Die letzten Lebensadern der Stadt Gaza brechen zusammen, während die israelischen Angriffe sogar zunehmen

(Red.) Es lässt sich in Worten kaum ausdrücken, was gegenwärtig im Gaza-Streifen und speziell in Gaza-Stadt abläuft: Die israelische Armee hat die Bevölkerung der Stadt aufgerufen, die Stadt Richtung Süden zu verlassen, und sie bombardiert seither die Stadt immer intensiver. Tausende sind auf der Flucht, obwohl sie nicht wissen, wohin sie fliehen sollen, denn die sogenannten „humanitären Zonen“ sind klein und bereits total überfüllt. Zum Leben fehlt dort Alles: Wasser, Lebensmittel, medizinische Versorgung, usw. Aber die Welt schaut zu und etliche Staaten – darunter die USA und auch Deutschland – liefern an Israel noch immer Waffen. Es ist einfach grauenhaft. (cm)

Gaza (QNN) – Die letzten verbliebenen Lebensadern für Zivilisten in Gaza-Stadt, darunter Unterkünfte und Hilfspassagen, brechen zusammen, während Israel seine Angriffe verstärkt, warnt das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) angesichts der Pläne, die Stadt zu besetzen und mehr als eine Million Einwohner gewaltsam zu vertreiben.

Innerhalb von fünf Tagen wurden 11 UNRWA-Schutzräume, in denen 11.000 Menschen untergebracht waren, von Israel angegriffen, so OCHA. Seit Israel den Waffenstillstand im März gebrochen hat, wurden mehr als eine Million Menschen vertrieben, darunter 200.000 im letzten Monat und 56.000 allein seit Sonntag, fügte OCHA hinzu. (Auszeichnung durch die Redaktion.)

Hilfsorganisationen liefern täglich Weizenmehl, Lebensmittelpakete und fast 560.000 Mahlzeiten, aber OCHA bestätigte, dass Israel diese Bemühungen „systematisch blockiert”, und verwies dabei auf die Schließung des Zikim-Grenzübergangs im Norden Gazas und das Verbot bestimmter Lebensmittel durch Israel.

„Die Möglichkeiten, hungernde Menschen zu unterstützen, werden systematisch blockiert. Jede Woche werden neue Beschränkungen verhängt”, erklärte die Organisation.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte, dass die Krankenhäuser in Gaza „kurz vor dem Zusammenbruch“ stehen.

Am Donnerstag erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass die israelischen Angriffe, die sich derzeit auf Gaza-Stadt konzentrieren, „neue Wellen von Vertreibungen auslösen und traumatisierte Familien in ein immer kleiner werdendes Gebiet drängen, das für Menschen unwürdig ist“.

„Verletzte und Menschen mit Behinderungen können sich nicht in Sicherheit bringen, was ihr Leben in große Gefahr bringt“, sagte Tedros. „Wir fordern ein sofortiges Ende dieser unmenschlichen Zustände. Wir fordern einen Waffenstillstand.“

Berichten zufolge sind nur noch zwei Krankenhäuser in der größten Stadt des Gebiets, al-Shifa und al-Ahli, teilweise noch funktionsfähig.

Was geschieht in Gaza-Stadt?

Hunderte Palästinenser werden täglich durch die anhaltenden, wahllosen Bombardierungen Israels auf Gaza-Stadt, bei denen täglich Dutzende Zivilisten getötet werden, gewaltsam vertrieben.

Familien fliehen nach Süden, nachdem Israel ihnen gedroht hat, sich in die sogenannte „Sicherheitszone“ von al-Mawasi zu begeben, ein Gebiet, das überfüllt ist und wiederholt von israelischen Streitkräften angegriffen wurde.

Laut lokalen Quellen vor Ort wird Gaza-Stadt systematisch geräumt, Gebäude für Gebäude, Familie für Familie. Die Quellen fügten hinzu, dass die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe auf Gaza-Stadt intensiviert und Dutzende von Wohngebäuden und Unterkünften zerstört haben.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärte am Sonntag, Israel habe „systematische Bombardierungen von Hochhäusern, Wohngebäuden, Schulen und zivilen Einrichtungen mit dem Ziel der Auslöschung und Zwangsvertreibung“ durchgeführt, während seine Offensive auf Gaza-Stadt weitergeht.

„Während Israel behauptet, gegen den Widerstand vorzugehen, beweisen die Realitäten vor Ort zweifelsfrei, dass die Besatzungsmacht absichtlich und nach einer klaren Methodik Schulen, Moscheen, Krankenhäuser und medizinische Zentren bombardiert, Hochhäuser und Wohngebäude zerstört, Zelte von Vertriebenen zerstört und die Hauptquartiere verschiedener Institutionen, darunter auch internationaler Institutionen, die im humanitären Bereich tätig sind, ins Visier nimmt“, hieß es in einer Erklärung.

Der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Basal, sagte: „Was auf Gaza fällt, sind nicht nur Raketen, sondern Fässer voller Feuer und zerstörerische vulkanische Lava, die das Land und alles darauf verbrennen.“

Dies geschieht vor dem Hintergrund israelischer Pläne, Gaza-Stadt zu besetzen und die Bewohner der nördlichen Stadt durch gewaltsame Vertreibung ethnisch zu säubern.

Die Stadt wurde schwer bombardiert, und nach wochenlangen tödlichen Angriffen begannen die Streitkräfte, aus den Vororten vorzurücken.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigte den Start einer „mächtigen Operation in Gaza“, die am Dienstag begann und den Namen „Gideon’s Chariots 2“ trägt.

Der tödliche Angriff auf Gaza-Stadt wurde in Israel mit Jubel aufgenommen, als Verteidigungsminister Israel Katz sagte: „Gaza [Stadt] brennt.“ (Auszeichnung durch die Redaktion.)

Die Offensive begann am selben Tag, an dem unabhängige Experten im Auftrag des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen bestätigten, dass Israel in Gaza Völkermord begeht.

„Katastrophal“

Die Vereinten Nationen sagten, die Offensive habe Hunderte von Palästinensern nach Süden getrieben und damit die ohnehin schon katastrophale humanitäre Krise noch verschärft.

Olga Cherevko, Sprecherin des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, sagte, die Bedingungen seien „nichts weniger als katastrophal“.

„Es gibt einen ständigen Strom von Menschen, die aus dem Norden kommen, wobei viele die 22 km [14 Meilen] zur von Israel als „humanitäre Zone“ bezeichneten al-Mawasi zu Fuß zurücklegen“, sagte sie.

„Die hygienischen Bedingungen sind so schlecht, dass sie natürlich zu einer massiven Ausbreitung von Krankheiten, Hautausschlägen und allen möglichen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit führen.“

Mit ihrem Land verwurzelt

Trotz wiederholter Drohungen Israels mit Zwangsumsiedlungen und unerbittlichen Bombardements bestätigte das Medienbüro der Regierung in Gaza am Dienstag, dass mehr als eine Million Palästinenser im Norden des Gebiets „mit ihrem Land verwurzelt“ bleiben.

Das Büro gab an, dass von den 1,3 Millionen Menschen in Gaza-Stadt und den nördlich gelegenen Orten etwa 190.000 in den Süden geflohen sind, während 15.000 aufgrund der katastrophalen Bedingungen in den Gebieten, die das israelische Militär als „Sicherheitszonen“ ausgewiesen hatte, in den Norden zurückgekehrt sind.

Die lokalen Behörden stellten fest, dass Israel regelmäßig Rafah und al-Mawasi in der Nähe von Khan Younis angegriffen hat, wo es die Menschen zur Flucht aufgefordert hat. „In diesen Gebieten fehlen die grundlegenden Lebensnotwendigkeiten völlig, es gibt keine Krankenhäuser, keine Infrastruktur und keine grundlegenden Dienstleistungen wie Wasser, Nahrung, Unterkunft, Strom oder Bildung, was das Leben dort fast unmöglich macht“, erklärte das Büro in einer Stellungnahme.

Dieses Gebiet mache nicht mehr als 12 Prozent der Gesamtfläche des Gazastreifens aus, fügte es hinzu und wies darauf hin, dass die israelische Besatzungsmacht „versucht, über 1,7 Millionen Menschen gewaltsam auf diesem begrenzten Raum einzusperren, als Teil eines umfassenderen Plans zur Errichtung von faktischen ‚Konzentrationslagern‘“. (Auszeichnung durch die Redaktion.)

„Dies ist Teil einer systematischen Politik der Zwangsumsiedlung, die darauf abzielt, den Norden des Gazastreifens und die Stadt Gaza von ihren Bewohnern zu entvölkern, was ein klares Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht darstellt.“

(Red.) Zum Originalartikel auf Countercurrents.org in US-englischer Sprache.

