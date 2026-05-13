Die Rothschild-Verschwörung Teil 2: Versklavung der Menschheit

„Geld regiert die Welt!“ Verfolgen Sie mit Kla.TV, wie internationale Bankiers scheinbar ganz legal nichts weniger als ein weltweites System der Finanzkontrolle in privater Hand installierten. Dadurch sind sie in der Lage, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der gesamten Welt zu beherrschen. [weiterlesen bei kla.tv]

„Wenn ihr weiterhin die Sklaven der Banken sein wollt und für eure eigene Versklavung bezahlen wollt, dann lasst die Banken weiterhin das Geld erschaffen und die Kredite kontrollieren.“ (Sir Josiah Stamp, 1880-1941, u.a. Direktor der Bank of England)

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