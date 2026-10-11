Die letzte Bastion der Freiheit in Europa ist gefallen

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Was ist Ehre? Was ist Moral? Was ist Gerechtigkeit? Wenn alles gesagt ist, was zählt am Ende? Was waren die Werte unserer Väter, unseres Stammes, unseres Volkes? Wofür haben unsere Vorfahren gelebt? Für uns? Und was ist aus uns geworden? Wollen wir wirklich alle so werden wie die Amerikaner? Wirklich?

Die amerikanische Regierung schloss über 400 Verträge mit den Stämmen der Indianer. 374 wurden offiziell vom Kongress ratifiziert. Nicht ein einziger dieser Verträge wurde je von der amerikanischen Regierung voll erfüllt. Nicht einer!

Dann, im Jahre 1890, erklärte die Regierung die Eroberung des „wilden Westens“ als vollendet. Das Massaker von Wounded Knee, im Dezember 1890, unterwarf den letzten Widerstand der Ureinwohner. Konnte jetzt Frieden herrschen?

Nein, denn ab dem Jahre 1898 richtete sich die Politik der amerikanischen Regierung auf die Eroberung von Gebieten jenseits des eigenen Kontinentes aus. In jenem Jahr 1898 allein vereinnahmten die U.S.A. Kuba, die Philippinen, Puerto Rico, Guam und erklärten auch Hawaii formell als den U.S.A. zugehörig. Frieden?

Nein. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hielten sich die Amerikaner in Europa zwar zunächst zurück. Sie überließen das große Sterben den Europäern. Erst in der Schlussphase tauchten sie stets mit ihren Menschenmassen und neuen Waffen auf, um den Krieg für sich zu entscheiden. 1945 waren die Amerikaner die unumschränkten Herrscher auf Erden. Lediglich das widerspenstige Land mit Namen Sowjetunion wollte sich nicht fügen. Auf Nachfrage erhielt man aus Washington über die Jahre stets die gleiche Antwort: „Wir arbeiten daran.“ Jetzt an Russland. Das gilt bis heute, selbst nach Ende des kalten Krieges. Frieden?

Nein. Die Amerikaner schufen sich eine Reihe von internationalen Organisationen, die vor allem der Kontrolle der Europäer und als Waffe gegenüber Drittstaaten dienen sollten. Wir wollen uns hier mit der NATO beschäftigen.

Nach dem Beitritt von Schweden und Finnland gehören von den größeren Ländern in Europa (abgesehen von Liechtenstein, Andorra etc.) nur noch Irland, Österreich, die Schweiz und Serbien nicht der NATO an. Für alle vier Länder gilt die gleiche obige Aussage, jetzt seitens NATO/U.S.A.: „Wir arbeiten daran“.

Man kann wohl berechtigterweise sagen, dass die NATO ein Herrschaftsinstrument der U.S.A. ist. Ohne die U.S.A. wäre die NATO ohnehin ein völlig harmloser Papiertiger. Frage: Ist die NATO eine Organisation des Friedens auf der Welt?

Nun, man muss feststellen dass etwa 90 % aller aktuellen Kriege auf der Welt von den U.S.A. und ihrem engstem Verbündeten Israel ausgelöst wurden. Auch die Verursacher der beiden großen Konflikte in der Ukraine und im Mittleren Osten sind die U.S.A. und Israel. Unterstützt von der NATO.

Nein, Frieden ist nicht erwünscht: Am 15. August im Jahre 2025 trafen sich Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska, um den Ukraine Konflikt zu lösen. Am Ende kam es, als Bestätigung der Abmachungen, zu einem Handschlag. Präsident Putin, ein Mann von Ehre, ging davon aus, dass ein Handschlag so gut sei wie ein Vertrag. Er irrte sich. Die Amerikaner erfüllten nicht eine einzige der Abmachungen.

Am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, unterzeichnete Donald Trump im Schloss Versailles in Frankreich großspurig das „Memorandum of Understanding“ mit dem Iran. Damit war eine Basis für den Frieden geschaffen. Allerdings hat Trump bis auf den heutigen Tag nicht eine einzige der Bedingungen in dem Vertrag erfüllt. Die aktuelle amerikanische Regierung verhält sich wie die amerikanischen Regierungen im 18. und 19. Jahrhundert gegenüber den Indianern: Lügen und Betrügen, Morden und Rauben. Der Wert von Ehre ist ihnen fremd.

Und nicht eine einzige Nation wagt es, Sanktionen gegenüber den Amerikanern zu verhängen, so wie die U.S.A. selbst das in großer Zahl anderen Staaten antun.

Zur Erklärung des Verhaltens der Amerikaner werden Einflüsse durch Globalisten oder Neoliberalisten angeführt. Man kann genauso gut von Mafia sprechen. Die amerikanische Regierung ist eine Verbrecherorganisation. Eine Verbrecherorganisation, die nach weiteren Opfern sucht. Wie z.B. der Schweiz.

Die Schweiz und die NATO

Auf dem Wiener Kongress 1815 gab es Bestrebungen von Staaten, die Schweiz unter sich aufzuteilen. Es war vor allem das Verdienst des russischen Zaren Alexander I., dass die Schweiz überlebte und sich als neutrales Land erklären durfte. Alexander I. hatte als Erzieher den Schweizer Frederic-Cesar de La Harpe, der ihm auch in späteren Jahren als Berater diente und großen Einfluss in dieser entscheidenden Schicksalsstunde der Schweiz auf den Zaren ausübte.

Zum Dank hat die Schweiz inzwischen Sanktionen gegenüber Russland verhängt und hat die Ukraine mit Milliarden von Euro unterstützt. Sie sehen, von Ehre ist auch in der Schweiz heute nicht mehr viel übrig geblieben. Dukatenscheißer sind das, Materialisten, Kleingeister, moralische Armleuchter wie in anderen deutschen Landen, die sich von primitiven Propagandisten einschüchtern lassen.

Wir lernen: Letzten Endes gilt: Gleich und gleich gesellt sich gern. Das gilt auch für Sie. Daher: Passen Sie auf, mit wem Sie sich da einlassen. Die Schweizer wollten nicht hören. Sie verkauften ihre Ehre. Jetzt ist das eigentlich bisher undenkbare in der Schweiz denkbar geworden: Der Beitritt der Schweiz in die NATO.

Volksinitiative am 27. September 2026

Am 27. September fand in der Schweiz eine Volksabstimmung zum Thema „Wahrung der schweizerischen Neutralität“ statt. 70,2 % der Stimmen lehnten die Initiative ab.

Das Ziel dieser Initiative war, die Neutralität neu zu definieren, um eben ein Verhalten zu vermeiden, wie es die Schweizer Regierung aktuell gegenüber Russland und der Ukraine an den Tag legt. Neutral bedeutet doch wohl, dass man eben in einem Krieg nicht Partei ergreifen darf.

Seit dem Jahre 1515, so weit geht die Neutralität der Schweiz zurück, seit dem Jahre 1515 war eigentlich immer in der Schweiz klar gewesen, was Neutralität in der Realität bedeutete. Und heute? Russland hat inzwischen die Schweiz als Feindstaat eingestuft. Die Glaubwürdigkeit der Schweizer Neutralität ist dahin.

Indiz: Wer will heute noch, so wie dereinst, Verhandlungen in der Schweiz abhalten, auf neutralem Boden? Alle Welt weiß: Die Schweiz ist nicht mehr neutral.

Wie konnte es dazu kommen, dass diese hoch gebildeten, geschichtsträchtigen Schweizer auf einmal bereit sind, ihre viel gepriesene Neutralität aufzugeben? Und was außerdem noch verwundert: Die Stimmbeteiligung lag bei lediglich 47,07 %. Und das bei einer existentiellen Frage. Was ist das für ein Volk?

Position vom Schweizer Bundesrat und Schweizer Parlament

Hat die Schweizer Regierung das Volk zur Wahl ermuntert? Nein, die Regierung der Schweiz und auch das Schweizer Parlament lehnten von Anfang an öffentlich die Neutralitätsinitiative ab. Die Politiker behaupten, dass eine absolute Neutralität ihren Handlungsspielraum in einer unsicheren Welt unnötig einenge.

Man muss dem hinzufügen, dass die Schweiz über die letzten Jahre de facto längst ihre Neutralität aufgegeben hat. Es gibt gar einen Schweizer Botschafter bei der NATO in Brüssel. Und auch im Verhältnis zur EU sind über die Jahre enge Beziehungen aufgebaut worden, die den Handlungsspielraum, entgegen den Aussagen der Regierung, nicht ausweiten, sondern immer weiter einengen.

Die Schweizer Armee ist in ihrer aktuellen Entwicklung bereits so ausgerichtet, dass sie im Konfliktfall in die NATO integriert werden kann. Und das, obwohl es keinerlei vertragliche Grundlagen dafür gibt. Wie heute üblich in der Politik: Die Politiker machen einfach.

Wie ändert man eine Regierung?

Sie mögen davon ausgehen, dass eine Demokratie mit Wahlen zu tun hat und dass diese Wahlen entscheiden, wer ein Land regiert. Das ist ein Irrtum.

Durch Wahlen werden nur bestimmte Positionen in der Regierung ausgefüllt. Die meisten Positionen in einer Regierung, die gesamte Administration, werden aber eben nicht durch Wahlen ausgefüllt. Welcher General wird gewählt? Keiner. Welcher Oberstaatssekretär oder Beamte im Verteidigungsministerium oder im Außenministerium wird durch die Bürger gewählt? Keiner.

Und wie wählen Sie die einflussreichen Mitglieder der Denkfabriken und Lobbygruppen und Medien? Sie haben auf deren Auswahl keinerlei Einfluss.

Kritische Schweizer Wissenschaftler, wie z.B. Pascal Lottaz oder Daniele Ganser oder Rafael Lutz hatten über Monate vor der Abstimmung die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen versucht, wie sie manipuliert wurde.

Vor allem Rafael Lutz hat in seinem Buch „NATO-Netzwerk in der Schweiz“, Untertitel: „Wer die Neutralität globalen Machtinteressen opfert“ aufgezeigt, wie über die Jahre die Schlüsselpositionen in der Schweizer Regierungsmaschinerie „gesäubert“ und mit „Atlantikern“ besetzt wurden.

Diese Neubesetzung von Schlüsselpositionen betraf aber nicht nur die Verwaltung, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, sondern auch die Medien und die NGOs und die Lobbygruppen. Wie Rafael Lutz sagt: „Das transatlantische NATO Netzwerk regiert in den wichtigsten Fragen der Sicherheits- und Außenpolitik.“ Dieser Trend habe sich vor allem seit dem Beginn des Ukrainekonfliktes noch verstärkt.

So wurde also bereits allmählich, über die letzten Jahre, de facto eine neue Schweiz geschaffen, die sich allerdings de jure noch immer für neutral hält. Eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Und die Schweizer machen diesen Betrug mit.

Die Rolle der Propaganda

Man könnte meinen, dass im Jahre 2026 die Aufklärung so weit fortgeschritten sei, dass gebildete Menschen die Machenschaften von Propaganda durchschauen und in einer selbständigen Entscheidung sich den Herausforderungen dieser Welt zu stellen in der Lage sind.

Was über die letzten Monate in der Schweiz geschah war eine Propagandaschlacht, die den Ukrainekonflikt in den Mittelpunkt der Diskussion um eine „flexiblere“ Neutralität stellte. Um es krass auszudrücken: Es ging nur noch um Putin. Putin wurde zum Popanz aufgebaut, der Europa überfallen und vereinnahmen will. Natürlich auch die Schweiz. Eine wahrhaftig für unsere Zeit primitive, beschämende Bearbeitung eines gebildeten Volkes, die leider zum Erfolg führte.

Man nennt das heutzutage „reframing“, also ein Problem in einen anderen Rahmen umsiedeln. Es geht primär angeblich eben nicht mehr um Neutralität, sondern um Schutz gegen einen bestimmten Feind. Vor allem wird in dem Zusammenhang ein Problem von der intellektuellen Ebene auf die Ebene der niedersten Instinkte des Menschen verschoben. Emotionen, Emotionen, Emotionen.

Wenn das in der Schweiz funktioniert, dann wird das überall in Europa funktionieren. Es braucht nur ein wenig Geduld und genügend Mitläufer, die sich in den entscheidenden Positionen der Macht verbiegen lassen, und natürlich genug Geld, um die Bürger ausreichend, immer und immer wieder, mit Propaganda zu bearbeiten, bis die Botschaften sich im Hirn festgesetzt haben.

Das politische System Schweiz

Sie kennen die Geschichte von Wilhelm Tell. Ja, die Freiheit war für die Schweizer seit ewigen Zeiten ihr teuerstes Gut. Daher waren sie nie bereit, ihre Freiheit an eine Zentrale in einer Hauptstadt abzugeben. Und die Eidgenossenschaft verließ sich stets auf ihre „bewaffnete Neutralität“. Wehrpflicht für alle. Jeder Mann hatte die Waffe zu Hause im Schrank. Die Schweiz mit all ihren Bergen und mit ihrer gut ausgebildeten Armee galt letzten Endes als uneinnehmbar.

Die Politiker im fernen Bern waren also letztendlich nicht mehr als ein notwendiges Übel. Man muss aber wohl inzwischen einräumen, dass sich diese Bürokratie in Bern, obwohl sie stets durch Volksentscheide herausgefordert werden kann, dass diese Bürokratie in Bern ein Eigenleben entwickelt hat, mit einer Machtbasis, die in der Realität nicht mehr realistisch von der Bevölkerung herausgefordert und in ihre Schranken gewiesen werden kann.

Das Parlament wird, wie in allen anderen Ländern in Westeuropa, direkt von den Wählern gewählt. Aber nicht die Regierung. Die Regierung, der Bundesrat, ist ein Kollegium aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern. Der Vorsitz wechselt jedes Jahr. Das Parlament wählt die Mitglieder dieses Bundesrates. Es gibt für die Mitglieder des Bundesrates keine rechtliche Beschränkung der Amtszeit. Die erste Amtsdauer beträgt vier Jahre. Eine Wiederwahl ist beliebig oft möglich.

Durchschnittlich liegt die Amtszeit bei etwa 10 Jahren. Es gibt kein Misstrauensvotum. Dass eine Person, die noch einmal kandidiert, nicht wiedergewählt wird, geschah in der Geschichte der modernen Schweiz seit 1848 erst viermal. Die Rekordamtszeit liegt bei 32 Jahren.

Es kam also auch in der Schweiz zu einer Herausbildung einer politischen Elite, die vom Volke eben nicht mehr kontrolliert werden kann. Also, wer kontrolliert wen? Das Volk kontrolliert nicht mehr die Regierung. Die politische Elite kontrolliert, beherrscht das Volk. Quod erat demonstrandum. Was zu beweisen war.

Ein Schlusswort

Die Grundregel für jeden Bürger, für jedes Volk lautet doch wohl: Gib niemals Deine Souveränität auf. Denn wenn Du Deine Souveränität aufgibst, dann verlierst Du auch Deine Freiheit. Deine Freiheit aber ist Dein höchstes Gut.

Die EU, die NATO, die Weltbank und viele andere Organisationen sind Waffen, die die Völker dieser Welt unterwerfen sollen. Sie sind an sich völlig sinnlos. Sie sind gar schädlich. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen nicht einmal eine Zentralbank. Und natürlich auch keinen Euro. Das sind alles Waffen gegen uns.

Auch die NATO. Die Mehrheit der Schweizer hat das nicht kapiert. Es ist ernüchternd festzustellen, dass die 20:80 oder die 30:70 Regel nicht einmal in der Schweiz durchbrochen werden konnte. Es gibt wohl immer und überall eine Minderheit von geistig und intellektuell wachen, freien Menschen. Die Mehrheit aber lässt sich stets in eine gewünschte Richtung leiten. Diese Erkenntnis allein führt uns zu der niederschlagenden Schlussfolgerung, dass unsere Art von Demokratie niemals funktionieren wird. Noch schlimmer: Es ist daher in der Tat doch wohl korrekt, zu behaupten, dass unsere Art von Demokratie erfunden wurde, um wahre Demokratie zu verhindern. Selbst in der Schweiz.

Der Anfang vom Ende der Schweiz lässt sich auf den 27. September des Jahres 2026 datieren. In Zukunft werden Geschichtsbücher über die Schweiz folgendermaßen beginnen: „Es war einmal.“

Der 27. September des Jahres 2026 ist ein trauriger Tag für die Schweizer, für die Deutschen und für die Europäer. Wer soll jetzt noch für unsere Freiheit streiten?

(Visited 41 times, 25 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …