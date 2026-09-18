Die NATO kommt: „Krieg kommt, Krieg kommt“, „Bereite deine Kinder darauf vor, Europa zu verteidigen“. Niederlage der Schweizer Neutralitätsinitiative

Von Peter Koenig (globalresearch)

Wichtiger Artikel von Peter Koenig

„Krieg kommt, der Krieg kommt“, ersetzt er nominell, „Die Russen kommen, die Russen kommen…“, und ja, es ist ein Gehirnwäschekrieg, und die NATO gewinnt.

Die NATO kontrolliert ganz Europa, über ihren langen Arm, die Europäische Union (EU), die sich von der NATO entspannt orientiert.

Die NATO hat gerade in der Schweiz gegen eine Volksinitiative für Neutralität gewonnen.

Gehirngewaschen durch Kriegspropaganda der Schweizer Regierung lehnte das Schweizer Volk die Neutralitätsinitiative (NI) mit über 70% ab.

Die NI forderte die Schweiz, tatsächlich ein neutrales Land zu sein, und diese Neutralität sei in der Schweizer Verfassung verankert, was bisher nicht der Fall ist.

Was für diese hartnäckigen NATO-Anhänger ebenso wichtig ist, ist das

„Die drei Musketiere“, einer für alle, und alle für einen, der (in) berühmte Artikel 5 der NATO-Statuten, gilt nicht mehr allgemein, wenn es jemals der Fall ist.

Hollywoods „Die Russen kommen“ während des Kalten Krieges. Friedliche Propaganda „…um die Welt zum Lachen zu bringen“

Heute ist unter der Schirmherrschaft der NATO „The Plot“ keine lachende Angelegenheit (M. Ch.)

Kurz gesagt, der Artikel weist auf das NATO-Grundprinzip der kollektiven Verteidigung hin. Darin heißt es, dass ein bewaffneter Angriff auf einen Mitgliedstaat als Angriff gegen alle Mitglieder gilt.

Allerdings, Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass die USA nicht mehr in Europa eingreifen würden; dass die europäischen NATO-Staaten für ihre eigene Verteidigung verantwortlich sind, sie mussten bis 2035 Ausgaben auszahlen, etwa 5% ihres BIP für ihr eigenes Militärbudget, da die USA in der Vergangenheit genug bezahlt haben. Es liegt nun an den Europäern, für ihre / NATO-Verteidigungs- (Kriegs-)Kosten zu bezahlen.

Der Wortlaut von Artikel 5 ist vage genug, um Raum für verschiedene Interpretationen zu lassen. Volltext finden Sie hier

Von Europa bis Ostasien stehen die Verbündeten der USA vor einer schwierigen Frage: Wie weit würde Washington gehen, um sie zu verteidigen? Der Artikel 5 der NATO bietet einen aufschlussreichen Anfang. Siehe auch das.

Ist die Schweizer Regierung, die sich der NATO immer nähert, oder man könnte sie nennen, innig mit der NATO schmooszen, was es bedeutet, von der NATO abhängig zu sein? Sie tun es wahrscheinlich und werden auf die eine oder andere Weise unter Druck gesetzt, über die EU eine weitere Marionette der NATO zu werden. Es gibt viele Möglichkeiten des „Drucks“, einige der Modi grenzen an Erpressung.

Aber lassen Sie uns auch realistisch sein. Nicht der gesamte „Druck“ kommt von außen. Es gibt enorme Geschäftsinteressen in der Schweiz, die engere Beziehungen zur NATO wollen, und das beste Vehikel, um dorthin zu gelangen, ist die EU. Es ist wenig bekannt oder verstanden, dass die Schweiz das einzige westliche Industrieland sein kann, das es ihren Parlamentariern ermöglicht, in so vielen Verwaltungsräten von Unternehmen, Banken, Versicherungen – Sie nennen es – zu sitzen, wie sie es wünschen. Einige haben bis zu 30 Direktorenmandate.

Rate mal, wo ihre ersten Interessen sind? Sicherlich nicht die Menschen, sie sollen vertreten, sondern die Unternehmensdomäne, die sie repräsentieren.

Abgesehen von der kommenden NATO-Definierung für die Verteidigung gegen die russische Gefahr – die reine Angst-Fantasie und imaginär ist, EXISTIERT NICHT, EXISTIERTE NIE, müsste die Schweiz ihr Militärbudget bis 2035 erhöhen, von derzeit CHF 6,3 Milliarden (US$ 7,6 Milliarden) oder 0,7% des BIP, auf CHF 30 Milliarden (3,5% / BIP) auf CHF 43 Milliarden (5% / BIP), ein bis zu 5-facher Anstieg.

Woher kommt das Geld? Immer aus den gleichen Quellen wie in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und allen EU-Ländern – den sozialen Sektoren, Renten, Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit und anderen Armutsbekämpfungsprogrammen.

Mit anderen Worten, gemessen am Schweizer Lebensstandard lag die Armutsgefährdungszahl 2025 bereits bei 16,4%, was einem Einkommen unter 60% des nationalen Medians entspricht. Die Armutsquote liegt bei 8,4%. In der Schweiz, einem der renommiertesten reichsten Länder der Welt, spricht sie tabu über Armut. Diese militärischen Ausgaben würden durch verschiedene Arten von Steuererhöhungen bezahlt, aber hauptsächlich durch die Reduzierung der Ausgaben für Sozialprogramme. Dies und der stetige Zustrom von Einwanderern könnten die Armut in der Schweiz in den kommenden zehn Jahren erheblich erhöhen.

Die Menschen müssen wissen, was sie zu erwarten haben, wenn sie ihrer Regierung erlauben, ihren NATO-Trend fortzusetzen. Wohlgemerkt, diese Militärbudgetfonds werden hauptsächlich in den US-Militärindustriekomplex fließen, oft für überteuerte militärische Ausrüstung, d. H. F-35-Kampfflugzeuge (am ungeeignetsten für die kleine Schweiz) und Patriot Defense-Systeme (auch unwirksam gegen moderne Kriegsfahrpreis-Raketen), die beide noch nicht geliefert werden, und wenn sie geliefert werden, können sie veraltet sein oder Jahre brauchen, um mit ausgebildetem Militärpersonal richtig installiert zu werden. Siehe auch diesen Artikel des Schweizer Diplomaten Jean-Daniel Ruch (auf Französisch).

Die NATO und ihre Kriege töten, d.h. die Bevölkerungsreduktion mit allen Mitteln (Hauptteil der UN-Agenda 2030), und indem sie die Reichen reicher machen, kanalisieren diejenigen Zionisten, die die Banken kontrollieren, die Wall Street, die City of London und natürlich den militärischen Industriekomplex weltweit, alle Milliarden in die gleichen Milliardärstaschen, wie der Rest der Welt vor allem Europa und bis zu einem gewissen Grad die USA, immer ärmer werden.

Um beim „Krieg ist kommen“-Syndrom und der europäischen NATO-Vorherrschaft zu bleiben, ist der Erdrutschsieg der NATO mit einem NO-Vote von 70% gegen die Neutralitätsinitiative eine kalte Lektion, die andere europäische Neutralitätskandidaten, insbesondere Österreich und Irland, einnehmen müssen. Die NI forderte die Schweiz, tatsächlich ein neutrales Land zu sein, und diese Neutralität sei in der Schweizer Verfassung verankert, was bisher nicht der Fall ist.

Ein „Ja“ hätte die Schweiz zu einem bewaffneten neutralen Land gemacht; bewaffnet, um sich zu verteidigen, aber niemals irgendwelche anderen Länder oder Parteien zu aggressieren.

Möge diese kurze Erinnerung eine Auffrischung der Erinnerungen sein – 1815 stimmten die europäischen Mächte (Österreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen, Russland, Portugal, Spanien, Schweden) darauf überein, dass die Schweiz ein dauerhaft neutraler und unabhängiger Staat werden sollte, zum Teil weil die Schweizer Neutralität im allgemeinen Interesse der europäischen Sicherheit galt.

Dies war keineswegs eine auferlegte Neutralität gegenüber der Schweiz. Zwischen 1813 und 1815 strebten die Schweizer Behörden aktiv die internationale Anerkennung der Schweizer Neutralität an. Die Schweizer Neutralität war daher sowohl eine Schweizer politische Wahl als auch ein international anerkannter und garantierter Status nach 1815.

Warum wurde dieser internationale Neutralitätsvertrag nie in der Schweizer Verfassung verankert, zum Beispiel 1848, als die derzeitige Verfassung entworfen wurde?

Ein „Ja“ am 27. September 2026 (letzten Sonntag) hätte die Schweiz zu einem Land mit „Guten Diensten“ gemacht, was ein Land bedeutet, das bei der Diplomatie hilft, zwischen kriegführenden oder widersprüchlichen Parteien vermittelt, einem Land, das die Menschenrechte durchsetzt, und die Genfer Konventionen, ein Land, das KEINE Sanktionen verhängt, nur weil es gesagt wird oder Geschäftsinteressen einem „Sanktionsprogramm“ der EU oder der USA folgen wollen, wie die Sanktionierung Russlands

Die Schweiz wäre eine Nation geworden, die jedes andere Land gleich behandelt – hier keine Gefälligkeiten und dort Strafen. Keine Sanktionen, sondern Hilfe bei der Lösung von Problemen.

Die einzigen Sanktionen, die ein neutrales Land legal übernehmen könnte, sind Sanktionen des UN-Sicherheitsrats.

Unabhängige Untersuchungen etwa zwei Jahre vor der NI-Abstimmung am 27. September 2026 ergaben, dass zwischen 70% und 80% der Bevölkerung eine unabhängige, souveräne und NEUTRALE Schweiz wollten.

Wie kam es zu dieser Aberration von 70% NO zum NI? Durch eine ständige und gut durchdachte Angstpropaganda – in der Tat eine schreckliche Lügenpropaganda – durch die Schweizer Regierung, die die Schweizer Bevölkerung allmählich einer Gehirnwäsche unterzog, indem sie glaubte, dass „Putin in die Schweiz einmarschieren könnte, wie er es in der Ukraine getan hat“.

Erstens „marschierte Putin nicht in die Ukraine ein“. Es gibt eine lange Geschichte, die bis weit vor 2014 (der von der USA und der EU initiierte Maidan-Putsch in Kiew) zurückreicht NATO-Provokation und unverschämte Ukraine Nazi-Morde an russischsprachigen Bevölkerungen, vor allem in den östlichen Donbass-Regionen von der Ukraine (die Nazi-Asow-Bataillone, die mit Hitler gegen Russland kämpften und noch am Leben sind). Bis zur russischen Intervention im Februar 2022 wurden in den Donbass-Gebieten mehr als 14.000 Zivilisten, 70% Frauen und Kinder, ermordet. Nach Jens Stoltenberg, der ehemalige NATO-Generalsekretär, der aktuelle Ukraine-Konflikt begann bereits 2014 oder zuvor. Seine Worte.

Aber die meisten Schweizer oder Europäer – oder US-Amerikaner – haben keine Ahnung von diesen Geschichtsdetails, weil ihnen nie die Wahrheit gesagt wird. Und wenn eine Lüge oft genug wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Der ungerechtfertigte Putin-Hass ist eine dieser Wahrheiten.

Wie überzeugt die Schweizerische Regierung, sowohl die Exekutive (sieben Bundesräte) als auch das Gesetzgeber (Zwei-Haus-Parlament, kopiert aus den USA, als die aktuelle Schweizer Verfassung von 1848 verfasst wurde) die 9 Millionen Schweizer Bürger, über die sie herrschen [die Demokratie ist nur ein Feigenlaub geworden], von solchen anormalen Angstlügen?

Ganz einfach.

Die Schweizer Medien werden wie keine anderen Medien in der westlichen Welt gekauft.

Das sind die Zahlen der Künstlichen Intelligenz (KI) zu Schweizer „Subventionen“ der Schweizer Medien von CHF 160 / Kopf (ca. 200 US$) – 3,5-mal höher als die durchschnittliche EU-Subvention (EU-Durchschnitt ca. CHF 47 Äquivalent) und 120-mal höher als die US-Subvention (ca. CHF 1.35 Äquivalent). Das allein erzählt eine Geschichte, die nie offiziell erzählt wurde.

Diese Subventionen könnten genauso gut als „Korruption“ bezeichnet werden; und sie helfen sicher zu erklären, wie ihr Lügenmechanismus, er Angst- und Kriegstreiberei so effizient funktioniert, um eine Meinung von 70% bis 80% Neutralität JA zu einer 70% NO-Vote zu machen, zwei Jahre später.

Schlimmer noch, die überwiegende Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer hat keine Ahnung, dass der Lügenapparat der Regierung hauptsächlich mit ihren Steuergeldern finanziert wird.

Das Beispiel in diesem Artikel ist die winzige Schweiz im Herzen Europas. Aber die gleichen Grundregeln – oder Lügenmechanismen – gelten in der westlichen Welt, der EU, sowie in den USA, und zunehmend auch in Lateinamerika, wie die Monroe-Doktrin 2.0 – ähnlich genannt Donroe Doctrine, wird von Donald Trump und seinem Außenbeauftragten Marco Rubio umgesetzt.

Ein großer Teil Mittelamerikas und der größte Teil des nördlichen und westlichen Südamerikas funktioniert bereits unter den Regeln von Monroe / Donroe 2.0 : Salvador, Guatemala, Panama, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Argentinien, Chile – um nur einige zu nennen.

Und wenn es noch schlimmer kommen kann, die kriegsfeindliche Lüge oder das Schweinchen-des-Kriegs-Syndroms, wie Alex Krainer es nennt (Alex Krainers Substock, 26. September 2026), wird ebenfalls subtil in Schulen gepflanzt.

Europäische Staats- und Regierungschefs (sic), beginnend mit dem aggressivsten ehemaligen britischen Premierminister, Boris Johnson (derjenige, der das Friedensabkommen zwischen Kiew in Moskau sabotiert, das im März 2022 in Istanbul, Türkei, ausgehandelt wurde), gefolgt von Frankreichs Emmanuel Macron, und Deutschlands Friedrich Merzund natürlich auf einer niedrigeren Stimmung anderer EU-Länder – sie bereiten ihre jungen Generationen, junge Männer und Frauen, die Zukunft Europas, vor, sich geistig kriegsbereit zu machen, bereit zu sein, ihr Vaterland gegen Russland zu verteidigen. Mit anderen Worten, bereit zu sein, Kanonenfutter für die Reichen und Berühmten, die Ein-Welt-Politiker zu werden.

Es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung ist: Bringt diese Wahrheit zu den Menschen.

Die Massen MÜSSEN aus ihrem Trostschlaf aufwachen, damit sie nicht mehr nur ihre Regierungslügen akzeptieren – um genau zu sein, ihre implantierten Regierungslügen.

Denn heute wurde keine westliche Regierung vom Volk gewählt.

Sie alle werden von „unsichtbaren“ ausländischen Mächten implantiert, diejenigen, die über das westliche Geldsystem herrschen, einschließlich derjenigen, die die Kontrolle über die City of London und den damit verbundenen Wall Street-Bankenapparat haben.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

(Visited 18 times, 18 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …