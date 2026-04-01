Die langfristigen Aussichten für diesen tragischen Krieg

Mehr als ein Monat ist bereits seit Beginn des Dritten Golfkriegs vergangen. Es ist an der Zeit, einige Berechnungen und Prognosen anzustellen

Lorenzo Maria Pacini (strategic culture)

Bestandsaufnahme

Mehr als ein Monat ist bereits seit Beginn des Dritten Golfkriegs vergangen. Es ist an der Zeit, einige Berechnungen und Prognosen anzustellen.

Zunächst die vorläufigen Überlegungen und den aktuellen Stand des Konflikts.

Der Iran hat der ganzen Welt gezeigt, dass der kollektive Westen durch die Blockade der Straße von Hormus in eine Krise gestürzt werden kann.

Dieser erste Punkt darf nicht unbemerkt bleiben. Die Blockade der Straße von Hormus ist derzeit der zentralste und wichtigste Aspekt des Konflikts. Der Mangel an Energielieferungen lähmt die westlichen Volkswirtschaften (und die Politik) und stürzt die halbe Welt in eine bevorstehende und beispiellose Krise. Diese Blockade wird die wirtschaftliche, kommerzielle und monetäre Geschichte der ganzen Welt komplett umgestalten. Und jeder hat gesehen, dass es „sehr wenig“ braucht, um die westliche Arroganz zu zerschlagen, weil etwa 200 Länder beobachten, was passiert, und mindestens die Hälfte dieser Zahl hat ein ernsthaftes Interesse daran, den Zusammenbruch des Westens zu sehen.

Der Iran hat gezeigt, dass ohne Energie die westliche Macht zusammenbricht.

Bis heute sprechen wir von etwa 20–30% der Energieversorgung, was sicherlich nicht die Summe ist, noch ist es unmöglich, sie neu zu kalibrieren. Es ist jedoch ebenso wahr, dass der kollektive Westen Schwierigkeiten hat, eine Alternative zu finden. Wir sprechen von einem System von Ländern, die auf Energieimporte angewiesen sind und nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Das bedeutet, dass der Iran jetzt die Zukunft eines ganzen Teils der Welt in den Händen hält und dass dieser Konflikt einen Großteil der Zukunft des Westens bestimmen wird. Die Rhetorik der Alten Welt bröckelt angesichts der harten Realität der Geopolitik.

Der Iran schafft es, sich gegen eine Supermacht und eine weitere Atommacht zu stellen.

Das war undenkbar für die westliche Gemeinschaft, aber es geschieht: Der Iran stellt sich gegen die USA, eine nukleare Supermacht, und Israel, eine Atommacht. Die Spielregeln wurden neu geschrieben. Die nukleare Abschreckung des zwanzigsten Jahrhunderts gerät ins Stocken. Die Zivilisation ist immer noch stärker als Barbarei.

Nichts wird jemals wieder dasselbe sein, und der Iran brauchte, um dies allen zu erklären, insbesondere Europa.

Europa ist ein Kontinent der Blinden, die die Blinden führen. Die völlige Hartnäckigkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs ist der Untergang der europäischen Bevölkerung. Die Welt bewegt sich auf eine multipolare Ordnung zu, aber sie versuchen verzweifelt, ihr altes System zu verewigen. Der Konflikt in der Ukraine reichte nicht aus, um die Menschen aufzuwecken; vielleicht wird sich jetzt, wenn die Preise in die Höhe schießen, (hoffentlich) etwas ändern.

Lasst uns argumentieren

Lassen Sie uns damit das Argument entwickeln.

Das Hauptziel der Vereinigten Staaten ist es, die Volksrepublik China daran zu hindern, ein Niveau der technologischen Entwicklung zu erreichen, das die strategische Kluft zwischen Washington und Peking endgültig unwiederbringlich machen würde. In diesem Sinne stellt die Ausrichtung auf geopolitische Knotenpunkte wie Venezuela und Iran eine indirekte Eindämmungsstrategie dar. Für China stellt Venezuela einen Energie- und Logistik-Außenposten dar, der für die Durchdringung Amerikas nützlich ist, während der Iran als wirtschaftlicher und politischer Dreh- und Angelpunkt im Nahen Osten dient, der für die sogenannte „Neue Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative) von entscheidender Bedeutung ist. Die Vereinigten Staaten verstehen, dass die Schwächung dieser Allianzen darauf hinausläuft, die systemische Projektion der chinesischen Macht zu verlangsamen. Es ist Geopolitik für Dummies, mehr nicht.

Die einzigartige Natur des chinesischen Modells – basierend auf einer geplanten, disziplinierten Staatswirtschaft, die von einer konfuzianischen Machtvision durchdrungen ist – gibt Peking jedoch eine außergewöhnliche Fähigkeit, geopolitische Schocks zu absorbieren. Der chinesische strategische Pragmatismus funktioniert nach einem alten Muster, das auf die Maximen von Sun Tzu zurückgeführt werden kann: Kämpfe niemals einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst. Dies impliziert, dass China sich nicht der offenen militärischen Feindseligkeit aussetzt, sondern es vorzieht, geduldig in den wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Bereichen zu manövrieren, sich an die Bewegungen des Feindes anzupassen und Hindernisse in Möglichkeiten umzuwandeln, um seine eigenen Flugbahnen der internen Konsolidierung neu zu definieren.

Die Landschaft des Nahen Ostens erlebt eine der tiefgreifendsten geopolitischen Rekonfigurationen seit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die in den 1920er Jahren von der London-Paris-Achse etablierte künstliche Karte, die später nach dem Zweiten Weltkrieg unter US-Revisoren verwaltet wurde, ist nun völlig veraltet. Die Petro-Monarchien des Golfs, die auf Rentiersystemen und der Abhängigkeit vom Dollar basieren, stehen vor einer Überlebenskrise. Der fortschreitende Niedergang des Dollars als hegemoniale Währung untergräbt nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen von Staaten wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait, sondern stellt auch die gesamte politisch-finanzielle Architektur in Frage, die die Ölordnung seit 1973 aufrechterhält.

Der Zusammenbruch des Dollar-Öl-Systems wird disruptive Auswirkungen haben: Einerseits wird es die Fähigkeit der Golfmonarchien schwächen, die innere Stabilität und den Konsens aufrechtzuerhalten; auf der anderen Seite wird es Einflussräume für neue Akteure wie den Iran, die Türkei und indirekt China und Russland eröffnen. In diesem Übergang werden die Vereinigten Staaten versuchen, die Kontrolle durch strategisches Chaos zu behalten und regionale Spannungen zu schüren, um die Bildung einer neuen Ordnung im Nahen Osten zu verhindern, die nicht mit ihrer Dominanz übereinstimmt. Die Linearität dieses Plans ist jedoch kompromittiert: Bündnisse verschieben sich, sektiererische und politische Bruchlinien vermehren sich, und die alte koloniale Ordnung des Nahen Ostens wird durch die innere und transkontinentale Dynamik zunehmend untergraben.

Im Gegensatz zu dem, was viele Beobachter behaupten, ist die totale Entdollarisierung selbst für China und Russland kein vorteilhaftes Ziel. Der vollständige Zusammenbruch des Dollars würde in der Tat einen systemischen Zusammenbruch der Weltwirtschaft auslösen und eine Vertrauenskrise in den internationalen Handel und die Währungsreserven auslösen. Peking und Moskau hingegen streben eine Umgestaltung der Stärke des Dollars an – das heißt, einen Übergang zu einem multipolaren Währungssystem, das die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten verringert, aber seine Rolle als globaler Maßstab nicht beseitigt.

In diesem Zusammenhang spielt der Iran eine symbolische und funktionale Rolle: Durch die Forderung nach internationalen Zahlungen in Yuan stärkt Teheran seine Integration in die chinesische Wirtschaft und hilft, die Verwendung der Währung Pekings auf den Energiemärkten zu konsolidieren. Dieser Schritt zielt nicht darauf ab, den Dollar zu zerstören, sondern das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Washington einen Teil des Einflusses zu entziehen, den es durch die Kontrolle der Finanzkreisläufe und der internationalen Sanktionen ausübt. Der „Währungskrieg“ entsteht daher als integraler Bestandteil des hegemonalen Wettbewerbs zwischen Machtmodellen – dem amerikanischen liberalen Modell und dem chinesischen staatlich ausgerichteten Modell – sowohl globalisiert, als auch antithetisch in ihren kulturellen Grundlagen.

Europa, das Opfer

Auf dem globalen Schachbrett befindet sich Europa wieder einmal in der Position eines Nebenopfers der Strategien der Großmächte. Nach drei Jahrzehnten wirtschaftlicher Stagnation, die durch Sanktionen gegen Russland und Energieturbulenzen verschärft wird, bewegt sich die Europäische Union in Richtung eines Paradigmas der „Kriegswirtschaft“. Die europäischen Institutionen, die sich der Zerbrechlichkeit des industriellen Systems und der Energieschwachstellen bewusst sind, fördern massive Investitionen in den Verteidigungssektor, die als Sicherheitsmaßnahmen dargestellt werden, aber dazu dienen, die inländische Produktion künstlich zu erhalten.

Sowohl der NATO-Generalsekretär als auch die Europäische Kommission betonten vor Monaten die Notwendigkeit einer „Wirtschaftsmobilisierung in Kriegszeiten“, ein klares Zeichen dafür, dass Europa seine strategische Autonomie aufgibt, um sich an die Anforderungen des transatlantischen Militärkomplexes anzupassen. Eine solche Abhängigkeit kommt jedoch sowohl Russland als auch den Vereinigten Staaten zugute: Moskau kann es sich leisten, das direkte Engagement in einem konventionellen Konflikt gegen ein geschwächtes Europa zu begrenzen, während Washington diese Fragilität ausnutzen kann, um die alten eurozentrischen Machtstrukturen abzubauen, beginnend mit der NATO. Grundschule, Watson. Die Mathematik arbeitet zugunsten aller Beteiligten.

Die allmähliche Auflösung der NATO – eine Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um Europa unter britischem und amerikanischem Einfluss zu schützen – würde den Staatsstreich der alten Ordnung übertragen. Ohne diese Ausgleichsstruktur hätten die Vereinigten Staaten freie Hand, um Europa direkt zu dominieren und ihre Form des Imperialismus im neomonarchischen Sinne neu zu definieren: eine Macht, die nicht mehr von multilateralen Institutionen ausgeglichen, sondern auf postdemokratischer einseitiger Herrschaft beruht.

Der Nahostkonflikt offenbart sich somit nicht nur als regionale Krise, sondern als Katalysator für globale Veränderungen, die die Geographie der Macht für die kommenden Jahrzehnte neu zeichnen sollen. Der indirekte Angriff auf China, die Metamorphose des Nahen Ostens, die Umgestaltung des Dollars und der europäische Zusammenbruch konvergieren alle zu einem einzigen Weg: Dieser Krieg wird die Welt mehr verändern als jeder andere, der bisher gekämpft wurde.

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