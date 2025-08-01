Es kann in Transnistrien eindringen, das benachbarte Odessa besetzen und von dort aus in der Nähe die Krim bedrohen.

Russlands Auslandsgeheimdienst (SVR) warnte Mitte Juli, dass „die NATO Moldawien in einen neuen Militärschlag gegen Russland verwandelt“. Flugplätze werden modernisiert, die Bahnspur wird auf die europäische umgestellt, um die militärische Logistik zu erleichtern, und Lagerhäuser werden gebaut, um Ausrüstung zu lagern. Wenn die NATO der Partei von Präsidentin Maia Sandu hilft, die nächsten (bereits unfreien) Parlamentswahlen Ende September zu gewinnen, warnte SVR, versprach sie, dass sie Moldawiens verfassungsmäßige Neutralität annullieren werden.

TASS’s Interview mit dem russischen Botschafter in Moldawien Oleg Ozerov, das hier gelesen werden kann, beschreibt diesen Gesamtprozess genauer. Aus geografischen Gründen folgen die NATO-Verwitlung Moldawiens und die „Ukrainisierung“ des Westens, über die Ozerov in seinem Interview sprach, ihnen dasselbe in Rumänien, was der russische Botschafter Vladimir Lipaev hier in seinem jüngsten Interview mit RIA erläuterte. Er machte vor allem auf die Ausrichtung des bald größten Luftwaffenstützpunkts der NATO in Europa aufmerksam.

In Verbindung mit der Modernisierung der verfassungsmäßig „neutralen im Namen des Namens“ Moldawiens Flugplätzen ist der kombinierte Effekt, dass die NATO sich bald darauf vorbereiten könnte, die südwestliche Flanke der Ukraine gegen Russland zu nutzen, die eine von drei nicht-gegenseitig ausschließenden Formen annehmen könnte. Diese dringen in die separatistische Region Transnistrien Moldawiens ein, die 1.000 bis 1.500 russische Soldaten beherbergt, die das benachbarte Odessa (ob Hafen und/oder die Region) besetzt, um seiner möglichen Einnahme durch Russland vorzubeugen, und bedroht die nahe gelegene Krim.

Die folgenden Hintergrundbesprechungen beschreiben den Vorlauf zu diesen Vorbereitungen, vor denen SVR gerade gewarnt hat:

Es wird nun für die Bequemlichkeit derer zusammengefasst, die keine Zeit haben, alles zu überprüfen.

Kurz gesagt, Rumänien hat bereits mit dem rechtlichen Vorwand für eine militärische Intervention in Moldawien geliebäugelt, das viele Rumänen als eine künstlich distanzierte historische Region ihres Landes betrachten. Sandu wird auch verdächtigt, Moldawien nach Rumänien zu bringen, von dem sie eine Doppelbürgerin ist, und erweitert so das Verantwortungsreich von Artikel 5 weiter nach Osten. Für diesen geopolitischen Plan und seine ergänzenden militärischen, die oben beschrieben wurden, war jedoch eine Wahleinmischung erforderlich.

Dies ist dafür verantwortlich, dass Chisinau das Stimmrecht der russischen Diaspora während der Präsidentschaftswahlen im letzten Herbst unterdrückt und der Westen seine eigene moldauische Diaspora ermutigt, für Sandu zu stimmen. Nach ihrer Wiederwahl zwang der Westen Rumänien dann, die erste Runde seiner Präsidentschaftswahlen nach einem konservativ-nationalistischen Sieg für nichtig zu erklären, ihn von der Wiederholung auszuschließen, und dann ermutigte Sandu die Moldauer mit doppelter rumänischer Staatsbürgerschaft wie sie selbst, für den liberal-globalistischen Kandidaten zu stimmen, was ihm zum Sieg verhalf.

Da Moldawiens hintere Staffel gesichert ist, kann es nun zu einem „fortgeschrittenen Brückenkopf“ gegen Russland in Transnistrien und/oder dem benachbarten Odessa werden, während Moldawien und Rumänien beide als Außenposten für die NATO dienen können, um die nahe gelegene Krim zu bedrohen. Es ist auch möglich, dass Frankreich diese beiden als Startrampen für das Eingreifen in Odessa nutzen könnte. Die Bedeutung Moldawiens und Rumäniens für die Ukraine während des Konflikts und in der Zukunft nach dem Konflikt kontextualisiert die umfassende Erweiterung ihrer Beziehungen über das neue „Osa-Dreieck ”.

