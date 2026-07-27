„Die Hölle wird losbrechen…“ – Gerald Celente

Eine eindringliche Warnung von Experten wie Warren Buffett und Gerald Celente unterstreicht die steigende Verschuldung, globale Konflikte und die wachsende Kluft zwischen den Gewinnen der Wall Street und den Problemen der breiten Bevölkerung. „Es ist der Tod des Dollars … die Inflation schießt in die Höhe, und der Schaden ist unermesslich.“

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