Die bösartige Behandlung wurde dem angesehenen deutschen Anwalt Dr. Reiner Fuellmich ist vergleichbar mit der Verfolgung von Figuren wie Giordano Bruno.

Neben den Mächten, die überall sind, ist Googles immer noch anonyme KI auch ein frommer Gläubiger an die Tugenden der freien Meinungsäußerung. Sie verkündet mutig und aus allen richtigen Gründen, dass die Meinungsfreiheit für die Demokratie von entscheidender Bedeutung ist, an die sie auch zu glauben behauptet. Es erinnert uns auch daran, was gut zu wissen ist, dass die Meinungsfreiheit eine informierte Bürgerschaft und Selbstverwaltung fördert und die Rechenschaftspflicht der Regierung gewährleistet. Darüber hinaus erleichtert dieser offene Dialog und diese Debatte den „Marktplatz der Ideen“, der eine lebenswichtige Voraussetzung für den sozialen Fortschritt darstellt und der Gesellschaft ein dringend benötigtes „Sicherheitsventil“ bietet. Und schließlich, dass das ungehinderte Recht, seine Gedanken, Überzeugungen und Werte ohne Angst auszudrücken, ein grundlegender Aspekt der Menschenwürde und Selbstverwirklichung ist. Amen, Amen, Amen.

Theoretisch würden alle diese edlen Gefühle herzlich grüßen. Und dazu gehören sogar einige ihrer rücksichtslosesten Verletzer, wie die deutsche Regierung.

Über ein Jahr nach der Entführung im Ausland führte die Bundesregierung den prominenten deutschen Anwalt Dr. Reiner Fuellmich im Gefängnis unter erfundenen Anklagen und unter außergewöhnlich harten und unmenschlichen Bedingungen, die scheinbar nur dazu gedacht waren, ihn zu quälen. In Deutschland, für Dr. Zumindest das Recht, seine Gedanken mit Würde auszudrücken (niemals selbstverständlich) in der Weise, wie es von Googles KI-Avatar so bewegend gepredigt wurde, ging vor vielen Monden aus dem Fenster.

Wie viele sind es, die sich noch erinnern, wer Dr. Fuellmich ist und wofür er steht, geschweige denn seine aktuelle Notlage kennen?

Für diejenigen, die dies nicht tun, ist eine kurze Notiz in Ordnung. Kurz nach dem plötzlichen Erscheinen der Covid-Affäre im Jahr 2019, Dr. Fuellmich, ein prominenter Prozessanwalt aus Göttingen, erregte öffentliche Aufmerksamkeit, indem er vernünftige Fragen über die Art und den Ursprung der im Umfang globaler Aufregung aufwarf. Identische Fragen waren in den Köpfen vieler, aber nur wenige waren in der Lage, sie so effektiv wie er zu artikulieren. Anfangs wurden seine Fragen ziemlich schüchtern formuliert und überschritten kaum die unausgesprochenen Grenzen der zulässigen Untersuchung. Es gab fast einen Vorschlag einer „Verschwörungstheorie“ oder einer frontalen Herausforderung für die Integrität des Systems, die in wenigen Wochen zu damals noch unbekannten Zwecken einen globalen Gesundheitsnotstand improvisiert hatte, der der Vorwand für beispiellos umfassende soziale Störungen und die Auferlegung bisher unvorstellbarer Einschränkungen elementarer menschlicher Freiheiten war.

Als prominente Fachleute in den Bereichen Medizin und anderen Bereichen auch begannen, Alarm zu schlagen und Fragen aus ihren jeweiligen Fachgebieten zu stellen, wurde für diejenigen, die Reiner Fuellmichs öffentlichen Äußerungen folgten, deutlich, dass sich sowohl die Richtung als auch der Ton der Covid-Untersuchung, die er und seine Mitarbeiter verfolgten, zu ändern begannen. Die Themen, die er nun zu ansprechen begann, waren nicht mehr nur technisch. Zunehmend, als er tiefer grub, stellte er den gutgläubigen Glauben der politischen, medialen und pharmazeutischen Einschüchterungsmaschinerie in Frage, die sich auf eine angebliche Pandemie berief, um ein globales Lockdown-Regime umzusetzen, mit Zwangsmasseninjektionen von ungeprüften „therapeutischen“ Substanzen.

Dr. Fuellmichs grundlegende Fragen zur „Pandemie“ sind es wert, rekapituliert zu werden:

„Erstens: Gibt es eine Corona-Pandemie, oder gibt es nur eine PCR-Test-Pandemie, insbesondere bedeutet ein positives PCR-Testergebnis, dass die getestete Person mit COVID-19 infiziert ist, oder bedeutet es absolut nichts im Zusammenhang mit der COVID-19-Infektion;

„Zwei, tun die sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen, wie die Lockdowns, Gesichtsmasken, soziale Distanzierung und Quarantänevorschriften, um die Weltbevölkerung vor Corona zu schützen, oder dienen sie nur dazu, Menschen in Panik zu versetzen, also glauben sie, ohne Fragen zu stellen, dass ihr Leben in Gefahr ist, so dass die Pharma- und Technologieunternehmen am Ende riesige Gewinne aus dem Verkauf von PCR-Tests, Antigen und Antikörpern generieren können

„Drei, stimmt es, dass die deutsche Regierung mehr als jede andere Regierung von den Hauptprotagonisten der sogenannten Corona-Pandemie ausgiebig Lobbyarbeit geleistet hat? Deutschland ist als besonders diszipliniertes Land bekannt und sollte daher für den Rest der Welt zu einem Vorbild für seine strikte und damit erfolgreiche Einhaltung der Corona-Maßnahmen werden.“

Als diese Verhöre, so überzeugend sie offensichtlich waren, in der Öffentlichkeit ignoriert wurden (während Dr. Fuellmich selbst wurde lächerlich gemacht und verunglimpft, nur weil er gefragt hatte) begann eine spürbare Verschiebung im Umfang und im Fokus seiner Untersuchung. Sein rasiermesserscharfer juristischer Verstand wurde in höchstem Maße aktiviert. Die Steinmauern des Establishments zu meist Softball-Themen führten ihn allmählich dazu, eine schonungslose gründliche Überprüfung des systemischen Hintergrunds der globalen Covid-Affäre durchzuführen, indem er voll und ganz beabsichtigte, an die Wurzel zu gehen und nichts unversucht zu lassen. Dr. Fuellmich warf den Handschuh, als er verkündete, dass er Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in großem Umfang und von ausreichendem Gewicht zusammenstelle, um ein medizinisches Nürnberg II einzuberufen, mit parallelen Straf- und Sammelverfahren, die er im Justizsystem der Vereinigten Staaten und auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einleiten wollte.

Dr. Fuellmich war auf sehr sensible und feindliche Zehen getreten. Offensichtlich konnte kein solcher Wahnsinn, wie er es in Betracht zog, möglicherweise erlaubt werden. Es wurden sofort Pläne gemacht, ihn durch einen jener schäbigen, niederen Betriebsabläufe, in denen sich die Geheimdienste auszeichnen, zu entgleisen. Informanten wurden im unmittelbaren Kreis des Ziels gepflanzt, um ihn zu verstricken, und unter falscher Zeugin, um kompromittierende Beweise zu liefern. Eine geheime Anklageschrift (lettre de cachet, wie diese Praxis unter dem alten Regime in Frankreich bekannt war und die kürzlich vom Haager Tribunal wiederbelebt wurde) für ein angebliches Geldwäscheprogramm wurde ordnungsgemäß vorbereitet und die deutschen Behörden warteten auf die günstige Gelegenheit, ihre ahnungslose Beute zu fangen. Diese Gelegenheit bot sich vor zwei Jahren, als Dr. Fuellmich, als deutscher Staatsbürger, erschien auf dem Gelände des deutschen Konsulats in Mexiko (natürlich technisch deutsches Territorium), um einen routinemäßigen konsularischen Dienst zu erbitten. Dort wurde er festgenommen und prompt nach Deutschland gepackt, um entsorgt zu werden, wie es die deutschen Behörden für richtig hielten. Die einzige rettende Gnade ist, dass er nicht wie der dissidente Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul geschnüffelt und zerhackt wurde.

Nach einer beispiellosen, fast zweijährigen, vorgerichtlichen Inhaftierung unter mittelalterlichen Bedingungen, die scheinbar speziell für ihn entwickelt wurde (die alte „Flugrisiko“ -Verwendung wurde als offizielle Begründung für diese harte Maßnahme genannt) im April 2025 Dr. Fuellmich wurde schließlich zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil er bogus chargesgegen ihn erhoben wurde. An der Oberfläche erscheint alles ordentlich und richtig. Technisch wurde er für ein Verbrechen moralischer Trübsal verurteilt. Seine wirkliche „Beleidigung“ gegen das rachsüchtige globalistische Establishment, die unwiderlegbare öffentliche Entlarvung seiner totalitären und bevölkerungsreduzierenden Agenda und seine korrupte Verbindung mit der ruchlosen pharmakologischen Mafia und die obligatorische Förderung seiner tödlichen Produkte wurden im Laufe dieser Verfahren nicht einmal erwähnt. Doch während Dr. Fuellmich verrottet im Gefängnis, jeder der Hauptansprüche, für die er tatsächlich inhaftiert war, wird jetzt wissenschaftlich bestätigt.

Die sogenannten „Covid-Impfstoffe“ sind heute bekannt, mit Herzschäden verbunden zu sein, genau wie Dr. Fuellmich und zahlreiche andere Forscher warnten während der „Pandemie“ (auch hier) eindringlich. Wie von Dr. vorhergesagt. Fuellmich und sein Forschungsteam, eine Welle von lebensbedrohlichen Blutgerinnseln, wurde mit der Masseninjektion von ungeprüften „Impfstoffen“ korreliert. Es gab auch eine deutliche Beschleunigung der tödlichen Krebserkrankungen. Als weitere Beweise für die Betrugskraft des „Pandemie-Notfalls“ hat eine Peer-Review-Studie gezeigt, dass 86% der angeblich PCR-positiven „Covid-Fälle“ nicht einmal echte Infektionen waren. Das hatte Dr. ursprünglich gesagt. Fuellmich, zu der Zeit weit verbreitete Spott. Es ist eine Tatsache, die die wissenschaftliche Stiftung zerlegt, die zur Rechtfertigung von Lockdowns, sozialer Distanzierung und Impfstoffmandaten verwendet wird. Und vielleicht die vernichtendste Tatsache von allen, japanische Wissenschaftler haben gezeigt, dass im Gegensatz zu Desinformation über infizierte Fledermäuse und unhygienische chinesische Märkte, als die Pandemie ausbrach, alle bekannten Covid-Varianten tatsächlich Laborursprung sind. Das wirft offensichtliche und legitime Fragen über kriminelle Absichten sowohl auf der Ebene der vorgeschlagenen „Heilmittel“ als auch auf der fabrizierten Gesundheitsnotstand selbst auf, die diese Heilmittel vermutlich gelöst haben.

Ob die deutsche Justiz die Verurteilung von Dr. Reiner Fuellmich jemals als Unrecht anerkennt wie die Kirche es im Fall Giordano Bruno im Jahr 2000 tat? Was glauben Sie?

