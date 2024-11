Die „Lizenz zum Töten“ der Pharmaindustrie

Von Richard Gale und Dr. Gary Null (globalresearch)

In den letzten 50 Jahren haben die führenden Pharmaunternehmen der USA Millionen von Amerikanern verletzt und getötet. Diese beunruhigende Realität ist inzwischen so weithin anerkannt, dass iatrogene Schäden – Verletzungen und Todesfälle durch medizinische Behandlung und Fehldiagnosen – mittlerweile die dritthäufigste Todesursache sind. Es besteht zunehmend Einigkeit darüber, dass unsere Bundesgesundheitsbehörden, die eigentlich die öffentliche Gesundheit schützen sollen, es versäumt haben, diese Krise in irgendeiner sinnvollen Weise anzugehen. Tatsächlich haben diese Behörden oft die Bemühungen untergraben, die schwerwiegenden Mängel unseres Gesundheitssystems anzugehen, und tatsächlich dazu beigetragen, dass innerhalb der Branche systematische Korruption gedeihen konnte.

Studien haben im Laufe der Jahre iatrogene Todesfälle immer wieder als eine der häufigsten Todesursachen eingestuft. Einige Analysen bezeichnen sie sogar als dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und Krebs. Es gibt jedoch zunehmend Hinweise darauf, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sein könnten als die aktuellen Schätzungen vermuten lassen, was auf eine tiefe und weitreichende Krise im Gesundheitssystem hinweist.

Die am häufigsten zitierte Studie zu iatrogenen Todesfällen stammt aus einer Studie der Johns Hopkins University. Diese schätzt, dass jährlich etwa 250.000 Amerikaner aufgrund vermeidbarer Behandlungsfehler sterben. Die 2016 im BMJ veröffentlichte Studie hob systemische Probleme wie Fehldiagnosen, Medikationsfehler und Ineffizienzen im Gesundheitssystem als Hauptursachen für diese Todesfälle hervor.

Eine noch alarmierendere Schätzung stammt jedoch aus dem British Medical Journal und beziffert die Zahl auf 400.000 Todesfälle pro Jahr. Das Argument lautet, dass die Johns Hopkins-Studie umfassendere systemische Fehler und unnötige medizinische Eingriffe nicht berücksichtigt habe. Beide Studien weisen iatrogene Todesfälle eindeutig als Haupttodesursache aus, aber keine von beiden erfasst das gesamte Problem.

Iatrogene Todesfälle umfassen ein breites Spektrum an Ursachen; konservative Zahlen umfassen (sind jedoch keineswegs beschränkt auf):

Medikationsfehler : Diese Fehler reichen von falschen Verschreibungen und Dosierungen bis hin zu schädlichen Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und sind für schätzungsweise 70.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich.

: Diese Fehler reichen von falschen Verschreibungen und Dosierungen bis hin zu schädlichen Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und sind für schätzungsweise 70.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Chirurgische Komplikationen : Operationsfehler und postoperative Komplikationen führen zu 60.000 Todesfällen pro Jahr, darunter Probleme wie Infektionen und unbeabsichtigte Organschäden.

Diagnosefehler : Fehldiagnosen und verspätete Diagnosen tragen jährlich zu 100.000 Todesfällen bei und verhindern oft eine rechtzeitige und wirksame Behandlung.

: Fehldiagnosen und verspätete Diagnosen tragen jährlich zu 100.000 Todesfällen bei und verhindern oft eine rechtzeitige und wirksame Behandlung. Nosokomiale (im Krankenhaus erworbene) Infektionen : Diese Infektionen, die häufig auf resistente Bakterien oder mangelnde Hygiene zurückzuführen sind, führen jährlich zu 100.000 Todesfällen.

Systemische Fehler wie unzureichende Personalausstattung, menschliches Versagen, Fehler in elektronischen Krankenakten und Kommunikationsstörungen sind für weitere 80.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Diese Zahlen sind zwar erschreckend, aber sie kratzen nur an der Oberfläche.

Die düstere Realität ist, dass die tatsächliche Zahl iatrogener Todesfälle selbst die höchsten Schätzungen bei weitem übersteigen könnte. Die aktuellen Daten basieren größtenteils auf Krankenhausakten, was bedeutet, dass Todesfälle außerhalb des Krankenhauses oft nicht gemeldet werden. So kann ein Patient beispielsweise nach der Behandlung an Komplikationen sterben, die durch medizinische Fehler verursacht wurden, aber solche Fälle tauchen selten in den offiziellen Statistiken auf. Ebenso werden Fehldiagnosen, die zu Todesfällen zu Hause oder in Langzeitpflegeeinrichtungen führen, oft nicht als iatrogen erkannt.

Die COVID-19-Pandemie hat den iatrogenen Risiken neue Dimensionen verliehen. Es ist inzwischen erwiesen, dass Behandlungen wie künstliche Beatmung, schlecht getestete experimentelle Impfstoffe und Notfallmedikamente wie Remdesivir enormen Schaden anrichten. So wurde beispielsweise der übermäßige Einsatz von Beatmungsgeräten mit Lungenverletzungen und beatmungsassoziierter Lungenentzündung in Verbindung gebracht, was weltweit zu Tausenden von Todesfällen führte. Remdesivir wurde mit einer höheren als erwarteten Rate an Nebenwirkungen wie Nieren- und Leberschäden in Verbindung gebracht. Impfstoffe werden mit einer Vielzahl schwerwiegender Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, darunter Myokarditis und Perikarditis, Thrombose, neurologische Erkrankungen, Enzephalomyelitis, transversale Myelitis, Fazialislähmung, Verschlimmerung von Autoimmunerkrankungen, Fehlgeburten und sehr wahrscheinlich Turbokrebs.

Die schleichende Epidemie iatrogener Todesfälle ist eine eindringliche Erinnerung an die Fragilität selbst der fortschrittlichsten Gesundheitssysteme. Die moderne Medizin ist voller vermeidbarer Fehler, die jedes Jahr Hunderttausende Menschenleben kosten, und private Unternehmensinteressen verschärfen das Problem noch.

Während der COVID-19-Pandemie traten die Funktionsstörungen im pharmazeutischen und medizinischen Bereich in den Vordergrund. Die Pandemie offenbarte, zu welchen Ausmaßen medizinische Fachkräfte, Gesundheitsorganisationen und Pharmaunternehmen bereit waren, ihre Interessen auf Kosten der Wahrheit und von Menschenleben durchzusetzen. Eine koordinierte Anstrengung der Desinformation und Täuschung, die größtenteils auf wackeligen und oft erfundenen wissenschaftlichen Beweisen basierte, führte zu Ergebnissen, die in jeder Hinsicht katastrophal waren. Im Zentrum dieser Krise stand ein Vertrauensverlust in genau jene Institutionen, die eigentlich die öffentliche Gesundheit schützen sollen. Vertrauen, die Grundlage aller menschlichen Beziehungen – persönlich, beruflich und öffentlich – wurde vom amerikanischen medizinischen Establishment wiederholt gebrochen.

Große Pharmaunternehmen, insbesondere Johnson & Johnson, Merck und Pfizer, werden seit langem mit Gesetzes- und Ethikverstößen in Verbindung gebracht, die sich direkt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen von Menschen auswirken. Diese Unternehmen wurden wegen aller möglichen Dinge verklagt, von irreführender Werbung und Preismanipulation bis hin zu fahrlässigem Verhalten und Korruption im Unternehmen. Während diese Pharma- und Impfstoffgiganten jährlich Milliardengewinne erwirtschaften, sind die rechtlichen Konsequenzen, denen sie für ihr Handeln ausgesetzt sind, oft nur geringe Geldstrafen und es kommt selten zu einer echten Rechenschaftspflicht. Führungskräfte müssen selten mit Gefängnisstrafen rechnen und Unternehmen werden selten gezwungen, für den vollen Umfang des von ihnen verursachten Schadens aufzukommen. Das Ergebnis ist ein Gesundheitssystem, das auf Kosten von Menschenleben vom Profit getrieben wird.

Dass diese Unternehmen weiterhin ungehindert agieren können, ist ein Sinnbild für die tiefgreifende Dysfunktion innerhalb der seit über einem halben Jahrhundert andauernden Kultur des wissenschaftlichen Betrugs in unserem Land. Selbst angesichts überwältigender Beweise für Fehlverhalten, einschließlich der Unterdrückung wichtiger Informationen, werden Whistleblower, die es wagen, die Wahrheit auszusprechen, oft zum Schweigen gebracht oder bestraft. Die jüngsten Enthüllungen, dass die Biden-Regierung 260 Millionen Dollar ausgegeben hat, um Informationen über die Pandemie und die mRNA-Impfstoffe zu unterdrücken, unterstreichen die finanzielle und politische Macht der Pharmaindustrie über Washington. Wer Korruption aufdecken oder den Status quo in Frage stellen will, stößt auf heftigen Widerstand, während die mächtigen Akteure hinter der Branche weiterhin die Erzählung manipulieren, um sie ihren Ambitionen und Zielen anzupassen.

Das Verhalten von J&J, Merck und Pfizer ist kein Einzelfall. Diese Unternehmen stehen stellvertretend für ein größeres Problem innerhalb der Pharmaindustrie – ein Problem, das Profite über die Patientensicherheit stellt und ein Umfeld fördert, in dem die Gier der Unternehmen ungehindert gedeiht. Sie sind Teil einer Kultur, die die Interessen von Pharmamanagern und Investoren konsequent über die Gesundheit und Sicherheit der Öffentlichkeit stellt – und die Ergebnisse sind katastrophal. Ob durch die Zulassung gefährlicher Medikamente, irreführende Marketingpraktiken, Preistreiberei oder die Weigerung, den Schaden anzuerkennen, den ihre Produkte verursachen – diese Unternehmen tragen zur steigenden Zahl medizinisch bedingter Todesfälle bei, die das Land plagen.

Die Folgen dieser Maßnahmen können nicht ignoriert werden. Das Versagen der medizinischen Industrie, iatrogene Schäden zu bekämpfen, sollte ein Weckruf für die Nation sein. Während Whistleblower und medizinische Fachkräfte, die den Status quo in Frage stellen, zunehmend unaufrichtigen Taktiken ausgesetzt sind, um ihre Stimmen zum Schweigen zu bringen, bleibt die Wahrheit vor der Öffentlichkeit verborgen. Solange diese Probleme nicht angegangen werden, ist es unwahrscheinlich, dass es zu bedeutenden Veränderungen in unserem kaputten Gesundheitssystem kommt.

Dieser Artikel untersucht die Korruption, Verbrechen und Gerichtsverfahren, in die diese drei Pharmagiganten verwickelt sind, um zu beleuchten, inwiefern ihre Handlungen repräsentativ für eine größere nationale Gesundheitskrise sind. Wenn wir verstehen, welche Rolle diese Unternehmen bei der Gestaltung der öffentlichen Gesundheit spielen, können wir beginnen, uns mit der Realität des kaputten Systems auseinanderzusetzen, das sie mit aufgebaut haben.

Johnson & Johnson

Seit Jahrzehnten, so heißt es in einem Artikel des Guardian , „ist der 347 Milliarden Dollar schwere Pharmagigant Johnson & Johnson (J&J) für Verbraucher weltweit eine ihrer vertrauenswürdigsten Marken“. Von seinen bescheidenen Anfängen in den 1880er Jahren, als das Unternehmen Baumwollgazeverbände und schließlich Pflaster, Babypuder und Shampoo herstellte, hat sich J&J zu einem der mächtigsten multinationalen Pharmakonzerne und Medizintechnikunternehmen der Welt entwickelt. Im Jahr 1959 betrat das Unternehmen als führender Akteur die Welt der großen Pharmaunternehmen, nachdem es die Zulassung von Tylenol als rezeptfreies Medikament durchgesetzt hatte. Kurz darauf begann J&J mit einer Flut von Übernahmen, um seine Produktlinie zu erweitern, zu der auch Neutrogena, Cordis, DePuy, Janssen Pharmaceutica und Centocor gehörten. Heute findet man in den meisten amerikanischen Hausapotheken ein beliebtes J&J-Produkt: Listerine, Tylenol und Benadryl, Neutrogena-Hautcreme, Rogaine, die antibakterielle Salbe Neosporin oder Destin zur Behandlung von Windelausschlag.

Bild: Johnson & Johnson-Hauptsitz in New Brunswick, New Jersey, aufgenommen im Januar 2006 von Henry N. Cobb von der Pei Company, Baujahr 1983. Originalfoto von user:ekem, englische Wikipedia (aus der Public Domain)

Während der Covid-19-Pandemie waren die Menschen gespannt auf J&Js Covid-19-Impfstoff, der nach dem Motto „eine Spritze genügt“ wirkt, obwohl die Gesundheitsbehörden befürchteten, er könnte weniger wirksam sein als die mRNA-Konkurrenten von Moderna und Pfizer. Diese ursprünglichen Befürchtungen sind heute als falsch und unbegründet bekannt. Der Impfstoff von J&J wurde Anfang 2023 aufgrund schwerer Nebenwirkungen, insbesondere Thrombose mit Thrombozytopeniesyndrom (TTS) – einer schweren Blutgerinnungsstörung – und Guillain-Barré-Syndrom (GBS), faktisch vom Markt genommen. Diese Risiken veranlassten die CDC und die FDA bereits im Dezember 2021, den mRNA-Impfstoffen (Pfizer und Moderna) hohe Priorität einzuräumen. Nach dem Scheitern seines Impfstoffs spielte das Unternehmen in der Pandemie keine entscheidende Rolle mehr, abgesehen von der Bereitstellung von Lieferketten für den Vertrieb der Produkte anderer Pharmaunternehmen.

Noch wichtiger ist, dass der Ruf von J&J in Frage gestellt werden muss. Ein Bericht des britischen Geheimdienstes Alva aus dem Jahr 2019 stellt fest, dass der Ruf von J&J in den letzten Jahren dramatisch gesunken ist, vom 9. Platz unter 58 großen Pharmaunternehmen auf den 57. Platz . Dies ist sicherlich kein Unternehmen mit einer sauberen ethischen Bilanz.[1]

Ein Blick auf die Akte von Johnson & Johnson der letzten drei Jahrzehnte ergibt ein düsteres und widersprüchliches Bild. Angesichts des lukrativen Marktes, den die Pandemie für die aggressivsten Pharmakonzerne geschaffen hat, sollten wir die Behauptungen des Unternehmens über seinen Impfstoff gegen Covid-19 hinterfragen.

Ähnlich wie seine ebenso überdimensionierten Konkurrenten Glaxo, Merck und Pfizer musste auch J&J im Laufe der Jahrzehnte Milliarden von Dollar für zivilrechtliche Vergleiche und strafrechtliche Aktivitäten zahlen. Die brasilianische Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung der kartellrechtlichen Aktivitäten von J&J auf Grundlage des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) wegen „möglicher unzulässiger Zahlungen in seiner Medizingeräteindustrie“ ein.[2] Dies war Teil einer Untersuchung des FBI zu einem Bestechungssystem, in das Siemens, General Electric und Philips als größeres Kartell einbezogen waren, um Regierungsbeamte illegal zu bestechen, um Verträge mit Brasiliens nationalen Gesundheitsprogrammen zu erhalten. Die Anklage umfasst auch Preistreiberei, bei der die Preise um bis zu 800 Prozent des Marktpreises aufgebläht wurden, um Bestechungsgelder abzudecken.

Dies war nicht das erste Mal, dass J&J gegen FCPA-Gesetze verstieß. 2011 wurde J&J vom Justizministerium wegen Verschwörung angeklagt, weil es griechische Ärzte bestochen hatte, um den Verkauf seiner Produkte zu fördern. Die SEC erhob auch Zivilklagen. Das Unternehmen musste eine Strafe von 70 Millionen Dollar zahlen, weil es Beamte in Griechenland, Polen und Rumänien bestochen hatte.[3] Im Jahr zuvor wurde ein leitender Angestellter der J&J-Tochter DePuy zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er Ärzte im griechischen staatlichen Gesundheitssystem bestochen hatte.

Als einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Geräte war J&J mit zahlreichen Rückrufaktionen wegen fehlerhafter Produkte konfrontiert, darunter Kontaktlinsen und Hüftimplantate. Im Jahr 2013 zahlte das Unternehmen fast 2,5 Milliarden US-Dollar, um 8.000 Empfänger für seine fehlerhaften Hüftimplantate zu entschädigen . Im Jahr 2016 wurde Klägern, die durch dieses Gerät verletzt worden waren, eine weitere Milliarde US-Dollar zugesprochen.[4]

Eine besonders fragwürdige Aktivität, in die das Unternehmen 2008 verwickelt war, war die Durchführung eines „Phantomrückrufs“. Als festgestellt wurde, dass sich seine Motrin IB-Kapseln nicht richtig auflösten, beauftragte das Unternehmen externe Vertragspartner, die Vorräte aufzukaufen, um öffentliche Erklärungen vermeiden zu können. Niemand hätte von dieser Aktivität gewusst und sie wäre den FDA-Inspektoren entgangen, wenn der Betrug nicht während einer Untersuchung des Kongresses aufgedeckt worden wäre.

Zu den weiteren wichtigen Klagen und Rückrufaktionen von J&J wegen fehlerhafter Produkte gehören:

2010 – 81 Millionen US-Dollar Vergleich wegen falscher Kennzeichnung des Antiepileptikums Topamax zur Behandlung psychiatrischer Störungen und wegen der Einstellung externer Ärzte als Verstärkung des Vertriebsteams, um das Medikament bei nicht zugelassenen Erkrankungen zu bewerben.[5] Im folgenden Jahr zahlte J&J 85 Millionen US-Dollar für ähnliche Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Herzmedikament Natrecor

2011 – Mehrere Babyprodukte des Unternehmens enthielten krebserregende Inhaltsstoffe

2013 – Das US-Justizministerium verhängte gegen das Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar, weil es sein Autismus- und Antipsychotikum Risperdal für nicht zugelassene Anwendungen gekennzeichnet hatte. 45 Bundesstaaten hatten im Zuge des Skandals Zivilklagen gegen J&J eingereicht.[6]

Risperdal ist ein schreckliches Medikament, das zu schneller Gewichtszunahme und einer Erkrankung namens Gynäkomastie beiträgt, bei der es bei Männern zu unregelmäßig vergrößerten Brüsten kommt. Semmelweis berichtet, dass die J&J-Tochter Janssen auch eine aggressive Kampagne zur Vermarktung des Medikaments bei Kindern mit Verhaltensproblemen durchgeführt hat. Weitere schwerwiegende Nebenwirkungen von Risperdal, die von der FDA gemeldet wurden, sind Diabetes mellitus, Hyperprolaktinämie, Schläfrigkeit, Depression, Angstzustände, psychotisches Verhalten, Selbstmord und Tod.

Die rechtlichen Probleme des Unternehmens mit Risperdal scheinen noch nicht beendet zu sein. Im Oktober 2019 sprach eine Jury in Philadelphia einem Mann 8 Milliarden Dollar Strafschadenersatz zu, weil er nicht davor gewarnt hatte, dass das Medikament bei jungen Männern Brustwachstum verursachen könnte. Weitere aktuelle Klagen betreffen Rechtsstreitigkeiten über das Risiko innerer Blutungen durch das Blutverdünnungsmittel Xarelto sowie einen Vergleich in Höhe von 775 Millionen Dollar mit 25.000 Klägern.

Bild: Johnson’s Babypuder aus Talk in einer alten Dose mit einem Streuer oben drauf (Lizenziert unter CC0)

2016 – Zwei Frauen erhielten 127 Millionen Dollar Schadensersatz, weil der Talk in J&J-Babypuder Eierstockkrebs verursachte. Später kamen über 1.000 ähnliche Fälle ans Licht. Während des Prozesses stellte sich heraus, dass J&J bereits in den 1970er Jahren einen Zusammenhang zwischen Talk und Eierstockkrebs vermutete. Ein Urteil in Missouri verurteilte das Unternehmen zu einer Geldstrafe von über 4 Milliarden Dollar, die jedoch später auf 2,1 Milliarden Dollar reduziert wurde. Eine Untersuchung der New York Times zu internen Memos von J&J brachte Beweise dafür zutage, dass das Talkpuder Asbest enthalten haben könnte.[7] Diese Fälle dauern an. Im Juli 2019 bemühte sich J&J, 14.000 Klagen wegen des Krebsrisikos durch Talk abzuweisen.

In den letzten Jahren stand J&J wegen seines Beitrags zur tödlichen Opioidkrise im Rampenlicht. Das Unternehmen besitzt das Patent für eine einzigartige Sorte Schlafmohn, die gemeinhin als Norman bezeichnet wird. Es ist der führende Opioidlieferant für Purdue Pharmas Schmerzmittel OxyContin. Ein Gericht in Oklahoma verhängte eine Geldstrafe von 465 Millionen Dollar.[8] Dies öffnete anderen Staaten die Möglichkeit, diesem Beispiel zu folgen. Um voll und ganz zu erkennen, wie wahnsinnig das System ist, war die zivilrechtliche Geldstrafe von einer halben Milliarde Dollar eine gute Nachricht für die Wall Street, die mit einem Urteil in Milliardenhöhe gerechnet hatte. Folglich stiegen die J&J-Aktien nach dem Richterspruch um 2 Prozent. Und obwohl J&J Purdues Hauptlieferant und maßgeblich zur Opioid-Epidemie in den USA beiträgt, musste das Unternehmen aufgrund zunehmender Klagen wegen Todesfällen durch Überdosierung Insolvenz anmelden.

Im April 2021 musste J&J erneut 5 Milliarden Dollar zahlen, um landesweite Opioid-Klagen beizulegen. Dies war Teil eines umfassenderen Vergleichs über 26 Milliarden Dollar, an dem auch andere Hersteller und Händler beteiligt waren. Das Unternehmen produzierte und lieferte Wirkstoffe wie Duragesic (Fentanyl) und Nucynta (Tapentadol), für die es wegen irreführender Werbung, die das Suchtrisiko herunterspielte, aggressiver Werbung bei Gesundheitsdienstleistern und der Erstellung „pseudowissenschaftlicher“ Forschung zur Förderung von Opioiden verhaftet wurde.

Letztes Jahr zahlte das Unternehmen 8,9 Milliarden Dollar, um Klagen von Zehntausenden von Klägern wegen Eierstockkrebs durch Baby-Talkpuder beizulegen. Das Produkt war mit Asbest verunreinigt, von dem J&J bereits wusste, aber die Risiken ignorierte. Dieser Fall folgte einem früheren Insolvenzverfahren, das von den Gerichten abgelehnt wurde.

Zu weiteren großen Rückrufaktionen, die vermutlich zu zahlreichen Verletzungen beigetragen haben, für die es keine genaue Erklärung gibt, zählen die Herniennetzprodukte von J&J, die zu wiederkehrenden Hernien und Infektionen beitragen; ein FDA-Rückruf der Klasse 1 für nicht funktionierende chirurgische Klammern, die zu schweren Gewebeschäden und übermäßigen Blutungen führten; mikrobiell kontaminiertes Xarelto, das zu unkontrollierbaren Blutungen führte; und die mit dem Karzinogen Benzol kontaminierten Sonnenschutzsprays von Neutrogena und Aveeno.

Es gibt noch mehr an dieser Geschichte, das einer Untersuchung bedarf. Wenn uns die lange Liste des Unternehmens eine Warnung sein sollte, dann die, dass wir bei allen Behauptungen, die J&J öffentlich über die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produkte macht, vorsichtig sein müssen. Vor allem, wenn das Unternehmen verspricht, die Gewinne seiner zahlreichen Aktionäre zu steigern.

Merck & Co.

Es mag für manche überraschend sein, dass der weltweit zweitgrößte Impfstoffhersteller Merck bei der Covid-Impfstoff-Cowcow fehlt. Zusammen mit den beiden anderen der drei weltweit führenden Impfstoffhersteller, Glaxo und Sanofi, zog sich Merck aus dem Covid-Impfstoffbereich zurück, nachdem seine Kandidaten in frühen Phase-1-Studien nicht genügend neutralisierende Antikörper erzeugten. Stattdessen schichtete das Unternehmen seine Ressourcen um, um zwei neue neuartige Medikamente gegen SARS-CoV2-Infektionen zu entwickeln.[9]

Bild: Die Büros von Merck in Upper Gwynedd Township, Montgomery County, Pennsylvania. (Lizenziert unter CC BY-SA 2.0)

Mercks lange Geschichte von Gerichtsverfahren wegen Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten reicht mindestens bis in die 1960er Jahre zurück. 1975 wurde das Unternehmen von der SEC wegen illegaler Zahlungen an ausländische Regierungsvertreter aus „ungefähr“ 36 Ländern verhaftet. Der Betrug wurde über private Bankkonten abgewickelt und hatte ausschließlich den Zweck, die Zulassung von Medikamenten durch die medizinischen Aufsichtsbehörden anderer Länder zu beschleunigen.[10]

Einer der größten Skandale der modernen Medizingeschichte war das entzündungshemmende Medikament Vioxx des Unternehmens, das zu Geldstrafen von über 4,8 Milliarden US-Dollar führte, weil es mindestens 60.000 Todesfälle durch plötzliche Herzinfarkte und über 120.000 schwere medizinische Verletzungen verursacht hatte.[11] Auf seinem Höhepunkt erzielte Vioxx einen Jahresumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar und Schätzungen zufolge wurde das Medikament 25 Millionen Patienten verschrieben. Allein die Sammelklage gegen Merck belief sich auf 1 Milliarde US-Dollar, womit sie zu dieser Zeit zu den 15 größten Wertpapierklagen in der US-Unternehmensgeschichte gehörte. Der wichtigste Strafvorwurf war, dass Merck absichtlich wissenschaftliche Daten über die schädlichen kardiovaskulären Nebenwirkungen des Medikaments zurückgehalten hatte.

Jahre nach der Einigung unternahm Ron Unz, der Herausgeber von The American Conservative , seine eigenen Untersuchungen, um die Zahl der Todesopfer durch Vioxx zu bestätigen. Unz analysierte die Nebenwirkungen des Medikaments über einen längeren Zeitraum und schätzte, dass Merck für fast eine halbe Million vorzeitige Todesfälle bei älteren Patienten verantwortlich sein könnte, der primären Zielgruppe des Medikaments.[12] Das entspricht ungefähr der Gesamtzahl der zivilen, militärischen und terroristischen Todesfälle bei den US-amerikanischen Militäreinsätzen in Afghanistan, Irak und Pakistan zusammen.

Mercks Beilegung von 47.000 anhängigen Klagen wegen Personenschäden und 265 Sammelklagen war ein kleiner Bruchteil des Schadens, den Vioxx angerichtet hatte. Die Führungskräfte von Merck wurden nie angemessen dafür bestraft, dass sie die Gefahren des Medikaments absichtlich verheimlichten, um die Zulassung der FDA zu erhalten.

In Australien bediente sich Mercks Bemühungen, die Gewinne mit Vioxx zu steigern, anderer Formen von Amtsmissbrauch. Die australische Regierung reichte eine Sammelklage gegen den Arzneimittelhersteller ein. Ihr Vorwurf: Mitarbeiter hätten angeblich eine gefälschte wissenschaftliche Abhandlung für eine medizinische Fachzeitschrift verfasst, um Vioxx in ein positives Licht zu rücken. Zeugenaussagen während des Prozesses ergaben, dass die Daten vollständig auf „Wunschdenken“ beruhten. [13] Merck hatte auch dieselbe Fachzeitschrift gegründet, die von Experten begutachtet wurde, um seine Abhandlung zu veröffentlichen: das Australasian Journal of Bone and Joint Medicine . Die Zeitschrift war ein Betrug; sie wurde nicht ordnungsgemäß von Experten begutachtet und ihr Hauptzweck bestand darin, Vioxx auf dem australischen Kontinent zu bewerben.

Darüber hinaus enthielt die Sammelklage E-Mails von Merck, auf die australische Beamte Zugriff hatten. Die interne Kommunikation des Unternehmens soll ausgewählte Mitarbeiter angewiesen haben, eine Todesliste mit Ärzten zu erstellen, die Vioxx kritisch gegenüberstanden. Den Dokumenten zufolge sollten diese Ärzte „neutralisiert“ oder „diskreditiert“ werden. Einige, darunter Dr. James Fries von der medizinischen Fakultät der Sanford University, waren klinische Forscher, die zufällig die Mängel des Medikaments anprangerten. In einer E-Mail hieß es: „Vielleicht müssen wir sie aufspüren und sie dort vernichten, wo sie leben …“[14]

Doch Mercks Probleme mit den Gefahren seiner Produkte, der Fälschung von Daten über die Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten und der Übertreibung medizinischer Behauptungen reichen sechzig Jahre zurück. In den 1960er Jahren entdeckte die FDA, dass das Arthritismedikament Indocin des Pharmaherstellers nicht ordnungsgemäß auf seine Wirksamkeit getestet worden war und seine Nebenwirkungen völlig ignoriert wurden.[15] In den 1970er Jahren verursachte Mercks Medikament Diethylstilbestrol (DES), das zur Vorbeugung von Fehlgeburten verschrieben wurde, eine Flut von Fällen von Vaginalkrebs und anderen gynäkologischen Erkrankungen. Merck hatte aufgrund seiner eigenen klinischen Tierversuche die ganze Zeit gewusst, dass DES krebserregend ist. Im Jahr 2007 wurde nachgewiesen, dass sein Cholesterinsenker Zetia das Risiko von Lebererkrankungen erhöht. Auch hier war Merck über die Leberrisiken von Zetia informiert, verschwieg jedoch die belastenden Ergebnisse der klinischen Studie.[16]

Es scheint, als sei es Merck gelungen, die US-Gerichte zu kapern. Dazu gehört eine Entscheidung des unternehmensfreundlichen Obersten Gerichtshofs der USA von Trump Anfang 2019, sich auf die Seite des Pharmakonzerns zu stellen und Hunderte von Klagen abzuweisen, weil dieser keine Warnungen herausgegeben hatte, dass sein Osteoporose-Medikament Fosamax zu schweren Knochenbrüchen führen könne.[17] Ein Bundesgericht in Kalifornien stellte fest, dass Merck einen Meineid begangen hatte, weil es in einem Patentverletzungsprozess gegen Gilead Sciences über dessen Blockbuster-Hepatitis-C-Medikament Sovaldi gelogen hatte. Der Richter entschied, dass Merck eine „systematische und ungeheuerliche Täuschung in Verbindung mit unethischen Geschäftspraktiken und Fehlverhalten in Rechtsstreitigkeiten“ begangen habe. Es stellte sich heraus, dass Mercks Patentansprüche eine Täuschung waren und von seiner Rechtsabteilung inszeniert wurden.[18]

Das Unternehmen hat nicht nur gefährliche Medikamente durch die FDA auf den Markt gebracht, sondern stand auch schon oft vor Gericht, weil es angeblich Preisabsprachen getroffen, die staatlichen Medicare- und Medicaid-Programme regelmäßig betrogen und überhöhte Rechnungen gestellt und das Anti-Kickback-Gesetz verletzt hat. 2006 ging die IRS gegen Merck vor, weil das Unternehmen fast 2 Milliarden Dollar an Steuern nachgezahlt hatte. Laut Wall Street Journal gründete Merck gemeinsam mit einer britischen Bank eine Offshore-Tochtergesellschaft auf den steuerfreundlichen Bermudas, um steuerpflichtige Einnahmen aus seinen meistverkauften Cholesterinsenker-Medikamenten Zocor und Mevacor über ein Patentsystem umzuleiten. Das Unternehmen führte das Geschäft zehn Jahre lang, bevor die FDA den Betrug aufflog.[19]

Merck ist Amerikas führender Impfstoffhersteller. Trotz der öffentlichen Wahrnehmung und der Täuschung, dass Impfstoffe irgendwie sicherer und wirksamer als Medikamente im Allgemeinen seien, ist es dieselbe Branche und Unternehmenskultur, die solche Behauptungen aufstellt. Derzeit vermarktet Merck Impfstoffe gegen Hämophilus B, Hepatitis A und Hepatitis B (einzeln und in Kombination), humanes Papillomavirus (Gardasil), Masern, Mumps und Röteln (MMR), Pneumokokken, Rotavirus, Varizellen (Windpocken) und Zoster-Virus (gegen Gürtelrose).

Auf ihrer Website versichert die FDA der Öffentlichkeit, dass „Impfstoffe, wie alle von der FDA regulierten Produkte, einer strengen Überprüfung der Labor- und klinischen Daten unterzogen werden, um die Sicherheit, Wirksamkeit, Reinheit und Wirksamkeit dieser Produkte sicherzustellen.“ Allerdings wurde kein einziger Impfstoff von Merck jemals in einer wissenschaftlich tragfähigen, doppelblinden, placebokontrollierten Studie getestet. In keinem Fall war das Placebo in der Kontrollgruppe inaktiv, etwa eine sterile Kochsalzlösung. Vielmehr testet Merck seine Impfstoffe mit der Viruskomponente gegen ein falsches Placebo, das dieselben Inhaltsstoffe, einschließlich Aluminium, aber ohne das Virus enthält. Das als „Trägerlösung“ bekannte Standardprotokoll der Wissenschaft bezeichnet es nicht als geeignetes Placebo zur Messung der Wirksamkeit und der Krankheitsrisiken eines Medikaments. Und im Fall von Gardasil war die Studie ein statistischer Trick, um die Nebenwirkungen von Gardasil zu verschleiern. Eine Placebogruppe erhielt das firmeneigene Adjuvans amorphes Aluminiumhydroxyphosphatsulfat (AAHS), ein bekanntes Neurotoxin. Das Adjuvans muss noch ordnungsgemäß auf seine Sicherheit getestet werden.[20] Eines der schwerwiegenderen Risiken von Aluminiumadjuvantien besteht darin, dass sie eine extreme Autoimmunreaktion auslösen, die der israelische Immunologe Yehuda Schoenfeld als „durch Adjuvantien induziertes Autoimmun-/Entzündungssyndrom“ bezeichnet hat.

Im Jahr 2016 waren die Forscher einer Analyse des Impfstoffs Gardasil von Merck durch die Cochrane Database Collaboration so beunruhigt, dass sie bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Beschwerde einlegten, weil diese die neurologischen Schäden des Impfstoffs nicht ausreichend bewertet hatte.

Bild: Gardasil 9 in französischer Verpackung (mit MSD-Markenzeichen) (Lizenziert unter CC0)

Robert Kennedy Jr. unternahm rechtliche Schritte, um Merck wegen des Gardasil-Betrugs zu verklagen. Seine gründlichen Untersuchungen durch seine Organisation Children’s Health Defense brachten Beweise dafür zutage, dass der Impfstoff die Zahl der Geburtsfehler bei Kindern von HPV-geimpften Müttern erhöht; Fehlgeburten haben um 2000 Prozent über dem Normalwert zugenommen, und Mädchen leiden etwa zehnmal häufiger unter schweren Komplikationen der Fortpflanzung, darunter Unfruchtbarkeit. Während eines Interviews im Progressive Radio Network bemerkte Kennedy, dass bei den Teilnehmerinnen der Gardasil-Studie ein zehnmal höheres Risiko besteht, an Gebärmutterhalskrebs zu sterben, als bei der Allgemeinbevölkerung. Das Risiko eines Eierstockversagens ist zehnmal höher, und 1 von 37 Mädchen, die den Impfstoff erhalten, erkrankt sechs Monate nach der Injektionsserie an einer Autoimmunerkrankung.

Kennedys Unterlagen zufolge, die er im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten hatte, entwickelten während Mercks eigener Gardasil-Studien 2,3 Prozent der Mädchen und Frauen im Alter zwischen 9 und 26 Jahren innerhalb von sieben Monaten nach der Impfung eine schwere Autoimmunerkrankung und lähmende neurologische Störungen. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Arthritis und Arthropathie, Autoimmunthyreoiditis, Zöliakie, Über- und Unterfunktion der Schilddrüse, entzündliche Darmerkrankungen, Psoriasis, Raynaud-Syndrom, rheumatoide Arthritis und Uveitis. Er erklärte, dass laut Mercks eigenen Statistiken die Wahrscheinlichkeit, dass Mädchen eine schwere Nebenwirkung der Impfung erleiden, hundertmal höher ist als die Wahrscheinlichkeit, vor Gebärmutterhalskrebs geschützt zu sein.

In einem Artikel im Journal of Law and Medical Ethics schrieben Forscher der University of British Columbia, dass Merck seit der Zulassung von Gardasil im Jahr 2006 „übermäßig aggressive Marketingstrategien und Lobbykampagnen verfolgt, die darauf abzielen, Gardasil als Pflichtimpfung zu bewerben“. Eine Strategie von Merck besteht darin, Schlupflöcher der FDA auszunutzen, um die Zulassung seiner Medikamente zu beschleunigen.[21]

Ein weiterer Skandal brach innerhalb der Impfstoffsparte von Merck aus, nachdem zwei Whistleblower aussagten, dass die Mumpskomponente in seinem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR) auf gefälschten Daten über seine Wirksamkeit basierte und das Unternehmen bewusst vorging, um den Markt für Mumpsimpfstoffe zu beherrschen. Die beiden Merck-Whistleblower, die Virologen Stephen Krahling und Joan Wlochowski, reichten Klage gegen Merck wegen Verstoßes gegen den False Claims Act ein. Der Anklage zufolge hatte Merck „die Testergebnisse seines Mumpsimpfstoffs gefälscht, um eine Wirksamkeitsrate von 95 Prozent zu erreichen. Das Unternehmen erreichte dies, indem es „einer Blutprobe tierische Antikörper hinzufügte, um den Eindruck erhöhter Antikörper zu erwecken.“[22] Dies würde sicherlich erklären, warum es in Sommercamps und auf Universitätsgeländen zu Mumpsausbrüchen unter den Geimpften kommt. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt und die Kläger erhielten von ihrem ehemaligen Arbeitgeber einen nicht genannten Betrag.

Merck hat enormen politischen und gesellschaftlichen Einfluss auf die nationale Wahrnehmung von Impfstoffen gewonnen. Ein Beispiel dafür ist Mercks Aggression hinter den Kulissen gegen den Film Vaxxed. Als der Dokumentarfilm offiziell für die Vorführung während des Tribeca Film Festivals 2016 in Manhattan ausgewählt wurde, erfuhren wir in einem früheren Bericht, dass Merck seine Fingerabdrücke bei der Entfernung und Zensur des Films hinterlassen hatte. Die Alfred Sloan Foundation ist der größte Sponsor des Festivals; auch der Impfbefürworter Bill Gates ist ein bemerkenswerter Spender. Eine der führenden Personen im Kuratorium der Stiftung war Dr. Peter Kim. Kim ist zufällig der ehemalige Präsident der Forschungslabors von Merck, der direkt für die Einführung von Gardasil und Mercks anderen Impfstoffen gegen das Zoster-Virus und das Rotavirus verantwortlich war. Der Film stellt eine harte Anklage gegen Dr. Julie Gerberding dar, die ehemalige Leiterin der CDC, die angeblich die Vertuschung von Daten koordinierte, die die Rolle von Thiomersal bei der Entstehung von Autismus bestätigten. Nachdem sie die Operationen der Behörde geleitet hatte, die Daten zu durchforsten und mit öffentlichen Geldern neue Studien zu initiieren, die die Unbedenklichkeit von Thiomersal belegen sollten, nahm Gerberding ihre Belohnung von der Pharmaindustrie an, indem sie die Leitung der Impfstoffabteilung von Merck übernahm. Darüber hinaus war Gerberding laut der Enthüllungen eines hochrangigen CDC-Wissenschaftlers, Dr. William Thompson, angeblich für die Vernichtung der CDC-Forschungsergebnisse verantwortlich, die zeigten, dass afroamerikanische Jungen durch den MMR-Impfstoff von Merck einem wesentlich höheren Risiko ausgesetzt waren, autistisch zu werden. Glücklicherweise bewahrte Dr. Thompson, der bei der Anordnung zur Vernichtung der Dokumente anwesend war, Kopien auf, die er später dem Kongressabgeordneten Bill Posy und dem unabhängigen Biologen Prof. Brian Hooker übergab. Seitdem weigert sich der Kongress, Anhörungen abzuhalten, und unterstützt damit die Vertuschung.

Mercks Zostavax, ein Gürtelrose-Impfstoff, war Gegenstand tausender Klagen, weil er mit Gürtelrose-Ausbrüchen, Verletzungen und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht wurde, anstatt die Krankheit zu verhindern. Die Kläger argumentierten, dass Merck die Anwender nicht vor den Risiken von Zostavax gewarnt habe. Im Jahr 2020 sprach eine Jury in einem Fall 120 Millionen Dollar Strafschadenersatz zu, während andere noch anhängig sind.

Merck war über seine Tochtergesellschaft Organon, die zuvor Opioidprodukte vermarktete, auch in die Opioidkrise des Landes verwickelt. Im Jahr 2021 wurde Organon von Merck abgespalten, wodurch Mercks direkte Beteiligung im Vergleich zu Rechtsstreitigkeiten gegen größere Opioidproduzenten wie Purdue Pharma und J&J begrenzt war.

Merck wurde vorgeworfen, Wucherpreise zu verhängen, insbesondere im Zusammenhang mit den Preisverhandlungen für Medicare-Medikamente, die durch das Inflationsreduktionsgesetz eingeführt wurden. Im Gegenzug reichte Merck im vergangenen Jahr Klage gegen das Gesundheitsministerium ein, da das Gesetz seine Rechte aus dem fünften Zusatzartikel zur Verfassung verletzte, da es seine Gewinne schädige und zukünftige Medikamenteninnovationen bedrohe. Der Fall ist ein Beispiel für den Widerstand der großen Pharmakonzerne gegen die Versuche der Regierung, die Medikamentenpreise zu regulieren.

Insgesamt haben diese Beispiele für Mercks Kultur der Gier, Täuschung, politischen Manöver und Aggression zahllose Menschen geschädigt. Die oberste Priorität des Unternehmens ist der Verkauf von Medikamenten; seine Geschichte voller Verbrechen und Vergehen sollte darauf hinweisen, dass das Unternehmen seiner Verpflichtung, Krankheiten vorzubeugen und zu behandeln, nicht gerecht wird. Das volle Ausmaß der Verluste, die Mercks Medikamente und Impfstoffe verursachen, lässt sich vielleicht nie richtig beziffern. Für Unternehmen wie Merck, Pfizer und Johnson & Johnson sind Verletzungen und Todesfälle der Kollateralschaden, wenn sie schlecht getestete Produkte so schnell wie möglich auf den Markt bringen.

Können wir wirklich darauf vertrauen, dass ein Unternehmen mit solch einem kriminellen Ruf ehrlich über die Sicherheitsdaten seiner Produkte spricht? Daher ist es für RFKs Bemühungen, Arzneimittel- und Impfstoffhersteller wie Merck zum Wohle der Allgemeinheit in Schach zu halten, von entscheidender Bedeutung. Die Reinigung der Bundesgesundheitsbehörden von zwanghaften Unternehmensinteressen wird das gesamte Konstrukt der Impfstoff-Pseudowissenschaft zerstören und der Öffentlichkeit wird klar, dass sie jahrzehntelang Versuchskaninchen für äußerst lukrative Geldkühe waren.

Pfizer

Wenn es notwendig ist, die Wirksamkeit und Sicherheit konventioneller Medikamente zu bewerten, muss man unbedingt die steigende Zahl iatrogener Verletzungen und Todesfälle – medizinischer Fehler – berücksichtigen, die in den USA mittlerweile nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache darstellen. Die Mehrzahl dieser Todesfälle ist auf Nebenwirkungen von von der FDA zugelassenen Medikamenten zurückzuführen und darauf, dass Patienten mehrere Medikamente verschrieben werden, ohne dass gründliche klinische Studien zur Sicherheit ihrer synergistischen Wirkungen durchgeführt wurden. Folglich ist die Aufsicht und Überwachung der auf dem Markt befindlichen Medikamente durch unsere Gesundheitsbehörden trostlos und tödlich.

Bild: Eingang zum ehemaligen Pfizer-Hauptsitz (1961–2023) (Lizenziert unter CC BY 2.0)

Zu den führenden Pharmaunternehmen, deren Medikamente und Produkte am meisten zur iatrogenen Epidemie des Landes beigetragen haben, gehört der multinationale Gigant Pfizer Inc. mit einem aktuellen Nettovermögen von 148 Milliarden Dollar. Pfizer ist eines der ältesten Pharmaunternehmen Amerikas und bietet über 300 Medikamente und Impfstoffe an, die in den Werkzeugkästen amerikanischer Ärzte alltäglich sind: Zoloft, Zantac, Viagra, Enbrel, Flagyl, Lipitor und mehrere Antibiotika. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Generika und dominiert seit kurzem mit seinen mRNA-Gentherapie-Injektionen den Markt für Covid-19-Impfstoffe. In der irrationalen Panik, schnell einen Impfstoff gegen das SARS-Virus auf den Markt zu bringen, war sein Covid-19-Impfstoff der erste, der eine Notfallzulassung erhielt

Pfizers lange Klagegeschichte reicht bis in die späten 1950er Jahre zurück. Dem Corporate Research Project zufolge steht das Unternehmen „seit mehr als 50 Jahren im Zentrum von Kontroversen über seine Medikamentenpreise.“[23] Bereits 1958 wurde das Unternehmen von der Federal Trade Commission wegen Preisabsprachen und falscher Angaben angeklagt, um auf zweifelhafte Weise ein Patent für Tetracyclin zu erwerben.[24] Zwei Jahre später erhob das Justizministerium in dieser Angelegenheit Kartellklage gegen den Vorstandsvorsitzenden und den Präsidenten von Pfizer.[25] 1996 zahlte das Pharmaunternehmen 408 Millionen Dollar, um einen weiteren Rechtsstreit wegen Preisabsprachen und Wucher gegenüber Apotheken beizulegen.[26] 2002 wurde Pfizer dabei erwischt, das staatliche Medicaid-Programm zu betrügen, weil es sein wichtigstes Cholesterinmedikament Lipitor zu viel berechnet hatte. Weitere ähnliche Anklagen umfassen einen Vergleich in Höhe von 784 Millionen Dollar wegen zu geringer Rückerstattungen an Medicaid und eine Geldstrafe von 107 Millionen Dollar wegen zu hoher Preise für sein Epilepsiemedikament Phenytoin-Natrium.[27]

Das Unternehmen ist sogar so weit gegangen, gefälschte Werbung zu machen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erstellte Pfizer schicke Anzeigen für das Journal of the American Medical Association für seine Antibiotika-Linie. Die Anzeigen enthielten namentlich genannte Ärzte, die für die Medikamente des Unternehmens warben. Einer Untersuchung des Saturday Review zufolge stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei den Ärzten um völlig fiktive Personen handelte.[28]

Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen mit seinem Covid-19-Impfstoff Comirnaty 12,8 Milliarden Dollar. Dieser Umsatz sank 2023 auf 1,7 Milliarden Dollar, da die öffentliche Nachfrage infolge der immer stärkeren Zunahme schwerer Nebenwirkungen und Todesfälle nach der Impfung stark zurückging. Gleichzeitig kämpft das Unternehmen vor Gericht gegen Hunderte von Klagen, weil sein beliebtes Sodbrennen-Medikament Zantac mit dem Karzinogen N-Nitrosodimethylamin (NDMA) verunreinigt ist, einem „extrem gefährlichen“ Gift, das in Raketentreibstoff und Industrieschmierstoffen verwendet wird. Obwohl die FDA fälschlicherweise behauptet, dass die NDMA-Werte in Zantac niedrig seien, wurden sie dennoch 3.000- bis 26.000-mal höher gemessen als der Sicherheitsgrenzwert der FDA.[29] Eine weitere Nebenwirkung von NDMA ist die Lebertoxizität, die zu Leberfibrose und Vernarbung führt.

Laut der Anwaltskanzlei Matthews and Associates würde der Impfstoff von Pfizer vielleicht nicht so unkritisch aufgegriffen werden, wenn die Mainstream-Medien ehrlich über den laufenden NDMA-Prozess und andere Auseinandersetzungen von Pfizer mit dem Gesetz berichten würden. Es gäbe mehr Aufmerksamkeit und berechtigten Verdacht, um zu hinterfragen, wie Pfizer in so kurzer Zeit einen wirklich sicheren und wirksamen Impfstoff entwickeln konnte.

Nach Durchsicht der Vorstrafen von J&J und Merck ist nicht annähernd so ein wahnsinniges ethisches Verhalten festzustellen, das ausschließlich dem Zweck diente, die eigene Marktkontrolle zu manipulieren, wie es bei Pfizer der Fall war. Das Unternehmen hat den Ruf, berüchtigte Hedgefonds-Aasgeier und Unterweltstrategien auszustechen, um Regierungen im Gegenzug für die Versorgung mit seinen Produkten zu schikanieren. So verlangte Pfizer beispielsweise von Argentinien, dem Unternehmen für alle gegen das Unternehmen angestrengten Zivilklagen Schadenersatz zu zahlen. Die Regierung ging einen Kompromiss ein und entschied, dass Pfizer nur Bußgelder für etwaige Fahrlässigkeit des Unternehmens in Bezug auf Lieferung und Vertrieb zahlen würde. Doch das war dem Impfstoffhersteller nicht recht. Stattdessen verlangte er von Argentinien, dass es seine Staatsvermögen – Bankreserven, Militärstützpunkte und Botschaftsgebäude – als Sicherheit für die Sicherung der Impfstofflieferungen bereitstellt.[30]

In Brasilien scheiterten die aggressiven und bösartigen Bemühungen von Pfizer. Das Unternehmen forderte die brasilianische Regierung auf, einen garantierten Fonds, der auf einem ausländischen Bankkonto hinterlegt war, herauszugeben und auf seine Staatsvermögen im Ausland zu verzichten. Pfizer forderte außerdem, dass das Unternehmen nicht für Verletzungen oder Todesfälle aufgrund seines Impfstoffs rechtlich haftbar gemacht werden könne. Zu Recht bezeichnete der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Forderungen von Pfizer als „Missbrauch“ und lehnte das Abkommen ab.[31]

Wenn dies den Eindruck erweckt, dass Pfizer ein Serientäter ist, der ärmere Länder ausbeutet, sind Argentinien und Brasilien nur zwei Beispiele. 1996 führte das Unternehmen illegale Versuchsreihen mit einem nicht zugelassenen experimentellen Antibiotikum, Trovan, an nigerianischen Kindern durch, ohne dass die Eltern davon wussten oder ihre Zustimmung gaben. Der Fall gelangte erst 2001 vor ein US-Bundesgericht, nachdem dreißig nigerianische Familien geklagt hatten. Nachdem 100 Kindern das Medikament als Versuchskaninchen verabreicht worden war, „starben elf Kinder im Versuch, andere erlitten Hirnschäden, wurden teilweise gelähmt oder wurden taub.“[31] Nigerianische medizinische Experten entschieden, dass Pfizer gegen internationales Recht verstoßen habe, und das US-Bundesverfahren wurde schließlich ein Jahrzehnt später gegen eine nicht genannte Summe beigelegt.

Pfizers schmutzige Politik und unsere mafiaähnlichen Aktivitäten im Nigeria-Skandal, die uns an Monsantos schmierige Machenschaften erinnern, gehen über die Gefahren eines experimentellen Antibiotikums hinaus. Wikileaks legte Depeschen des US-Außenministeriums vor, die zeigten, dass Pfizer Spione angeheuert hatte, um Schmutz auszugraben und einen ehemaligen nigerianischen Generalstaatsanwalt zu beschuldigen, damit die Klage fallen gelassen würde.[32] Wikileaks versuchte auch, die Schuld für den Skandal auf Ärzte ohne Grenzen abzuwälzen, indem es fälschlicherweise behauptete, die gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation sei für die Abgabe des Antibiotikums verantwortlich.[33]

Dank Präsident Reagans naivem Vaccine Injury Compensation Act sind die Impfstoffhersteller nicht mehr rechtlich für Nebenwirkungen von Impfstoffen haftbar. Pfizer hat von anderen Ländern verlangt, ihre Gesetze zu ändern, und zwar einzig und allein, um mit seinem Covid-Impfstoff maximale Gewinne zu erzielen. Pfizers Vorgehen ist absolut parasitär.

Im Jahr 2003, als es den Anschein machte, dass der Kongress einen Gesetzentwurf verabschieden könnte, der den Verkauf billigerer verschreibungspflichtiger Medikamente aus Kanada in den USA erlauben würde, versuchte Pfizer die Spielregeln zu ändern und kanadische Apotheken zu verpflichten, direkt bei Pfizer und nicht beim Großhändler zu bestellen, um den Markt zu beherrschen und die Lieferkette zu unterbrechen.[34]

Pfizers bisherige Bilanz an Bußgeldern und Gerichtsverfahren wegen Verstößen gegen seine Arzneimittelsicherheitsprofile und ethisches Marketing ist ebenso vernichtend. 2009 wurde das Unternehmen zu einer Geldstrafe von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt – damals der höchste Vergleich in der US-amerikanischen Pharmageschichte – wegen illegaler Werbung für seine Medikamente, darunter sein Schmerzmittel Bextra. 1,2 Milliarden Dollar waren allein für die Geldstrafe vorgesehen; damals war dies die höchste, die in den USA jemals zu einem bestimmten Thema verhängt wurde.[35] 2011 wurde Pfizer wegen krimineller Machenschaften für schuldig befunden, weil das Unternehmen sein Antiepileptikum Neurontin illegal vermarktet hatte, und bezahlte 142 Millionen Dollar.[36] Drei Jahre später wurde Pfizer zu einer Geldstrafe von 430 Millionen Dollar verurteilt, um eine Anklage wegen Bestechung von Ärzten zur Werbung und Verschreibung desselben Medikaments beizulegen.[37]

Anfang 2024 einigte sich Pfizer in einem bedeutenden Kartellverfahren mit einem Vergleich in Höhe von 93 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen bei einer Verschwörung mit Ranbaxy Laboratories erwischt worden war, um die Markteinführung von Generika seines erfolgreichen Cholesterinmedikaments Lipitor zu verzögern. Die Kläger warfen Pfizer vor, betrügerische Patente zu verwenden und Ranbaxy Anreize zu bieten, den Wettbewerb zu verzögern, um den hohen Preis von Lipitor zu schützen.

In anderen Fällen bewarb das Unternehmen sein Sodbrennenmedikament Protonix für nicht zugelassene Anwendungen und führte damit Ärzte und Gesundheitsdienstleister in die Irre. Der Fall entwickelte sich zu einem Medicaid-Betrug und kostete das Unternehmen 784 Millionen Dollar an Geldbußen. Im Jahr 2021 einigte sich Pfizer in einer Sammelklage auf 345 Millionen Dollar, nachdem das Unternehmen den Preis für seinen EpiPen, ein lebensrettendes Allergiemedikament, von 100 Dollar für eine Zweierpackung auf über 600 Dollar erhöht hatte.

Da der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer gegen Covid-19 inzwischen überall verbreitet ist, häufen sich die Berichte über Verletzungen und Todesfälle, und in der wissenschaftlichen Literatur häufen sich die Angaben zu neuen Nebenwirkungen und Todesursachen. China setzte die mRNA-Impfstoffe nach einer Reihe von Todesfällen unter älteren Norwegern aus. Die hoch angesehene Fachzeitschrift Science berichtete über die Bedenken hinsichtlich der Polyethylenglykol-Nanopartikel des Pfizer-Impfstoffs und dessen Zusammenhang mit schweren allergischen Reaktionen und Fällen von Anaphylaxie.[38] In einem Briefing des Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee der CDC wurde außerdem gewarnt, dass die Impfstoffversuche von Pfizer Anzeichen für ungewöhnliche und unerwartete Antikörperreaktionen, Zytokinstürme und pathogene Priming aufweisen, die zu schweren Erkrankungen und Todesfällen führen können.[39]

Daher gibt es keinerlei Beweise dafür, dass der Covid-19-Impfstoff von Pfizer wissenschaftlich und einvernehmlich als sicher eingestuft werden kann. Aber wie wir aus der oben aufgeführten Litanei der kriminellen Aktivitäten von Pfizer ersehen können, war die Sicherheit und Wirksamkeit eines Medikaments oder Produkts in der Führungsspitze des Unternehmens nie eine Priorität.

Insgesamt haben diese Beispiele für Pfizers Kultur der Gier, Täuschung, politischen Manöver und unredlichen Taktiken zusammengenommen zahllosen Menschen geschadet. Pfizers oberstes Gebot ist der Verkauf von Medikamenten; seine Geschichte voller Vergehen und Verbrechen sollte ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen weder Integrität noch medizinische Ethik besitzt und sich ernsthaft der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten verschrieben hat. Für Unternehmen wie Pfizer sind Verletzungen und Todesfälle der notwendige Kollateralschaden, wenn sie schlecht getestete Produkte so schnell wie möglich auf den Markt bringen. Unserer Meinung nach sollte auf das Pfizer-Logo ein schwarzer Warnhinweis geklebt werden.

Wenn wir also nicht einen Robert Kennedy Jr. an die Spitze des HHS setzen, jemanden von gleichem Format, Engagement und Erfahrung, der diese Verbrechen der Menschlichkeit anprangert und diese Einzelpersonen und Unternehmen für die iatrogene Quelle der Nation zur Rechenschaft zieht, wird sich nichts ändern. Vielmehr wird sich die Lage nur noch verschlimmern, wie wir während der Pandemie erlebt haben.

*

Richard Gale ist ausführender Produzent des Progressive Radio Network und ehemaliger leitender Forschungsanalyst in der Biotechnologie- und Genombranche.

Dr. Gary Null ist Moderator der am längsten laufenden öffentlichen Radiosendung des Landes zum Thema alternative Medizin und Ernährungsmedizin und ein mehrfach preisgekrönter Dokumentarfilmregisseur, der unter anderem für seinen jüngsten Film „Last Call to Tomorrow“ ausgezeichnet wurde.

Sie sind regelmäßige Mitarbeiter von Global Research.

Vorgestelltes Bild: Antikes griechisches Gemälde in einer Vase, das einen Arzt ( Iatros ) zeigt, der einen Patienten zur Ader lässt (Aus der Public Domain)

