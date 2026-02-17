Die Iran-Krise entlarvt die Ohnmacht der neoliberalen Kriegsmaschinerie der USA

Nicolas J. S. Davies (antikrieg)

Nach einigen Verzögerungen entsenden die Vereinigten Staaten von Amerika einen zweiten Flugzeugträger, die USS Gerald R. Ford, aus der Karibik in den Nahen Osten, um sich der Flugzeugträgerkampfgruppe um die USS Abraham Lincoln anzuschließen und den Iran zu bedrohen.

Dies ist die dritte Atlantiküberquerung für die Besatzung der Ford seit ihrem Auslaufen aus Norfolk, Virginia, im Juni 2025 und die zweite Verlängerung ihres Einsatzes – zunächst für eine Verlegung vom Nahen Osten in die Karibik und nun für eine Rückkehr in den Nahen Osten.

Es besteht die große Gefahr, dass die US-Regierung die weltweite Anteilnahme für die im Dezember und Januar bei Protesten massakrierten iranischen Zivilisten als Vorwand für einen illegalen Militärschlag gegen den Iran ausnutzt.

Ein neuer Krieg der USA gegen den Iran wäre eine zynische und katastrophale Eskalation der Krise, die das Land bereits schwer belastet. Er würde unvorstellbares Leid und Tod durch einen umfassenden Krieg nach jahrelanger wirtschaftlicher Strangulierung unter den US-Sanktionen des „maximalen Drucks“ und der Niederschlagung der jüngsten Proteste bringen.

Die Welt muss handeln, um einen Krieg zu verhindern. Die Stimmen der Amerikaner, die Frieden und Menschlichkeit fordern, könnten Präsident Trump und die US-Politiker in einem Wahljahr, in dem die Amerikaner bereits von der US-Komplizenschaft beim Völkermord in Gaza und den mörderischen paramilitärischen Überfällen auf US-Städte angewidert sind, zum Handeln bewegen.

In einer Reihe von Reden und in ihren nationalen Sicherheits- und Verteidigungsstrategiedokumenten versprach die Trump-Regierung einen grundlegenden Kurswechsel in der US-Außenpolitik: weg von endlosen Kriegen im Nahen Osten, hin zu einer Priorisierung der US-Ambitionen, die Macht und den Einfluss der USA in Amerika und im Pazifik auszuweiten.

Doch Trump tritt bereits in die Fußstapfen seiner fünf Vorgänger, indem er seine formalen strategischen Ziele rasch aufgibt und Amerikas überteuerte, aber wirkungslose Kriegsmaschinerie zurück in den Nahen Osten verlegt, um Iran zu bedrohen oder gar anzugreifen.

Die erneuten US-Drohungen gegen Iran haben der iranischen Führung deutlich gemacht, dass ihre symbolischen Angriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid in Katar im Juni 2025 – als Vergeltung für US-Angriffe auf iranische Atomanlagen – keine ausreichende Abschreckung gegen künftige Angriffe der USA und Israels darstellten.

Daher hat der Iran signalisiert, dass er auf jeden neuen israelischen oder US-amerikanischen Angriff mit tödlicheren und zerstörerischeren Vergeltungsschlägen gegen US-Streitkräfte in der Region reagieren wird. Foad Azadi von der Universität Teheran berichtet, dass die iranische Führung nun glaubt, mindestens 500 US-amerikanische Opfer zu verursachen, um künftige Angriffe erfolgreich abzuschrecken.

Die iranische Führung könnte durchaus Recht haben, dass Trump die US-amerikanischen Verluste und die damit verbundenen politischen Konsequenzen nur schwer aushalten würde, sollte er die folgenschwere Entscheidung treffen, einen derart unnötigen und katastrophalen Krieg zu beginnen.

Der Iran hatte viele Jahre Zeit, sich auf einen solchen Krieg vorzubereiten. Er verfügt über moderne Luftverteidigungssysteme und ein Arsenal an ballistischen Raketen und Drohnen, mit denen er US-Ziele in der gesamten Region angreifen kann. Dazu gehören US-Stützpunkte in Katar, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Flotte US-amerikanischer Kriegsschiffe, die sich in der Nähe der iranischen Küste aufhält, aber noch nicht in Reichweite ist.

Die USA zeigen bisher Respekt vor den militärischen Fähigkeiten des Irans und halten die „Abraham Lincoln“ laut dem pensionierten US-Oberst Larry Wilkerson vom Eisenhower Media Network mindestens 1.600 Kilometer von der iranischen Küste entfernt.

Diese vorsichtige US-Marinepräsenz steht in krassem Gegensatz zu den sechs Flugzeugträgerkampfgruppen, die die USA 2003 für den Angriff auf den Irak einsetzten. Die Vereinigten Staaten verfügen zwar noch über zwölf große Flugzeugträger wie die Lincoln und die Ford, doch neun davon befinden sich im Dock oder sind nicht einsatzbereit. Die in Japan stationierte USS George Washington ist derzeit der einzige US-Flugzeugträger in Ostasien, seit die Abraham Lincoln im Januar die Philippinen verließ, um den Iran zu bedrohen.

Standardeinsätze dieser Kriegsschiffe dauern nur sechs bis sieben Monate. Ihre mangelnde Einsatzbereitschaft ist die Folge jahrelanger, übermäßiger Einsätze, nach denen sie längere Wartungs- und Reparaturzeiten benötigen als die üblichen sechs bis neun Monate zwischen den Einsätzen.

Beispielsweise liegt die USS Dwight D. Eisenhower seit ihrem neunmonatigen Kampfeinsatz im Nahen Osten im Januar 2025 über ein Jahr im Dock in Norfolk, um die Schäden zu beheben, die sie im gescheiterten US-Einsatz gegen die Ansar-Allah-Miliz (Huthi-Rebellen) im Jemen erlitten hat.

Die USA und ihre Verbündeten bombardierten Jemen in aufeinanderfolgenden Kampagnen unter Biden und Trump, konnten aber das Rote Meer und den Suezkanal nicht für die israelische oder verbündete Handelsschifffahrt wieder öffnen. Infolge der jemenitischen Blockade verlagerten die meisten westlichen Frachtreedereien ihre Schiffe vom Roten Meer weg, was den israelischen Hafen von Eilat im Juli 2025 in den Konkurs trieb.

Ansar Allah setzte seine Blockade aus, als Israel im Oktober 2025 einen Waffenstillstand im Gazastreifen unterzeichnete. Dennoch meiden größere Schiffe weiterhin das Rote Meer, und die Versicherungsprämien bleiben hoch, da Israels Aggression und Völkermord die Region weiterhin auf unvorhersehbare Weise destabilisieren.

Das Scheitern der USA, die zahlenmäßig weit unterlegenen Ansar-Allah-Kräfte im Jemen zu besiegen, ist ein Vorgeschmack auf das, was die US-Streitkräfte in einem längeren Krieg mit dem Iran erwarten würde. Der Iran hat Israel bereits im zwölftägigen Krieg im Juni 2025 erheblichen Schaden zugefügt.

Der Iran setzte ältere Raketen und Drohnen ein, um Israels Luftverteidigung zu schwächen. Nachdem Israels Bestände an Abfangraketen zur Neige gingen, griff der Iran mit neueren, moderneren ballistischen Raketen wichtige Militär- und Geheimdienstzentralen in Tel Aviv sowie andere militärische Ziele an.

Angesichts der Schwierigkeiten Israels traten die USA direkt in den Krieg ein und bombardierten drei Urananreicherungsanlagen im Iran, bevor sie am 24. Juni 2025 einem iranischen Waffenstillstandsvorschlag zustimmten. Die israelische Zensur verhinderte eine umfassende öffentliche Aufstellung der Verluste in diesem Krieg.

Während übermäßige Einsätze Flugzeugträger und andere Kriegsschiffe stark beanspruchten, haben US-Waffenlieferungen an Verbündete wie Israel, die Ukraine und die NATO die eigenen Waffenbestände erschöpft. Dies setzt die US-Führung unter Druck, einen neuen Krieg gegen einen gut vorbereiteten Gegner wie den Iran hinauszuzögern, bis die Bestände wieder aufgefüllt sind, was lange dauern kann.

Gleichzeitig hat der Krieg in der Ukraine strukturelle Schwächen der US-Kriegsmaschinerie offengelegt. Russland hat den Westen bei der Produktion von grundlegenden Kriegsmaterialien wie Artilleriegranaten und Drohnen deutlich übertroffen, was sich in der Ukraine als militärisch entscheidend erwiesen hat.

Wie Richard Connolly vom Londoner Militär-Thinktank RUSI betont hat, privatisierte Russland seine Rüstungsindustrie nach dem Ende des Kalten Krieges nicht, wie die USA und ihre Verbündeten. Stattdessen erhielt und verbesserte es seine bestehende Infrastruktur, die, wie er es nannte, „bis 2022 wirtschaftlich ineffizient war und sich dann plötzlich als äußerst kluge Planung erwies“.

Nach dem Ende des Kalten Krieges zwang die wirtschaftliche Schwäche Russlands, auf Initiative des sowjetischen Staatschefs und visionären Friedensstifters Michail Gorbatschow, die russische Militärführung zu einer ehrlichen und realistischen Einschätzung dessen, was zur Verteidigung des Landes in der Nachkriegswelt nötig sein würde. Die von Connolly angesprochene kluge Planung ist eine Folge dieser Entwicklung.

Auf US-amerikanischer Seite hingegen nutzte Eisenhowers berüchtigter „militärisch-industrieller Komplex“ seinen „unberechtigten Einfluss“, um den Triumph des Westens nach dem Kalten Krieg auszunutzen und seine globalen militärischen Ambitionen auszuweiten. Viele Amerikaner erkannten dies sofort als eine gefährliche neue Form des Imperialismus. Klügere Köpfe unter Amerikas politischen Führern und außenpolitischen Experten sagten voraus, dass der Rest der Welt Amerikas neuen Imperialismus letztlich ablehnen und sich gezwungen sehen würde, ihm als Bedrohung des Friedens entgegenzutreten.

Die neoliberale Privatisierung der US-amerikanischen und westlichen Rüstungsproduktion machte sie zu einer noch lukrativeren und politisch einflussreicheren Industrie, was Eisenhowers Warnungen nur bestätigte. Monopolistische Rüstungskonzerne produzierten immer kleinere Mengen an immer teureren, technologisch hochentwickelten Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und Überwachungssystemen. Obwohl diese Waffen in einem Land nach dem anderen katastrophale Zerstörungen anrichteten, erwiesen sie sich als machtlos, die demütigenden Niederlagen der USA in den Kriegen in Afghanistan, im Irak und in der Ukraine zu verhindern, und werden sich in einem größeren Krieg mit dem Iran wahrscheinlich als ebenso nutzlos erweisen.

Das simple lineare Denken Trumps und seiner Berater lässt sie glauben, die Lösung für eine Billionen-Dollar-pro-Jahr-Kriegsmaschinerie, die keinen Krieg gewinnen kann, sei eine 1,5-Billionen-Dollar-pro-Jahr-Kriegsmaschinerie.

Doch das ist Unsinn. Russland hat die USA und die NATO nicht durch höhere Militärausgaben besiegt. Ganz im Gegenteil. Seit 1992 hat das US-Militär allein das russische um das Fünfzehnfache übertroffen (26 Billionen US-Dollar gegenüber 1,7 Billionen US-Dollar in konstanten Preisen von 2024, laut SIPRI). Russlands militärische Überlegenheit beruht darauf, dass es seine Verteidigung ernster nimmt und seine Probleme ehrlicher angeht, als es korrupte US-Führer seit dem Ende des Kalten Krieges je versucht haben.

Mit einem Preis von 17,5 Milliarden US-Dollar ist die USS Gerald R. Ford das größte und teuerste Kriegsschiff, das jemals gebaut wurde. Ihre Kosten übersteigen die gesamten jährlichen Militärbudgets der meisten anderen Länder. Der Bau eines noch größeren Kriegsschiffs für 26 Milliarden US-Dollar würde die Amerikaner nicht sicherer machen, sondern sie nur etwas ärmer.

Die Strategie, Amerikas Probleme durch offensive Militäreinsätze und Rekordausgaben zu lösen, hat die Vereinigten Staaten auf Konfrontationskurs mit dem Rest der Welt gebracht. Bereits 1949, lange vor Eisenhowers Abschiedsrede 1961, gab er Politikern und Experten, die einen massiven US-Angriff auf die UdSSR forderten, um deren Atomwaffenentwicklung zu verhindern, einen weisen Rat.

„Wer Sicherheit allein an der Offensivkraft misst, verzerrt deren Bedeutung und führt diejenigen in die Irre, die ihm Gehör schenken“, sagte Eisenhower. „Keine moderne Nation hat je die vernichtende Offensivkraft der deutschen Kriegsmaschinerie von 1939 erreicht. Keine moderne Nation wurde so gebrochen und zerschlagen wie Deutschland sechs Jahre später.“

Anders als der Iran heute arbeitete die UdSSR tatsächlich an der Entwicklung von Atomwaffen, doch Eisenhower warnte die Amerikaner davor, einen neuen Krieg zu beginnen, der Millionen von Menschenleben fordern könnte, um dies zu verhindern.

Wie Eisenhower betonte, bietet offensive Militäraktion keine Lösungen für internationale Probleme. Diplomatische Lösungen hingegen sind immer möglich. Diplomatie bedeutet nicht, jemandem eine Pistole an den Kopf zu halten und eine bedingungslose Kapitulation zu fordern. Sie bedeutet, anderen Menschen und Ländern mit gegenseitigem Respekt zu begegnen und Lösungen zu finden, mit denen alle leben können, basierend auf Regeln, denen wir alle zustimmen.

Die UN-Charta verbietet universell die Androhung oder Anwendung von Gewalt und verpflichtet alle Staaten, Streitigkeiten friedlich beizulegen. Daher ist das Fehlverhalten eines Landes, ob real oder vermeintlich, niemals ein gültiger Vorwand für ein anderes Land, mit militärischer Gewalt zu drohen oder diese anzuwenden.

Es gibt keinen triftigen Grund, amerikanische Soldaten und Seeleute in einem Krieg gegen den Iran zu opfern; keine Rechtfertigung, iranische Truppen zu töten, die ihr Land verteidigen, so wie es die Amerikaner tun würden, wenn ein anderes Land die Vereinigten Staaten angreifen würde; keine Gerechtigkeit darin, iranische Zivilisten zu töten, indem man ihre Häuser und Gemeinden in ein neues US-Kriegsgebiet verwandelt.

Könnte die schwierige Entscheidung, vor der unser Land im Iran-Konflikt steht, ein Wendepunkt sein, ein Moment, in dem das amerikanische Volk aufsteht und klar und entschieden „Nein“ zum Krieg sagt, bevor unsere korrupten Führer den Iran und die Vereinigten Staaten in eine weitere „Made in the USA“-Militärkatastrophe stürzen?

erschienen am 20. Februar 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

Nicolas J. S. Davies ist freier Journalist, Rechercheur für CODEPINK und Autor von „Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq“. Zusammen mit Medea Benjamin verfasste er außerdem „War In Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict“, das nun in einer überarbeiteten und aktualisierten zweiten Auflage erschienen ist.

