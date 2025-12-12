von Andrew Korybko

China würde die zentrale Rolle darin nicht mehr einnehmen, was den USA und ihren asiatischen Verbündeten helfen würde, besser mit ihr zu konkurrieren, während Russland aufgrund der Bedeutung seiner strategischen Ressourcen in diesem neuen Paradigma von der Peripherie der bestehenden Architektur in Richtung seines Kerns übergehen würde.

Es wurde in dieser Analyse über „Wie eine Annäherung mit Russland den USA hilft, ihre Ziele gegenüber China voranzubringen“ erklärt, dass gemeinsame strategische Ressourceninvestitionen nach dem Ende des ukrainischen Konflikts, insbesondere in Energie und kritischen Mineralien, die USA beim wirtschaftlichen Wettbewerb mit China unterstützen können. Diese Vision steht im Einklang mit dem Fokus der neuen National Security Strategy (NSS) auf die Sicherung kritischer Ressourcenlieferketten und kann prospektiv erweitert werden, um die Verbündeten der USA dabei zu unterstützen, ihre Ziele weiter voranzutreiben.

Schließlich geht es bei der asiatischen Sektion der NSS nicht um den militärischen Wettbewerb der USA mit China (obwohl ein Unterabschnitt die Bemühungen beschreibt, sie in Taiwan und im Südchinesischen Meer abzuschrecken), sondern um ihre wirtschaftliche Konkurrenz und die Art und Weise, wie die Verbündeten der USA dem Westen helfen können, mit der Volksrepublik Schritt zu halten. Sie schlägt sogar eine gemeinsame Zusammenarbeit „im Hinblick auf kritische Mineralien in Afrika“ vor, um ihre kollektive Abhängigkeit von Chinas damit verbundenen Lieferketten schrittweise zu reduzieren und letztendlich zu beseitigen.

Angesichts des Reichtums Russlands an kritischen Mineralvorkommen, der zentralen Rolle, die ihre Entwicklung in der „New New DétenteDétente“ spielen wird, und der Bedeutung dieser Investitionen für die Förderung der NSS-Ziele der USA gegenüber China, ist es möglich, dass die damit verbundenen Projekte die asiatischen Verbündeten der USA einschließen könnten. Dies könnte in Form von Sektorsekundärsen Sanktionsverzicht für Indien, Japan, Südkorea, Taiwan und andere als Belohnung für die Einhaltung eines ukrainischen Friedensabkommens durch Russland erfolgen, um gemeinsame Investitionen zu fördern.

Dies würde nicht nur den USA und ihren asiatischen Verbündeten helfen, ihre kollektive Abhängigkeit von Chinas kritischen Mineralienlieferketten zu reduzieren, sondern auch dazu beitragen, das Szenario abzuwenden, dass Russland überproportional von China abhängig wird und damit den Interessen beider Seiten gegenüber China dient. Darüber hinaus könnten die vorgeschlagenen sektoralen sekundären Sanktionsbefreiungen auf Energie und Technologie ausgedehnt werden, die ihren Zugang zu Russlands Arctic LNG 2 Megaprojekt freischalten und gleichzeitig die Abhängigkeit Russlands von chinesischen Chips verringern würden.

Die daraus resultierende komplexe strategische Interdependenz wäre für beide Seiten von Vorteil. Der Druck der USA entlang der russischen West- (Europäer), der nördlichen (Arktis), der östlichen (Ostasiaten) und möglicherweise auch der südlichen (Südkaukasus und Zentralasien, wie hier vorgeschlagen) Flanken würden aufgrund der neu gewonnenen Bedeutung der nationalen Sicherheit Russlands durch seine unersetzliche strategische Ressource und die damit verbundenen Lieferkettenrollen stark reduziert. Russland wollte das seit Jahrzehnten, und es könnte endlich in Reichweite sein.

Ebenso würde Russland Anreize erhalten, das ukrainische Friedensabkommen, das die US-Broker abschließen, um dieses Ergebnis aufrechtzuerhalten, was auch das Szenario verhindert, dass es überproportional von China abhängig wird und gleichzeitig spürbare wirtschaftliche Vorteile bringt. Die USA und ihre asiatischen Verbündeten würden Russland im Wesentlichen zahlen, um diesem Abkommen nachzukommen und seine De-facto-Entente mit China, in der es eines Tages der Juniorpartner werden könnte, in nur eine von mehreren nahezu gleichberechtigten strategischen Partnerschaften zu verwandeln.

Auf diese Weise könnte die neue russisch-amerikanische „Neue Entspannung“ die globale Wirtschaftsarchitektur revolutionieren, indem sie Chinas zentrierte Zentrität darin entfernt, was den USA und ihren asiatischen Verbündeten helfen würde, durch die Hilfe, die Russland leisten würde, besser mit ihr zu konkurrieren. Bezeichnenderweise würde Russland aufgrund der Bedeutung seiner strategischen Ressourcen in diesem Paradigma auch von der Peripherie der bestehenden globalen Wirtschaftsarchitektur in Richtung seines Kerns übergehen und damit sein großes wirtschaftliches Ziel erreichen.

