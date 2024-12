Die Pläne von Merz: „Europa-Kontaktgruppe“ und Taurus für die Ukraine

Mit dem BlackRock-Sprechblasenkomiker ins Verderben? Können sich nach den derzeitigen Wahlumfragen ca. ein Drittel der Wähler nicht vorstellen, dass das Fritzchen das Grösste des kleineren Übels sein wird?

*******

Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz schlägt die Bildung einer europäischen Kontaktgruppe vor, um die Ukraine-Unterstützung zu koordinieren. Dies erklärte er am Montag während seines unangekündigten Besuchs in Kiew. Zudem bekräftigte die CDU ihre Absicht, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern zu wollen.

(Visited 6 times, 6 visits today)