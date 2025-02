„Die Leute interessiert Ihr Framing nicht mehr“ – Weidel zerlegt Miosga

Die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, hat sich am Sonntag in der Sendung von Caren Miosga den üblichen Anfeindungen gestellt. Die Moderatorin hatte dabei allerlei Holocaust-Vergleiche und Framings parat, die Weidel souverän konterte. Sie erwiderte, die Leute in Deutschland würden diese Framings nicht mehr interessieren, stattdessen interessiere die Menschen die aktuelle Lage im Land.

Zur Sprache kam auch die Energiepolitik rund um Nord Stream. Weidel betonte, die Versorgung Deutschlands mit russischem Erdgas sei Hauptpriorität. Als zweitstärkste Kraft im Land wolle sie sich auch einsetzen, die Beziehungen zu den USA, China und Russland wiederherzustellen, die sich auf einem so schlechten Stand befinden würden wie nie zuvor.

Frau Miosga sollte endlich mal lernen, ein vernünftiges Interview zu führen und nicht ständig ihre Interviewpartnerin zu unterbrechen. Solche unfähigen Leute werden auch noch von unseren zwangsfinanzierten „Demokratie“-Gebühren bezahlt. Unglaublich wie der ÖRR mit der „Demokratie“-Abgabe umgeht. Richtig souverän wäre Frau Weidel erst dann gewesen, wenn Sie Frau Miosga freundlichst gebeten hätte, sie nicht andauernd zu unterbrechen.

Die deutsche Industrie kann erst dann wieder an Fahrt aufnehmen, wenn sie mit preiswerter Energie gespeist wird. Außerdem hat Frau Weidel vollkommen recht, dass die Beziehungen zu China und Russland grottenschlecht sind. Und welcher Göre ist das zu verdanken? Darüber aber wird geschwiegen. Nicht wahr, Frau Miosga! Immer schön weiter wie bisher.

Nein, es soll keine Werbung für Frau Weidel sein, sondern eine Absage an den überflüssigen ÖRR. Da die Wahl irgendeiner Partei für mich nicht in Frage kommt (Argumente habe ich oft genug geliefert), erübrigt sich auch jegliche Werbung meinerseits.

Es geht auch ohne Parteien. Ein Ansatz dazu unter Heureka. Aber wer will das schon? Dann doch lieber Sklaverei.

„Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazin und anderen großen Publikationen dankbar, Ihre Direktoren haben unsere Versammlung besucht und sie haben das Versprechen ihrer Diskretion seit nahezu 40 Jahren gehalten. Es wäre für uns unmöglich gewesen, unsere Pläne für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre den Schweinwerfern der Publizität ausgesetzt gewesen wären.“ (David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger )

