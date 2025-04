Die Reihen fest geschlossen

Politik und Medien mobilisieren weiter gegen Russland

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Der Journalist Bernhard Loyen hat in der folgenden Dokumentation die immer noch vorhandenen Illusionen über Freiheit und Vielfalt deutscher Medien zertrümmert. So wie die bundesdeutsche Demokratie zur Fassade verkommen ist, so ist die „Pressefreiheit“ zur Dekoration verrottet. Mit seiner akribischen und zugleich üppigen Stoffsammlung ist es Loyen gelungen, ein ebenso genaues wie schreckliches Bild vom Untergang der Medienvielfalt zu zeichnen.

Am 25. September 2023 klärte das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel seine Leser darüber auf, im welchem Jahr die USA die „Operation Ukraine“ tatsächlich startete. Im April 2008 fand in in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ein NATO-Gipfel statt. Der damalige Vorschlag der USA lautete, die Ukraine als neueste Provokation gegen Russland als ein weiteres Mitglied des westlichen Militärbündnisses vorzuschlagen. Dies zum Thema der Weiterführung einer rein konfrontativen NATO-Ostweiterung, seit den 1990ern, unter Federführung Washingtons. So heißt es im Artikel [1]:

„In diesem Jahr war die Ukraine wahrscheinlich näher an einem Beitritt zum westlichen Bündnis als jemals zuvor oder seitdem. Der Präsident der Vereinigten Staaten, George W. Bush, stand fest hinter dem Beitritt Kiews. Doch die Bemühungen scheiterten (…) am Widerstand von Angela Merkel und Nikolas Sarkozy.“

Es folgten soweit bekannt – vom Westen finanzierte und unterstützte – Dynamiken innerhalb der Ukraine bis zum Jahr 2022, dem Beginn der aktuellen, eskalierenden Ereignisse. Wie in den Jahren der politisch initiierten Corona-Krise, schreiten erneut Politik und Medien Seit‘ an Seit‘. Die argumentative Bereitschaft bekannter und neuer Protagonisten, das Land mit seinen Bürgern bis in einen aktiven Krieg gegen Russland zu ziehen, erfährt dabei ungeahnte Härte, Unerbittlichkeit und Schärfe in den Formulierungen und Forderungen.

Diese Dokumentation wurde aus einem privaten Medienarchiv zusammengestellt. Die Reihenfolge der einzelnen Clips veranschaulicht in der Darlegung die sich stetig dynamisierende, russophobe Entwicklung einer mehr als bedenklichen Gesamtstimmung in Deutschland.

Die Reihen fest geschlossen – Politik und Medien mobilisieren gegen Russland

(Visited 16 times, 16 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …