Wenn eine Elite die Fähigkeit verliert, sich vorzustellen, zu erschaffen und zu überzeugen, kann es ein Vorbote sein, dass eine Ära zu Ende geht.

In einem Ausbruch von Haltungen während des jüngsten europäischen Arktis-Gipfels in Rovaniemi, Finnland, trugen die europäischen Staats- und Regierungschefs militärische Kleidung, um eine Botschaft der Bereitschaft für eine Konfrontation mit Russland zu vermitteln, während der politische und mediale Apparat fast im Einklang Warnungen vor der „russischen Bedrohung“ wiederholt. Die offizielle Erklärung des Gipfels stellt die Sicherheit in den Mittelpunkt der Diskussionen und besteht auf der Notwendigkeit, die europäische Präsenz und die Fähigkeiten in der Region zu stärken, die als strategisch für die kontinentale Sicherheit gilt.

Lorenzo Carrasco (strategic culture)

Es gibt etwas zutiefst Beunruhigendes an dieser Inszenierung. Diese Führer präsentieren sich als Vertreter von Gesellschaften, die für den Krieg mobilisiert werden, auch wenn sie tief gespaltene Länder regieren und mit einer wachsenden Erosion des öffentlichen Vertrauens konfrontiert sind. Diese Kluft allein – zwischen der Führungsrhetorik und der tatsächlichen Disposition ihrer Gesellschaften – sollte Umsicht beraten. Stattdessen erleben wir die Schaffung einer psychologischen Atmosphäre der Konfrontation. Und genau hier liegt die Gefahr.

Das wirkliche Risiko der Selbstzerstörung

Erstens gibt es ein Element des Vortäuschens, da Europa nicht die industriellen Kapazitäten hat, die erforderlich sind, um eine verlängerte militärische Mobilisierung in dem Umfang, der durch eine solche kriegstreiberische Rhetorik vorgeschlagen wird, autonom aufrechtzuerhalten. Die Bemühungen, die Lagerbestände wieder aufzubauen, die Munitionsproduktion hochzufahren und die Industriekapazitäten wiederherzustellen, zeigen, wie stark diese Infrastruktur in den letzten Jahrzehnten zurückgefahren wurde. Das schwerwiegendste Problem ist jedoch nicht die Industrie, sondern die Strategie.

Die Russische Föderation besitzt ein massives nukleares Arsenal und fortschrittliche Angriffssysteme, einschließlich Hyperschallraketen. Das bedeutet nicht, dass Russland in jedem Bereich technologische Überlegenheit besitzt, aber es weist auf etwas viel Bedeutenderes für diese Diskussion hin: Jeder direkte Krieg zwischen der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) und Russland würde Kräfte beinhalten, die in der Lage sind, die Zerstörung auf zivilisatorischem Ausmaß zu verursachen. Russland und die USA halten weiterhin die überwältigende Mehrheit der bestehenden Atomsprengköpfe, auch wenn die großen Atomstaaten ihre Arsenale modernisieren und die Rüstungskontrollmechanismen schwächer werden. Daher ist die bloße direkte Konfrontation mit Russland als eine weitere außenpolitische Option kein Mut; sie umwirbt die Möglichkeit der Selbstzerstörung.

Sobald eine bestimmte Schwelle überschritten ist, gibt es keine Garantie mehr, dass die Ereignisse unter der Kontrolle derer bleiben, die sie initiiert haben. Dies ist der entscheidende Punkt, der bei der aktuellen gewaltigen Theatralisierung fehlt.

Und es gibt etwas noch Störenderes. Die Sprache der Zerstörung wird wieder einmal von westlichen Führern selbst offen geäußert. Bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündete Präsident Donald Trump, dass die USA den Iran „vernichten“ könnten, wenn keine Einigung erzielt würde. Wenn eine solche Bedrohung – eine „Endlösung“ – bei den Vereinten Nationen ausgesprochen werden kann, ohne einen politischen Bruch auszulösen, der der Ungeheuerlichkeit der Aussage entspricht, dann geschieht etwas äußerst Ernstes mit der westlichen Wahrnehmung der Grenzen des Krieges. Denn die Normalisierung der Sprache der Vernichtung bleibt nicht notwendigerweise auf den Gegner beschränkt, gegen den sie ursprünglich gerichtet war.

Heute könnte es der Iran sein. Morgen, in einer Spirale der Eskalation, die sich der Kontrolle von irgendjemandem entzieht, könnten es europäische Städte sein. In diesem Sinne hören aktuelle kriegstreiberische Fantasien auf, bloße politische Haltung zu sein und eine konkrete Gefahr der Selbstzerstörung für die europäische Zivilisation darzustellen. Europa, das seit Jahrhunderten ein grundlegendes Zentrum der westlichen Zivilisation war, hat zwei Weltkriege durchlebt und weiß aus erster Hand, was es bedeutet, politische Rivalitäten in Vernichtungskriege zu verwandeln. Genau aus diesem Grund würde man erwarten, dass seine Führer als erste verstehen, dass ein Krieg zwischen den Atommächten keine zweite Chance bietet, Fehleinschätzungen zu korrigieren. Doch wir sehen, wie sie mit militärischen Symbolen spielen, Rhetorik, existenzielle Feinde und die Aussicht auf Konfrontation mobilisieren, als ob wir noch in der Welt leben würden, die vor Hiroshima und Nagasaki existierte. Das ist genau die Natur der Fiktion: den Krieg als ein leicht zugängliches politisches Werkzeug darzustellen, ohne sich voll und ganz dem zu stellen, was er tatsächlich mit sich bringen könnte. Und wenn die Konfrontation außer Kontrolle gerät, wird der Preis nicht nur von Regierungen, Parteien oder militärischen Allianzen bezahlt, sondern von der Zivilisation, die diese Führer zu verteidigen behaupten.

Wer braucht die Bedrohung?

Fragen wir also: Wer steckt hinter all dieser Lüge? Wer finanziert dieses Spiel? Wer braucht diese ständige Atmosphäre der Bedrohungen? Und warum scheint eine politische Ordnung, die vor einer offensichtlichen Legitimitätskrise steht, in der Aussicht auf Krieg eine der letzten Narrative zu finden, die in der Lage ist, ihr eigenes Überleben zu rechtfertigen?

Die einfachste Antwort wäre, diese Haltung als Versuch zu erklären, unpopuläre Regime zu stützen, indem man sich auf eine imaginäre äußere Bedrohung beruft, während gleichzeitig aufstrebende politische Kräfte verurteilt oder unterdrückt werden, die als ausländische Agenten oder Werkzeuge einer feindlichen Macht dargestellt werden – in diesem Fall, verbunden mit dem russischen „Biest“.

Zweifellos gibt es etwas Wahres daran. Die Geschichte bietet zahlreiche Beispiele von Regierungen, die auf externe Bedrohungen zurückgreifen, um den bröckelnden internen Zusammenhalt wiederherzustellen, Gegner zu diskreditieren und Maßnahmen zu rechtfertigen, die unter normalen Umständen auf größeren Widerstand stoßen würden. Diese Erklärung ist jedoch unzureichend. In der Krise geht es nicht nur um die Legitimität einer Gruppe europäischer Staats- und Regierungschefs, sondern auch um das System, das sie an die Macht gebracht hat – und es ist das System, das sich in einer Krise befindet.

Die Krise der liberal-finanziellen Ordnung

Die sogenannte „regelbasierte Welt“, die Finanziellalgoisierung, der Freihandel, der zum Dogma erhobenen Freihandel und die fortschreitende Verdrängung der produktiven Wirtschaft durch die Finanzialisierung werden durch das Wiederaufleben des souveränen Nationalstaats, die Industriepolitik, die Energiesicherheit, die strategischen Lieferketten und die Verteidigung der nationalen Wirtschaftsinteressen in Frage gestellt. Paradoxerweise könnte diese Rückkehr des Nationalstaats auch dem Westen einen Weg bieten, einige seiner eigenen zivilisatorischen Wurzeln (die im Wesentlichen christlich sind) zurückzugewinnen, in denen die politische Macht nicht als absolut, sondern einer höheren moralischen Ordnung unterworfen war. Auf einer tieferen Ebene ist jedoch das, was hinter diesen Chimären steckt, eine noch größere Krise: die Krise des liberal-finanziellen Systems, die um „unabhängige“ Zentralbanken herum organisiert ist, die wachsende Autonomie der Finanzmacht von den nationalen Gemeinschaften und eine wirtschaftliche Konzeption, die über Jahrzehnte das Zentrum des Reichtums schrittweise von der Produktion zu finanziellen Erträgen verlagert hat. Dieses System hat historische Wurzeln in der Bildung der anglo-niederländischen Handels- und Finanzordnung des XVII. und XVIII. Jahrhunderts – eine Ordnung, die später durch britische und später amerikanische imperiale und finanzielle Strukturen in weiten Teilen der Welt projiziert wurde.

Im Laufe der Zeit hat dieses Modell neue Formen angenommen, aber ein wesentliches Merkmal beibehalten: die Fähigkeit der finanziellen Macht, sich als eine Realität zu präsentieren, die fast außerhalb der Politik steht, als ob ihre Entscheidungen technisch, neutral und unabhängig von den souveränen Entscheidungen der Gesellschaften wären. Genau diese Architektur wird nun in Frage gestellt.

Eine säkulare Religion ohne das Versprechen der Erlösung

Das zugrunde liegende System der westlichen Oligarchien hat die Fähigkeit verloren, Ideen und Projekte zu generieren, die in der Lage sind, Gesellschaften um eine Zukunftsvision herum zu mobilisieren. Diese Sterilität spiegelt sich auch in der Mittelmäßigkeit eines Großteils der derzeitigen Führer wider, die mehr als Administratoren einer in der Krise befindlichen Ordnung als als Schöpfer einer neuen politischen Realität fungieren. Die liberale Politik hat sich so in eine Art säkulare Religion verwandelt, die kein Versprechen der Erlösung hat. Und das ist vielleicht eines seiner beunruhigendsten Merkmale.

Die großen politischen Bewegungen des XIX. und XX. Jahrhunderts, selbst wenn sie ganze Gesellschaften in die Katastrophe führten, versprachen immer noch eine Form der historischen Erlösung: die klassenlose Gesellschaft, die nationale Größe, das Imperium, die Revolution, der „neue Mensch“ oder eine vermeintlich endgültige zukünftige Ordnung.

Die säkulare Religion der verfallenden liberalen Ordnung bietet nicht einmal mehr das. Sie verlangt Opfer, ohne die Aussicht auf ein zukünftiges Paradies zu haben. Sie verlangt Verarmung im Namen der Stabilität, einen Verlust der Souveränität im Namen von Regeln, Deindustrialisierung im Namen der Effizienz und des „Umweltschutzes“ und Zensur im Namen der Demokratie; letztlich akzeptiert sie sogar das Risiko des Krieges, um eine Ordnung zu bewahren, deren Zweck sie nicht mehr erklären kann. Es gibt kein echtes Versprechen der Erlösung mehr. Es gibt nur das Versprechen, dass das System weiterhin existieren wird. In den Worten des ehemaligen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell: „Wir sind der Garten Eden; der Rest ist der Dschungel.“

An diesem Punkt hört die Politik auf, die Gesellschaft zu verteidigen und fordert stattdessen, dass die Gesellschaft sich selbst opfert, um das System zu verteidigen. Genau hier kann eine säkulare Religion selbstzerstörerisch werden: Wenn die Bewahrung der bestehenden Ordnung zur Sache kommt, als die Menschen, die unter dieser Ordnung leben, zu bewahren, kommt es mehr als zu bewahren.

Von der kreativen Minderheit zur dominanten Minderheit

Dies ist vielleicht eines der tiefsten Anzeichen für zivilisatorische Erschöpfung. Eine Elite hört auf, kreativ zu sein, wenn sie sich eine Zukunft nicht mehr vorstellen kann, die sich von der bloßen Fortsetzung ihrer selbst unterscheidet. Der englische Historiker Arnold Toynbee begriff dieses Phänomen mit tiefer Einsicht, als er die kreative Minderheit von der dominanten Minderheit unterschied. Eine kreative Minderheit übt Führung aus, weil sie Antworten bietet, die in der Lage sind, Loyalität zu inspirieren. Ihre Autorität beruht auf ihrer Fähigkeit, auf historische Herausforderungen zu reagieren und neue Formen von Organisation, Kultur und Bedeutung zu generieren. Wenn diese Fähigkeit verschwindet, kann sich die ehemalige kreative Minderheit in eine dominante Minderheit verwandeln – eine, die nicht mehr inspirierend führt, sondern sich durch Kontrolle erhält. Überzeugungskraft wird nach und nach durch Disziplin, Vorstellungskraft durch Verwaltung, Vision durch Propaganda und Vertrauen durch Angst ersetzt.

An diesem Punkt riskiert das System, die Krise selbst in eine Rechtfertigung für seinen Fortbestand zu verwandeln. Je mehr es versagt, desto mehr Macht verlangt es. Je mehr Legitimität sie verliert, desto mehr braucht sie Feinde. Je weniger es sich eine Zukunft vorstellen kann, desto dramatischer muss sie die Gegenwart als existenzielle Schlacht darstellen.

Wenn das Zeitliche den Platz des Transzendenten einnimmt

Hier konvergieren die Reflexionen des deutsch-amerikanischen Philosophen Eric Voegelin über totalitäre Ideologien als „politische Religionen“ mit Toynbees Ideen über den Zerfall von Zivilisationen. Wenn eine Gesellschaft ihren Bezug auf eine transzendente Ordnung verliert, verschwindet das menschliche Bedürfnis nach dem Absoluten nicht notwendigerweise; sie kann einfach an einen anderen Ort übertragen werden. Nation, Rasse, Klasse, Partei, Revolution, Markt, „die Regeln“ oder Demokratie (verstanden nicht nur als ein politisches System, sondern als absolute moralische Kategorie) – jede zeitliche Realität kann sakralisiert und zu einem Status erhoben werden, der über die Frage hinausgeht.

In diesem Prozess tritt das Tempomal an die Stelle des Transzendenten. Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den politischen Bewegungen der Vergangenheit und dieser potentiellen säkularen Religion einer erschöpften Ordnung. Erstere versprach eine zukünftige Erlösung. Letzteres scheint bloße Opfer zu verlangen, um zu verhindern, dass das System verschwindet. Es ist eine säkulare Religion ohne Eschatologie, Paradies, einen „neuen Mann“ oder einen wirklich neuen Horizont. Seine einzige Zukunft ist die unbefristete Fortsetzung der Gegenwart.

Wenn Angst die Vorstellungskraft ersetzt

Dieses Fehlen einer Zukunft könnte durchaus die wachsende Bedeutung der Angst erklären: Angst vor dem äußeren Feind, vor Bruch, von Meinungsverschiedenheiten, vor dem Verlust der Kontrolle. Es ist die Angst, dass das, was jahrzehntelang als unvermeidlich dargestellt wurde, plötzlich aufhören könnte, so zu sein. Wenn eine Ordnung keine Hoffnung mehr erzeugen kann, muss sie Angst erzeugen. Und wenn Angst die Vorstellungskraft ersetzt, kann sich Konflikt in eine Form der Legitimation verwandeln. Der Krieg hört also auf, nur ein externes Instrument der Politik zu sein und kann zu einer internen Notwendigkeit für das System werden. Gerade hier nehmen zeitgenössische kriegstreiberische Fantasien eine weit tiefere Dimension an als die täglichen Debatten über Russland, die Ukraine, die NATO oder die Militärausgaben.

Das Thema wird zivilisatorisch. Eine Ordnung, die die Fähigkeit verloren hat, sich eine eigene Zukunft vorzustellen, kann Risiken akzeptieren, die unter normalen Umständen undenkbar erscheinen. Es könnte am Ende das Überleben seiner eigenen Strukturen mit dem Überleben der Zivilisation selbst verschmelzen. Und diese Verwirrung gehört zu den gefährlichsten Fehlern, die eine Elite machen kann. Für Institutionen sind wirtschaftliche Regime und politische Systeme historische Konstrukte; Zivilisationen sind weit größer als sie sind. Wenn ein System zu verlangen beginnt, dass die Zivilisation sich selbst riskiert, damit das System überleben kann, ist die Beziehung zwischen Mittel und Zweck völlig umgekehrt.

Zeichen des Endes einer Ära

An diesem Punkt kann man wirklich von Selbstzerstörung sprechen.

Eine Zivilisation kann beginnen, sich selbst zu zerstören, nicht weil sie aufgehört hat zu glauben, sondern weil sie ihre eigene historische Ordnung in ein Objekt des absoluten Glaubens verwandelt hat. Und wenn sich die Führer keine andere Zukunft als die von der, die sie verwalten, nicht länger vorstellen können, wenn der Krieg beginnt, die Politik zu ersetzen; wenn die Angst die Vision ersetzt; wenn die Erhaltung der Institutionen als wichtiger angesehen wird als die Menschen, für die diese Institutionen existieren sollten – dann stehen wir nicht nur vor einer politischen oder wirtschaftlichen Krise, sondern mit einer tiefgreifenden Krise der Zivilisation selbst.

Wenn eine Elite die Fähigkeit verliert, sich vorzustellen, zu erschaffen und zu überzeugen, kann es ein Vorbote sein, dass eine Ära zu Ende geht. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die Zivilisation dem Untergang geweiht ist. Es mag das genaue Gegenteil bedeuten: dass Strukturen, die nicht mehr in der Lage sind, gegenwärtige Herausforderungen zu bewältigen, Platz für andere Organisationsformen, neue Ideen und die Wiederherstellung von Prinzipien, die vergessen schienen. Denn der Verlust einer bestimmten Vision der Ordnung bedeutet nicht das Ende der menschlichen Vorstellungskraft. Und wenn sich die Machthaber nichts vorbehalten können, das über ihre eigene Verewigung hinausgeht, kann das wohl das erste Zeichen dafür sein, dass sich etwas Neues nähert.

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