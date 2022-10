Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein:

Die kontraproduktive und selbstmörderische Strategie gegenüber Russland:

Ein Rückblick:

Einige NATO-Regierungen wollten Russland wegen des Ukrainekrieges bestrafen, indem sie den Betrieb von Nordstream verhinderten (indem sie die Reparatur von Nordstream 1 behinderten und die Öffnung von Nordstream 2 untersagten).

Hierdurch wurde jedoch Erdgas verknappt mit der Folge, dass der Erdgaspreis (auf Kosten Europas und zu Gunsten Russlands) explodierte. Russland konnte dadurch dann zwar nur weniger Erdgas verkaufen, dafür aber zu einem sehr viel höheren Preis und konnte das nicht an Europa verkaufte Erdgas nach China verkaufen oder bunkern, sodass es das Gas in der Zukunft verkaufen kann. Die NATO-Regierungen haben damit also das genaue Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich erreichen wollten. Um Russland erfolgreich zu „bestrafen“/“schädigen“, hätten die NATO-Regierungen vielmehr umgekehrt den Betrieb von Nordstream 1 und 2 fördern, d.h. Russland unterstützen müssen (absurd oder?).* Dadurch hätte sich dann das Angebot an Erdgas in Europa vergrößert mit der Folge, dass der Erdgaspreis deutlich gefallen wäre und Russland wenig verdient hätte. Und Europa hätte Erdgas zu fairen Weltmarktpreisen erhalten. Und der Strompreis, der leider im Rahmen des merit-order-Systems an den Erdgaspreis gekoppelt ist, wäre nicht zu Lasten Europas explodiert.

*: Und Russland wollte – masochistisch wie es ist – dass Nordstream 1 und 2 auf Hochtouren läuft. Auch absurd, oder?

Warum die NATO nicht berechtigt ist, die Ukraine aufzunehmen:

Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Und nach den Verfassungen vieler Länder darf die Armee nur zu Verteidigungszwecken eingesetzt werden. Die Ukraine befindet sich mit Russland im Krieg. Wenn die NATO die Ukraine aufnehmen würde, dann würde sie daher in diesen Krieg einsteigen. D.h. die bisherigen NATO-Staaten würden dann (durch die Aufnahme) einen Krieg mit Russland beginnen, obwohl Russland sie zuvor nicht angegriffen hat. Einen Krieg zu führen ohne zuvor angriffen worden zu sein ist aber nicht zulässig, da wir NATO-Staaten nur zu Verteidigungszwecken Krieg führen dürfen.

Auch wäre es nicht weise einen Kandidaten aufzunehmen, wenn man dafür dann Krieg führen muss, noch dazu gegen eine Atommacht wie Russland. Bei der Aufnahme sollte man Nachteile und Vorteile gegeneinander abwägen. Das NATO-Bündnis durch die Aufnahme eines weiteren Staates zu stärken wäre zwar ein kleiner Vorteil. Dieser kleine Vorteil wäre aber es aber nicht wert, dass wir einen gefährlichen Krieg gegen eine Atommacht führen.

Meiner Rechtsansicht nach würde aus dem obigen Grunde eine Aufnahme der Ukraine in die NATO und ein dadurch bedingter Kriegseintritt übrigens einem Angriffskrieg nach § 13 Völkerstrafgesetzbuch gleichkommen.

Zwangsrekrutierung ist jedenfalls im Falle des Ukrainekrieges Unrecht:

Die Menschen werden gezwungen für die Zugehörigkeit der ostukrainischen Provinzen zu Russland oder zu der Westukraine zu kämpfen. Sie sollen also nicht dafür kämpfen, um Menschenleben zu retten oder ihr eigenes Vermögen zu verteidigen, sondern um ein bisschen Land und ein paar öffentliche Besitztümer zu verteidigen. Es ist aber meiner Rechtsansicht einem Menschen unzumutbar, sein Leben für fremdes Eigentum riskieren zu müssen. Die Zwangsrekrutierung/Einziehung ist m.E. daher nicht rechtmäßig. Die Kriegsfürsten Selenskyj und Putin sollten eine solche daher fortan unterlassen.

Ohne die Zwangsrekrutierung würde auch der Krieg möglicherweise aufhören, weil möglicherweise zumindest auf einer Seite fast niemand mehr kämpfen würde.

Selenskyj hat ein Ausreiseverbot für Männer im wehrpflichtigen Alter erlassen und Putin plant ein solches. Dies ist zumindest die Vorstufe der Zwangsrekrutierung. Auch Wehrpflicht ist eine Vorstufe der Einziehung. Laut z.B. Welt besteht in der Ukraine Wehrpflicht. Und Russland hat ja vor wenigen Tagen mit der Einziehung begonnen.

Genauer Wehrpflicht ist die gesetzlich statuierte Pflicht, eine Einziehung zu dulden als Wehrpflichtiger. Und die Einziehung ist die Umsetzung/Vollstreckung/Durchsetzung/Vollzug/Vollziehung dieser Pflicht. M.a.W. ist die Wehrpflicht die Pflicht des Wehrpflichtigen und das Recht des Staates zur Einziehung.

Zudem verstoßen eine Wehrpflicht und ihre Vollstreckung die Einziehung gegen die

Gewissensfreiheit (= Grundrecht, Menschenrecht).

V.i.S.d.P.: Carsten Leimert, Jaspertstr. 87, 60435 Frankfurt

(Visited 36 times, 36 visits today)