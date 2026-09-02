Die Geschichte fälschen, um den Dritten Weltkrieg auszulösen

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Vor unseren Augen formieren sich die historischen Kräfte des Faschismus neu. Die Verlierer des Zweiten Weltkriegs, jene, die Millionen von Sowjets, Chinesen und Juden massakriert haben, sind in Japan, Israel und der Ukraine wieder an der Macht. Sie hoffen, Rache nehmen zu können. Es liegt an uns, ihre Vorbereitungen anzuprangern und sie daran zu hindern, die Apokalypse auszulösen.

Die Verlierer des Zweiten Weltkriegs fordern ihre Revanche. Sie haben kein anderes Interesse. Sie wollen einfach nur gewinnen und die Welt hierarchisch neu ordnen – mit sich selbst an der Spitze. Hier sind Neuigkeiten von ihnen.

Für die „Militaristen“ hat Japan den Krieg nie verloren

Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi ist eine treue Anhängerin des Kaisers. Jeden 15. August, dem Jahrestag der Kapitulation, besucht sie den Yasukuni-Schrein. Dort werden all jene geehrt, die während des „Fünfzehnjährigen Krieges“, also der Invasion des Fernen Ostens und des Zweiten Weltkriegs, ihr Leben für den Kaiser gegeben haben. Sie pflegt, an den Gräbern von Verbrechern gegen die Menschlichkeit in Andacht zu verharren, was ihr seit ihrem Amtsantritt als Ministerpräsidentin gesetzlich untersagt ist.

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