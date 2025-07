Die Hütchenspieler

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Sie werden es wahrscheinlich gesehen haben: Der Hütchenspieler platziert auf einer Unterlage eine Reihe von Hütchen oder Nussschalen. Unter einem der Hütchen befindet sich eine kleine Kugel oder eine Erbse oder ähnliches. Dann bewegt der Hütchenspieler die Hütchen schnell hin und her und fordert Sie auf, zu wetten, unter welchem Hütchen sich die Kugel befindet.

Und obwohl Sie genau verfolgt haben wo der Mann die Kugel platzierte, und obwohl Sie ganz genau verfolgt haben wo das Hütchen schließlich am Schluss landete, werden Sie zu Ihrer Enttäuschung entdecken, dass unter dem Hütchen keine Kugel ist.

Es ist ein Betrug. Der Hütchenspieler hat inzwischen die Kugel durch einen Trick verschwinden lassen. Manchmal ziehen aufgebrachte Betrogene alle Hütchen nach oben, um zu beweisen, dass keines der Hütchen die Kugel enthält.

Was ich Ihnen gerade präsentiert habe ist die Welt der Politik. Politik ist ein Betrugsspiel. Politik ist immer Täuschung. Wenn es anders wäre müsste die Welt nach all den Jahren von Politik längst in ein Paradies verwandelt sein. In ein Paradies. Nach all den vielen Jahren von Politik. Oder nicht?

Vor der Wahl gibt es bei jeder Partei ein Wahlprogramm. Sie wählen das Programm aus, das Ihnen gefällt. Aber in dem Zeitraum von vor der Wahl und einer gewissen Zeit nach der Wahl stellen Sie fest, dass Sie die falsche Wahl getroffen haben. Unter dem Hütchen mit dem von Ihnen gewählten Wahlprogramm befinden sich nichts weiter als leere Versprechungen. Was ist da nur passiert?

Das eindrucksvollste Beispiel momentan ist Donald Trump, der doch wahrlich endlich Frieden unter die Völker bringen wollte. Aber schauen Sie sich an, was der Mann inzwischen angestellt hat. Nach lediglich sechs Monaten hat er bereits den Jemen bombardiert, hat den Iran bombardiert, hat Russland in einem Stellvertreterkrieg bombardieren lassen. Der Mann ist ein Betrüger. Oder nicht?

Und nicht vergessen: Der Herr Bundeskanzler, mit Namen Friedrich Merz, versprach vor seiner Wahl, bei den Ausgaben konservativ zu sein. Und jetzt hat er die größte Schuldenlawine in der Geschichte der Bundesrepublik ausgelöst. Der Mann ist ein Betrüger. Oder nicht?

Warum wird Betrug in der Politik toleriert?

Da muss doch in der viel gepriesenen Demokratie irgend etwas wahrlich sehr schief gelaufen sein. Oder etwa nicht? Wieso verschwinden Männer und Frauen, die sich als Politiker und Politikerinnen strafbar gemacht haben, nicht hinter Gittern? Der Schaden, den sie unter einem ganzen Volk anstifteten, womöglich auf Generationen hinaus, der Schaden kann gigantisch sein. Und das hat keinerlei Konsequenzen? Was ist das nur für ein Scheißsystem?

Darf ich in aller Bescheidenheit einen Vorschlag unterbreiten? Bei der nächsten Wahl muss jede Partei die drei Punkte nennen, die sie unbedingt im Fall ihrer Wahl in die Realität umsetzen wird. Ansonsten wird sie umgehend von der Regierungsverantwortung befreit. Auch im Falle von Koalitionen müssen diese drei Programmpunkte Wirklichkeit werden. Ist das irgendwie kompliziert? Wenn wir diese Betrüger weiterhin ihr Unwesen treiben lassen werden, dann können Sie eine vielversprechende Zukunft für Ihre Kinder und Enkelkinder vergessen. Sie wollen ein Beispiel? Nun gut. Die Wirtschaft ist ein gutes Beispiel.

Das Problem mit der Wirtschaft

Wenn ein Wirtschaftsminister von der Wirtschaft keine Ahnung hat, dann ist es wahrlich nicht überraschend, dass die Wirtschaft den Bach hinunter geht. Ich werde Ihnen jetzt in ein paar Zeilen aufzeigen, wie das mit der Wirtschaft in kurzer Zeit wieder in Ordnung gebracht werden kann. So einfach? Ja, so einfach.

Frage: Im Jahre 1914 war welches Land der wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands? Antwort: Das war Russland. Im Jahr 1914 war welches Land der wichtigste Wirtschaftspartner Russlands? Das war Deutschland.

Frage: Im Jahre 1941 war welches Land der wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands? Antwort: Das war die Sowjetunion. Im Jahre 1941 war welches Land der wichtigste Wirtschaftspartner der Sowjetunion? Das war Deutschland.

Muss ich das wirklich noch weiterführen? Und was macht diese komische Bundesregierung? Sie verhängt Sanktionen über Russland. Wie dämlich muss man sein, solch einen Schwachsinn als Politik den Leuten im Lande unterzujubeln?

Fakt: Die Wirtschaft Russlands wächst bisher in diesem Jahr um ungefähr 4 %. Die Wirtschaft der Bundesrepublik schrumpft. Ja, Sanktionen! Aber gegen Sie!

Ergo Lösung: Wir müssen wieder mit unserem wichtigsten Wirtschaftspartner zusammenarbeiten. Und sollten diese Genies in Berlin zu der Entscheidung kommen, dass sei unmöglich, aus welchen absurden Gründen auch immer, dann kann ich Ihnen garantieren, dass es um die Zukunft dieser Bundesrepublik sehr, sehr düster aussehen wird. Das ist eine derart simple Einsicht, dass man schon von einer schwachsinnigen Ideologie verdummbeutelt und verflucht sein muss, um sich dieser Einsicht zu verweigern.

Das Beispiel U.S.A.

Donald Trump hat ja gerade sein „big, beautiful bill“ verabschieden lassen, ein riesiges Budget-Betrugspaket, das die Armen noch ärmer und die Reichen noch reicher machen wird. Er hat alle seine fiskalischen Versprechen gebrochen. Die Schulden steigen um etwa 3 Billionen Dollar. Der Militärhaushalt wird um mindestens 200 Milliarden Dollar aufgestockt. Sozialleistungen werden gestrichen.

Das einst reichste Land der Welt, mit einer wohlhabenden Mittelschicht, die den Stolz der Nation ausmachte, wird jetzt von einem Hütchenspieler verhunzt.

Kürzlich veröffentlichte Statistiken in den U.S.A. weisen folgendes aus: 50 % der unteren Schichten der Bevölkerung besitzen 2,5 % des Nationalreichtums. 40 % der Mittelschicht besitzen 30 % des Nationalreichtums. 10 % der Oberschicht besitzen ergo etwa zwei Drittel des Nationalreichtums. Und dieser Prozess der Umverteilung von unten nach oben geht noch weiter. Was meinen Sie wie die Zukunft von so einem Land aussehen wird? Und: Was da in den U.S.A. abläuft ist die Zukunft der Bundesrepublik. Wir lernen oder werden lernen: Wer den Menschen den würdevollen Lebensunterhalt verweigert zerstört die Gesellschaft.

Die Eliterepublik

Wer zerstört die Gesellschaft? Laut Aussagen vom ehemaligen General Harald Kujat zeichnen die folgenden Charakteristika unsere Führungselite heute aus: Inkompetenz, Ignoranz und Ideologie. Wollen Sie dem Mann widersprechen?

In meiner Jugend galt es als eine beeindruckende Auszeichnung, wenn jemand es geschafft hatte, auf der Universität zu studieren. Das war nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Auf den Universitäten war es die Norm, nicht nur frei denken zu dürfen, sondern frei denken zu müssen. Wie sonst wollen Sie Ihr Hirn entwickeln und zu neuen Erkenntnissen kommen? Sie müssen Autoritäten in Frage stellen!!!

Heute sind viele Universitäten geradezu zu Verblödungsanstalten und Ideologieanstalten verkommen. Etwa die Hälfte der jungen Bevölkerung wird in diesen Anstalten mit der aktuellen Ideologie vertraut gemacht und auf Linie gebracht. Die meisten der Absolventen versuchen ihr Glück anschließend in irgendwelchen sinnlosen Beschäftigungen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, Tätigkeiten, die nicht nur für sie, sondern auch für die Gemeinschaft sinnlos sind. Und sollten sie aufmucken, dann stehen ihre Überlebenschancen sehr schlecht. Denn der Staat ist ihr wichtigster potentieller Arbeitgeber. Und der Staat heute verlangt Gehorsam, unbedingten Gehorsam. Vor allem in den Gongos.

Die Gongos

„Gongo“ ist eine Abkürzung von „government-organized non-government organization“, also einer Nichtregierungsorganisation, die von der Regierung organisiert wird. Und natürlich auch von der Regierung finanziert wird.

Von diesen Gongos wimmelt es im Lande. Diese Gongos sind der „attraktive“ Arbeitsplatz von vielen fehlgeleiteten jungen Menschen, die sich auf ein völlig sinnloses Studium eingelassen haben und jetzt verzweifelt „Arbeit“ suchen.

Natürlich gibt es nur in Ausnahmefällen ein festes Arbeitsverhältnis bei den Gongos. Teilzeitverträge sind die Regel. Teilzeitverträge garantieren Abhängigkeit und Gehorsam, Voraussetzungen, die die Regierung braucht, um einen Grossteil der Bevölkerung fest im Griff zu halten.

Die Fragen müssten also lauten: Wie kann eine ganze Bevölkerung so naiv in eine so große Falle tapsen? Und daher: Welche Fähigkeit fehlt diesen Menschen? Na?

Den Raum lesen können

Sie begegnen einem fremden Menschen, lassen sich auf den ein und werden dann bald einen „Eindruck“ von diesem Menschen haben. Sie fragen sich unbewusst: Ist das ein guter oder ein schlechter Mensch? Habe ich viel oder wenig mit dem Menschen gemeinsam? Ist dieser Mensch intelligent, kompetent? Kann ich diesem Menschen vertrauen?

Es ist ein Zeichen von menschlicher Reife, in der Lage zu sein, einen anderen Menschen lesen zu können. Sollten Sie bei Ihrer Frau oder bei Ihrem Ehemann einen Fehler gemacht haben, dann wird das verheerende Folgen haben. Genauso ist es in der Politik.

Wenn Sie sich Übertragungen aus dem Bundestag anschauen, dann werden Sie bemerkt haben, dass die Kamera oft von dem Vortragenden in die anwesenden Abgeordneten schwenkt. Sie sehen also deren Gesichtsausdruck, deren Körpersprache und deren Verhalten. Machen Sie das mal. Schauen sie sich das mal eine Stunde lang an. Und dann fragen Sie sich: Ist das da die Elite des deutschen Volkes?

Sie müssen als reifer Mensch nicht nur in der Lage sein, andere Menschen zu lesen, sondern auch den Raum zu lesen, die Menschen in dem Raum, wie die miteinander kommunizieren, wie die miteinander umgehen, welche Energie da in dem Raum von wem ausgeht und ob die Menschen in diesem Raum in der Lage sind, die ihnen gestellte Aufgabe oder gestellten Aufgaben zu lösen.

Wenn ich meinen Eindruck mitteilen darf: Meinem Eindruck nach wird dieser Haufen von Menschen im deutschen Bundestag nichts auf die Beine stellen, das dem Wohle des deutschen Volkes dienen wird. Die da? Niemals. Frage also:

Wollen Sie ewig betrogen werden?

So wenig wie Zionisten mit dem Judentum zu tun haben, so wenig hat diese Bundesrepublik mit Deutschland zu tun. Soll ich das wiederholen? Die Bundesrepublik wird regiert von Hütchenspielern, von Betrügern. Haben Sie gehört, dass diese Bundesregierung Flugzeuge chartert, um neue Bundesbürger aus Afghanistan ins Land zu bringen? Das ist dermaßen krank, dass man sich als Deutscher nur noch angewidert abwenden kann.

Lassen Sie mich an dieser Stelle Karl Marx zitieren (aus: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon): „Die Menschen schaffen ihre eigene Geschichte, aber nicht völlig nach ihrem eigenen Wohlwollen. Sie wählen nicht die Umstände ihrer Existenz selbst aus, denn diese Umstände bestehen bereits, Umstände, die ihnen von der Vergangenheit vorgegeben wurden. Die Tradition aller toten Generationen wiegt wie ein Alptraum in den Hirnen der Lebenden.“

Lassen Sie mich fragen: Wollen Sie sich an dem Erbe, an den Traditionen Ihrer Vorfahren vergehen? Oder wollen Sie gar den Einfluss der Traditionen Ihrer Vorfahren verneinen?

Der Hysterese-Effekt

Der Hysterese-Effekt bezeichnet die Fortdauer einer Wirkung bei Wegfall der Ursache. In der Wirtschaftstheorie geht es zum Beispiel darum, den Einfluss historisch gewachsener Wirtschaftsstrukturen auf die langfristige Wachstumsrate einer Volkswirtschaft zu analysieren.

Der Hysterese-Effekt erklärt, warum diese Bundesrepublik in einer Katastrophe untergehen wird. Man kann eben nicht Millionen von Fremden ins Land bringen und dann so tun als ob das Land noch immer irgend etwas mit Deutschland zu tun habe. Die Bundesrepublik ist nicht Deutschland. Nein, die Bundesrepublik ist nicht Deutschland. Die Bundesrepublik ist nicht Deutschland. Selbst der Dümmste in der Bundesrepublik wird bei flüchtiger Einsicht deutscher Geschichte zu dieser simplen Einsicht kommen. Meinen Sie wirklich, dass unsere Vorfahren begeistern wären von dem was da heute in deutschen Landen abläuft?

Die Bundesrepublik ist nicht Deutschland

Die Hütchenspieler haben Deutschland verschachert. Deutschland wird es nie wieder geben. Wenn sich nichts ändert wird das Land im Chaos untergehen. Dieses Urteil hat nichts mit Panik von Gefühlen zu tun, sondern beruht auf einer eiskalten Analyse des Status Quo und der Auswirkungen, der Projektion, der Extrapolation der aktuellen Politik in die Zukunft.

Eine Lösung wäre, dass die Bundesrepublik sich in eine Reihe von souveränen, unabhängigen Bundesländern auflöst, die ihre eigene Politik bestimmen. Einige von denen mögen sich dann entscheiden, ein Land der Deutschen zu bleiben, den Zuzug von Ausländern drastisch zu beschränken und in der deutschen Tradition und in der deutschen Kultur zu leben. Neutral.

Das mag das best mögliche Szenarium sein. Noch. Denn es kann viel schlimmer kommen. Die Damen und Herren, die in Berlin Politiker spielen, haben keine wirklichen Lösungen der Probleme anzubieten. Die sind alle Hütchenspieler. Und die sogenannte Elite auf den Universitäten hat sich längst an diese Hütchenspieler verkauft. Es ist eine geistige Inzucht auf niedrigstem Niveau.

Deutschland ist das Land der Deutschen. Deutschland ist ein Kulturraum. Dieser Kulturraum hätte niemals den Hütchenspielern zum Opfer fallen dürfen. Goethe und Schiller hatten uns davor gewarnt. Vor 200 Jahren. Vor über 200 Jahren!!!

Armes, armes Deutschland!

