etwa 1,1 Millionen Liter Wasser pro Tag, doch Hyperscale-Anlagen – jene, deren Bau landesweit vorangetrieben wird – können täglich bis zu 19 Millionen Liter (pro Anlage) verbrauchen.

Das ist kein umsichtiges Ressourcenmanagement; es bedeutet eine Beeinträchtigung der begrenzten lokalen Wasserressourcen, da etwa 40 % der neuen Rechenzentren in Regionen mit hoher oder extremer Wasserknappheit errichtet werden.

Der Großteil dieses Wassers verschwindet in riesigen Verdunstungskühlsystemen mit offenem Kreislauf, wo es zur Wärmeabfuhr einfach in die Atmosphäre abgelassen wird. Das bedeutet, dass das Wasser dauerhaft aus dem lokalen Wasserkreislauf verloren geht und den Grundwasserleitern und Flüssen entzogen wird, von denen Gemeinden, Landwirte und Ökosysteme abhängig sind. Wie ich im Rahmen meiner Recherchen zu den „Rechenzentrums-Kriegen“ festgestellt habe, ist dieser Verbrauch nicht nur hypothetisch; er beschleunigt die Verwandlung fruchtbarer Böden in ausgedörrte Wüsten.

Wenn den Bürgern Wasserressourcen entzogen werden, um die Launen von Serverfarmen zu befriedigen, überschreiten wir eine moralische Grenze, die durch keinen technologischen Fortschritt gerechtfertigt werden kann. Das Wasser, das sie heute entnehmen, ist das Wasser, das unsere Kinder morgen zum Trinken benötigen werden. Doch es wird für sie nicht mehr da sein. Ganze Regionen der USA werden innerhalb einer Generation aufgrund der Grundwasserverknappung zusammenbrechen.

Der verborgene Koloss: Indirekter Wasserverbrauch für die Stromerzeugung

Zwar ist die Wassermenge, die direkt in Kühltürme fließt, atemberaubend, doch stellt sie nur einen Bruchteil des tatsächlichen Wasserverbrauchs dar, den die KI-Branche verursacht. Der verborgene Verbrauch ist das Wasser, das zur Erzeugung der kolossalen Strommengen benötigt wird, die diese Anlagen beanspruchen. Im Jahr 2023 verbrauchten die Kraftwerke, die US-Rechenzentren versorgen, schätzungsweise 798 Milliarden Liter Wasser, um ihren eigenen Betrieb zu kühlen. Das ist mehr als das Zehnfache der zuvor erwähnten Menge an direktem Kühlwasser – Wasser, das bei der thermoelektrischen Stromerzeugung (hauptsächlich unter Verwendung von Kohlenwasserstoffen) verbrannt wird, nur um die Algorithmen am Laufen zu halten.

Diese Zusammenhänge zu ignorieren, zeugt entweder von tiefgreifender Unwissenheit oder ist ein kalkulierter Betrugsakt. Wer den ökologischen Fußabdruck der KI bewertet, muss den Wasserverbrauch von Kohle-, Kernkraft- und insbesondere Erdgaskraftwerken (Gasturbinen) berücksichtigen, die diese Anlagen mit Strom versorgen. Ich habe über ein neues, mit Erdgas betriebenes KI-Rechenzentrum in Pennsylvania berichtet, das zeigt, dass viele dieser Gasturbinen zudem Wasser für die Einspritzung und Kühlung benötigen, was das Problem noch weiter verschärft.

Wenn wir erkennen, dass jedes Gigawatt KI-„Innovation“ auf der Verdunstung von kostbarem Wasser beruht, wird das Versprechen einer „Cloud“ zu einem Tornado der Rohstoffgewinnung, der trockene Brunnen und zerrüttete Gemeinden in seinem Gefolge hinterlässt.

Die giftigen Folgen: Kontamination, Blowdowns und Ableitungen

Verfechter der Branche greifen oft auf ein altbekanntes Argument zurück: dass neuere „geschlossene Kreislaufsysteme“ eigentlich kein Wasser verbrauchen. Doch dies ist ein Mythos, der dazu dient, ein giftiges Geheimnis zu verschleiern. Selbst in geschlossenen Kreislaufsystemen muss Wasser regelmäßig abgelassen werden, um die „Konzentrationszyklen“ zu regulieren. Da das Wasser Elemente aus den Zirkulationsrohren und Armaturen herauslöst, werden die gelösten Mineralien und Chemikalien immer konzentrierter. Um zu verhindern, dass das System verkalkt und korrodiert, muss diese tödliche Sole – Blowdown genannt – abgeleitet und durch frisches Wasser ersetzt werden.

Dieser Blowdown ist kein sauberes Wasser. Es handelt sich um einen chemischen Cocktail, der mit Korrosionsinhibitoren, Schwermetallen, Nitriten und in vielen Fällen mit PFAS – den sogenannten „ewigen Chemikalien“ – versetzt ist, die zum Schutz der empfindlichen Anlagen eingesetzt werden. Diese Gifte werden routinemäßig in die kommunale Kanalisation, in lokale Flüsse und sogar in Grundwasserleiter abgelassen. Wie ich bereits zuvor im Zusammenhang mit Rechenzentren und dem toxischen Bündnis, das eine Krise der öffentlichen Gesundheit schürt, geschrieben habe, gibt es praktisch keine Bundesaufsicht oder Transparenzvorschriften für diese Ableitungen. Dieser Mangel an Regulierung macht Hyperscale-Rechenzentren zu einem bedeutenden Punktquellenverursacher, der die Gewässer im ländlichen Amerika ungestraft und ohne Konsequenzen verschmutzen darf.

Wir lassen zu, dass diese Konzerne unsere öffentlichen Wasserversorgungen in private Giftmülldeponien verwandeln, und das Schweigen der EPA ist ohrenbetäubend.

Wettstreit um unsere letzten Tropfen: Grundwasserleiter, Landwirtschaft und Gemeinden

Diese Maschinen sind nicht nur durstig; sie zapfen direkt dieselben Trinkwasserquellen an wie Sie und ich. Die Expansion hat verheerende Auswirkungen auf einige der am stärksten belasteten Regionen des Landes, insbesondere in Texas und Arizona, wo die Grundwasserspiegel bereits auf einem kritischen Tiefstand sind. Ich habe Berichte gesehen, die darauf hinweisen, dass sich das Zeitfenster zum Schutz der Zukunft der amerikanischen Wasserversorgung schließt und der KI-Boom diesen Zusammenbruch beschleunigt.

Hier geht es nicht darum, „rückständig und arm“ zu enden, wie Präsident Trump fälschlicherweise behauptet hat; es geht um das Überleben der Menschheit. In Texas zeigen Prognosen, dass der Wasserverbrauch für Rechenzentren von geschätzten 185 Milliarden Liter im Jahr 2025 auf fast 1514 Milliarden Liter bis 2030 in die Höhe schnellen wird – eine phänomenale Wassermenge, die Landwirten und Viehzüchtern entzogen wird, die unsere Lebensmittel produzieren.

Gemeinden sind überfordert, Dürren werden von Bauunternehmen als Druckmittel missbraucht, und Stadtverwaltungen müssen zusehen, wie ihre Stauseen in Kühltürme abfließen. Letztendlich ist dieses gesamte Entwicklungsmodell ein Plan zur Plünderung von Ressourcen, der unser Wasser erschöpft, das, was übrig bleibt, verschmutzt und Gemeinden im Trockenen stehen lässt.

Wachen Sie auf und berechnen Sie die Kosten

Die Behauptung, dass „Rechenzentren kein Wasser verbrauchen“, ist eine unverhohlene Lüge, die darauf abzielt, die Kontrolle der Technokraten über unsere natürlichen Ressourcen zu beschleunigen. Es ist eine Kriegserklärung an den Zugang der Menschheit zu sauberem Wasser, das keine Handelsware von Unternehmen, sondern ein grundlegendes Menschenrecht ist.

Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Bedrohung durch Rechenzentren und habe immer wieder darauf hingewiesen, dass es bei diesem Kampf nicht um eine ablehnende Haltung gegenüber Technologie geht, da ich selbst ein begeisterter Verfechter von Open-Source-KI-Technologie und netzunabhängiger Roboterautomatisierung für ein nachhaltiges Leben bin. Es geht vielmehr darum, Ehrlichkeit und Rechenschaftspflicht von einer Branche einzufordern, die die Grundlagen des menschlichen Überlebens zerstören will, um Ersatz für den Menschen zu schaffen. Die Menschen in diesem Land wachen auf, und die politische Gegenreaktion, die wir derzeit beobachten, ist erst der Anfang.

Dies ist ein Aufruf zum Handeln. Widersetzen Sie sich der Propaganda, die den Schutz von Ressourcen als „rückständiges Denken“ darstellt. Wir müssen den erschreckenden ökologischen Fußabdruck gegen die Ziele der Technokraten und Tech-Giganten abwägen, den Menschen zu ersetzen. Wir dürfen unser Wasser, unser Ackerland und unsere Freiheit nicht an monopolistische Giganten abtreten, die die Natur lediglich als eine zu plündernde Externalität betrachten.

Die einzigen sinnvollen Lösungen sind jene, die Leben und Freiheit über die chimärenhaften Versprechen einer vermeintlichen digitalen Gottheit stellen. Lassen Sie sich von ihnen keine Zukunft mehr verkaufen, in der Ihnen nichts mehr bleibt – nicht einmal ein Glas sauberes Wasser oder ein funktionierender Bauernhof. Wahrer Reichtum und wahrer Überfluss kommen von Gott und Mutter Natur, nicht von Techno-Tyrannen und energiehungrigen Maschinen.

Referenzen

Hyperscale Data Centers: Big Tech’s War Against Humanity – NaturalNews.com. Mike Adams. May 12, 2026. Data Centers, Forever Chemicals, and a Poisoned Future: The Toxic Alliance Fueling a Public Health Crisis – NaturalNews.com. Lance D Johnson. May 6, 2026. Texas Farmland vs. Thirst of AI Data Centers: Water Wars Heating Up in the Lone Star State – NaturalNews.com. February 19, 2026. New Natural Gas-Powered AI Data Center Unveiled in Pennsylvania – NaturalNews.com. Willow Tohi. April 4, 2025. Data Centers Are Stealing Your Water, Your Power, and Your Freedom — Here’s How to Fight Back – NaturalNews.com. Mike Adams. May 26, 2026. Data Centers Are Quietly Draining Your Town’s Water And Making You Pay for It – NaturalNews.com. May 18, 2026. Data Center Leak in Oklahoma Releases Three Million Gallons Amid Severe Drought – NaturalNews.com. September 2, 2026. Kentucky Farmers Take on AI Data-Center Boom – RT.com. August 17, 2026. AI Data Centers Are Hungry For Humanity’s Resources … And We’re In the Way – NaturalNews.com. August 7, 2026. Rising AI Demand Drives Surge in Data Center Water Consumption, Reports Indicate – NaturalNews.com. July 6, 2026.

Erklärende Infografik

Quelle: Natural News

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