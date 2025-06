Da die Gespräche ins Stocken geraten sind, braucht Zelensky mehr Geld für das nächste Jahr

Ian Proud (antikrieg)

Die Ukraine bittet bereits um mehr Geld, um den Krieg bis 2026 fortsetzen zu können – ein sicheres Zeichen dafür, dass Präsident Volodmyr Zelensky keine Pläne für ein Ende des Krieges hat.

Da das Schlachtfeld weiterhin für Russland spricht, stecken die europäischen Staats- und Regierungschefs kollektiv den Kopf in den Sand, wenn es um die Frage geht, wer zahlen wird. Wie lange wird es dauern, bis Präsident Trump abtritt?

Auf dem G7-Treffen der Finanz- und Zentralbankgouverneure am 21. Mai in Banff bat der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko um finanzielle Unterstützung für das Jahr 2026, „einschließlich der Unterstützung der ukrainischen Armee durch ihre Integration in das europäische Sicherheitssystem“, wie es heißt.

Ich habe schon früher gesagt, dass die Ukraine ohne eine erhebliche Finanzspritze aus Europa nicht bis 2026 weiterkämpfen kann. Selbst wenn der Krieg morgen enden würde, hätte die Ukraine immer noch ein riesiges schwarzes Loch in der Finanzierung. Und dass eine Verlängerung des Krieges die Verschuldung und Zahlungsunfähigkeit der Ukraine nur verlängert und das Land immer näher an den Status eines gescheiterten Staates heranführt.

Das Kieler Institut in Deutschland hat vorgeschlagen, dass die zusätzliche EU-Unterstützung für die ukrainische Armee nur 0,2 % des BIP oder 43,3 Mrd. USD pro Jahr erfordern würde. Dabei wird davon ausgegangen, dass die USA unter Präsident Trump keine zusätzlichen Mittel bereitstellen werden. Diese Zahl ist praktisch identisch mit den 41,5 Mrd. USD, die ich vor zwei Monaten prognostiziert habe.

Die ukrainische Seite wies auf zwei Annahmen hin, die ihrem Antrag zugrunde liegen – erstens, dass die Finanzierung des ukrainischen Militärs die makrofinanzielle Stabilität in diesem Land unterstützt. Das ist nicht wahr. Die bei weitem wichtigste Ursache für die zunehmende finanzielle Notlage der Ukraine ist die umfangreiche und unhaltbare Verfolgung eines Krieges, den sie nicht gewinnen kann. Wie ich bereits gesagt habe, würde die Beendigung des Krieges eine sofortige Senkung der Militärausgaben ermöglichen, die 65 % der gesamten Staatsausgaben ausmachen.

Zweitens, dass die Bezahlung des ukrainischen Militärs Europa sicherer macht. Das ist nicht der Fall. Der beste Weg zu europäischer Sicherheit wäre, den Krieg morgen zu beenden. Die Gefahr einer Eskalation wird umso größer, je länger der Krieg andauert und Präsident Zelensky zu immer verzweifelteren Taktiken greift, je mehr sich die Realitäten auf dem Schlachtfeld gegen ihn wenden.

Diese jüngste Bitte um Geld ist ein klares Signal dafür, daß Zelensky die Friedensforderungen der USA nicht ernst nimmt und es vorzieht, den Kampf fortzusetzen und dabei direkt auf europäische Mittel zurückzugreifen. Für mich ist seit langem klar, dass Zelensky sich dem Frieden entzieht, weil er das Ende seiner Präsidentschaft bedeuten würde, ganz zu schweigen von den Risiken für seine persönliche Sicherheit.

Deshalb hat er den Druck auf die westlichen Staats- und Regierungschefs erhöht, weitere Sanktionen und andere Maßnahmen zu verhängen, die nur dazu dienen, den Krieg zu verlängern. Der jüngste Geistesblitz von Senator Lindsey Graham, die USA sollten auf Länder, die mit Russland Handel treiben, 500 % an Sekundärzöllen erheben, ist ein klassisches Beispiel. Zweifelsohne würden andere Länder, insbesondere China, negativ darauf reagieren, so wie sie es bereits bei der Einführung von Trumps Zollkrieg getan haben. Es würde Präsident Trumps Bemühungen um ein Engagement mit Russland zunichte machen, indem es ihn in einer identischen Wiederholung seiner ersten Präsidentschaft an die Forderungen des Regierungsbezirks fesselt und ihn in den Augen Putins zahnlos erscheinen lässt.

Aber das sind nicht die eigentlichen Punkte. Nachdem Russland seit 2014 bereits mehr als 20.000 Sanktionen hinnehmen musste und dennoch eine stabile, wachsende Wirtschaft hat, warum sollte man glauben, dass es sich jetzt noch mehr Sanktionen beugen wird?

Der Krieg geht auf dem Schlachtfeld weiter zugunsten Russlands aus. In den letzten Tagen konnte die russische Armee nicht nur ihr Territorium im Süden von Donezk ausweiten, sondern auch große Fortschritte im Gebiet um das inzwischen besetzte Toretsk erzielen. Die Fortschritte sind wie immer langsam und mühsam, so wie es seit Anfang 2024 der Fall ist. Die Ukraine hat ihr Territorium zweifelsohne hervorragend verteidigt, wofür ihren Kämpfern große Anerkennung gebührt.

Aber Russland hat das Land aus verschiedenen innenpolitischen Gründen nie vollständig für den Kampf in der Ukraine mobilisiert. Putin möchte auch die Beziehungen zu seinen Partnern in den Entwicklungsländern aufrechterhalten, und eine verheerende Militäroffensive gegen die Ukraine würde dies erschweren.

Noch mehr Milliarden in die ukrainische Armee zu pumpen, würde die Geschwindigkeit der Niederlage nur verlangsamen. Selbst die Ukrainer akzeptieren inzwischen, dass sie verlorene Gebiete nicht mit Gewalt zurückerobern können. Eine Beendigung des Krieges würde zumindest einen Schlussstrich unter künftige Verhandlungen ziehen.

Europa seinerseits kann es sich einfach nicht leisten, weitere 40 Milliarden Dollar pro Jahr in die ukrainische Armee zu pumpen – und das zu einer Zeit, in der die Mitgliedstaaten versuchen, ihre eigenen Streitkräfte aufzustocken, ihre schwächelnden Volkswirtschaften wieder anzukurbeln und mit dem Aufschwung nationalistischer politischer Parteien fertig zu werden, die den Krieg beenden wollen.

Eine im April gemachte Zusage für zusätzliche Militärspenden im Jahr 2025 ergab von Seiten Deutschlands lediglich 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr und bestätigte die vom Vereinigten Königreich bereits zugesagten 6 Milliarden Pfund, ohne neue Mittel zuzusagen. Die Regierung von Keir Starmer ist gerade dabei, eine peinliche Kehrtwende in Bezug auf zuvor vereinbarte Kürzungen der Winterheizkosten für Rentner zu machen.

Ich bezweifle ernsthaft, dass die Briten eine weitere große Aufstockung der Mittel für den Krieg in der Ukraine für eine sinnvolle Investition halten würden, wenn Frieden auf dem Tisch läge. Dass dieses Thema in Großbritannien nicht so aktiv diskutiert wird wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, liegt daran, dass die Debatte in den britischen und europäischen Mainstream-Medien völlig ausgeschlossen ist.

Der Krieg in der Ukraine war von Anfang an eine Zermürbungsschlacht, bei der es darum ging, wer den Kampf am längsten durchhalten kann. Ein längerer Krieg wird immer zu Gunsten Russlands ausgehen, weil die wirtschaftliche Belastung für Europa so groß wird, dass sie politisch nicht mehr tragbar ist. Wir gehen davon aus, dass die Ziele Russlands in der Ukraine darin bestehen, die NATO-Erweiterung zu verhindern und die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung in diesem Land zu schützen, und oberflächlich betrachtet sind sie das natürlich auch.

Aber auf dem derzeitigen Kurs hat Putin den zusätzlichen Vorteil, dass er zusehen kann, wie das Projekt Europäische Union langsam implodiert, ohne dass er sich in der Ukraine voll engagieren muss.

Präsident Trump seinerseits bewegt sich weiterhin auf einem schmalen Grat, der darin besteht, sowohl Putin als auch Zelensky für die Fortsetzung des Krieges zu kritisieren. Angesichts der Unnachgiebigkeit auf allen Seiten frage ich mich, wie lange er noch seine Hände in Unschuld waschen und sich aus dem Schlamassel heraushalten kann.

erschienen am 30. Mai 2025 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

