Die Lüge vom 11. September 2001 bestimmt noch immer unser aller Leben

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Die Ereignisse vom 11. September 2001 gehören nicht der Vergangenheit an. Sie finden ihre direkte Fortsetzung in den Kriegen in der Ukraine, in Palästina und im Iran. Man kann sich im Feind irren und weiterhin voller Bewunderung den Blick auf eine Macht richten, die Chaos und Elend sät. Aber sich über die Wahrheit hinweg zu täuschen, führt nur dazu, dass man selbst in Chaos und Unglück gestürzt wird.

Der 25. Jahrestag der Ereignisse vom 11. September 2001 bot Gelegenheit, in Europa unermüdlich die Ungereimtheiten zu wiederholen, die die atlantistische Propaganda seit diesen Anschlägen verbreitet.

Wenn man darauf bedacht ist, zu lügen, immer wieder zu lügen, selbst 25 Jahre später noch, dann deshalb, weil es nach wie vor um viel geht: Die Massaker gehen weiter – in der Ukraine, in Palästina, im Libanon, in Syrien, im Irak, im Jemen und im Iran. Man kann sie jedoch nicht verstehen, wenn man sie nicht mit den Ereignissen jenes Tages in Verbindung bringt.

Heute sind Hunderte Millionen Menschen davon überzeugt, dass die drei Türme des World Trade Centers nicht durch den Aufprall zweier Passagierflugzeuge eingestürzt sind und dass kein Flugzeug das Pentagon getroffen hat. Aber weitaus weniger von ihnen geben zu – wie ich damals dargelegt habe –, dass diese Anschläge nichts anderes als eine Inszenierung waren, die darauf abzielte, einen Staatsstreich zu verschleiern.

Dennoch wurde Präsident Bush um 9:35 Uhr von seinem Anti-Terror-Berater Richard Clarke seines Amtes enthoben [1]. Das Weiße Haus wurde vollständig evakuiert. Alle Abgeordneten, Senatoren und Vertreter sowie einige ihrer Mitarbeiter wurden vom Secret Service in den Greenbrier-Bunker, 40 Kilometer von Washington entfernt, gebracht. „Zu ihrer Sicherheit“ wurden sie dort eingesperrt.

Für einige Stunden übernahm eine mysteriöse „Kontinuitätsregierung“ die tatsächliche Macht. Sie war von Präsident Dwight Eisenhower während des Kalten Krieges ins Leben gerufen worden [2]. Doch laut dem damaligen Präsidialdekret hätte sie nur im Falle eines Atomkriegs aktiviert werden dürfen, wenn der Präsident, der Vizepräsident und die Präsidenten beider Kammern verstorben oder nicht mehr in der Lage gewesen wären, ihre Ämter weiter auszuüben.

Präsident Bush wurde von einem Militärstützpunkt zum nächsten geschleppt. Seine Reise endete auf dem Stützpunkt Offutt, dem Hauptquartier des strategischen Kommandos (also der Abschreckungsstreitkräfte), wo Warren Buffett und die Topmanager aus den obersten Etagen des World Trade Centers auf ihn warteten [3].

Sieben Stunden lang verhandelte George W. Bush um sein Überleben. Es wurde vereinbart, dass er im Amt bleiben würde, wenn er sich bereit erklärte, das ihm vorgelegte Programm umzusetzen. Feige willigte er ein. Gegen 16:30 Uhr wurde ihm die Macht zurückgegeben, und er konnte nach Washington zurückkehren.

Das Nachttischbuch für Verschwörer, Coup d’état: A Practical Handbook von Edward Luttwak, untersucht mehrere Beispiele für Staatsstreiche und kommt zu dem Schluss, dass diese nur dann erfolgreich sein können, wenn sie unbemerkt bleiben [4]. So lief es an jenem Tag ab: ein unsichtbarer Staatsstreich, da der Präsident im Amt blieb.

Von diesem Zeitpunkt an haben sich die Vereinigten Staaten grundlegend verändert. Sie haben an ihre kriminelle Vergangenheit angeknüpft, an den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern und ihre aufeinanderfolgenden Kriege. Sie haben eine geheime politische Polizei mit 112.000 Beamten eingerichtet [5]. Sie haben Folter zur Regel gemacht [6], und wenden sie sogar im Weißen Haus an [7]. Sie haben 280.000 Menschen entführt und sie in internationalen Gewässern gefoltert [8]. Sie haben in Afghanistan und im Irak mehr als eine Million Menschen massakriert [9] .

Deutschland und Frankreich waren die einzigen Länder, die sich gegen den Krieg gegen den Irak aussprachen. Doch am 9. Dezember 2003 kam Edward Luttwak in der Abendnachrichtensendung von France2 zu Wort. Er erklärte: „Chirac hat in Washington eine Rechnung zu begleichen! Er hat in Washington eine hohe Rechnung zu begleichen. Und in Washington hat man offensichtlich beschlossen, ihn diese Rechnung bezahlen zu lassen. Chirac wollte auf der diplomatischen Bühne auf Kosten der Vereinigten Staaten schlemmen und sich den Bauch voll hauen, und natürlich wird er dafür bezahlen!“

Die von den Vereinigten Staaten begangenen Gräueltaten hätten mit der Wahl 2016 ein Ende finden sollen. Das war das Versprechen von Donald Trump, das er immer wieder bekräftigt hatte. Zwar hat er die US-Finanzierung von Al-Qaida und Co. eingestellt, doch die Massaker gingen unter anderen Bezeichnungen weiter. Obwohl er in alle möglichen Affären verwickelt war, darunter zwei Amtsenthebungsverfahren, von fast seinem gesamten Team verraten wurde und man seine Wiederwahl verhindert hatte, kehrte er 2024 zurück.

Wir alle haben festgestellt, dass er, indem er die Prinzipien, für die er sich stets eingesetzt hatte, über Bord geworfen hat, einen sinnlosen und ungerechten Krieg gegen den Iran begonnen hat. Warum gerade gegen den Iran?

Am 23. September 2010, als sich die Vereinigten Staaten auf einen Angriff auf den Iran vorbereiteten, hielt Präsident Mahmud Ahmadinedschad eine historische Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen [10]. Er erklärte, dass die Kriege gegen das afghanische und das irakische Volk offiziell damit begründet worden seien, dass deren Regierungen an der Organisation der Anschläge vom 11. September beteiligt gewesen seien. Aus Sicht der Vereinten Nationen handelt es sich bei diesen Ereignissen also nicht um innenpolitische Angelegenheiten der USA, sondern um internationale Kriegshandlungen. Daher forderte er die Einleitung einer Untersuchung dieser Ereignisse durch die Vereinten Nationen, die viele als widersprüchlich ansehen. Anschließend legte er seine persönliche Sichtweise von Politik als Berufung im Dienste seines Volkes dar.

Völlig verblüfft trat Präsident Barack Obama, ein ehemaliger CIA-Agent, bereits am nächsten Tag in der BBC-Sendung auf Farsi (also auf Persisch) auf [11]. Er erkannte das Recht des Iran auf Atomenergie an und forderte im Gegenzug, dass der Iran die Ermittlungen zum 11. September einstelle.

Da Präsident Obama dies nicht näher erläutert hat, sollte man wissen, dass sich die Atomforschung des Iran seit 1988 nicht mehr auf militärische Anwendungen konzentriert, sondern auf eine zivile Anwendung: die Kernfusion. Diese würde es den Entwicklungsländern ermöglichen, sich unabhängig zu machen, indem sie ihnen nahezu unbegrenzte Energie zur Verfügung stellt.

Es sei als kleine Anekdote angefügt, dass sein Kommunikationsberater Ben Rhodes, der dieses Interview organisiert hatte, derselbe Mann war, der zwei groteske Berichte verfasst hatte, um demokratische Debatten im Keim zu ersticken: den über die Anschläge vom 11. September und den über die Invasion und Besetzung des Irak.

Einige Wochen später widersprach ihm der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er kündigte an, sein oberstes Ziel sei es, den Iran und Pakistan daran zu hindern, ihre Forschungen zur Kernfusion fortzusetzen [12]. Damit machte er deutlich, dass ihm seine Mitbürger egal waren, sondern dass es ihm einzig und allein darum ging, die Weltherrschaft der großen Energiekonzerne zu sichern.

Zwei Jahre lang kehrte nach und nach wieder Frieden in die Welt ein. Doch nachdem er von den Seinen verraten worden war, konnte Mahmoud Ahmadinejad seinen Stabschef nicht als seinen Nachfolger vorschlagen, während seine anderen Mitarbeiter, darunter sein Vizepräsident Hamid Baghaie, aus geheimen Gründen verhaftet, hinter verschlossenen Türen vor Gericht gestellt und zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurden [13].

Der Krieg gegen den Iran vom 28. Februar 2026 ist keine Reaktion auf eine neue Situation. Er ist lediglich die Fortsetzung dessen, was Präsident Obama im Jahr 2010 unterbrochen hatte. Die von der Propaganda vorgebrachten Rechtfertigungen sind reine Erfindungen. Es wurden niemals 40.000 Iraner von den Revolutionsgarden ermordet. Im Übrigen reicht schon die Welle junger Menschen, die sich seit Beginn dieses Krieges dieser Garde anschließen, um dies zu beweisen: Sie wissen, dass die Revolutionsgarden ihr Volk nicht ermorden, sondern es beschützen.

Dass man 25 Jahre später immer noch denselben Unsinn über die Anschläge vom 11. September erzählt, ist nicht zu erklären. Es war möglich, unter dem Einfluss der Emotionen die Gesetze der Physik außer Acht zu lassen. Heute jedoch beharrlich zu behaupten, dass die Zwillingstürme aufgrund des Flugzeugtreibstoffs in sich zusammengebrochen seien und dass Turm 7 diesem Beispiel gefolgt sei, oder dass ein unsichtbares Flugzeug in eine Einfahrtstür im Erdgeschoss des Pentagons gerast sei, ohne den Türrahmen zu beschädigen, ist entweder eine Frage des Glaubens oder der Psychiatrie.

Wenn unsere Politiker und Journalisten keine Erklärung für diese Anschläge haben, sollten sie das zugeben. Sie müssen meiner Analyse nicht zustimmen. Im Land von Descartes werden sie stolz darauf sein, rational zu sein.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Werner Leuthäusser

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