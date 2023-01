Die katastrophalen Ereignisse des Jahres 2022 werden uns plagen, solange wir existieren

Von Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

2022 hat die Saat für Tyrannei und Tod gelegt. Meine heutige Analyse wird sich auf nur vier der vielen schrecklichen Ereignisse des Jahres 2022 konzentrieren.

Einer davon ist die Razzia des FBI im Haus von Präsident Trump.

Eine davon ist die zweite gestohlene nationale Wahl.

Einer davon ist der Krieg gegen Russland, der zu Harmagedon führt.

Einer ist die Täuschung über die Wirksamkeit und Sicherheit des Covid-mRNA-„Impfstoffs“.

Die beispiellose Razzia im Haus von Präsident Trump enthüllte den Gestapo-Staat, der die amerikanische Demokratie ersetzt hat. Nur wenige verstehen die Bedrohung, die der Überfall offenbart. Da ist zunächst die Respektlosigkeit, die einem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten entgegengebracht wird, der eindeutig weitaus mehr öffentliche Unterstützung genießt als jeder andere Präsident seit Ronald Reagan. Wenn ein Präsident der Vereinigten Staaten so selbstherrlich behandelt werden kann, welche Aussichten haben wir anderen dann?

Vom FBI in Mar-a-Lago beschlagnahmte, geordnete und fotografierte Beweise (lizenziert unter der Public Domain)

Der Überfall war nicht nur übertrieben, er war in seiner Rechtfertigung grundlos. Das FBI hatte Zugang zu den Dokumenten und hatte sie zuvor durchgesehen. Die Dokumente wurden der Einsichtnahme nicht vorenthalten. Die in den Medien der Presstituierten gepflanzte Geschichte, dass Trump die Dokumente in Mar-a-Largo herumliegen ließ, damit russische Spione seine Mitarbeiter fotografieren konnten, ist absurd. Trump hat Secret Service-Schutz, und die Agenten würden sicherlich alle streng geheimen Dokumente bemerken, die auf den Möbeln herumliegen. Wenn russische Agenten in Trumps Hauspersonal eingedrungen wären, hätte die CIA ihn gewarnt. Dass die Medien diese Erfindung tatsächlich so diskutierten, als ob sie echt wäre, offenbart die Inkompetenz und Unehrlichkeit der Medien.

Normalerweise beschäftigen sich Präsidenten und hohe Regierungsbeamte nicht mit Dokumenten, es sei denn, sie schreiben Memoiren. Sie haben keine Zeit für Dokumente. Das meiste, was abgemeldet wird, stammt aus Ratschlägen, nicht aus dem Lesen. Präsidentschaftskandidaten und ich nehme an, Präsidenten haben Anspruch auf Kopien aller Dokumente, die durch ihre Büros gegangen sind. Ich hätte einen Umzugs- und Aufbewahrungsdienst benötigt, um Dokumente zu bearbeiten, auf die ich während meiner Zeit im Finanzministerium Anspruch hatte. Ich bezweifle sehr, dass Trump weiß, welche Dokumente in den Kisten sind. Ich hätte ihm geraten, keine von anderen gepackten Dokumente mitzunehmen, da man ihm etwas anhängen könnte. Alle Dokumente hätten in eine Präsidentenbibliothek gehen sollen, die nach ihrer Einrichtung wahrscheinlich der Ort war, an den die Dokumente gingen.

Die „Razzia“ eines SWAT-Teams des FBI war ein orchestriertes politisches Ereignis. In einem politischen System mit rechenschaftspflichtiger Regierung wären der FBI-Direktor und der Generalstaatsanwalt entlassen worden, weil sie eine Polizeibehörde politisch eingesetzt hätten. Die Tatsache, dass sie damit durchgekommen sind, zeigt, dass die Zeiten der rechenschaftspflichtigen Regierung in den Vereinigten Staaten vorbei sind.

Der Zweck der Razzia war es, das Bild von Trump in der Öffentlichkeit als Verbrecher zu schaffen, damit die Öffentlichkeit ihn bereits so sah und es ein alter Hut wäre, wenn die strafrechtliche Verweisung durch die Demokraten im Repräsentantenhaus und dem anschließenden Justizministerium stattfand Anklage kam zustande. Alle beteiligten Geschworenen wären an Trump als Verbrecher gewöhnt und hätten dieselbe Ansicht wie der Staatsanwalt. Das ist Derick Chauvin passiert.

Nicht viele verstanden, was vor ihren Augen geschah. Demokraten und Trump-Hasser waren schlichtweg begeistert, dass man den orangenen Mann hatte. Trump-Anhänger sahen einfach voreingenommene Demokraten und voreingenommene Medien. So sah die Öffentlichkeit die Verwandlung einer rechtsstaatlichen Bundespolizei in eine unverantwortliche politische Operation der Gestapo, die der Machtergreifung der Demokraten durch Eliminierung des Gegners diente. So wurde die Polizei im Dritten Reich umgestaltet.

Uns stellt sich die Frage, ob der kühne Überfall auf das Haus eines amerikanischen Präsidenten hätte stattfinden können, wenn der Deep State in der Vergangenheit für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden wäre. Aber trotz überwältigender Beweise für die Schuld des Deep State mit so viel davongekommen zu sein – zum Beispiel die Morde an Präsident Kennedy, Senator Kennedy und Martin Luther King, die Bucht von Tonkin, 9/11, Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen und zwei gestohlene nationalen Wahlen – einen Präsidenten zur Anklage wegen falscher Anschuldigungen einzusetzen, ist kein großer Schritt.

Trumps Wiederwahl wurde nach vier Jahren der Verleumdung von Präsident Trump gestohlen, während er im Amt war und beschuldigt wurde, ein russischer Agent zu sein, der durch die Einmischung des Kremls in die Wahl gewählt wurde, eine Anklage, die von den Presstituierten und Demokraten jahrelang während der Russiagate-Untersuchung ausgenutzt wurde. Auf Russiagate folgten zwei Amtsenthebungsversuche und ein orchestrierter „Jan. 6 Insurrection“, eine Fälschung, die mit der kriminellen Überweisung von Trump an das Justizministerium (sic) durch das Repräsentantenhaus noch andauert.

Trumps Wiederwahl bedeutete vier weitere Jahre des Gleichen, und die Leute hatten es satt. Trotz überwältigender Beweise dafür, dass die Demokraten die Wahl gestohlen haben, willigte die Öffentlichkeit in den Diebstahl ein.

An den nationalen Wahlen 2022 war der Präsident nicht beteiligt, daher war die Öffentlichkeit von seinem Diebstahl weniger bewegt. Außerdem eroberten die Republikaner trotz des Diebstahls das Haus zurück. Aber die Unaufmerksamkeit gegenüber dem Diebstahl ebnet den Weg für weitere Diebstähle.

Der Diebstahl des Gouverneursamtes von Arizona aus Kari Lake ist völlig offensichtlich. In Maricopa County, Arizonas bevölkerungsreichstem Bezirk, funktionierten die Wahlmaschinen in den als republikanisch bekannten Bezirken nicht. Die Abstimmungslinien waren stundenlang. Den Republikanern, die darunter litten, wurden Papierstimmzettel gegeben, die in eine Kiste geworfen wurden, von der die demokratischen Wahlbeamten sagten, dass sie später gezählt würden. Beim späteren Eintreffen stellte sich heraus, dass die nicht ausgezählten Stimmzettel „versehentlich“ mit den ausgezählten Stimmzetteln vermischt waren und nicht getrennt werden konnten.

Selbst dies reichte nicht aus, um den Gegner von Kari Lake zu wählen, der als Wahlkommissar fungierte und jeden Schritt der Abstimmung und Auszählung kontrollierte. So wurde die Auszählung der Stimmen drei Tage lang für 19 Stunden, 15 Stunden, 17 Stunden unterbrochen, während die Demokraten die Stimmen der Demokraten fälschten.

Als ihm die Beweise vorgelegt wurden, sagte der republikanische Richter, dass es zwar all diese Fehler gegeben habe, es aber keinen Beweis dafür gebe, dass sie vorsätzlich seien.

Um es klar zu sagen, ein republikanischer Richter entschied, dass es in Ordnung ist, solange Demokraten versehentlich Wahlen stehlen.

Erwarten Sie also mehr versehentlich gestohlene Wahlen.

Was zwei gestohlene nationale Wahlen in Folge bedeuten, ist, dass die Wählerschaft machtlos ist. Sie ist nicht in der Lage, Politiker ins Amt zu bringen, die die Wähler und die Interessen des Landes vertreten. Die Wählerschaft ist machtlos gegen die organisierten Privatinteressen, die Ideologen, die Amerika auslöschen, und den Deep State. Wahlen sind zu einem demokratischen Deckmantel für einen gestohlenen Weg zu einem Einparteienstaat geworden.

Was ist also der Deep State? Wir haben eine Vorstellung, wissen es aber nicht genau. Wir wissen es nicht, weil die Politikwissenschaft an den Universitäten und im Staatskundeunterricht, falls es sie noch gibt, lehrt, was vor Jahren einmal existiert haben könnte – demokratisch gewählte Führer, die das Volk und die nationalen Interessen vertreten.

Heute gibt es kein solches Verfahren. Der Präsident, das Repräsentantenhaus und der Senat werden durch die Wahlkampfspenden mächtiger Interessen gewählt . Es sind die Interessen dieser Interessen, nicht die der Wähler, auf die Politiker reagieren.

Zusammen mit diesen privaten Interessen kontrollieren permanente Regierungsnetzwerke zwischen einigen dieser Interessen, sozialen Medien und den Überresten von Print- und Fernsehmedien und etablierten Regierungsbürokratien wie der CIA und dem FBI die Erklärungen, die die Öffentlichkeit erhält.

Wenn die Medien der Regierung dienen und die Regierung nicht beobachten und die Regierung zur Rechenschaft ziehen, kann es keine rechenschaftspflichtige Regierung geben.

Die Tatsache, dass es den Demokraten trotz geringer öffentlicher Opposition gelungen ist, zwei nationale Wahlen zu stehlen, beweist dies.

Ob irgendetwas davon eine Rolle spielt, hängt davon ab, wie entschlossen die Neokonservativen, die die US-Außenpolitik kontrollieren, sind, Washingtons Hegemonie über die Welt angesichts der russischen und chinesischen Opposition fortzusetzen, und wie lange Putin seine „begrenzte Militäroperation in der Ukraine, “, was es Washington ermöglicht, sich zu sehr zu engagieren, um loszulassen. Putin ist sich dessen nicht bewusst, aber er hat Washington ermächtigt, seine unüberlegte, ja sinnlose, begrenzte Operation in einen allgemeinen Krieg zu verwandeln, der zu einem nuklearen Armageddon führt.

Trump und Putin teilen die gemeinsame Leichtgläubigkeit. Beide haben die satanischen Mächte, denen sie gegenüberstehen, nur langsam verstanden. Die Folgen werden verheerend sein.

Das vierte katastrophale Ereignis ist die Covid-Täuschung. 2022 ist das Jahr, in dem völlig klar wurde, dass das westliche medizinische Establishment, die Medien und die Politiker über die Gefahren von Covid und die Sicherheit und Wirksamkeit der mRNA-„Impfstoffe“ gelogen haben. Dank unabhängiger medizinischer Wissenschaftler, die sich trotz Zensur, Diskreditierung und Bestrafung behauptet haben, wissen wir mit Sicherheit, dass die Covid-„Impfstoffe“ weder sicher noch wirksam sind. Darüber hinaus zeigen die internen Pfizer-Dokumente, die durch einen Bundesgerichtsbeschluss zur Veröffentlichung gezwungen wurden, schlüssig, dass Pfizer wusste, dass der „Impfstoff“ tödlich war. Als Pfizer die Dokumente mit seinem Marketingagenten, der US-amerikanischen Food and Drug Administration, teilte, wusste auch die FDA Bescheid, erteilte jedoch die Genehmigung für die Notfallgenehmigung der mRNA-„Impfstoffe“. Wie Professor Michel Chossudovsky betonte,das Versäumnis von Pfizer und der FDA, die „Impfstoffe“ auf der Grundlage von Pfizers eigener interner Studie zurückzurufen, ist Massenmord. An diesem Punkt wird sehr wenig getan, um Pfizer und die FDA für die Ermordung von Millionen von Menschen zur Rechenschaft zu ziehen.

Das Bild stammt von Children’s Health Defense

Fast alle, die an Covid starben, starben an fehlender Behandlung. Die auferlegten medizinischen Protokolle hinderten Ärzte daran, das Virus mit zwei bekannten Heilmitteln zu behandeln – HCQ und Ivermectin. Einige Ärzte in freier Praxis weigerten sich, die auferlegten Protokolle zu befolgen und retteten Tausende von Menschenleben. In anderen Teilen der Welt – Brasilien, Indien, Afrika – eliminierte die Verwendung von Ivermectin sowohl als Heilmittel als auch als Präventivmaßnahme Covid im Wesentlichen als Gesundheitsbedrohung. Aber in der „wissenschaftlichen“ westlichen Welt wurden die Heilungen von offiziellen medizinischen Behörden behindert. The Lancet , ehemals eine angesehene britische Medizinzeitschrift, heute ein Marketing-Trick für Big Pharma, prangerte die Verwendung von HCQ und Ivermectin in Brasilien als „eine antiwissenschaftliche Entscheidung“ an und beschuldigte „eine populistische Regierung“, „die Wissenschaft zu untergraben“. Siehe das .

Es besteht kein Zweifel mehr. Nach der Impfkampagne stiegen die überzähligen Todesfälle dramatisch an, und die überzähligen Todesfälle gehören zu den Geimpften. Es wird immer noch nichts unternommen, um den Millionen von Menschen zu helfen, deren Gesundheit durch die mRNA-„Impfstoffe“ beeinträchtigt wurde.

Die orchestrierte „Pandemie“ ist ein massives Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gab keine Rechenschaftspflicht und keine Hilfe für die Verletzten, was die „Pandemie“ mit dem Geruch von organisiertem Völkermord hinterlässt. Wenn ja, dann haben wir den Punkt erreicht, an dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit die offizielle Politik des Westens sind.

Wie erholt sich eine Zivilisation, wenn die Moral ihrer Autorität beraubt wurde? Was ist mit uns passiert, dass die Profite von Pfizer über das Leben und die öffentliche Gesundheit gestellt werden, dass Mandate der Exekutive die US-Verfassung und die Urteile von Ärzten und Patienten außer Kraft setzen können, dass offizielle Narrative durch Zensur durchgesetzt werden können? Das Fundament unserer Gesellschaft ist eindeutig verrottet und unsere Zivilisation bricht zusammen.

In unserer Gesellschaft wird Wahrheit als Fehlinformation abgetan, Normalität als Unterdrückung verteufelt und Perversität als Befreiung normalisiert. Die Propagierung von Transgender-Kindern ist heute in öffentlichen Schulen und öffentlichen Bibliotheken üblich. Dieser Kindesmissbrauch, der von den Jugendschutzbehörden ignoriert wird, ist möglich, weil Gesetze gleichen Zugang zu allen Organisationen verlangen, ob verdorben oder normal. Die Drag-Queen-Lobby beherrscht die Fähigkeit, das System zu manipulieren. Der Vorwand ist, dass es nur um Inklusion geht, aber tatsächlich ist es eine Revolution. Sexuelle Beziehungen zwischen einem heterosexuellen Mann und einer heterosexuellen Frau sind „heterosexuelle kapitalistische Unterdrückung“, aber Sex zwischen Erwachsenen und Kindern ist „die sexuelle Befreiung von Kindern“. Die Drag-Queen-Agenda besteht darin, traditionelle Vorstellungen von Sexualität zu untergraben, die biologische Familie zu ersetzen, und um bei kleinen Kindern transgressive sexuelle Begierden zu wecken, und es wird mit Steuergeldern finanziert. Lesen Sie dazu im Artikel von Christopher Rufo im Herbst 2022Stadtzeitung .

Genauso wie prominente Ärzte und medizinische Wissenschaftler, die Covid-Patienten mit Ivermectin und HCQ geheilt haben, dafür bestraft werden, dass sie Leben gerettet haben, indem ihre Lizenzen und Zertifikate von Bürokraten gestohlen wurden, deren Protokolle zu Massenmord führten, Eltern, die gegen öffentliche Schulen protestieren, die ihre Kinder in sexuelle Perversität indoktrinieren werden aus den Schulratssitzungen geworfen. Das meine ich, wenn ich sage, dass die Moral ihrer Autorität beraubt wurde.

Die Autorität liegt bei denen, die Perversität normalisieren. Die Autorität liegt bei den Satanisten. Es wird sehr schwierig sein, es von ihnen wegzubekommen.

*

Paul Craig Roberts ist ein renommierter Autor und Akademiker, Vorsitzender des Institute for Political Economy, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Dr. Roberts war zuvor Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal. Während der Reagan-Administration war er stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

