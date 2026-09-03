Die Muslime sind in der Lage, das Kräfteverhältnis in der Welt zu verändern. Ist ihnen das bewusst?

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Der Iran-Konflikt verläuft für Israel äußerst vorteilhaft. Israel hat es geschafft, den Konflikt in einen Konflikt zwischen dem Iran und seinem Stellvertreter Washington umzuwandeln, genau wie Washington es geschafft hat, den Ukraine-Konflikt in einen Konflikt zwischen Russland und seinem ukrainischen Stellvertreter zu verwandeln. Sowohl die iranische als auch die russische Führung führen Vergeltungskriege mit Stellvertretern, nicht gegen ihre wahren Feinde.

Dies kommt Israel und Washington sehr gelegen, da beide Seiten keine militärischen Konsequenzen aus den beiden von ihnen provozierten Kriegen zu tragen haben. Greift Washington den Iran an, tragen amerikanische Stützpunkte und Militärangehörige die Folgen, nicht Israel. Greift Washington Russland an, trägt die Ukraine die Folgen, nicht Amerika.

Ich hatte gehofft, Präsident Trump hätte seine Ausstiegsstrategie aus dem Iran gefunden, als er vor einigen Tagen ankündigte, der Krieg gegen den Iran werde fortan mit wirtschaftlichen Sanktionen geführt. Doch offensichtlich weigert sich Netanjahu, seine Marionette aus dem Konflikt Israels mit dem Iran herauszulassen, da Israel allein nicht ausreicht, um den Konflikt fortzuführen.

Zur Erinnerung: Im 21. Jahrhundert hat Israel seinen Marionettenstaat Washington benutzt, um Palästina zu annektieren. Von Palästina ist nichts mehr übrig. Israel hat Washington in dem, was Washington als „Krieg gegen den Terror“ tarnte, instrumentalisiert, um drei Hindernisse für Großisrael zu beseitigen: Irak, Libyen und Syrien. Aktuell lässt Israel seinen Marionettenstaat, den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den Iran angreifen.

Netanjahu weiß, dass Trump eine Niederlage nicht dulden kann und dass seine Frustration über die militärische Ohnmacht der USA gegenüber dem Iran wahrscheinlich zu Trumps Einsatz von Atomwaffen führen wird.

Die muslimische Welt hat die Chance, dies zu verhindern, sofern sie über operative Intelligenz verfügt. Kürzlich unterzeichneten die Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen. Die Türkei verfügt über schlagkräftige konventionelle Streitkräfte und kontrolliert eine wichtige Meerenge. Saudi-Arabien besitzt Öl. Pakistan besitzt Atomwaffen. Dies ist ein vielversprechendes Bündnis. Was fehlt, ist der Iran.

Der Beitritt des Irans würde eine entschlossene Führung gewährleisten, und der Vier-Länder-Block, sollte er sich bilden, würde einen strategisch wichtigen Teil der Welt besetzen und die Seewege kontrollieren, durch die Öl transportiert wird.

Warum ist dieses Bündnis noch nicht zustande gekommen? Es wäre ein muslimisches Bündnis aus Sunniten und Schiiten. Es bestünde aus 458 Millionen Muslimen gegen 7,7 Millionen Israelis. Es wäre ein muslimisches Bündnis mit konventioneller und nuklearer Macht, dem weder Israel noch Israels Marionette – die Vereinigten Staaten von Amerika – etwas entgegensetzen könnten. Ein einziges Wort dieses Bündnisses, und die Ölversorgung wäre unterbrochen. Und die westliche Welt wäre am Ende.

Sollte ein solches Bündnis zustande kommen, würden Libanon, Jordanien, Ägypten und Jemen ihm sofort beitreten. Der gesamte muslimische Nahe Osten wäre gegen die israelisch-zionistische Agenda eines Großisraels vereint. Darüber hinaus könnte ein solches Bündnis, wenn es jetzt geschlossen würde, erhebliche Auswirkungen auf die bevorstehenden israelischen Wahlen haben.

Netanjahus Partei und die Parteien seiner Koalition sind allesamt Minderheitsparteien. Die Großisrael-Zionisten regieren Israel, weil der Zusammenschluss zionistischer Parteien in einer Koalition eine regierende „Mehrheit“ hervorbringt.

Die Israelis haben die extremen zionistischen Parteien toleriert, weil deren Propaganda erfolgreich war und sie die Israelis bis zum jüngsten Zwölf-Tage-Krieg nichts gekostet hatte. Doch nachdem die iranischen Raketen den Iron Dome durchbrochen hatten, erfuhren die Israelis zum ersten Mal die Konsequenzen des Zionismus.

Wenn die israelische Bevölkerung bei Wahlen einer Allianz von 458 Millionen vereinten Muslimen mit Atomwaffen gegenübersteht, werden sich die intelligenten Israelis wohl fragen, ob sie eine Partei an der Macht wollen, die den muslimischen Nahen Osten weiterhin provoziert.

Es ist möglich, dass eine israelische Regierung entsteht, die – selbst wenn Israel seinen amerikanischen Marionettenstaat behält – erkennt, dass Israel dem enormen Kräfteverhältniswechsel nicht gewachsen ist, und eine Regierung wählt, die versteht, dass Israel sich der neuen Situation anpassen muss, um sein eigenes Überleben als Staat zu sichern.

Netanjahu mag zwar ein Übeltäter sein, aber er ist nicht dumm. Je länger der Iran mit seinem Stellvertreterfeind ein Vergeltungsspiel treibt, desto mehr Zeit haben die Zionisten, ein Ereignis zu inszenieren, das Washington zur Zustimmung zum Einsatz von Atomwaffen gegen den Iran bewegt. Die Unfähigkeit der muslimischen Welt, wichtige Entscheidungen zu treffen, ist der größte Trumpf des Zionismus.

Sollten Atomwaffen gegen den Iran eingesetzt werden, wird der muslimische Widerstand zusammenbrechen. Die Türkei wird sich in die NATO zurückziehen. Saudi-Arabien wird sich wieder Washingtons bewährter Marionette verhalten. Pakistan wird sich nach Asien zurückziehen.

Netanjahu weiß das. Man kann wetten, dass er daran arbeitet, während der Iran ihm mit seinem Vergeltungsspiel mit Washington entgegenkommt und die drei Staaten des Mekka-Abkommens darüber nachdenken, ob sie dem Sicherheitsabkommen überhaupt Bedeutung beimessen wollen.

erschienen am 2. September 2026 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

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