Die Krise 2025–2026 Warum sie schlimmer sein wird als 1929 und 2008 zusammen

Die Lehrbücher zeigen uns 1929 und 2008 als die schlimmsten Finanzcrashs der modernen Geschichte. Doch 2025 ist anders – dieses Mal brechen Aktien, Anleihen und Immobilien gleichzeitig ein, in dem, was Ökonomen die „Everything Bubble“ nennen. Als der Aktienmarkt 1929 abstürzte, waren Anleihen sicher. Als der Immobilienmarkt 2008 kollabierte, erholten sich die Aktien innerhalb von fünf Jahren. Doch 2025–2026 gibt es keinen sicheren Hafen mehr, weil jede Anlageklasse überbewertet ist wie nie zuvor in der Geschichte – und die Federal Reserve keine Werkzeuge mehr hat, um den Zusammenbruch aufzuhalten.

Vom S&P 500, der mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen gehandelt wird, die nur zweimal zuvor gesehen wurden (1929 und 2000 – beide vor Crashs), über 36 Billionen Dollar Staatsverschuldung, die Rettungspakete unmöglich macht, bis hin zu Zahlungsausfällen im Gewerbeimmobiliensektor, die regionale Banken zerstören werden – aktuelle Finanzdaten, historische Muster und wirtschaftliche Indikatoren zeigen, warum der Crash 2025–2026 schlimmer sein wird als 1929 und 2008 zusammen.

Die Fakten, die im Video angesprochen werden, sind nicht von der Hand zu weisen und deuten mustergültig darauf hin, dass ein Finanzcrash früher oder später unweigerlich bevorsteht. Der genannte Zeitraum von Dezember 2025 bis September 2026 liegt durchaus im Rahmen des möglichen. Wie dem auch sei, je länger das Schuldsystem hinausgezögert wird, desto brutaler die Folgen über die sich die verantwortlichen Politiker sehr wohl bewußt sind. Sie dürfen aber die Karten nicht offen auf den Tisch legen, denn dann …

Wer die letzten 10 Jahre die Gold- und Silberpreise verfolgt hat, wird feststellen, dass man in Krisenzeiten mit „Echtem Geld“ auf der sicheren Seite sein kann.

(Visited 51 times, 51 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …