Die KI-Blase: Die versteckten Kosten des Rechenzentrums-Booms

Von Helena Glass (globalresearch)

Die KI wird die Menschheit befreien!

Jeder Haushalt hat seinen privaten Roboter kostenlos!

Menschen werden nie wieder arbeiten!

Und die Massenhypnose dröhnte immer weiter und weiter.

Außer, dass die KI zustimmt, dass wir belogen wurden.

KI: Die Realität zeigt, dass Rechenleistung, Energieverbrauch und hohe Token-Nutzung KI zu einem außergewöhnlich teuren Artikel machen.

In der Tat, so teuer, dass Unternehmen die Nutzung von KI schließen, da sie sie aus dem Geschäft preisen.

Nvidias Vice President of Applied Deep Learning erklärte öffentlich, dass die Rechenkosten für ihre KI-Engineering-Teams die tatsächlichen Kosten der Gehälter der Mitarbeiter bei weitem übertreffen.

Eine wirtschaftliche Analyse des MIT ergab, dass KI in etwa 23% der Basisarbeitsplätze nur kostengünstig ist; in den restlichen 77% ist die Haltung eines menschlichen Arbeiters die wirtschaftlich praktikablere Option, wodurch alle über 5.000 Rechenzentren „überholt“ sind und die neuen, die eine fiktive Geschichte erstellt haben. Es wird „Token-Nutzung“ genannt und Kleinunternehmer starren Rechnungen bis zu $ 113.000.

Schwere Benutzer verbrannten $ 500 bis $ 2.000 pro Monat pro Monat. Microsoft verbietet die Nutzung von KI durch seine Ingenieure. Der Boom wird nach den globalen Ausgaben, die über $ 6,7 Billionen erreichen, pleiten.

Auf der ganzen Linie behaupten Technologieunternehmen, dass menschliche Mitarbeiter viel kostengünstiger sind. Aber unsere wissenschaftlichen Bildungssysteme haben es versäumt, Ingenieuren Fähigkeiten aus der realen Welt beizubringen, die 80% arbeitslos machen. Verärgernd ein Problem, das exponentiell wird, wenn Unternehmen sich darum bemühen, dass Menschen die KI ersetzen. Befinden wir uns in den Anfangsphasen einer KI-Blase?

Viele Unternehmen vertieften ihre Schulden, als sie sich in den Rechenzentrums-Hype einkauften. Die Entladung von KI bedeutet, dass die Schulden keinen Wert haben, um sie auszugleichen. Wenn der Wert weg ist, müssen Unternehmen ihre Preise erhöhen, um die Schulden zu mildern. Und der Inflationszyklus steigt ziemlich schnell. Die Schulden, die über Bankkredite verbunden sind, könnten einen Fallout von Kapitel 11 sehen, da sich die Unternehmen die Datenkosten nicht viel weniger leisten können. Das Department of War, das sich in vielen der größten Rechenzentren im ganzen Land engagiert, einschließlich in Utah, muss die Kosten noch buchen oder analysieren. Und angesichts Hegseths umfangreichem „Mathe- und Buchhaltungshintergrund“ wird das Pentagon pleite gehen und Trumps Militärbunker unter dem Ballsaal noch verdächtiger für seine Unhaltbarkeit machen.

Obwohl die wirtschaftliche Erkenntnis in einer helleren Note ein Pushback für die Einführung des „digitalen Kreditsystems“ sein könnte, wie es vom Weltwirtschaftsforum vorgeschlagen wurde. Der Aufbau eines globalen Kredit- und Finanzsystems beinhaltet monumentale Ausgaben, darunter Billionen an Infrastruktur und immense gesellschaftliche Kompromisse. Während die Struktur in etwa drei Jahren gebaut werden könnte, würde die Integration weitere sieben bis zehn Jahre dauern – die Variabilität ist länderspezifisch.

Allein das Land für diese Rechenzentren ist in Milliardenhöhe mit den Kosten des Militärgeheimdienstes, die als „geheim“ betrachtet werden. Ein solches Rechenzentrum ist im Besitz der NSA und befindet sich in Camp Williams, Utah. Perspektive: Das Camp David Rechenzentrum ist 1 Million Quadratfuß. 100.000 der Millionen werden als missionskritische Tier III bezeichnet, während 900.000 Quadratfuß als technischer Support und Administrator – 90% bezeichnet werden. Der 20-Gebäude-Komplex wurde 2014 fertiggestellt und umfasst Wasseraufbereitungsanlagen, Kühlanlagen, Elektroumspannwerk, Feuerlöschpumpenhaus, Lager, Fahrzeuginspektionsanlage, Besucherzentrale und 60 dieselbetriebene Notfall-Standby-Generatoren und Kraftstoffanlagen für eine 3-tägige Stromversorgungs-Backup-Fähigkeit. Dies war die Quelle für Edward Snowdens Whistleblower-Veröffentlichung.

Die Stromkosten für Camp Williams Rechenzentrum sind $ 70 Millionen; Wartung ist weitere $ 20 Millionen; Wasserverbrauch ist 1,5 Millionen Gallonen täglich. Sie ist auf einer Wüste gebaut. Der Zweck? Überwachung.

Während staatliche Subventionen die Grundsteuern auf diese Einrichtungen beseitigt haben, ist ihr Wert für den Staat eine negative Zahl angesichts der Erschöpfung von Strom und Wasser. Ihre Mitarbeiter sind nicht lokal. Und ihr Spektrum der Überwachung ist sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene. In dieser Hinsicht ist es merkwürdig, warum wir mehr als einen brauchen würden. Laut Bloomberg wird im Jahr 2026 die Hälfte aller vorgeschlagenen Rechenzentren mit Verspätungen oder Stornierungen konfrontiert. Warum? Warum? Mangel an Materialien und Verzögerungen in der Lieferkette.

Komponenten werden nicht in den USA hergestellt, daher müssen Auftragnehmer von Kanada, Mexiko, Südkorea und China kaufen. Aber Trump hat Riffs mit diesen Ländern geschaffen, die Landkredite bluten, die Baukosten erhöhen, während die Zinssätze für Kredite das restliche Geld auffressen, weshalb Unternehmen nach Anleiheverkäufen, Brückenkrediten und anderen Mitteln suchen, wenn die Zeitrahmen verzögern.

Mit der Erkenntnis, dass KI kostenunerschwinglich ist, werden Unternehmen, die zurückfahren, eine Flut ausstehender Kredite gegen leerstehendes Land schaffen. Die Banken werden nach Rettungsaktionen suchen. Und der Kreis wird kurz stehen bleiben. Oracle hat $ 100 Milliarden Schulden gegen ein Abilene-Rechenzentrum, in dem Kunden weggehen. Die ausstehenden Schulden haben Hunderte von Milliarden erreicht, wobei Morgan Stanley die Notwendigkeit von Billionen an externen Mitteln allein in Amerika beansprucht.

Die Militärfinanzierung für Steuerschulden? Top-Geheimnis – Super-Doper klassifiziert. Fragen Sie nicht einmal – flüstern.

*

Helena Glass ist die ehemalige CPA & Series 7, mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Finanzplanung. Zwei Gehirne in einem: ehemaliger Bronze Sculpter und Danseuse. Besuchen Sie den Blog des Autors.

(Visited 12 times, 4 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …