Die Märkte können vorzeitig feiern, aber die nächste Phase wird wahrscheinlich mehr, größerer Krieg sein

Trumps Zollkrieg wird rückblickend als Erdnüsse für den drohenden Angriff auf Chinas Versorgungslinien gesehen

Alastair Crooke (strategic culture)

Wir treten in eine neue Phase dieses Krieges gegen den Iran ein. Es ist vielleicht nicht das, was viele erwarten (vor allem an den Finanzmärkten). Gestern sagte Trump unter anderem, dass Hormuz offen sei und dass der Iran zugestimmt habe, Hormus nie wieder zu schließen; dass der Iran mit Hilfe der USA alle Seeminen entfernt hat oder entfernt hat und dass die USA und der Iran zusammenarbeiten würden, um das hoch angereicherte Uran (HEU) des Iran zu gewinnen. Trump schrieb:

„Wir werden ⁠es zusammenbekommen. Wir werden in einem schönen gemächlichen Tempo mit dem Iran einsteigen und mit großen Maschinen ausgraben … Wir werden es sehr bald in die Vereinigten Staaten zurückbringen. „

Der Präsident sagte am Freitag, der Iran habe zugestimmt, den iranischen HEU-Vorrat zu übergeben.

Keine dieser Behauptungen war wahr. Entweder Trump konfabulierte (an Fantasien festzuhalten, obwohl er glaubte, dass sie wahr sind); oder er manipulierte Märkte. Wenn das Letztere – es war ein Erfolg. Öl fiel und die Märkte stiegen. Angeblich, 20 Minuten vor der Behauptung, dass die Straße von Hormuz offen war und nie wieder schließen würde, wurde eine $ 760 Millionen Short auf Öl platziert … Jemand „machte einen Haufen“.

All diese Turbulenzen sorgten für viel Verwirrung. Trump sagte auch, dass eine neue Gesprächsrunde und ein wahrscheinliches Abkommen mit dem Iran sehr bald stattfinden würden – auch während dieses Wochenendes. Die Wahrscheinlichkeit von Gesprächen ist falsch. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, dass „die amerikanische Seite über den pakistanischen Vermittler informiert wurde, dass wir [der Iran] einer zweiten Gesprächsrunde nicht zustimmen“.

Seit Beginn des pakistanisch vermittelten Waffenstillstands sollte der Iran die tägliche Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Schiffen ermöglichen. Dies war jedoch immer unter iranischen Bedingungen für die Transitpassage.

Das Nettoergebnis von Trumps Manipulationen bestand darin, den Iran dazu zu bringen, seine bestehenden Bedingungen für Hormus, seine HEU-Bestände und sein „Recht auf Anreicherung“ in engerer, weniger flexibler Definition zu bestätigen.

Die Islamabad-Gespräche hatten dem Iran bereits gezeigt, dass sein 10-Punkte-Rahmen – der ursprünglich von Trump bestätigt wurde, eine „praktikable Grundlage“ für den Beginn direkter Verhandlungen mit dem Iran zu bilden, so etwas nicht war. Der iranische Rahmen wurde gegen Ende des Tages beiseite geschoben, als die USA zu ihren wichtigsten Prüfsteinen für ihre beabsichtigte Siegesrolle wechselten: der Iran, der die Urananreicherung auf Dauer aufgab; aufzugeben, dass die USA ihren Bestand von 430 kg angereichertem Uran von 430 kg angereichertem Uran aufgaben, und die Öffnung von Hormus – frei von Maut.

Kurz gesagt, die Position der USA war einfach eine Fortsetzung der seit langem etablierten Forderungen Israels. Diese zusätzliche Erfahrung der US-Täuschung am Freitag wird nur dazu gedient haben, die Verurteilung des Iran zu bestätigen, ständig auf der Hut zu sein und die erfundene Verwirrung als eine mögliche Ablenkung der USA von der geplanten militärischen Eskalation zu betrachten.

