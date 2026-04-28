Die OPEC hat gerade den Petrodollar zerbrochen — und Gold weiß es

Die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen die OPEC nach 60 Jahren. Saudi Arabien verhandelt mit China langfristige Ölverträge in Renminbi. Indien zahlt für Öl in Rupien. Zentralbanken kaufen das dritte Jahr in Folge über 1.000 Tonnen Gold. Reuters, Financial Times und Fortune berichten alle darüber. Die Maschine, die seit 1974 den Petrodollar antreibt, zeigt strukturelle Risse an mehreren Punkten gleichzeitig. In diesem Video zeige ich Ihnen, was diese Verschiebung für Ihre Kaufkraft bedeutet.

(Visited 7 times, 7 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …