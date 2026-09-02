Die historischen Faschisten bereiten sich darauf vor, ihre Rache zu nehmen

Die Geschichte fälschen, um den Dritten Weltkrieg auszulösen
von Thierry Meyssan (voltairenet)
Vor unseren Augen formieren sich die historischen Kräfte des Faschismus neu. Die Verlierer des Zweiten Weltkriegs, jene, die Millionen von Sowjets, Chinesen und Juden massakriert haben, sind in Japan, Israel und der Ukraine wieder an der Macht. Sie hoffen, Rache nehmen zu können. Es liegt an uns, ihre Vorbereitungen anzuprangern und sie daran zu hindern, die Apokalypse auszulösen.
Die Verlierer des Zweiten Weltkriegs fordern ihre Revanche. Sie haben kein anderes Interesse. Sie wollen einfach nur gewinnen und die Welt hierarchisch neu ordnen – mit sich selbst an der Spitze. Hier sind Neuigkeiten von ihnen.
Für die „Militaristen“ hat Japan den Krieg nie verloren
Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi ist eine treue Anhängerin des Kaisers. Jeden 15. August, dem Jahrestag der Kapitulation, besucht sie den Yasukuni-Schrein. Dort werden all jene geehrt, die während des „Fünfzehnjährigen Krieges“, also der Invasion des Fernen Ostens und des Zweiten Weltkriegs, ihr Leben für den Kaiser gegeben haben. Sie pflegt, an den Gräbern von Verbrechern gegen die Menschlichkeit in Andacht zu verharren, was ihr seit ihrem Amtsantritt als Ministerpräsidentin gesetzlich untersagt ist.
Da sie dieses Jahr nicht kommen konnte, hat sie daher Gaben geschickt. Vier ihrer Minister und etwa 150 Abgeordnete, die die Möglichkeit hatten, dorthin zu reisen, haben sich dorthin begeben.
Für sie haben die Verbrechen der kaiserlichen Armee nie stattgefunden. Es handelt sich lediglich um Desinformationskampagnen der Feinde Japans. Doch die Koreaner und Chinesen haben andere Erinnerungen: Die kaiserliche Armee behandelte alle, die die Göttlichkeit des Kaisers nicht anerkannten, wie Untermenschen. Die japanischen Wehrpflichtigen lernten, diese Menschen zu massakrieren und zu foltern, und wer die Teilnahme an den Massakern verweigerte, wurde schwer geschlagen. In Nanking wurden 100.000 Frauen und Kinder vergewaltigt und zur Befriedigung der Soldaten des Kaisers versklavt; anschließend wurden 300.000 Menschen massakriert. In Korea führte die Einheit 731 Vivisektionen an Gefangenen ohne Betäubung durch – Verbrechen, die Dr. Mengele in Auschwitz inspirierten.
Die gleichen Verbrechen wiederholten sich in Singapur, Malaysia, Indochina und Thailand, auch wenn die Bevölkerung daran keine so prägenden Erinnerungen hat wie in Korea und China.
Die japanischen Militaristen versuchen nicht, ihre Verbrechen zu wiederholen. Sie wissen sehr wohl, dass sie in der heutigen Zeit keine Verehrung für einen Kaiser einfordern können, der anerkannt hat, kein Gott mehr zu sein. Aber sie rüsten ihr Land wieder auf.
Anlässlich des Gedenkens an die Massaker von Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August hütete sich Sanae Takaichi sorgfältig davor, daran zu erinnern, dass diese von den Vereinigten Staaten unter Präsident Harry Truman verübt worden waren. Ebenso zeigte sie – im Gegensatz zu ihren Vorgängern – weder Reue noch entschuldigte sie sich in irgendeiner Weise für die Verantwortung Japans im Zweiten Weltkrieg.
Japan hat seine Niederlage von 1945 erst mit der Erklärung des sozialistischen Premierministers Tomiichi Murayama anlässlich des 50. Jahrestags des Ereignisses am 15. August 1995 anerkannt. Diese Erklärung wurde vom liberal-demokratischen Premierminister Shinzō Abe anlässlich der Ernennung der Ministerin für die Selbstverteidigungskräfte am 3. August 2016 in Frage gestellt. Dies ist nun die offizielle Position Japans, die von Shinzō Abes Protegé Sanae Takaichi vertreten wird [1].
Frau Takaichi hat ganz bewusst gegen den Pazifismus der japanischen Verfassung verstoßen und am 29. Mai dieses Jahres Militärlastwagen an die ukrainischen „radikalen Nationalisten“ sowie Soldaten an das NATO-Hauptquartier in Wiesbaden entsandt [2].
Für die „revisionistischen Zionisten“ ist es an der Zeit, den Krieg gegen die „Zionisten“ wieder aufzunehmen
Der Kahanist (d. h. Anhänger des Terroristen-Rabbiners Meir Kahane) Itamar Ben-Gvir, Minister für nationale Sicherheit, gab am 28. August bekannt, dass seine Männer das Wrack der „Altalena“ gefunden hätten. Es handelt sich um ein Schiff, das von den „revisionistischen Zionisten“ gechartert worden war und fast 900 Milizionäre an Bord hatte, das der „zionistische“ Ministerpräsident David Ben-Gurion am 22. Juni 1948 versenken ließ, bevor es in Israel anlegen konnte.
Die „revisionistischen Zionisten“, also die Anhänger des Ukrainers Wladimir Zeev Jabotinsky, und die „Zionisten“ im engeren Sinne, also die Anhänger des Ungarn Theodor Herzl, hegten einen erbitterten Hass gegeneinander. Herzl strebte eine Heimat an, in der die Juden den Pogromen entkommen könnten, während Jabotinsky ein jüdisches Reich anstrebte, ähnlich wie es ein italienisches und ein deutsches Reich gab.
Der Name „Altalena“ bezog sich auf das Pseudonym des Faschisten Jabotinsky. Dieses Schiff war voll beladen mit Waffen aus Marseille ausgelaufen. Die Milizionäre hatten vor, die „Zionisten“ bei ihrer Ankunft in Israel zu ermorden und die Macht zu übernehmen. Die französischen Hafenarbeiter hatten auf Aufruf der CGT einen Hafenstreik ausgerufen, um sicherzustellen, dass das Schiff nicht auslaufen würde, und so die Juden in Palästina zu schützen.
Die „revisionistischen Zionisten“ wurden ihrerseits jedoch vom Regierungschef Robert Schuman und seinem Außenminister Georges Bidault geschützt. Beide Männer wussten ganz genau, dass die „revisionistischen Zionisten“ Verbündete der Achsenmächte waren und dass Jabotinsky die Betar-Organisation in Rom unter dem Schutz des Duce Benito Mussolini gegründet hatte. Dagegen wussten sie wahrscheinlich nichts von den Verhandlungen, die diese während des gesamten Krieges mit den Nazis führten.
Robert Schuman, den uns die Propaganda als den „Vater Europas“ präsentiert, stammte aus Lothringen. Aus diesem Grund setzte er sich dafür ein, einen Krieg zwischen Deutschland (wo er geboren wurde) und Frankreich (dessen Staatsbürger er geworden war, seit Lothringen wieder zu Frankreich gehörte) zu verhindern. Er war Minister unter Philippe Pétain, und sein Name steht unter den Unterzeichnern des Dekrets zur Genehmigung des Waffenstillstandsabkommens. Von den Nazis unter Hausarrest gestellt, floh er 1942 – also nach dem sowjetischen Sieg in Stalingrad und damit zu einem Zeitpunkt, als die deutsche Niederlage absehbar wurde – und schloss sich der Résistance an.
Nach der Befreiung erklärte er vor einem Gericht, Marschall Pétain habe seinen Namen auf das Waffenstillstandsdekret gesetzt, ohne ihn zu konsultieren. Er wurde daher nicht strafrechtlich verfolgt, doch General Charles de Gaulle weigerte sich stets, ihm die Hand zu geben, und nahm 1960 nicht an seiner Beerdigung teil.
Nach der Befreiung erklärte er vor einem Gericht, Marschall Pétain habe seinen Namen auf das Waffenstillstandsdekret gesetzt, ohne ihn zu konsultieren. Er wurde daher nicht strafrechtlich verfolgt, doch General Charles de Gaulle weigerte sich stets, ihm die Hand zu geben, und nahm 1960 nicht an seiner Beerdigung teil.
Es ist daher nicht besonders überraschend, dass dieser französische Ministerpräsident und sein Außenminister einen Putschversuch in Tel Aviv unterstützt haben.
Der arabisch-israelische Krieg hatte gerade begonnen. Weder die Israelis noch die Araber verfügten über genügend Waffen, um zu kämpfen. Daher konnten nur die Briten den Sieg davontragen. Sie gingen so geschickt vor, dass sie nicht ihre eigentlichen Streitkräfte, sondern ihre Kolonialarmee einsetzten. So waren es transjordanische Soldaten unter der Führung britischer Offiziere, die diesen Krieg unter dem Kommando von „Glubb Pascha“ (mit bürgerlichem Namen General John Bagot Glubb) gewannen.
David Grün-Ben Gurion, der das Kräfteverhältnis analysiert hatte, konnte sich nur auf die Engländer stützen, um die Wut der Araber abzulenken. Er musste daher die „revisionistischen Zionisten“ aus dem Weg räumen, die gerade den Zweiten Weltkrieg gegen das britische Empire geführt hatten, anschließend in Kairo den Kolonialminister Walter Guinness, Lord Moyne, ermordet hatten und schließlich den Sitz der Mandatsregierung Palästinas im Hotel King David in die Luft gesprengt hatten.
Als die „Altalena“ versenkt wurde, konnte Menahem Beguin, der den verstorbenen Jabotinsky an der Spitze der revisionistischen zionistischen Partei abgelöst hatte, seine Milizionäre nicht rächen, ohne zu riskieren, dass Israel von den Arabern besiegt würde. Er ergriff daher die Initiative, ein Abkommen mit Grün-Ben-Gurion zu schließen. Die beiden Männer verhinderten einen Bürgerkrieg und teilten die Ämter unter sich auf. Die „Zionisten“ blieben an der Macht, und die „revisionistischen Zionisten“ verschwanden im Mossad. Dort konnten sie ihre terroristischen Aktionen fortsetzen. Drei Monate später ermordeten sie den Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen, Folke Bernadotte, der gekommen war, um die Grenzen der jüdischen und arabischen Gebiete im neuen binationalen Staat festzulegen. Bernadottes Mörder, Yehoshua Cohen, wurde Ben-Gurions Leibwächter.
Als Itamar Ben-Gvir den Fund des Wracks bekanntgab, befürchtete Premierminister Benjamin Netanjahu, dass dieser die Erinnerung an diese unruhige Zeit wieder aufleben lassen könnte. Deshalb eilte er zum Etzel-Museum, um auf seine Weise Stellung zu beziehen. Er kündigte an, dass er das Wrack, ein Symbol der israelischen Einheit, bergen lassen werde. Damit lenkte er die Aufmerksamkeit vom Putschversuch auf das Abkommen für den inneren Frieden von David Grün-Ben-Gurion und Menachem Begin.
Netanjahu ist der Sohn des Faschisten Benzion Netanjahu, der als Privatsekretär von Wladimir Jabotinsky tätig war. Es ist daher nicht verwunderlich, dass er seinen Streitkräften befohlen hat, ein Massaker an Zivilisten in Gaza zu verüben.
Für die „radikalen Nationalisten“ ist nun der Zeitpunkt gekommen, die slawische Zivilisation zu vernichten
Der nicht gewählte ukrainische Präsident, der Usurpator Wolodymyr Selenskyj (dessen Amtszeit endete vor zwei Jahren und drei Monaten), hat sein Regime schrittweise von einer nationalen Koalition, der auch die „integralen Nationalisten“ angehörten, zu einer von ihnen dominierten Diktatur umgestaltet.
Die „integralen Nationalisten“ sind eine Denkrichtung, die entschieden antisowjetisch und antichasarisch ist (das heißt antisemitisch in Bezug auf das jüdisch-chasarische Reich, das sich im Mittelalter zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer entwickelte). Der Begriff „integraler Nationalist“ stammt vom französischen Faschisten Charles Maurras.
Der ukrainische „integrale Nationalismus“ wurde während des Ersten Weltkriegs von Dmytro Dontsov, einem Agenten des Zweiten Deutschen Reiches, ins Leben gerufen. Er entwickelte sich im Gefolge des italienischen Faschismus und der rumänischen Eisernen Garde und später, während der Kollaboration mit den Nazis, um Dontsovs Handlanger Stepan Bandera herum.
In der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs war Dontsov selbst Verwaltungsleiter des Reinhard-Heydrich-Instituts. In dieser Funktion war er einer der Mitgestalter der „Endlösung der slawischen, jüdischen und Roma-Frage“.
Vor weniger als einem Monat, am 11. August 2026, wurden die sterblichen Überreste von Oberst Jewhen Konowalets auf dem Friedhof Crooswijk in Rotterdam von der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Anwesenheit der ukrainischen Botschafterin exhumiert. Sie wurden an die Ukraine zurückgegeben und am 18. August auf dem Nationalen Militärfriedhof in Anwesenheit zahlreicher Regierungsmitglieder und des nicht gewählten Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorübergehend wieder beigesetzt. Eine Abschiedsfeier fand in der Patriarchalkathedrale der Auferstehung Christi der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Kiew statt. Die endgültige Beisetzung wird im Nationalen Pantheon stattfinden.
Oberst Jewhen Konowaletz (1891–1938) war einer der Gründer und ersten Führer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN). Er war verantwortlich für das Massaker an den Bolschewiken in Kiew. Als persönlicher Freund Adolf Hitlers seit 1922 floh er 1936 nach Rom unter den Schutz des Duce Benito Mussolini. Während einer Reise wurde er im Mai 1938 in Rotterdam vom sowjetischen NKWD ermordet.
Die Ehrenwache wurde von der Präsidentengarde geleistet – derselben, die der französische Präsident Emmanuel Macron am 14. Juli eingeladen hatte, auf den Champs-Élysées zu marschieren. Konowalets ist für zahlreiche Massaker verantwortlich. Er ist ein Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Die Botschaft des Usurpators Selenskyj ist klar: Die Ukraine wird nicht nur keine Entnazifizierung vornehmen, wie es die Russen fordern, sondern sie ist erneut „radikal nationalistisch“.
Am 24. August feierte die Ukraine den 35. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion in Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs der nordisch-baltischen Staaten (NB8) und des Vereinigten Königreichs. Alle bekräftigten, dass Russland die Ukraine überfallen und annektieren wolle. Sie betonten erneut, dass die Krim, der Donbass und Novorossija zur Ukraine gehörten. Keiner erwähnte, dass die Krim am 15. Februar 1991, also mehr als sechs Monate vor der Ukraine, ihre Autonomie von der Ukrainischen Sowjetrepublik ausgerufen hatte. Diese Republik wurde von der Ukraine am 19. Juni 1991 anerkannt, also zwei Monate bevor sie ihre Unabhängigkeit ausrief. Am 5. Mai 1992 erklärte die Krim ihre Unabhängigkeit. Kiew stellte die Zahlungen der Renten und der Gehälter der Krim-Beamten ein. Diese Kosten wurden in der zweiten Jahreshälfte 1992 und während des gesamten Jahres 1993 von Moskau übernommen, bis der russische Präsident Boris Jelzin diese Zahlungen einstellte.
Zwei Tage später, am 26. August, nachdem die offiziellen Gäste abgereist waren, zeichnete der Usurpator Selenskyj Kämpfer an der Front von Oleksandrivska (Donbass) aus, darunter insbesondere Brigadegeneral Andriy Biletskyi, Kommandeur des 3. Armeekorps.
Er überreichte ihm den Goldenen Stern, die höchste ukrainische Auszeichnung, die an die „Helden der Ukraine“ verliehen wird.
Der Historiker Andriy Biletskyi ist Autor einer Dissertation über die Ukrainische Nationalarmee (UPA), in der er den Völkermord an rund 100.000 Polen in Wolhynien und das Massaker an mehreren Zehntausend Juden in Babi Jar verherrlicht. Er gründete den „Rechten Sektor“ und war einer der Hauptakteure des Staatsstreichs (der von der atlantistischen Propaganda als „Euromaidan“ oder „Revolution der Würde“ bezeichnet wurde), der im Februar 2014 den demokratisch gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzte. Anschließend gründete er das Asow-Bataillon und führte das Massaker an den russischsprachigen Bewohnern im Donbass sowie die Kämpfe in Mariupol und Bachmut an.
Wie alle „integralen Nationalisten“ behauptet Biletsky, dass die wahren Ukrainer keine Slawen, sondern Waräger (d. h. finnische Wikinger) seien. Ihrer Ansicht nach müssen die Waräger den „endgültigen Kampf“ gegen die Slawen führen. Im Jahr 2010 erklärte er: „Die historische Mission unserer Nation in dieser kritischen Zeit besteht darin, die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug um ihr Überleben zu führen. Einen Kreuzzug gegen die von den Semiten angeführten Untermenschen.“ [3].
Und nun
Wir können nicht länger ignorieren, was geschieht. Die Kräfte des historischen Faschismus – nicht irgendwelche Spinner, die sich nach Paraden in Uniformen sehnen, sondern Menschen, die den Zweiten Weltkrieg fortsetzen wollen – sind wieder erwacht. Sie haben begonnen, die Geschichte neu zu schreiben. Sie haben unsere Gleichgültigkeit ausgenutzt, um die Erinnerung an ihre Verbrechen auszulöschen.
Unsere unmittelbare Aufgabe besteht darin, ihnen jegliche politische Verantwortung abzusprechen, bevor sie versuchen, Rache zu nehmen und die Apokalypse auszulösen.
Wir müssen sofortige Wahlen in der Ukraine und in Japan fordern. In Israel wurden bereits Wahlen angesetzt, aber wir müssen dafür sorgen, dass der Wahlkampf fair verläuft.
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