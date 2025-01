Die moderne Kontrolle der Wahrnehmung und des Verhaltens der Menschen durch Medien begann vor über einem Jahrhundert

Quelle: legitim

Die Mechanismen zur Kontrolle der Menschen durch Medien, Filme und Musik begannen mit Thomas Edisons Motion Picture Patents Company im Jahr 1908.

Nach Edisons Vorbild entstanden bedeutende Einrichtungen wie die Rockefeller- und die Ford-Stiftung, die das Wissen über die Medizin durch die Vergabe strategischer Zuschüsse beeinflussten, was zu einer größeren Architektur der sozialen Kontrolle beitrug.

Während die Operation Mockingbird der CIA die öffentliche Wahrnehmung durch die Medien beeinflusste, entwickelte der britische MI6 Methoden zur Kontrolle des Bewusstseins selbst, wobei das Tavistock-Institut eine wichtige Rolle spielte, von denen einige zu den grundlegenden Algorithmen von Social-Media-Plattformen wie Facebook wurden.

In einer dreiteiligen Serie macht Joshua Stylman die verborgenen Systeme der Beeinflussung sichtbar, um andere in die Lage zu versetzen, Manipulation zu erkennen und sich ihr zu widersetzen. Seine Serie untersucht die grundlegenden Kontrollsysteme, die im frühen 20. Jahrhundert etabliert wurden, und erforscht, wie sich diese Methoden durch die Populärkultur und die Bewegungen der Gegenkultur weiterentwickelt haben, und analysiert, wie diese Techniken durch digitale Systeme automatisiert und perfektioniert wurden.

Der folgende Text ist eine Kurzfassung des ersten Teils der Serie. (Vgl. Joshua Stylman) Auch der zweite Teil und der dritte Teil der Serie sind frei zugänglich.

Geplante Kontrolle: Ein Jahrhundert der kulturellen Kontrolle

Im Jahr 2012 führte Facebook ein geheimes Experiment mit 689.000 Nutzern durch und manipulierte ihre Newsfeeds, um zu untersuchen, wie sich Änderungen der Inhalte auf ihre Emotionen auswirken. (Vgl. PNAS) Dieser grobe Test war nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen würde. Im Jahr 2024 haben Algorithmen nicht nur Einfluss darauf, was wir fühlen, sondern auch darauf, was wir glauben, dass wir überhaupt denken können.

Social-Media-Plattformen sind heute in der Lage, Verhalten in Echtzeit vorherzusagen und zu verändern, Streaming-Dienste kuratieren automatisch und kontinuierlich unseren Kulturkonsum, und digitale Zahlungssysteme verfolgen jede einzelne Transaktion. Was als einfache emotionale Manipulation begann, ist zu einer umfassenden Bewusstseinskontrolle geworden. Diese Macht, die menschliche Wahrnehmung zu formen, ist nicht über Nacht entstanden.

Die kulturellen Kontrollmechanismen wurden über ein Jahrhundert hinweg aufgebaut und entwickelten sich von Thomas Edisons physischen Monopolen bis zu den unsichtbaren digitalen Ketten von heute. Das Verständnis dieser historischen Grundlagen ist entscheidend für den Widerstand gegen die algorithmische Bewusstseinskontrolle.

Thomas Edisons Gründung der Motion Picture Patents Company im Jahr 1908 legte den Grundstein für ein Jahrhundert systematischer Einflussnahme und zeigte fünf Schlüsselmechanismen der Kontrolle auf: Kontrolle der Infrastruktur, Kontrolle des Vertriebs, rechtlicher Rahmen, finanzieller Druck und Definition der Legitimität.

Diese Mechanismen haben sich über alle Branchen und Epochen hinweg weiterentwickelt und sind zu ausgefeilten Instrumenten für die Beeinflussung des öffentlichen Bewusstseins und die Kontrolle der Grenzen des möglichen Denkens und Ausdrucks geworden.

Frühes 20. Jahrhundert

Das frühe 20. Jahrhundert war Zeuge einer noch nie dagewesenen Konvergenz konzentrierter Kontrolle in verschiedenen Bereichen. Die Auflösung des Edison Trusts im Jahr 1915 führte zu einer Konsolidierung der Macht in einer Oligarchie von Filmstudios, die die Kontrolle von Inhalten und die Nachrichtenübermittlung koordinieren konnten.

Der 1934 eingeführte Motion Picture Production Code, der Hays Code, zeigte, wie moralische Panik eine systematische Inhaltskontrolle rechtfertigen konnte. Er kontrollierte die auf der Leinwand dargestellten Inhalte und legte damit eine Vorlage für die Manipulation von Geschichten fest, die auch im digitalen Zeitalter noch Bestand hat, ähnlich wie Edisons Kontrolle des Filmvertriebs.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einer beispiellosen bürokratischen Konvergenz in allen Bereichen, darunter Medizin, Medien, Bildung, Finanzen, Unterhaltung und wissenschaftliche Forschung, wobei große Stiftungen wie die Rockefeller- und die Ford-Stiftung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung akademischer Forschungsprioritäten und sozialwissenschaftlicher Methoden spielten.

John D. Rockefeller wiederholte Edisons Vorbild in der Medizin, indem er die Infrastruktur, den Vertrieb, den rechtlichen Rahmen, den finanziellen Druck und die Definition der Legitimität kontrollierte, wodurch er effektiv kontrollierte, was legitimes Wissen in diesem Bereich ist.

Private Stiftungen schufen und bewahrten durch strategische Zuschüsse und institutionelle Unterstützung anerkannte Rahmenbedingungen für das Verständnis der Gesellschaft, wurden zu mächtigen Gatekeepern für akzeptables Wissen und dehnten Rockefellers medizinisches Modell auf den breiteren intellektuellen Bereich aus.

Diese verwaltungstechnische Angleichung schuf ineinander greifende Systeme zur Kontrolle sowohl der physischen Realität als auch des öffentlichen Bewusstseins, wobei jedes Teil zu einer umfassenden Architektur der sozialen Kontrolle beitrug, von Edisons Kontrolle der visuellen Medien über Rockefellers Definition des medizinischen Wissens bis hin zur monetären Kontrolle durch die Federal Reserve.

Amerikas globale Rolle umgestalten

Die Macht dieses konvergenten Systems zeigte sich zum ersten Mal in großem Maßstab bei der Umgestaltung der globalen Rolle Amerikas, wobei das Narrativ des amerikanischen „Isolationismus“ zu einem wichtigen Gestalter des öffentlichen Bewusstseins wurde und Amerikas Machtprojektion durch Bankennetzwerke, Unternehmensexpansion und Kanonenbootdiplomatie neu gestaltete.

Die Übernahme großer Zeitungen durch J.P. Morgan trug zur Etablierung dieses narrativen Rahmens bei, während die Operation Mockingbird, ein Programm der US Central Intelligence Agency (CIA), den Einfluss der Geheimdienste auf die öffentliche Wahrnehmung über scheinbar unabhängige Medienkanäle formalisierte.

Die gleichen Prinzipien der narrativen Kontrolle gelten auch heute noch, wobei automatisierte Systeme auf globaler Ebene agieren und menschliche Vermittler ersetzen. Ein Beispiel dafür ist die Verbindung von Medien und Geheimdiensten, die sich in der Umwandlung des US-amerikanischen Radio- und Fernsehnetzes Columbia Broadcasting System („CBS“) in ein Rundfunkimperium unter William S. Paley zeigt.

Der Nexus zwischen Medien und Geheimdiensten

Paleys Erfahrung mit psychologischen Operationen während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere als Leiter des Office of War Information („OWI“) und Chef des Radios in der Abteilung für psychologische Kriegsführung des OWI, beeinflusste die Programmstrategie von CBS in der Nachkriegszeit, die Unterhaltung mit subtilen Manipulationstechniken kombinierte, erheblich.

Unter Paleys Führung wurde CBS als „Tiffany Network“ bekannt, das Unterhaltung und soziale Kontrolle meisterhaft miteinander verband und damit ein Vorbild für moderne Medienunternehmen abgab, die sich an neue Technologien anpassen würden.

Der Payola-Skandal in den 1950er Jahren machte deutlich, wie Plattenfirmen, darunter auch Paleys CBS Records, das öffentliche Bewusstsein durch kontrollierte Enthüllungen prägten und dabei tiefe institutionelle Verbindungen zu Militär- und Geheimdienstnetzwerken unterhielten.

Unternehmen wie RCA, das 1919 als von der Marine koordiniertes Kommunikationsmonopol gegründet wurde, expandierten in die Bereiche Rundfunk, Schallplatten und Unterhaltungselektronik und behielten ihre Verbindungen zu militärischen und geheimdienstlichen Netzwerken bei. (Vgl. Naval Submarine League)

Social Engineering und globale Konflikte

Während Historiker die Weltkriege in der Regel als einzelne Konflikte behandeln, sind sie besser als Phasen einer kontinuierlichen Ausweitung der sozialen Kontrollmechanismen zu verstehen. Der Erste Weltkrieg war die Geburtsstunde der systematischen Koordination zwischen Hollywood und den Geheimdiensten. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese Verbindungen durch das Office of Strategic Services („OSS“) formalisiert.

Die Entwicklung von Methoden der kulturellen Kontrolle war Teil eines umfassenderen Systems des Social Engineering, das sich in Zeiten globaler Konflikte ausweitete, wobei die Weltkriege als Rechtfertigung und Testgelände für immer ausgefeiltere Systeme der psychologischen Massenmanipulation dienten.

Militäreinrichtungen wie die Lookout Mountain Air Force Station in Laurel Canyon dienten als Zentren für Operationen der psychologischen Kriegsführung, produzierten geheime Filme und unterhielten hochrangige Verbindungen zur Hollywood-Produktion. (Vgl. Atlas Obscura)

1943 legte das OSS seine Strategie zur Nutzung von Kinofilmen als Waffe der psychologischen Kriegsführung dar und erkannte deren Potenzial, Handlungen anzuregen oder zu verhindern und das Verständnis der Menschen von der Realität grundlegend zu verändern.

Die Einbindung der Unterhaltungsindustrie in nachrichtendienstliche Operationen reicht bis in den Ersten Weltkrieg zurück. Beispiele hierfür sind Harry Houdinis angebliche Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst und Charlie Chaplins Filme, die auf ihr Propagandapotenzial hin untersucht wurden. Während des Zweiten Weltkriegs wurden diese Verbindungen durch das OSS formalisiert und entwickelten sich zum heutigen Entertainment Liaison Office, das aktiv gewünschte militärische Filmthemen gestaltet.

Britischer Geheimdienst und Bewusstseinskontrolle

Der britische Geheimdienst entwickelte Methoden zur Kontrolle des Bewusstseins selbst und erkannte, dass die Beeinflussung von Überzeugungen, Wünschen und Weltanschauungen eine dauerhafte Form der Kontrolle sein könnte, die das Social Engineering für immer verändern würde.

Im Jahr 1914 wurde die Einrichtung „Wellington House“ gegründet, die sich später zum „Department of Information“ und schließlich zum „Ministry of Information“ weiterentwickelte und die massenpsychologische Manipulation durch neue Prinzipien systematisierte.

Diese Grundsätze, zu denen die Wirksamkeit der indirekten Beeinflussung, der emotionalen Resonanz und des Austauschs unter Gleichgesinnten gehörten, wurden ein Jahrhundert später zu den grundlegenden Algorithmen von Social-Media-Plattformen und werden auch heute noch von Unternehmen wie Facebook verwendet.

Das Tavistock-Institut und die psychologische Kriegsführung

Die Tavistock-Klinik, das spätere Tavistock-Institut, spielte bei der Entwicklung dieser Grundsätze durch die Behandlung von Soldaten mit Granatenschock und die Untersuchung von Traumata und Gruppenpsychologie eine wichtige Rolle.

Dr. John Rawlings Rees und seine Kollegen am Tavistock-Institut entdeckten, wie psychologische Traumata zur Umgestaltung des individuellen Bewusstseins und ganzer sozialer Systeme genutzt werden können, und entwickelten Methoden, mit denen nicht nur das, was die Menschen sehen, sondern auch die Art und Weise, wie sie die Realität interpretieren, beeinflusst werden kann.

Die Arbeit des Instituts zeigte, wie psychologische Verletzlichkeit dazu genutzt werden kann, sowohl das Verhalten des Einzelnen als auch das der Gruppe zu verändern. Wie Stylman feststellte, reicht der Einfluss von Tavistock jedoch über Generationen zurück:

Obwohl es in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist, wurde Tavistock zu einer der einflussreichsten Organisationen bei der Gestaltung moderner sozialer Kontrollmethoden. Während die meisten Menschen Tavistock heute nur durch die jüngsten Kontroversen über die geschlechtsspezifische Pflege kennen, reicht der Einfluss des Instituts über Generationen zurück und prägt seit seiner Gründung kulturelle Narrative und soziale Veränderungen. Die aktuelle Arbeit des Instituts stellt keine Anomalie dar, sondern ist eine Fortsetzung seiner langjährigen Mission, das menschliche Bewusstsein umzugestalten. Joshua Stylman, 19. Dezember 2024

Kulturelles Engineering durch Musik

Der Einfluss des Tavistock-Instituts zeigt sich darin, dass es psychologische Theorien in praktische Werkzeuge für das Cultural Engineering umwandelte, insbesondere durch populäre Musik und Jugendkultur.

Die Methoden des Instituts wurden zunächst anhand von Musik erprobt, wobei das Jazzdiplomatie-Programm des US-Außenministeriums in den 1950er und 1960er Jahren zeigte, wie die Machtzentren das Potenzial der Musik für die kulturelle Gestaltung verstanden.

Die Baronin Pannonica de Koenigswarter, Mitglied der Bankiersdynastie Rothschild, wurde zur Mäzenin von Bebop-Künstlern wie Thelonious Monk und Charlie Parker, was mit der Zeit zusammenfiel, als das Außenministerium und die CIA den Jazz aktiv als Instrument der Kulturdiplomatie einsetzten.

Die Beteiligung der europäischen Bankaristokratie an vermeintlich revolutionären musikalischen Bewegungen war ein Vorbote eines Musters von Institutionen, die kulturelle Bewegungen konzipierten und entfachten, die zwar organisch zu sein schienen, in Wirklichkeit aber Teil eines systematischen Programms der Kulturtechnik waren.

Anmerkung: Stylman geht im zweiten Teil des Artikels näher auf die Arbeit und den Einfluss des Tavistock-Instituts ein. Vgl. Joshua Stylman

Quelle: The Exposé

