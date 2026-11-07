Für Menschen, die die Ereignisse in der Ukraine genau verfolgt haben, ist die Nachricht von einem Folter-Dungeon nicht überraschend.

Quelle: strategic culture

Europa bricht bereits mit Massenprotesten über unmögliche Lebenshaltungskosten und Armut aus. Was wird passieren, wenn allgemein bekannt wird, dass die wirtschaftliche Not zu einem großen Teil durch die Finanzierung der Barbarei unter dem korrupten NeoNazi-Regime in der Ukraine verursacht wurde?

Russische und ukrainische Nachrichtenberichte und Social-Media-Clips wurden diese Woche auf der ganzen Welt viral und zeigten außergewöhnliche Szenen von Menschen, die von der Bereitschaftspolizei und maskierten Schlägern vor einem geheimen Haftzentrum in der Nähe von Kiew geschlagen wurden.

Bemerkenswert und sehr aufschlussreich haben westliche Medien nicht über diese schockierende Barbarei berichtet. Warum nicht? Um natürlich zu vertuschen, dass die westlichen Bürger nicht herausfinden, wofür ihre Regierungen ihr Geld ausgegeben haben.

Familien und Nachbarn versuchten, die private Wohnung zu stürmen, die, wie sich herausstellte, das NeoNazi-Asow-Bataillon als Folterkergometer als Teil eines Erpressungsschlägers benutzte.

Die Häftlinge wurden unter Zwang evakuiert, von denen einige offensichtlich verletzt und traumatisiert wurden. Einer von ihnen war ein 14-jähriger Junge, der kaum von seiner schockierenden Tortur gehen konnte. Später behauptete er, dass er im Inneren des Gebäudes von Männern, die Sturmhauben trugen, schwer geschlagen worden war.

An dem Tag, an dem diese Nachricht bricht, wurde der Chef des Kiewer Regimes, Wladimir Selenskyj, von Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin empfangen. Der deutsche Staat gab dem ukrainischen Diktator (nicht gewählter „Präsident“) eine volle militärische Ehrengarde sowie einen zusätzlichen „Winterbonus“ von €200 Millionen.

Merz und Selenskyj standen vor den Streitkräften der Bundeswehr, während sie den Nationalhymnen Deutschlands und der Ukraine zuhörten. Die Optik sollte eindeutig „Kameraden in den Armen“ vermitteln. Der weithin verachtete Kanzler, der versprochen hat, Deutschland zur größten Militärmacht in Europa zu machen, steht in einem Krieg, der immer mehr zu einer offenen Wiederholung der Operation Barbarossa von 1941 wird, hinter dem NeoNazi-Regime in der Ukraine.

Am nächsten Tag kündigte die EU-Kommissarin und ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Rahmen einer größeren Subvention von 90 Mrd. € für 2026 und 2027 eine Rate von 4,3 Milliarden € an das Kiewer Regime an.

Der nicht gewählte Spitzenbürokrat der EU, der wie Bundeskanzler Merz ein Familienerbe der Nazi-Zugehörigkeit hat, sagte, das Geld sei für die „Verteidigung“ der Ukraine gegen die (mutmaßliche) russische Aggression und basierte auf dem Kiewer Regime, das mit Reformen und Antikorruption voranschreitet. Reformen? Während des Laufens von Folterzentren?

Seit der NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine im Februar 2022 eskaliert ist, hat die EU insgesamt 236 Mrd. € an Kiew gespendet. Das ist nur die deklarierte Figur. Es kann viel mehr sein, wenn Zahlungen unter dem Tisch endlich dokumentiert werden. Die europäischen Führer sprechen vage und unaufrichtig über die Spenden, die durch „Kapitalmärkte“ oder durch die Beschlagnahme der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands erhoben werden. Nein, diese augenbetäubenden Summen werden von heutigen und zukünftigen Generationen von Europäern geraubt, um für den Lebensraum 2.0 zu bezahlen.

Tatsache ist, dass die europäischen Bürger einen Stellvertreterkrieg finanzieren, der Millionen von Opfern verursacht hat, ein Krieg, der durch Verhandlungen vor vier Jahren hätte geregelt werden können, aber der fortgesetzt wurde, weil es ein riesiger Geldverdiener-Schläger für Selenskyj und sein korruptes Regime sowie für europäische Politiker ist, die für die Militärkonzerne schillen.

Eine zentrale Operation in diesem Schläger, es wird in grotesker Form offensichtlich, ist die drakonische Einberufung von ukrainischen Männern, die in die Fleischwolf an vorderer Front verschifft werden. Dies ist keine Art von ehrenhaften Kriegsanstrengungen, um ihr Land zu „verteidigen“. Es ist ein systematischer Erpressungsschläger. Männer, die von der Straße oder aus ihren Häusern gerissen werden, werden Lösegeld gehalten, bis ihre Familien bis zu $ 20.000 für ihre Freilassung bezahlen. Wenn das Geld nicht bezahlt wird, werden die „Rekruten“ zum Sterben geschickt.

Der Einsatz von Folter bei Häftlingen ist eine Form des akuten Drucks (Terrorismus) auf Familien, um das Lösegeld zu finden. Für zusätzliche sadistische Grausamkeit gibt es keine Garantie, dass eine Person, die freigelassen wird, nicht zu einem späteren Zeitpunkt gefangen genommen wird, nur damit seine Familie die Tortur wieder durchlaufen muss.

Das wurde diese Woche im Haus des Grauens in der Nähe von Kiew entdeckt. Aber, wie ein paar mutige ukrainische Gesetzgeber zu kommentieren wagten, ist das geheime Gefängnis nur eines von Hunderten im ganzen Land.

Artyom Dmitruk, ein Mitglied des ukrainischen Parlaments (Verkhovna Rada), sagte: „Das Gleiche passiert an Hunderten von anderen Orten. Menschen werden entführt und gefoltert. Einige werden an Militäreinheiten verkauft. Andere werden an ihre Verwandten zurückverkauft.“

Er fügte hinzu: „Die Schwächeren sterben einfach an Folter.“

Für Menschen, die die Ereignisse in der Ukraine genau verfolgt haben, ist die Nachricht von einem Folter-Dungeon nicht überraschend.

Unabhängige Journalisten, die seit dem von der CIA unterstützten Putsch im Jahr 2014 in der Ukraine arbeiten, haben darüber berichtet, wie die NeoNazi-Bataillone, aus denen die Streitkräfte bestehen, Terrorzentren genutzt haben, um Menschen festzuhalten, die sie als „pro-russisch“ betrachteten.

Die Menschenhandelsnetzwerke haben sich jedoch im industriellen Maßstab entwickelt, das in der gesamten Ukraine tätig ist und alle jagt, die nicht Teil der Elite sind.

Wassili Prozorow, ein ehemaliger Lt. Oberst in den ukrainischen Geheimdiensten (SBU) sagt, dass die Asow und andere NeoNazi-Bataillone mit den SBU-Kommandeuren zusammenarbeiten, um die Haftanstalten zu leiten. Er weist darauf hin, dass das Hauptziel nicht darin besteht, Fußsoldaten für den Kampf gegen Russland zu rekrutieren, sondern sich mit menschlichem Material einzudecken, das gehandelt werden kann.

Prozorow ist ein gewaltiger Whistleblower über die Korruption des Kiewer Regimes. Seine „Ukraine Leaks“ -Seite sorgt für beunruhigende Lektüre über die Schrecken, die das Regime und seine Vollstrecker begangen haben. „Rekrutierung“ ist ein Euphemismus für die Entführung. „Verarbeitungszentren“ ist ein weiterer Euphemismus für Folter und Erpressung.

Die Ukraine hat in ein riesiges Konzentrationslager degeneriert, in dem gewöhnliche Bürger von einem Regime und seinen Schlägern für jedes erdenkliche Laster gejagt werden, von der kindergeschlechtlichen Vernetzung über den Organraub bis hin zur Folter- oder Lösegelderpressung. Die SBU-Kommandeure überwachen auch Betrugs-Telefon-Callcenter, die Millionen von Euro von europäischen Bürgern durch Betrug gestohlen haben, wie The Islander Channel diese Woche hervorhob.

Es besteht kein Zweifel, dass das kriminelle Unternehmen mit der Komplizenschaft der obersten Ränge des Regimes arbeitet.

Sobald diese Woche in der Haftanstalt in der Nähe von Kiew Chaos-Szenen ausbrachen, kam der Stabschef von Selenskyj, Kirill Budanov, um die Unruhen zu unterdrücken. In einem ungeschickten Ad-hoc-Kommentar an die wütende Menge gab er tatsächlich zu, dass es in der gesamten Ukraine viel mehr solche Orte gibt, von denen er versicherte, dass sie untersucht würden.

Ebenfalls schnell vor Ort war Alexander Pivnenko, der Chef der Nationalgarde, dessen Asow 1st Corps das Gelände mit dem Folterkeller besaß.

Wie kamen solche Senioren so schnell an, wenn sie nicht bereits davon wussten? Ihre prompte Antwort deutet darauf hin, dass sie auftauchen, um zu beschwichtigen und zu vertuschen.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete Vladimir Oleinik bemerkte: „Budanov zeigte einfach eine Show und tat so, als würden die Behörden des Landes eine Untersuchung einleiten. In Wirklichkeit erhalten er und andere Beamte eine Kürzung des Geldes aus den geheimen Gefängnissen der Ukraine. “

Der Ex-Gesetzgeber sagte voraus, dass gewöhnliche Ukrainer so verärgert sind von diesem und unzähligen anderen Korruptionsskandalen, dass die Atmosphäre bereit ist, mit einem Aufstand gegen das Regime zu explodieren.

Eine ähnliche brennbare Situation könnte für andere europäische Länder gesagt werden. Dutzende Millionen Menschen sind auf die Straßen Belgiens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Spaniens und anderswo in Wut über die wirtschaftliche Not und soziale Ungleichheit gegangen, die elitäre Regierungen ungestraft auferlegt haben. Hinzu kommt, und wenn immer mehr bekannt wird, dass die Bürger leiden, weil ihr Geld verwendet wird, um ein faschistisches, barbarisches Regime zu stützen, das sein eigenes Volk foltert und tötet, dann sind alle Wetten weg, was als nächstes kommt. Von der Leyen, Merz, Macron, Kallas, Rutte, und solche Like möchten vielleicht von Laternenpfählen fernbleiben.

Das würde erklären, warum westliche Medien nichts über die Folter-Dungeons berichtet haben. Ihre Aufgabe ist es, solche explosiven Informationen unter Kontrolle zu halten.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …