Vor ein paar Jahren unter der Scholz-Mißwirtschaft dachte ich noch, daß es nicht mehr schlimmer kommen könne. Doch ich habe mich gewaltig geirrt, denn das Merz-Regime hat noch ein Schippe drauf gelegt. Dieses Horror-Kabinett läßt aber auch nichts aus, was verantwortungslos, menschenunwürdig, asozial, gesellschafts- und staatszerstörend und was nur sonst irgendwie abartig denkbar ist. Nichts ist ihnen heilig als ihre Egomanie, ihr ausgeprägter Lobbyismus, ihre schon sprichwörtliche transatlantische Nibelungentreue, ihr Schwanzwedeln gegenüber ihrem Herrn und Meister in Washington und nicht zuletzt ihre verbissene neoliberale Ideologie, mit der sie dem Gott der radikalen Marktwirtschaft Treue geschworen haben.

von Peter A. Weber (qpress)

Wir müssen uns mit einer 11. biblischen Plage herum schlagen, die uns heimsucht und vor keinem Halt macht. Dagegen war die Heuschreckenplage nur ein Vorgeschmack! Diese Schwachmaten und Schwachmatinnen überbieten sich gegenseitig an Inkompetenz, Dummheit, Arroganz und Frechheit. Keine Peinlichkeiten, Lügen oder Angstgeschichten, um das Volk zu sedieren und es zu manipulieren, sind ihnen zu skrupellos, um sie ohne Schamgefühl zu propagieren und sie als der Wahrheit letzter Schluß anzupreisen. Sie besitzen keinerlei Ehrgefühl oder menschlichen Anstand, mit dem sie unser Vertrauen verdienen könnten und verdient hätten. Leider muß ich darauf bestehen, daß sie niederster Abschaum sind, der nur verachtenswert ist. Wie kann ein Mensch nur im Traum darauf kommen, dieses Gesocks zu wählen?

Was verkaufen sie uns alles als erstrebenswertes Ziel und verteidigungslohnende Werte: Demokratie, Freiheit, christliche Prinzipien, Sicherheit durch Unfrieden und Krieg, eine rosige Zukunft, die westliche „regelbasierte Ordnung“ u.s.w. die nur zur Aufrechterhaltung der US-geführten Hegemonie dienen. Alles Schimären und Hirngespinste, die keiner sachlichen und logischen Betrachtung standhalten. Alles ist Lug und Trug und verfolgt nur das einzige Ziel, uns hinters Licht zu führen!

LOBPREISUNGEN DER KI:

„Die Werte der deutschen Bundesregierung lassen sich als eine Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, sozialer Gerechtigkeit und dem Schutz der Demokratie beschreiben. Sie setzen auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest zu machen. Gleichzeitig stehen faire Löhne, soziale Sicherheit und eine starke Mitbestimmung im Fokus. Die Regierung bekennt sich zu den Werten der Menschenwürde, Gleichheit, Menschenrechte und dem Rechtsstaatsprinzip. Sie engagiert sich für eine wehrhafte Demokratie, die von innen heraus gestärkt wird und Extremismus vorbeugt.“ ChatGPT

Diese Meldung scheint aus der Retorte der regierungsamtlichen Propaganda zu stammen. Es soll ja Leute geben, die KI-Tools wie ChatGPT naiv vertrauen und glauben, daß ihnen dort die ultimative Wahrheit und neutrale Informationen geboten würden. Das obige Beispiel beweist doch eindeutig, daß die Wirklichkeit sich auf einem anderen Planeten abspielt. Wer sich von derartigen nicht selbst recherchierten Beurteilungen einen Bären aufbinden läßt, ist selber schuld – aber die Bequemlichkeit, nicht mehr selbst denken zu müssen, scheint verführerisch zu sein …

