Die Kehrtwende der Fed: Die Rückkehr des billigen Geldes und der drohende Inflationssturm

Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, hat kürzlich das bislang deutlichste Signal gegeben, dass die sogenannte „quantitative Straffung“ der Federal Reserve bald beendet sein wird.

Quelle: legitim

Bei einer Rede auf der Konferenz der National Association for Business Economics in Philadelphia sagte Powell kürzlich:

Unser seit langem bekannter Plan sieht vor, den Bilanzabbau zu beenden, wenn die Reserven etwas über dem Niveau liegen, das wir als ausreichend erachten. Dieser Punkt könnte in den kommenden Monaten erreicht werden.

Übersetzung: Die Gelddruckmaschine läuft wieder an.

Wenn Sie aufmerksam verfolgt haben, sollte dies keine Überraschung sein. Das Vorgehen ist seit einiger Zeit offensichtlich: Zuerst kommen die Zinssenkungen (die derzeit stattfinden), dann wird die quantitative Straffung eingestellt (Powell hat dies gerade bestätigt), und dann folgt die quantitative Lockerung oder das gute alte Gelddrucken, wahrscheinlich irgendwann Anfang 2026.

Was zwingt sie dazu?

Auch ohne den ständigen Druck von Präsident Trump hat die Fed keine Wahl.

Der Arbeitsmarkt bricht ein – Unternehmen haben in diesem Jahr bisher 946.426 Stellenstreichungen angekündigt. Das ist ein Anstieg von 55 % gegenüber 2024 und der höchste Wert seit 2020.

Unterdessen suchen die Amerikaner bei Google so häufig nach „Hilfe bei der Hypothek” wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Bei Hypothekenzinsen von rund 6,3 % (das Doppelte der 3 %-Zinsen, die 2020-2021 meist festgeschrieben wurden) und einer Inflation von 10-15 % über vier Jahre sind Hausbesitzer finanziell am Ende.

Die Fed kann diese Probleme nicht allein durch Zinssenkungen lösen. Daher geht sie nun zur nächsten Phase über: Sie beendet die quantitative Straffung (QT) und leitet kurz darauf die quantitative Lockerung (QE) ein.

Die Straffung, die kaum eine war

Die Ironie dabei ist jedoch: Die Fed beendet die quantitative Straffung, bevor sie den Berg an Bargeld, den sie beim letzten Mal geschaffen hat, nennenswert verringert hat.

Wenn Sie sich die Grafik unten ansehen, werden Sie feststellen, dass die Fed seit Juni 2022 ihre Bilanzsumme um 2,2 Billionen Dollar reduziert hat. Das klingt beeindruckend, bis man sich bewusst wird, dass sie immer noch über 6,6 Billionen Dollar verfügt.

Mit anderen Worten: Die Fed ist noch weit von dem vor der Pandemie erreichten Niveau von rund 4 Billionen Dollar entfernt. Nach mehr als drei Jahren der „Straffung” ist es ihr lediglich gelungen, die Bilanzsumme um etwa 27 % zu reduzieren.

Dies als wenig beeindruckend zu bezeichnen, wäre eine erhebliche Untertreibung. Aber das ist beabsichtigt.

Der einfachste Weg, die quantitative Lockerung rückgängig zu machen, wäre gewesen, dass die Banken das Geld im Austausch für ihre Anleihen an die Fed zurückgeben. Doch das war nie vorgesehen. Die Fed und die Großbanken scheinen durchaus zufrieden damit zu sein, all dieses Geld an der Wall Street zirkulieren zu lassen – und damit die Märkte auf Rekordhöhen zu treiben, während der Rest von uns mit der Inflation zu kämpfen hat.

Eine weitere Option für die Fed wäre gewesen, Anleihen direkt auf dem Markt zu verkaufen.

Sie sind sich jedoch bewusst, dass der Verkauf eines erheblichen Teils ihres 6,6 Billionen Dollar schweren Anleiheportfolios den Anleihemarkt zum Einbruch bringen könnte.

Stattdessen entschieden sie sich für den langsamsten und schmerzlosesten Ansatz – sie lassen die Anleihen bei Fälligkeit „auslaufen”. Mit anderen Worten: Sie drucken kein neues Geld, um fällige Anleihen zu ersetzen.

Aber selbst dieses gemächliche Tempo erwies sich als zu viel. Und Powell verschiebt bereits die Zielvorgaben. Auf derselben Konferenz sagte er auch Folgendes:

Die Normalisierung der Bilanzsumme bedeutet nicht, dass wir zu der Bilanzsumme zurückkehren, die wir vor der Pandemie hatten.

Übersetzung: Wir haben aufgehört, so zu tun als ob. Die neue „Normalität“ liegt bei 6,6 Billionen Dollar – 60 % höher als bevor wir Ihre Kaufkraft zerstört haben. Finden Sie sich damit ab.

Das Problem ist natürlich, dass die Fed, wenn sie unvermeidlich die quantitative Lockerung wieder aufnimmt, um die langfristigen Zinsen zu senken, von einer bereits aufgeblähten Bilanz ausgehen wird.

Wenn der nächste Gelddruckzyklus bei 6,6 Billionen Dollar statt bei 4 Billionen Dollar beginnt – und dabei noch so viel Geld aus der Pandemie-Ära im System herumschwirrt –, ist eine zweistellige Inflation so gut wie garantiert. Wir sprechen hier von einer potenziellen Währungszerstörung in einem Ausmaß und einer Geschwindigkeit, wie es Amerika noch nie gesehen hat.

Bitte positionieren Sie sich entsprechend.

Quelle: Activist Post