Der Iran, der diese wichtigsten Forderungen ablehnte, löste das plötzliche, ende des Tages der USA aus, zog den Stecker auf Islamabad und wies damit den entscheidenden Kontext hinter dem „Ausgehen“ der USA aus: Netanjahu war frustriert. Sehr frustriert. „Wie [Netanjahu] es sagt, ‚die Medien‘, dieser bequeme Allzweck-‚Bösewicht‘, hat es geschafft, die Erzählung zu zementieren, dass Israel den [Iran-]Krieg verloren hat“, hat Ravit Hecht in Haaretz geschrieben:

„Nicht viele Menschen verstehen die Macht der kurzen, scharfen und eindeutigen Botschaft – besser als Netanjahu … Mit der Zeit, die knapp wird und sein internationales Stehen untergraben – Netanyahu ist verzweifelt, mindestens eine eindeutige Erfolgsgeschichte von den ehrgeizigen Zielen zu liefern, die er in der ersten Woche des Krieges verkündete – als Hybris und Adrenalin immer noch in jedes Regierungsbriefing eindrangen.“

„Regimewechsel in Teheran? Nicht mehr auf dem Tisch. Das vage Ziel, für eine solche Veränderung „Bedingungen zu schaffen“, ist verdampft. Die Beendigung des iranischen ballistischen Raketenprogramms scheint jetzt völlig unrealistisch; Netanyahus Minister erkennen das auch an. Was das iranische Netzwerk regionaler Stellvertreter betrifft, so mag sein Einfluss subtiler werden, aber nur wenige glauben, dass es ganz abgebaut werden kann. „

„Das lässt eine Karte noch im Spiel: Uran.“

„Netanjahus Kreis hofft, dass wie in den vergangenen Krisen der zunehmende Druck den Iran zwingen könnte, seinen angereicherten Uranvorrat zu exportieren. Netanjahu setzt alles auf dieses Ergebnis – oder auf die Möglichkeit, dass ein erneuter Krieg das Regime noch destabilisieren könnte.“

Deshalb hat Vizepräsident Vance – der fast stündlich Anweisungen aus dem Weißen Haus oder Tel Aviv erhielt – die Gespräche vorzeitig beendet. Eine kurze scharfe Siegesbotschaft, von der Netanyahus Zukunft abhängt, war eindeutig nicht im Begriff, aus den Gesprächen hervorzugehen.

USA Der Verfassungsanwalt der USA, Robert Barnes (der ein Freund von Vance ist) berichtet in einem Interview:

„Trump begann im September 2025 Anzeichen einer frühen Demenz zu zeigen … Er konfabuliert häufig, er verliert routinemäßig die Beherrschung und entfesselt schreiende Schimpfwörter und er ist unfähig, kritisches Denken zu betreiben. Und – so Barnes in diesem Staat – glaubt Trump wirklich, dass die USA den Iran besiegt haben und den massiven wirtschaftlichen Schaden, den die Schließung der Straße von Hormus der Weltwirtschaft anrichtet, nicht nachvollzieht.

Kurz gesagt, Barnes sagt, dass Trumps Delir, dass der Iran am Punkt der Kapitulation ist, seinen beeinträchtigten psychischen Zustand widerspiegelt – eine Beeinträchtigung des Verständnisses der „Realität“ (eine panglossische Interpretation, die Minister Pete Hegseth sein Bestes tut, um zu verstärken).

Wie Netanjahu glaubt Trump wahrscheinlich auch, dass Druck und mehr Druck auf den Iran die triumphale Victory-Trophäe ergeben könnten, (im übertragenen Sinne) 430 kg angereichertes Uran in die Höhe zu schwenken – entweder gezwungen, durch wirtschaftlichen Druck aufgegeben zu werden, oder alternativ dramatisch von den US-Streitkräften auf dem Boden beschlagnahmt werden.

Angesichts dieser Krise im Herzen des Weißen Hauses hat Vizepräsident Vance Berichten zufolge (wieder Barnes) fieberhaft hinter den Kulissen daran gearbeitet, ein neues Treffen mit dem Iran in Islamabad zu arrangieren – obwohl der politische Prozess durch massive israelische Luft- und Bodenangriffe im Libanon absichtlich beeinträchtigt wurde, die während der Waffenstillstandsverhandlungen bis zu 1.000 Menschen (fast alle Zivilisten) verletzten, sowie anhaltende Angriffe, seit Trump angeblich „verbot“

Nach vielem Toing-and-Froing durch Pakistan mit Botschaften, die in viele Richtungen fließen, sagte ein iranischer Militärbeamter gestern Abend, dass Teheran den USA ein letztes Ultimatum gestellt habe, dass der Iran innerhalb einer Stunde nach Beginn einer Militäroperation und Raketenangriffen auf israelische Streitkräfte, die den Libanon angreifen, der [schließlich] Trump gezwungen habe, einen Waffenstillstand im Libanon zu erklären, wenn auch zu großer Wut in Israel. Israelische Beamte waren begeistert und beschwerten sich, dass sie nur nach dem Hoc informiert wurden.

Es ist überhaupt nicht klar, ob Israel sich daran halten wird (sie haben bereits den Waffenstillstand verletzt). Netanjahu, alle israelischen Oppositionsführer und eine große Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit sind in ihrem Wunsch nach einem anhaltenden Krieg ungebunden.

Die Islamabad-Gespräche scheiterten erstens, weil die Lücken zwischen den beiden Seiten in einer einzigen Sitzung nicht überbrückbar waren; und zweitens, weil die Parteien unterschiedliche und widersprüchliche Visionen der Bodenrealität hatten. Die USA traten scheinbar in Verhandlungen aus der „Hypothese“ ein, dass die andere Partei bereits militärisch zerstört und verzweifelt war.

Der Iran hingegen trat mit der Überzeugung in die Gespräche ein, dass er stärker als nach dem 12-tägigen Krieg hervorgegangen sei. In ihrer Lektüre bedeutete dies, dass die Wirkung der Kontrolle von Hormus und des Roten Meeres noch nicht das Stadium erreicht hatte, in dem das Gleichgewicht der Schmerzen als entscheidend zugunsten des Iran bezeichnet werden konnte – und sicherlich nicht den Punkt erreicht hatte, an dem erhebliche Zugeständnisse aus dem Iran angemessen sein könnten.

Was ist wahrscheinlich die nächste Stufe? Nun, mehr Krieg. Größerer kinetischer Krieg mit dem Fokus dürfte auf einer weiteren massiven Serie von Raketenangriffen auf hauptsächlich die zivile Infrastruktur des Iran liegen (da die israelische/US-Zielbank nie beabsichtigt war, ein paar Tage Streiks zu überdauern).

Am 14. Russia’April warnte der russische Sicherheitsrat, dass „die Waffenstillstandsverhandlungen eine Tarnung sein könnten, die von Washington verwendet wird, um sich auch auf einen Bodenkrieg vorzubereiten … Die Vereinigten Staaten und Israel können die Friedensgespräche nutzen, um sich auf eine Bodenoperation gegen den Iran vorzubereiten, da das Pentagon die US-Truppenzahl in der Region weiter erhöht“.

Trump hat nun eine neue Front hinzugefügt, die den wirtschaftlichen Schmerz gegen den Iran durch Sanktionen und Blockaden weiter maximieren soll. China ist das Hauptziel, weil China, wie Finanzminister Scott Bessent abschreckt, der größte Kunde des Iran für vergünstigtes Öl war. Bessent behauptet, dass die neue Dimension das finanzielle Äquivalent zu den früheren USA ist. /Israelische kinetische (militärische) Angriffe auf den Iran. Er nannte es Teil der „Operation Economic Fury“ – mit dem Ziel, die Einnahmequellen des Iran abzuschneiden, insbesondere durch illegale Ölverkäufe und Schmuggelnetzwerke.

Bessent sagte auch, dass die USA sekundäre Sanktionen gegen Länder, Unternehmen oder Finanzinstitute verhängen würden, die weiterhin iranisches Öl kaufen oder iranischem Geld erlauben, durch ihre Konten zu fließen. Er bezeichnete dies als „sehr strenge Maßnahme“. Bessent warnte ausdrücklich, dass, wenn sich iranische Gelder nachweislich über die Konten einer Bank bewegen, die USA sekundäre Sanktionen verhängen werden.

Wenn diese Ankündigung China dazu zwingen soll, den Iran zu stark zu bewaffnen, um vor Israel und den USA zu kapitulieren, dann stellt dies eine ungeheuerliche Fehlinterpretation des Bodens sowohl im Iran als auch in China dar. Es wird wahrscheinlich nach hinten losgehen auf Trump.

Dies wird eine weitere wirtschaftliche Front im Krieg darstellen – und den Wirtschaftskrieg auf eine globale Ebene ausdehnen.

Ist es wahrscheinlich, dass China und Russland diese Aussage nicht als etwas anderes als einen anderen US-Versuch (nach der Blockade Venezuelas) verstehen werden, Chinas Energieversorgungsleitungen zu drücken. Hormus ist weiterhin für chinesische Schiffe geöffnet. Trumps Blockadeversuch war der anfängliche Druck – und jetzt droht er, chinesische Banken zu sanktionieren und zu handeln.

Trumps Zollkrieg wird rückblickend als Erdnüsse für den drohenden Angriff auf Chinas Versorgungslinien gesehen.

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