Die Reform, die keine Regierung anpacken will

Große Reformen will unsere Bundesregierung durchführen: Gesundheitssystem, Rente, Steuern – überall soll es besser werden. Doch in Wahrheit läuft es nur auf höhere finanzielle Belastungen und geringere Leistungen für die Bürger hinaus. Welche Reformen würden dagegen wirklich die Zukunft unseres Landes sichern, die aber kein Politiker anpackt? Warum ist trotz Rekordsteuereinnahmen kein Geld da? Was hängt wie eine Zecke am Wohlstand unseres Landes und saugt ihn ab? [weiterlesen bei kla.tv]

Und wo bleiben die Reformen bei den nutzlosen Parlamentariern? Ganz abschaffen wäre die beste aller Reformen. Unten nehmen und oben geben gefällt den Wählern anscheinend.

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