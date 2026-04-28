Die Rothschild-Verschwörung – Teil 1: Krieg der Finanzmafia gegen die Menschheit

Mayer Amschel Rothschild: „Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht.“ In der nachfolgenden Dokumentation zeigt Kla.TV auf, wie es möglich wurde, die gesamte Welt in die nahezu hoffnungslose Abhängigkeit von skrupellosen Bankern zu bringen. [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 54 times, 54 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …